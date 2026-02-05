Страховые взносы для организаций и ИП в 2026 году: все изменения, тарифы, льготы 

Тарифы по страховых взносам в 2026 году

В настоящий момент есть три типа тарифов по страховым взносам.

Общий (единый) тариф

Бесплатные переводы на сумму до 2 млн руб. в месяц.

Кроме этого, в тарифы по акции включены:

Со 2-го по 4-й месяц — скидка 50% на РКО.

Специальное предложение «Выгодный старт» для новых клиентов Ак Барс Банка! До 31 марта при открытии расчетного счета для юрлиц и ИП вы получите:

По нему взносы уплачивают большинство организаций и ИП, не имеющих льгот.

Пониженные тарифы

По таким тарифам взносы могут платить некоторые субъекты МСП, IT-компании, обрабатывающие производства, резиденты «Сколково», ТОР и ОЭЗ. Ставка по взносам зависит от размера выплат и деятельности, которую ведет организация или ИП:

Субъекты МСП, участники «Сколково», инновационных центров (30% и 15%). Ставка по взносам для них равна:

30% — по выплатам в пределах 1,5 МРОТ. В 2026 году МРОТ равен 27 093 руб. 1,5 МРОТ — 40 644 руб.

15% — свыше 1,5 МРОТ (выплаты свыше 40 644 руб.).

Если доход с начала года превысит размер предельной базы (2 979 000 руб.), то с выплат в пределах 1,5 МРОТ взносы нужно будет считать по ставке не 30%, а 15,1%. То есть, если доход работника превысил в 2026 году 2 979 000 руб. с начала года, взносы ему нужно будет считать по ставке 15,1% с выплат до 1,5 МРОТ и 15% — с выплат свыше 1,5 МРОТ.

Обрабатывающие производства (30% и 7,6%). По выплатам в пределах 1,5 МРОТ ставка по взносам составляет 30%, свыше 1,5 МРОТ — 7,6%. Если доход с начала года превысит ЕПБ, то как и субъекты МСП, они считывают взносы с выплат в пределах 1,5 МРОТ по пониженной ставке: 15,1% с выплат до 1,5 МРОТ и 7,6% — с выплат свыше 1,5 МРОТ.

IT-организации (15% и 7,6%). С 2026 года ставка по взносам для таких плательщиков была увеличена в два раза. С выплат в пределах ЕПБ она составляет 15%, при ее превышении — 7,6%.

Резиденты ТОР, ОЭЗ, свободного порта Владивосток, организации радиоэлектронной промышленности, компании-участники промышленных кластеров (7,6% и 0%). С дохода в пределах ЕПБ ставка по взносам составляет 7,6%, свыше 2 979 000 руб. — 0%.

СОНКО и благотворительные организации на УСН (7,6% и 0% — в 2026 году, 15% и 7,6% — в 2027–2036 гг.).

Отдельные выплаты, произведенные в пользу членов экипажей судов (0%). Указанный тариф применяется до 2037 года (п. 2.3 ст. 427 НК).