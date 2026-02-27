Самое главное:
Различают два основных вида: торговый и интернет-эквайринг.
На сайтах банков публикуется основная информация о продуктах. Перед заключением договора на эквайринг нужно внимательно изучить условия и проект договора.
Стоимость эквайринга складывается из разных составных: фиксированной платы за услуги, банковских комиссий, расходов на оборудование.
Выбор эквайринга с учетом формата продаж, участие в акциях и программах лояльности клиентов помогут сэкономить на продукте.
Подключить эквайринг может специалист банка или сам предприниматель (уполномоченное лицо) по инструкции.
1. Какой эквайринг выбрать бизнесу
В мегаполисах, небольших городах и регионах покупатели привыкли к безналичной оплате: в «физических» торговых точках и интернет-магазинах. Бизнесу нужно подстраиваться под современные требования и предлагать клиентам разные способы оплаты — не только наличными деньгами, но и безналично (через терминалы, по СБП, QR-коды).
Выбор типа эквайринга зависит от формата работы с клиентами:
Вид услуги
Кому подходит
Как работает
Торговый эквайринг
Магазинам, салонам, аптекам, АЗС, кафе, ресторанам и остальным видам бизнеса, которые принимают платежи в «стационарных» торговых точках
Покупатель оплачивает покупку через терминал, прикладывая банковскую карту, смартфон или по QR-коду
Интернет-эквайринг
Интернет-магазинам, онлайн-школам, онлайн-сервисам (когда покупка происходит в интернете)
Покупатель оплачивает товар или услугу через платежный сервис — указывает данные карты и подтверждает операцию
В процессе эквайринга участвует не только продавец и покупатель, но и другие стороны:
банк-эквайер — предоставляет услуги по обработке платежей и зачислению денег на счет бизнеса;
банк-эмитент — учреждение, в котором оформлена карта клиента;
платежная система — обеспечивает межбанковское взаимодействие (например, российская платежная система «МИР», работающая с 2015 года).
Кроме торгового и интернет-эквайринга, выделяют другие виды. Например, мобильный эквайринг используют курьерские службы и сотрудники на выезде: у них есть мини-терминал или приложение на локальном устройстве (смартфоне, планшете). ATM-эквайринг встречается в офисах служб ЖКХ, операторов мобильной связи: клиент оплачивает услуги через банкомат или терминал.
Коротко: выбор эквайринга зависит от формата продаж и предлагаемых продуктов. Например, владельцу салона или ресторана подойдет торговый эквайринг, а интернет-магазину — интернет-эквайринг.
2. Как выбрать банк для эквайринга
Выбор банка для эквайринга — процесс не одного часа и даже дня: здесь не нужно жалеть время, так как неправильный подход к поиску банка-партнера может дорого обойтись бизнесу. На что обратить внимание:
Надежность. Защита денежных средств и данных клиентов, безопасные сервисы. Центробанк ведет рейтинг надежных банков. В 2026 году в топ-15 списка ЦБ банков по надежности входит Ак Барс Банк (лицензия № 2590).
Опыт. Количество лет присутствия на рынке банковских продуктов играет немаловажную роль: это значит, что у банка есть четкие алгоритмы работы с клиентами, продукты для разных видов бизнеса (эквайринг для малых, микро- и средних предприятий, крупных продавцов), возможность предоставлять скидки на определенные услуги.
Удобство подачи заявки. Подать заявку на подключение эквайринга можно онлайн или в офисе банка. В идеале — когда банк предлагает оба способа: для «консервативных» и гибких руководителей.
Качественный сайт. У клиента должна быть возможность до заключения договора максимально ознакомиться с предложением: тарифами на эквайринг, условиями, дополнительными опциями в пакете и т. д. А через форму обратной связи или по номеру телефона собственник бизнеса сможет договориться о встрече или прояснить детали.
Комплексные услуги. Поиск эквайринга для бизнеса — это вопрос выбора экосистемы банка. Для продавца важен не только эквайринг, но и другие продукты: расчетный счет, онлайн-касса, оборудование для торгового эквайринга и др. Удобно, когда все есть в одном банке.
При выборе банка для эквайринга можно обратить внимание и на другие факторы: например, офис в вашем регионе или связь с персональным менеджером. Для некоторых собственников бизнеса и руководителей компаний это важно.
3. Сколько стоит эквайринг
Как правило, само подключение к эквайрингу бесплатное. Остальные расходы бизнеса складываются из нескольких составных:
Фиксированный платеж — это ежемесячная стоимость подписки: она варьируется в зависимости от количества услуг в пакете (базовый, средний, прокачанный и т. д.). Чем больше услуг в пакете — тем выше стоимость эквайринга. Но высокая стоимость отбивается за счет более выгодных условий и лимитов.
Комиссии за превышение оборота по терминалу. В рамках установленного лимита банк не взимает комиссию с бизнеса, а после выхода за пороговое значение комиссия рассчитывается в зависимости от фактической суммы превышения.
Аренды или покупки оборудования. Например, при торговом эквайринге магазин может взять терминал в аренду или купить.
Некоторые банки предлагают эквайринг с комиссией — 0% от суммы операции, в других — средний размер комиссий составляет 1–3%. Размер вознаграждения банка может зависеть от оборота бизнеса, формата торговли.
Расходы на эквайринг часто оправдывают себя за счет дополнительных услуг. Банки могут предлагать бесплатные опции: открытие и обслуживание расчетного счета, кэшбэк за операции, начисление процентов на остаток по счету, комплекс услуг по РКО (расчетно-кассовому обслуживанию).
