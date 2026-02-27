1. Какой эквайринг выбрать бизнесу

В мегаполисах, небольших городах и регионах покупатели привыкли к безналичной оплате: в «физических» торговых точках и интернет-магазинах. Бизнесу нужно подстраиваться под современные требования и предлагать клиентам разные способы оплаты — не только наличными деньгами, но и безналично (через терминалы, по СБП, QR-коды).

Выбор типа эквайринга зависит от формата работы с клиентами:

Вид услуги Кому подходит Как работает Торговый эквайринг Магазинам, салонам, аптекам, АЗС, кафе, ресторанам и остальным видам бизнеса, которые принимают платежи в «стационарных» торговых точках Покупатель оплачивает покупку через терминал, прикладывая банковскую карту, смартфон или по QR-коду Интернет-эквайринг Интернет-магазинам, онлайн-школам, онлайн-сервисам (когда покупка происходит в интернете) Покупатель оплачивает товар или услугу через платежный сервис — указывает данные карты и подтверждает операцию

В процессе эквайринга участвует не только продавец и покупатель, но и другие стороны:

банк-эквайер — предоставляет услуги по обработке платежей и зачислению денег на счет бизнеса;

банк-эмитент — учреждение, в котором оформлена карта клиента;

платежная система — обеспечивает межбанковское взаимодействие (например, российская платежная система «МИР», работающая с 2015 года).

Кроме торгового и интернет-эквайринга, выделяют другие виды. Например, мобильный эквайринг используют курьерские службы и сотрудники на выезде: у них есть мини-терминал или приложение на локальном устройстве (смартфоне, планшете). ATM-эквайринг встречается в офисах служб ЖКХ, операторов мобильной связи: клиент оплачивает услуги через банкомат или терминал.

Коротко: выбор эквайринга зависит от формата продаж и предлагаемых продуктов. Например, владельцу салона или ресторана подойдет торговый эквайринг, а интернет-магазину — интернет-эквайринг.