Банковская гарантия в учете и отчетности в 2025 году: полный разбор 

Что такое банковская гарантия
Банковская гарантия — это письменное обещание банка (гаранта), что если одна сторона сделки (принципал) не выполнит свои обязательства, банк заплатит другой стороне (бенефициару). То есть банк гарантирует, что принципал — надежная компания, и бенефициар может ей доверять.
Если принципал нарушает свои обязательства, бенефициар обращается в банк с требованием компенсации. Банк выплачивает сумму по гарантии, чтобы возместить ущерб. Если все обязательства выполнены, гарантия возвращается.
Виды гарантий:
Гарантия исполнения обеспечивает заказчику защиту от возможных убытков, если исполнитель нарушит условия договора, например, по срокам или качеству.
Гарантия возврата аванса — это когда банк должен вернуть деньги заказчику, если исполнитель получил предоплату, но не приступил к выполнению работы.
Платежная гарантия служит подтверждением того, что банк гарантирует оплату товара или услуги, если покупатель окажется неплатежеспособным.
Тендерная гарантия — подтверждает серьезность намерений участника тендера заключить контракт в случае его победы.
Ак Барс Банк предлагает различные виды банковских гарантий, которые можно оформить онлайн, без посещения офиса банка, включая гарантии на участие и исполнение контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ, коммерческие гарантии: на обеспечение участия в конкурсе, возврат аванса, исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств. Банк предоставляет онлайн-гарантии с лимитами до 150 млн рублей и сроком до 65 месяцев.
Бухгалтерский учет банковских гарантий
Отражать в учете банковскую гарантию должны и принципал, и бенефициар.
Бухучет у принципала
Банк-гарант:
берет комиссию за выдачу гарантии;
вправе требовать от принципала возмещения расходов, если тот не исполнил обязательства перед бенефициаром, а банк покрыл этот ущерб.
На этом и строится бухгалтерский учет банковской гарантии у принципала с учетом целей ее получения. Саму гарантию принципал в учете не отражает.
Дебет
Кредит
Описание операции
Комментарий
76.09
51
Банк списал комиссию за выдачу гарантии со счета принципала
Гарантия исполнения договорных обязательств при покупке имущества
08
76.09
Комиссия за выдачу гарантии учтена при формировании стоимости основного средства
Гарантийная комиссия — это расходы, которые непосредственно связаны с приобретением имущества. Поэтому, когда речь идет об уплате вознаграждения банку до оприходования основного средства, материалов или товаров, то эта комиссия участвует в формировании их стоимости.
10
76.09
Комиссия за выдачу гарантии отнесена на стоимость приобретенных материальных запасов
41
76.09
Комиссия за выдачу гарантии отнесена на купленные товары
91.2
76.09
Комиссия отнесена на прочие расходы
Отнесение расходов на выдачу гарантии, не учтенных при формировании первоначальной стоимости актива, на прочие допустимо только, если банк выдал гарантию после постановки имущества на учет
Гарантия выдана на цели, не связанные с приобретением или созданием актива
97.21
76.09
Принципал учел комиссию за выдачу гарантии в составе прочих расходов будущих периодов
Выбор счета затрат зависит от характера приобретаемых по гарантии услуг и структурного подразделения, для которого заказаны эти услуги. Списание комиссии на расходы нужно осуществлять равными долями в течение всего срока действия банковской гарантии
20 (23, 25, 26)
97.21
Принципал списал комиссию в расход
91.2
76.09
Комиссия сразу отнесена на прочие расходы
Такой вариант тоже возможен. Выбранный способ учета принципал должен прописать в учетной политике
Наступление гарантийного случая
60
76.09
Принципал отразил в учете сумму возмещения банку-гаранту
Когда принципал возвращает банку деньги, которые тот выплатил по гарантии, это не увеличивает и не уменьшает его выгоды. Он просто закрывает свой долг перед банком. Поэтому в учете это ни как доход, ни как расход отражать не нужно
76.09
51
Принципал возместил гарантийную сумму банку
Бухучет у бенефициара
Бенефициар учитывает банковскую гарантию на забалансовом счете и ждет, исполнит ли принципал свои обязательства или нет, и тогда наступит гарантийный случай.
Проводки выглядят так:
Дебет
Кредит
Описание операции
Комментарий
008
Учет банковской гарантии за балансом
Когда поставщик отгружает товар покупателю с отсрочкой платежа под банковскую гарантию, с банком-гарантом у него никаких отношений не возникает, поэтому гарантия отражается на забалансовом счете
62
90
Бенефициар-поставщик отгрузил товар принципалу-покупателю
Покупатель исполнил свои обязательства в срок
51
61
Покупатель перевел деньги за поставленный под банковскую гарантию товар
Покупатель заплатил вовремя, поэтому сделка прошла обычным образом без наступления гарантийного случая, поэтому поставщик списывает гарантию с забалансового учета
008
Бенефициар-поставщик списал банковскую гарантию с забаланса
Покупатель не исполнил свои обязательства в оговоренный срок
51
76
Банк перечислил деньги по гарантии за принципала
Бенефициар направил в банк уведомление о том, что покупатель не заплатил. Банк признал случай гарантийным и перечислил возмещению бенефициару
76
62
Поставщик закрыл долг покупателя за счет гарантийного возмещения
008
Бенефициар-поставщик списал банковскую гарантию с забаланса
Как банковскую гарантию отражать в отчетности
Отчетность принципала
Информацию о полученных банковских гарантиях, которые имеют существенное значение для оценки финансового положения и результатов деятельности, принципал должен раскрывать в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. Эта информация может включать сумму гарантии, цель ее получения, срок и прочее.
В баланс принципала гарантия попадет только тогда, когда произойдет гарантийный случай, в виде обязательств перед банком.
Комиссию, как расходы будущих периодов, принципал отражает в отчетности только по дебетовому остатку на конец отчетного периода в зависимости от того, к какой категории затрат она относится:
связана с запасами — в строке 1210 «Запасы».
относится к нематериальным активам — в строке 1110 «Нематериальные активы».
по основным средствам — в строке 1150 «Основные средства».
Отчетность бенефициара
Полученную банковскую гарантию бенефициар не отражает непосредственно в бухгалтерском балансе или отчете о финансовых результатах в момент ее получения. Это связано с тем, что на момент получения гарантии у бенефициара не возникает ни дохода, ни расхода, ни обязательств. Но информацию о гарантии бенефициар должен раскрыть в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.
Читайте также:
