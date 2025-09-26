Как выбрать эквайринг для бизнеса в 2025 году

Что такое эквайринг и зачем он нужен бизнесу

Если говорить простыми словами, эквайринг — это технология, которая позволяет принимать безналичную оплату через платежный терминал или интернет.

Как это работает? Если клиент оплачивает покупку офлайн — в магазине, ресторане или, например, на АЗС — кассир вводит нужную сумму, а покупателю остается просто приложить карту или смартфон (при дорогостоящих покупках также нужно ввести пин-код).

При онлайн-оплате — совершении покупки в интернет-магазине, заказе продуктов через приложение, покупке билетов на сайте и других подобных операциях — клиент вводит данные своей карты и подтверждает платеж.

Сегодня эквайринг превратился в неотъемлемую составляющую практически любого бизнеса — это удобно и безопасно: