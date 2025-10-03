Банковская гарантия в учете и отчетности в 2025 году: полный разбор 

Что такое банковская гарантия

Банковская гарантия — это письменное обещание банка (гаранта), что если одна сторона сделки (принципал) не выполнит свои обязательства, банк заплатит другой стороне (бенефициару). То есть банк гарантирует, что принципал — надежная компания, и бенефициар может ей доверять.

Если принципал нарушает свои обязательства, бенефициар обращается в банк с требованием компенсации. Банк выплачивает сумму по гарантии, чтобы возместить ущерб. Если все обязательства выполнены, гарантия возвращается.

Виды гарантий:

Гарантия исполнения обеспечивает заказчику защиту от возможных убытков, если исполнитель нарушит условия договора, например, по срокам или качеству.

Гарантия возврата аванса — это когда банк должен вернуть деньги заказчику, если исполнитель получил предоплату, но не приступил к выполнению работы.

Платежная гарантия служит подтверждением того, что банк гарантирует оплату товара или услуги, если покупатель окажется неплатежеспособным.

Тендерная гарантия — подтверждает серьезность намерений участника тендера заключить контракт в случае его победы.