Страховые взносы для организаций и ИП в 2026 году: все изменения, тарифы, льготы 

Организации и ИП, не имеющие льгот, уплачивают взносы по единому общему тарифу: 30% — с выплат в пределах единой базы и 15,1% — сверх нее.
Субъекты МСП, резиденты ТОР, ОЭС, организации радиоэлектронной промышленности и обрабатывающих производств могут платить взносы по пониженным ставкам.
С 2026 года вводится обязанность уплаты взносов с выплат руководителям коммерческих компаний — независимо от перечисления им зарплаты и заключения трудового договора.
Субъекты МСП могут применять пониженный тариф только, если их деятельность включена в специальный перечень и соответствует условиям, установленным Правительством.
Какие выплаты облагаются страховыми взносами в 2026 году
Страховыми взносами облагаются практически все выплаты в пользу физических лиц в рамках:
трудовых отношений — заработная плата, премии, отпускные и т. д.;
гражданско-правовых договоров на выполнение работ или оказание услуг — за исключением договоров ГПХ, заключенных с ИП и самозанятыми;
авторских договоров, договоров об отчуждении исключительных прав и других договоров, указанных в пп. 3 п. 1 ст. 420 НК.
Не облагаются страховыми взносами выплаты, перечисленные в ст. 422 НК. Например, государственные пособия, некоторые виды материальной помощи, выходные пособия при увольнении, суточные в пределах норм. Кроме этого не нужно начислять взносы на выплаты, которые не являются объектом их обложения, например, на перечисления по договорам ГПХ в пользу ИП, если они связаны с их предпринимательской деятельностью.
Также не обязаны делать отчисления на страхование сотрудников те, кто применяет АУСН. Они платят взносы только на травматизм — в фиксированной сумме, независимо от количества работников. В 2026 году их размер составляет 2 959 руб.
Как считать страховые взносы за сотрудников
Расчет страховых взносов производится в несколько этапов.
Расчет базы по страховым взносам
База по страховым взносам рассчитывается ежемесячно нарастающим итогом с начала календарного года отдельно по каждому работнику. В нее включаются все облагаемые выплаты как в денежной, так и в натуральной форме.
Доход в натуральной форме (выдача товаров, оплата услуг за работника) облагается взносами по рыночной стоимости переданного товара или оказанной услуги с учетом НДС и акцизов.
С 2026 года для руководителей коммерческих организаций (единоличных исполнительных органов) установлена минимальная база. Если выплаты за месяц меньше МРОТ (27 093 руб. в 2026 году), взносы начисляются с МРОТ.
По выплатам, произведенным в рамках авторских и других договоров, указанных в п. 8 ст. 421 НК, база по взносам может быть уменьшена на документально подтвержденные расходы.
Определение предельной базы для начисления взносов
При расчете большинства страховых взносов, тариф снижается после того, как выплаты с начала года превысят единую предельную базу (далее ЕПБ, предельная база).
Ее размер устанавливается отдельно на каждый год и в 2026 году он составляет 2 979 000 руб. (постановление Правительства № 1705 от 31.10.2025).
Страховые взносы, начисляемые по дополнительным тарифам, включая взносы на дополнительное соцобеспечение нужно рассчитывать со всей суммы выплат, независимо от размера предельной базы.
Расчет страховых взносов
При расчете определите тариф по взносам в пределах предельной базы и сверх нее. Для отдельных плательщиков (например, субъектов МСП) для расчета взносов имеет значение величина МРОТ. По выплатам до ее полуторакратного превышения взносы считаются по одному тарифу, после превышения — по другому, а когда сумма дохода превысит предельную базу, часть взносов нужно пересчитать по еще более низкой ставке.
Пример расчет страховых взносов за сотрудника.
Доход работника с января по август — 2 720 000 руб., зарплата за сентябрь — 300 000 руб.
База нарастающим итогом на конец сентября: 2 720 000 + 300 000 = 3 020 000 руб.
Расчет взносов за сентябрь:
Размер взносов за сентябрь с выплат в пределах ЕПБ — 77 700 руб. (2 979 000 — 2 720 000) х 30%.
Размер взносов за сентябрь с выплат сверх ЕПБ — 6 191 руб. (3 020 000 — 2 979 000) х 15,1%.
Итого взносы, подлежащие уплате за сентябрь, составят 83 891 руб. (77 700 + 6 191).
Как платить страховые взносы
Взносы нужно перечислить в бюджет не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным. Если этот день выпадает на выходной или праздник он переносится на следующий рабочий день.
Страховые взносы перечисляются на ЕНС с помощью ЕНП (единого налогового платежа). Исключение — взносы на дополнительное соцобеспечение летных экипажей и работников угольной промышленности. Они уплачиваются отдельно.
