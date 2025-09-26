Как выбрать эквайринг для бизнеса в 2025 году

Что такое эквайринг и зачем он нужен бизнесу
Если говорить простыми словами, эквайринг — это технология, которая позволяет принимать безналичную оплату через платежный терминал или интернет.
Как это работает? Если клиент оплачивает покупку офлайн — в магазине, ресторане или, например, на АЗС — кассир вводит нужную сумму, а покупателю остается просто приложить карту или смартфон (при дорогостоящих покупках также нужно ввести пин-код).
При онлайн-оплате — совершении покупки в интернет-магазине, заказе продуктов через приложение, покупке билетов на сайте и других подобных операциях — клиент вводит данные своей карты и подтверждает платеж.
Сегодня эквайринг превратился в неотъемлемую составляющую практически любого бизнеса — это удобно и безопасно:
Большинство клиентов предпочитает безналичную оплату. Причем эквайринг дает возможность платить кредитной картой и получать кэшбэк. Наличие эквайринга помогает повысить лояльность покупателей.
Эквайринг — это безусловные преимущества для самого бизнеса. Он помогает увеличить скорость обслуживания и выручку, сократить расходы на инкассацию.
Какой эквайринг подойдет для вашего бизнеса
Есть несколько видов эквайринга — торговый, интернет-эквайринг, мобильный и АТМ-эквайринг.
Вид эквайринга
В чем суть
Оборудование
Кому подойдет
Торговый эквайринг
Оплата принимается через терминал, к которому клиент прикладывает карту, смартфон или другое устройство
Стационарный терминал
Магазины и другие стационарные торговые точки, общепит, различные предприятия с фиксированным местоположением
Интернет-эквайринг
Прием безналичной оплаты через платежную форму на сайте или в мобильном приложении
Физическое оборудование не требуется
Интернет-магазины, онлайн сервисы
Мобильный эквайринг
Прием безналичной оплаты через компактный терминал, который можно возить с собой или смартфон с приложением
Мини-терминал или смартфон с приложением
Службы доставки, такси, специалисты, оказывающие услуги на выезде
АТМ-эквайринг
Оплата принимается через банкоматы или специальные терминалы самообслуживания, чаще всего с использованием банковской карты
Банкомат или терминал для самостоятельной оплаты
Используется для оплаты различных услуг — коммунальных, услуг мобильной связи и так далее
Выбор вида эквайринга зависит от формата бизнеса и особенностей работы. Понятно, что подходящим вариантом для супермаркета будет торговый эквайринг, а если вы запускаете продажи какого-либо товара через собственный интернет-магазин, выбирать следует интернет-эквайринг.
С интернет-эквайрингом от Ак Барс Банка — быстро и удобно принимать оплату на сайте или в интернет-магазине. Подключение проходит быстро и просто — без сложных настроек и лишних действий.
Почему выбирают нас:
возможность кастомизации платежной страницы под ваш бренд;
высокая конверсия платежей за счет удобного и понятного интерфейса;
отсутствие лимитов по суммам операций;
Ваш клиент формирует заказ, вводит данные и нажимает кнопку «Оплатить». Система автоматически передает данные в банк и платежную систему, а вы получаете деньги прямо на счет предприятия.
Подключите интернет-эквайринг Ак Барс Банка — обеспечьте вашим клиентам легкие и безопасные платежи, а себе — стабильный рост продаж.
На что обратить внимание при выборе банка-эквайера
Услуги эквайринга предлагает большинство крупных банков, но не всегда его условия оказываются выгодными для предпринимателей. Чтобы не ошибиться в выборе, рекомендуем обращать внимание на следующие моменты:
Стоимость эквайринга. Расходы на эквайринг зависят от ставки, фиксированного платежа за операцию, который может взиматься дополнительно к проценту и оплаты дополнительных услуг в тарифе. На размер комиссии, как правило, влияют вид эквайринга, сфера бизнеса и обороты.
