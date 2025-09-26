ЦОК Онлайн-курс Нейтросети 26.09 Мобильные
🔴 Бесплатный вебинар: Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика →
Ак Барс Банк
Эквайринг
Как выбрать эквайринг для бизнеса в 2025 году

Как выбрать эквайринг для бизнеса в 2025 году

Чтобы клиенты могли оплачивать покупки и услуги онлайн или через терминалы, бизнесу нужен эквайринг. Этот способ приема платежей по-прежнему остается наиболее востребованным. Рассказываем, как выбрать эквайринг для бизнеса в 2025 году.

Что такое эквайринг и зачем он нужен бизнесу

Если говорить простыми словами, эквайринг — это технология, которая позволяет принимать безналичную оплату через платежный терминал или интернет. 

Как это работает? Если клиент оплачивает покупку офлайн — в магазине, ресторане или, например, на АЗС — кассир вводит нужную сумму, а покупателю остается просто приложить карту или смартфон (при дорогостоящих покупках также нужно ввести пин-код)

При онлайн-оплате — совершении покупки в интернет-магазине, заказе продуктов через приложение, покупке билетов на сайте и других подобных операциях — клиент вводит данные своей карты и подтверждает платеж.

Сегодня эквайринг превратился в неотъемлемую составляющую практически любого бизнеса — это удобно и безопасно:

  1. Большинство клиентов предпочитает безналичную оплату. Причем эквайринг дает возможность платить кредитной картой и получать кэшбэк. Наличие эквайринга помогает повысить лояльность покупателей. 

  2. Эквайринг — это безусловные преимущества для самого бизнеса. Он помогает увеличить скорость обслуживания и выручку, сократить расходы на инкассацию. 

Какой эквайринг подойдет для вашего бизнеса

Есть несколько видов эквайринга — торговый, интернет-эквайринг, мобильный и АТМ-эквайринг.

Вид эквайринга

В чем суть

Оборудование

Кому подойдет

Торговый эквайринг

Оплата принимается через терминал, к которому клиент прикладывает карту, смартфон или другое устройство

Стационарный терминал

Магазины и другие стационарные торговые точки, общепит, различные предприятия с фиксированным местоположением

Интернет-эквайринг

Прием безналичной оплаты через платежную форму на сайте или в мобильном приложении

Физическое оборудование не требуется

Интернет-магазины, онлайн сервисы

Мобильный эквайринг

Прием безналичной оплаты через компактный терминал, который можно возить с собой или смартфон с приложением

Мини-терминал или смартфон с приложением

Службы доставки, такси, специалисты, оказывающие услуги на выезде

АТМ-эквайринг

Оплата принимается через банкоматы или специальные терминалы самообслуживания, чаще всего с использованием банковской карты

Банкомат или терминал для самостоятельной оплаты

Используется для оплаты различных услуг — коммунальных, услуг мобильной связи и так далее

Выбор вида эквайринга зависит от формата бизнеса и особенностей работы. Понятно, что подходящим вариантом для супермаркета будет торговый эквайринг, а если вы запускаете продажи какого-либо товара через собственный интернет-магазин, выбирать следует интернет-эквайринг. 

С интернет-эквайрингом от Ак Барс Банка — быстро и удобно принимать оплату на сайте или в интернет-магазине. Подключение проходит быстро и просто — без сложных настроек и лишних действий. 

Почему выбирают нас:

  • возможность кастомизации платежной страницы под ваш бренд;

  • высокая конверсия платежей за счет удобного и понятного интерфейса;

  • отсутствие лимитов по суммам операций;

Ваш клиент формирует заказ, вводит данные и нажимает кнопку «Оплатить». Система автоматически передает данные в банк и платежную систему, а вы получаете деньги прямо на счет предприятия.

Подключите интернет-эквайринг Ак Барс Банка — обеспечьте вашим клиентам легкие и безопасные платежи, а себе — стабильный рост продаж.

На что обратить внимание при выборе банка-эквайера

Услуги эквайринга предлагает большинство крупных банков, но не всегда его условия оказываются выгодными для предпринимателей. Чтобы не ошибиться в выборе, рекомендуем обращать внимание на следующие моменты:

  • Стоимость эквайринга. Расходы на эквайринг зависят от ставки, фиксированного платежа за операцию, который может взиматься дополнительно к проценту и оплаты дополнительных услуг в тарифе. На размер комиссии, как правило, влияют вид эквайринга, сфера бизнеса и обороты. 