Тарифы по страховых взносам в 2026 году
В настоящий момент есть три типа тарифов по страховым взносам.
Общий (единый) тариф
По нему взносы уплачивают большинство организаций и ИП, не имеющих льгот.
При применении единого тарифа взносы рассчитываются по ставке:
30% — в пределах ЕПБ.
15,1% — сверх предельной базы.
Пониженные тарифы
По таким тарифам взносы могут платить некоторые субъекты МСП, IT-компании, обрабатывающие производства, резиденты «Сколково», ТОР и ОЭЗ. Ставка по взносам зависит от размера выплат и деятельности, которую ведет организация или ИП:
Субъекты МСП, участники «Сколково», инновационных центров (30% и 15%). Ставка по взносам для них равна:
30% — по выплатам в пределах 1,5 МРОТ. В 2026 году МРОТ равен 27 093 руб. 1,5 МРОТ — 40 644 руб.
15% — свыше 1,5 МРОТ (выплаты свыше 40 644 руб.).
Если доход с начала года превысит размер предельной базы (2 979 000 руб.), то с выплат в пределах 1,5 МРОТ взносы нужно будет считать по ставке не 30%, а 15,1%. То есть, если доход работника превысил в 2026 году 2 979 000 руб. с начала года, взносы ему нужно будет считать по ставке 15,1% с выплат до 1,5 МРОТ и 15% — с выплат свыше 1,5 МРОТ.
Обрабатывающие производства (30% и 7,6%). По выплатам в пределах 1,5 МРОТ ставка по взносам составляет 30%, свыше 1,5 МРОТ — 7,6%. Если доход с начала года превысит ЕПБ, то как и субъекты МСП, они считывают взносы с выплат в пределах 1,5 МРОТ по пониженной ставке: 15,1% с выплат до 1,5 МРОТ и 7,6% — с выплат свыше 1,5 МРОТ.
IT-организации (15% и 7,6%). С 2026 года ставка по взносам для таких плательщиков была увеличена в два раза. С выплат в пределах ЕПБ она составляет 15%, при ее превышении — 7,6%.
Резиденты ТОР, ОЭЗ, свободного порта Владивосток, организации радиоэлектронной промышленности, компании-участники промышленных кластеров (7,6% и 0%). С дохода в пределах ЕПБ ставка по взносам составляет 7,6%, свыше 2 979 000 руб. — 0%.
СОНКО и благотворительные организации на УСН (7,6% и 0% — в 2026 году, 15% и 7,6% — в 2027–2036 гг.).
Отдельные выплаты, произведенные в пользу членов экипажей судов (0%). Указанный тариф применяется до 2037 года (п. 2.3 ст. 427 НК).
Дополнительные тарифы
Взносы по доптарифам начисляются работникам, которые выполняют определенные виды работ, дающие право на досрочную пенсию (ст. 428 НК, п. п. 1–18 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, ст. 33.2 закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ). Если работники заняты на других работах, допвзносы им рассчитывать не нужно. Размер тарифа по допвзносам зависит от проводилась ли СОУТ и какой класс риска был установлен.
Изменения по взносам 2026
Новая налоговая реформа серьезно затронула и страховые взносы.
Для IT-компаний. Был повышен тариф для выплат в рамках предельной величины базы с 7,6% до 15%. Тариф сверх лимита остался прежним — 7,6%.
Для организаций радиоэлектронной промышленности. Для выплат сверх предельной величины базы тариф был снижен с 7,6% до 0%.
Для субъектов МСП. Введены ограничения для применения пониженных тарифов. Если ранее льготу могли применять все малые и средние предприятия, то теперь для ее получения необходимо соблюдение двух условий:
Основной вид деятельности должен быть включен в перечень, приведенный в распоряжении Правительства от 27.12.2025 № 4125-р.
Доход по основному виду деятельности должен быть не менее 70% от общего объема доходов.
Для руководителей коммерческих организаций. Введена обязанность уплаты взносов за директора с МРОТ, если выплаты ему с начала месяца не превысили МРОТ. При этом факт нахождения руководителя в отпуске за свой, по уходу за ребенком и в целом отсутствия каких-либо выплат, никакого значения не имеет.
Подведем итоги
Тариф пониженных взносов зависит от вида деятельности плательщика и размера выплаченного сотруднику дохода.
Если компания или ИП не имеют льготы, они обязаны уплачивать взносы по общим тарифам: 30% и 15,1%.
На АУСН не платят страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ в том числе и за руководителя. Но нужно делать отчисления на травматизм — в фиксированной сумме сразу за всех сотрудников.
С выплат сотрудникам, занятым на работах, дающих право на досрочную пенсию, начисляются взносы по дополнительным тарифам.