Стоимость подключения. Условия подключения отличаются в разных банках. Само подключение чаще бесплатное, также некоторые банки предоставляют бесплатный терминал для торгового эквайринга.
Скорость зачисления средств. Деньги могут зачисляться на счет в течение нескольких часов, на следующий день или еженедельно.
Интеграция. Возможность интеграции с системами, которые уже использует бизнес (например, 1С, CRM-системы), а также с онлайн-кассами оптимизирует процессы и экономит время.
Техподдержка. Желательно, чтобы поддержка работала круглосуточно, особенно если вы принимаете платежи 24/7. Иначе при возникновении проблем или конфликтных ситуаций с клиентами бизнес может столкнуться с убытками.
Удобство личного кабинета. Это, казалось бы, не самый важный критерий, но в действительности интерфейс существенно влияет на эффективность: неудобный ЛК способен затруднить работу.
Также рекомендуем заранее узнать о доступных дополнительных опциях. Это могут быть такие услуги как массовые платежи, сохранение данных карт и другие опции, которые делают работу бизнеса еще более комфортной.
И, конечно, особое внимание — условиям договора с банком. Изучение договора позволяет избежать переплаты и непривлекательных условий.
Частые ошибки при выборе эквайринга, которые часто совершают предприниматели
Игнорирование дополнительных расходов. Скрытые комиссии и платежи могут оказаться достаточно существенными, но не все банки сообщают о них перед заключением договора.
Как избежать? Тщательно изучите договор и запросите детализированную информацию по всем возможным платежам.
Подключение эквайринга с недостаточной защитой данных. Утечки данных приводят к потере доверия клиентов, судебным разбирательствам и финансовым убыткам. Кроме того, бизнесу, который сталкивается с подобными ситуациями, приходится в течение длительного времени восстанавливать репутацию.
Как избежать? Выбирать решения с современным шифрованием данных. Этот момент следует уточнить перед заключением договора.
Выбор решения, которое невозможно масштабировать. Эквайринг — неотъемлемая часть роста бизнеса. И если с развитием вашего дела его будет невозможно масштабировать, придется искать другое решение уже в процессе работы.
Как избежать? Сразу выбирать тот вариант, который можно масштабировать, причем как с точки зрения технических возможностей, так и с точки зрения тарифных планов.
Недооценка скорости зачисления средств. Скорость зачисления денег на старте может показаться не самым важным критерием. Но именно из-за длительного зачисления бизнесу иногда приходится сталкиваться с кассовыми разрывами.
Как избежать? При выборе эквайринга обязательно уточняйте сроки поступления денег на расчетный счет. Оптимальный вариант — зачисление денег в тот же день, когда была совершена операция.
Неправильный выбор интеграции с сайтом или магазином. Если банк предлагает только сложные или устаревшие способы подключения, это увеличивает расходы на разработку и задерживает запуск продаж.
Как избежать? Уточните, есть ли у банка готовые модули для популярных CMS (например, 1C-Bitrix, WordPress, Tilda, TapLink) и возможность подключения через API.
Отсутствие гибкости платежного интерфейса. Слишком «чужой» по дизайну платежный экран снижает доверие клиентов и уменьшает конверсию.
Как избежать? Выбирайте решения, где можно кастомизировать платежную страницу — под стиль бренда, с вашим логотипом и удобным сценарием оплаты.
В Ак Барс Банке есть решения для любого бизнеса, включая торговый эквайринг и интернет-эквайринг. Среди ключевых преимуществ эквайринга от Ак Барс Банка:
выгодные условия для различных видов эквайринга;
индивидуальное решение приема платежей;
информационная и техническая поддержка 24/7.
А еще в Ак Барс Банке при открытии расчетного счета предпринимателям доступен эквайринг без процентов — по подписке.
Читайте также:
Кредит для бизнеса: как рассчитать выгоду и принять решение.
Проводки по банковским депозитам и процентам: памятка для бухгалтера.
Как подать уведомление о начале бизнеса в 2025 году: новые правила.
Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок
От открытия до пополнения счета
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFH1T1JQ
Начать дискуссию