  • Стоимость подключения. Условия подключения отличаются в разных банках. Само подключение чаще бесплатное, также некоторые банки предоставляют бесплатный терминал для торгового эквайринга.

  • Скорость зачисления средств. Деньги могут зачисляться на счет в течение нескольких часов, на следующий день или еженедельно.

  • Интеграция. Возможность интеграции с системами, которые уже использует бизнес (например, 1С, CRM-системы), а также с онлайн-кассами оптимизирует процессы и экономит время. 

  • Техподдержка. Желательно, чтобы поддержка работала круглосуточно, особенно если вы принимаете платежи 24/7. Иначе при возникновении проблем или конфликтных ситуаций с клиентами бизнес может столкнуться с убытками.

  • Удобство личного кабинета. Это, казалось бы, не самый важный критерий, но в действительности интерфейс существенно влияет на эффективность: неудобный ЛК способен затруднить работу.

Также рекомендуем заранее узнать о доступных дополнительных опциях. Это могут быть такие услуги как массовые платежи, сохранение данных карт и другие опции, которые делают работу бизнеса еще более комфортной.

И, конечно, особое вниманиеусловиям договора с банком. Изучение договора позволяет избежать переплаты и непривлекательных условий. 

Частые ошибки при выборе эквайринга, которые часто совершают предприниматели

  • Игнорирование дополнительных расходов. Скрытые комиссии и платежи могут оказаться достаточно существенными, но не все банки сообщают о них перед заключением договора.

Как избежать? Тщательно изучите договор и запросите детализированную информацию по всем возможным платежам.

  • Подключение эквайринга с недостаточной защитой данных. Утечки данных приводят к потере доверия клиентов, судебным разбирательствам и финансовым убыткам. Кроме того, бизнесу, который сталкивается с подобными ситуациями, приходится в течение длительного времени восстанавливать репутацию.  

Как избежать? Выбирать решения с современным шифрованием данных. Этот момент следует уточнить перед заключением договора. 

  • Выбор решения, которое невозможно масштабировать. Эквайринг — неотъемлемая часть роста бизнеса. И если с развитием вашего дела его будет невозможно масштабировать, придется искать другое решение уже в процессе работы.

Как избежать? Сразу выбирать тот вариант, который можно масштабировать, причем как с точки зрения технических возможностей, так и с точки зрения тарифных планов.

  • Недооценка скорости зачисления средств. Скорость зачисления денег на старте может показаться не самым важным критерием. Но именно из-за длительного зачисления бизнесу иногда приходится сталкиваться с кассовыми разрывами.

Как избежать? При выборе эквайринга обязательно уточняйте сроки поступления денег на расчетный счет. Оптимальный вариант — зачисление денег в тот же день, когда была совершена операция.

  • Неправильный выбор интеграции с сайтом или магазином. Если банк предлагает только сложные или устаревшие способы подключения, это увеличивает расходы на разработку и задерживает запуск продаж.

Как избежать? Уточните, есть ли у банка готовые модули для популярных CMS (например, 1C-Bitrix, WordPress, Tilda, TapLink) и возможность подключения через API.

  • Отсутствие гибкости платежного интерфейса. Слишком «чужой» по дизайну платежный экран снижает доверие клиентов и уменьшает конверсию.

Как избежать? Выбирайте решения, где можно кастомизировать платежную страницу — под стиль бренда, с вашим логотипом и удобным сценарием оплаты.

В Ак Барс Банке есть решения для любого бизнеса, включая торговый эквайринг и интернет-эквайринг. Среди ключевых преимуществ эквайринга от Ак Барс Банка:

  • выгодные условия для различных видов эквайринга;

  • индивидуальное решение приема платежей;

  • информационная и техническая поддержка 24/7.

А еще в Ак Барс Банке при открытии расчетного счета предпринимателям доступен эквайринг без процентов — по подписке. 

Читайте также:

Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок

От открытия до пополнения счета

Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFH1T1JQ

Продукты компании

Тарифы РКО

Первый шаг 

 Тарифы РКО на Клерке

Информации об авторе

Ак Барс Банк

Ак Барс Банк

Живите лучше!

43 539 подписчиков246 постов

Начать дискуссию

Главная Тарифы