Акция «Выгодный старт» от Ак Барс Банка: при открытии счета для юрлиц и ИП — первый месяц РКО бесплатно, а со второго — 50% скидка на 3 месяца! Предложение действует до 31 марта 2026 при подключении одного из четырех тарифов РКО: «Первый шаг», «Крепко на ногах», «Уверенный рост» или «Идем дальше» — с бесплатными корпоративными картами, переводами до 2 млн ₽/мес, снятием до 150 тыс. ₽ и приемом до 300 тыс. ₽ наличных без комиссии.
4. Как сэкономить на эквайринге
Бизнес обязан подключиться к эквайрингу, чтобы предоставить покупателям возможность безналичных расчетов. Исключение — выручка за прошлый год не превышает 20 млн руб. (ст. 16.1 закона от 07.02.1992 № 2300-1).
Что это значит для бизнеса: эквайринг можно не использовать, если выручка не достигает установленного лимита: это первый способ экономии — не подключаться к нему вовсе. Но на практике бизнес только потеряет в доходах: клиенты привыкли расплачиваться картами и не всегда носят с собой бумажные деньги.
Другие способы не переплачивать на эквайринге:
Внимательно выбирать банк. У каждого финансового учреждения свои условия: для «небольших ИП» и «компаний с крупными оборотами», с бонусами и персональными предложениями. Например, самые выгодные условия банки могут предлагать новым клиентам или, наоборот, своим постоянным клиентам.
Проверять договор перед заключением. Часто на «передний план» банки ставят самые выгодные условия: клиенты видят их на сайте или в рекламе. А в договоре прописывают платежи, которые станут для бизнеса дополнительными расходами. Изучение договора перед заключением поможет избежать скрытых комиссий и платежей.
Вести переговоры с менеджерами. Уточняйте о наличии акций, программ лояльности для новых (или постоянных) клиентов, бонусов и бесплатных дополнительных услуг.
Какие вопросы можно задать сотруднику банка:
Как быстро деньги зачисляются на счет? Деньги могут поступить на счет в течение нескольких часов или дней. Медленная скорость зачисления средств на счет может привести к кассовым разрывам.
Какой график работы у техподдержки? Если служба поддержки работает 24/7, то у вас будет возможность быстро решить техническую проблему или спор с клиентом.
Растущему бизнесу подойдут масштабируемые решения — эквайринг с возможностью оптимизировать тарифный план. Это также поможет сократить расходы в будущем: не придется срочно искать новые решение в процессе работы.
5. Как подключить эквайринг
Процедуры подключения торгового и интернет-эквайринга отличаются на некоторых этапах. Коротко об алгоритме действий:
Шаг 1. Выберите банк. Например, выполните самостоятельный мониторинг сайтов, изучите списки банков на площадках-агрегаторах. Ознакомьтесь с тарифами на эквайринг и проектом договора.
Шаг 2. Подайте заявку. Посетите местный филиал банка или подайте заявку онлайн. Во втором случае с вами свяжется представитель банка для уточнения данных и назначит место встречи. Также вы можете договориться о встрече с сотрудником в удобном месте, например, офисе вашей компании.
Шаг 3. Подготовьте документы. Например, ИП предоставляют паспорт, ИНН, выписку из ЕГРИП. Организации (юридические лица) — устав, приказ о назначении директора, реквизиты компании, выписку из ЕГРЮЛ, паспорт руководителя. Банки могут дополнительно запросить документы: лицензии, нотариальную доверенность на представителя, данные об учредителях юрлица и др. Полный перечень документов уточните в своем банке.
Шаг 4. Дождитесь окончания проверки. Как правило, на рассмотрение заявки и документов у банков уходит 1–5 рабочих дней.
Шаг 5. Настройте эквайринг. Настройку выполняет представитель банка или уполномоченный сотрудник бизнеса по инструкции. Для торгового эквайринга потребуется подключить терминал к онлайн-кассе. А если настраиваете интернет-эквайринг, его нужно интегрировать с облачной кассой.
После успешной настройки вы сможете принимать оплату от покупателей.
Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок
От открытия до пополнения счета
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета
Подведем итоги
Компании и ИП обязаны использовать онлайн-кассы для расчетов с покупателями и выдачи фискальных чеков (закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Эквайринг не заменяет контрольно-кассовую технику (ККТ), а дает возможность бизнесу предложить своим покупателям удобный вариант безналичной оплаты.
Бизнес с большим объемом годовой выручки должен использовать эквайринг (ст. 16.1 «Закона о защите прав потребителей»). Малый бизнес вправе использовать эквайринг, но не обязан. Но на практике без этого банковского продукта не обойтись: не все клиенты носят с собой наличные деньги.
Для «физических» торговых точек — магазинов, салонов, аптек, АЗС, ресторанов и т. д. — установка терминала это необходимость, продиктованная временем. Клиенты могут расплатиться, приложив к экрану устройства карту или смартфон.
Торговый эквайринг от Ак Барс Банка — решение для бизнеса любого масштаба. Для удобства клиентов банк предлагает тарифы с фиксированной ежемесячной платой — «Первый шаг», «Крепко на ногах», «Уверенный рост» или «Идем дальше». Если объем транзакций не превышает установленный лимит на терминал, комиссия составит 0%. Дополнительно клиентам Ак Барс Банка доступны выгодное расчетно-кассовое обслуживание, СБП и онлайн-касса под ключ.
