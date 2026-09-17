Готовимся к квартальной отчетности: что и как нужно проверить к октябрю 2026 года?

Календарь квартальной отчетности за 3 квартал 2026 года

Не забудьте подготовить и сдать за 3 квартал следующие формы:

Отчет / форма За какой период Крайний срок сдачи Кто обязан сдать Декларация по НДС 3 квартал (июль–сентябрь) 26.10.2026 плательщики НДС Декларация по налогу на прибыль 3 квартал (9 месяцев) 26.10.2026 организации на ОСНО 6-НДФЛ 3 квартал (9 месяцев) 26.10.2026 налоговые агенты Расчет по страховым взносам (РСВ) 3 квартал (9 месяцев) 26.10.2026 работодатели ЕФС-1 (раздел 2, аналог 4-ФСС) 3 квартал (9 месяцев) 26.10.2026 работодатели Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами 3 квартал (9 месяцев) 26.10.2026 кто ведет такие операции Единая упрощенная декларация (ЕУД) 3 квартал (при применении) 20.10.2026 плательщики, имеющие право на ЕУД Журнал счетов-фактур (если ведется) 3 квартал (9 месяцев) 20.10.2026 Те субъекты, кто обязан вести журнал Форма П-5(м) (статистика) 3 квартал (9 месяцев) 14.10.2026 организации, попавшие в выборку Росстата

Одновременно с квартальной сдаются следующие образцы ежемесячной отчетности:

Отчет / форма За месяц Крайний срок (2026) Кто сдает Примечание Персонифицированные сведения о физлицах (бывш. СЗВ-М, теперь в составе ЕФС-1/перс.учет) сентябрь 25.10.2026 → 26.10.2026 работодатели ежемесячно до 25-го числа; 25.10 — вс, перенос на 26.10 Сведения о застрахованных лицах (в рамках перс.учета) сентябрь 26.10.2026 работодатели часть ежемесячного пакета в СФР/ФНС Отчетность по прослеживаемым товарам (если требуется ежемесячно в вашем случае) сентябрь 26.10.2026 кто ведет операции зависит от режима и типа товаров Декларация по НДПИ (если применимо) сентябрь 26.10.2026 недропользователи ежемесячно до 25-го числа; 25.10 — вс, перенос на 26.10 Декларация по косвенным налогам (импорт из ЕАЭС) сентябрь 20.10.2026 импортеры из ЕАЭС подают, если были приняты импортированные товары с территории государств-членов ЕАЭС, либо наступил срок очередного платежа по договору лизинга

Если вы сдаете отчетность за 3 квартал как типичный работодатель/плательщик на ОСНО, в октябре у вас будут:

14.10.2026 (если попали в выборку):

o Статформа П-5(м) за 9 месяцев

20.10.2026 (если применяете):

o Единая упрощенная декларация (ЕУД)

26.10.2026:

o Декларация по НДС

o Декларация по налогу на прибыль (9 месяцев)

o 6-НДФЛ (9 месяцев)

o РСВ (9 месяцев)

o ЕФС-1 раздел 2 (9 месяцев)

o Отчет по прослеживаемым товарам (9 месяцев)

o Ежемесячные перс.сведения за сентябрь (в составе ЕФС-1/перс.учета)

Если вы на УСН/патенте и без НДС/прибыли, основной «октябрьский» пакет обычно сводится к:

6-НДФЛ (9 месяцев) — 26.10

РСВ (9 месяцев) — 26.10

ЕФС-1 (раздел 2, 9 месяцев) — 26.10

Ежемесячные перс.сведения за сентябрь — 26.10

плюс ЕУД до 20.10, если вы ее применяете.

Особенно много вопросов обычно вызывают отчеты, по которым недавно были внесены существенные изменения. В 2026 году это декларация по НДС, ЕФС-1 и РСВ. Давайте детально разберем каждый из них, чтобы вы смогли правильно составить текущую отчетности и своевременно внесли нужные исправления в ранее поданные документы.