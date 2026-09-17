Готовимся к квартальной отчетности: что и как нужно проверить к октябрю 2026 года?

Приближается очередной отчетный период. Учитывая появление сразу нескольких новых форм бухгалтерской отчетности с 2026 г, он обещает быть непростым, поэтому готовиться к составлению и подаче документов следует заблаговременно. Эта статья будет полезна бухгалтерам, сотрудникам компаний-аутсорсеров, аудиторам, руководителям бизнеса и специалистам контрольно-надзорных органов.
Календарь квартальной отчетности за 3 квартал 2026 года
Не забудьте подготовить и сдать за 3 квартал следующие формы:
Отчет / форма
За какой период
Крайний срок сдачи
Кто обязан сдать
Декларация по НДС
3 квартал (июль–сентябрь)
26.10.2026
плательщики НДС
Декларация по налогу на прибыль
3 квартал (9 месяцев)
26.10.2026
организации на ОСНО
6-НДФЛ
3 квартал (9 месяцев)
26.10.2026
налоговые агенты
Расчет по страховым взносам (РСВ)
3 квартал (9 месяцев)
26.10.2026
работодатели
ЕФС-1 (раздел 2, аналог 4-ФСС)
3 квартал (9 месяцев)
26.10.2026
работодатели
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами
3 квартал (9 месяцев)
26.10.2026
кто ведет такие операции
Единая упрощенная декларация (ЕУД)
3 квартал (при применении)
20.10.2026
плательщики, имеющие право на ЕУД
Журнал счетов-фактур (если ведется)
3 квартал (9 месяцев)
20.10.2026
Те субъекты, кто обязан вести журнал
Форма П-5(м) (статистика)
3 квартал (9 месяцев)
14.10.2026
организации, попавшие в выборку Росстата
Одновременно с квартальной сдаются следующие образцы ежемесячной отчетности:
Отчет / форма
За месяц
Крайний срок (2026)
Кто сдает
Примечание
Персонифицированные сведения о физлицах (бывш. СЗВ-М, теперь в составе ЕФС-1/перс.учет)
сентябрь
25.10.2026 → 26.10.2026
работодатели
ежемесячно до 25-го числа; 25.10 — вс, перенос на 26.10
Сведения о застрахованных лицах (в рамках перс.учета)
сентябрь
26.10.2026
работодатели
часть ежемесячного пакета в СФР/ФНС
Отчетность по прослеживаемым товарам (если требуется ежемесячно в вашем случае)
сентябрь
26.10.2026
кто ведет операции
зависит от режима и типа товаров
Декларация по НДПИ (если применимо)
сентябрь
26.10.2026
недропользователи
ежемесячно до 25-го числа; 25.10 — вс, перенос на 26.10
Декларация по косвенным налогам (импорт из ЕАЭС)
сентябрь
20.10.2026
импортеры из ЕАЭС
подают, если были приняты импортированные товары с территории государств-членов ЕАЭС, либо наступил срок очередного платежа по договору лизинга
Если вы сдаете отчетность за 3 квартал как типичный работодатель/плательщик на ОСНО, в октябре у вас будут:
14.10.2026 (если попали в выборку):
o Статформа П-5(м) за 9 месяцев
20.10.2026 (если применяете):
o Единая упрощенная декларация (ЕУД)
26.10.2026:
o Декларация по НДС
o Декларация по налогу на прибыль (9 месяцев)
o 6-НДФЛ (9 месяцев)
o РСВ (9 месяцев)
o ЕФС-1 раздел 2 (9 месяцев)
o Отчет по прослеживаемым товарам (9 месяцев)
o Ежемесячные перс.сведения за сентябрь (в составе ЕФС-1/перс.учета)
Если вы на УСН/патенте и без НДС/прибыли, основной «октябрьский» пакет обычно сводится к:
6-НДФЛ (9 месяцев) — 26.10
РСВ (9 месяцев) — 26.10
ЕФС-1 (раздел 2, 9 месяцев) — 26.10
Ежемесячные перс.сведения за сентябрь — 26.10
плюс ЕУД до 20.10, если вы ее применяете.
Особенно много вопросов обычно вызывают отчеты, по которым недавно были внесены существенные изменения. В 2026 году это декларация по НДС, ЕФС-1 и РСВ. Давайте детально разберем каждый из них, чтобы вы смогли правильно составить текущую отчетности и своевременно внесли нужные исправления в ранее поданные документы.
Декларация по НДС 2026: ставка 22% и обновленный бланк
В 2026 году в декларацию по НДС внесены два существенных изменения, влияющих на порядок ее заполнения.
Новые ставки
С 1 января 2026 года основная ставка НДС была повышена с 20% до 22% в соответствии с ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ. И сегодня одновременно действуют следующие ставки налога:
22% — основная;
10% — пониженная (льготная) ставка;
0% — нулевая ставка;
5% и 7% — специальные льготные ставки для юрлиц и ИП на УСН;
расчетные ставки 22/122, 10/110, 5/105 или 7/107 — применяются, если НДС уже «включен» в цену (например, получение авансов или удержание НДС налоговым агентом);
особые расчетные ставки 9.09% и 18.03% — применяются в особых случаях согласно НК РФ (например, при продаже предприятия как имущественного комплекса, при оказании иностранными юрлицами электронных услуг).
Важно: новая ставка применяется ко всем операциям, совершенным с 1 января 2026 года, независимо от даты заключения договора.
Формат пояснений 5.03
С 1 января 2026 года начал действовать обновленный формат электронных пояснений к декларации по НДС — версия 5.03, утвержденная приказом ФНС от 07.10.2025 № ЕД-7-15/867@. Изменения коснулись:
таблиц с информацией по строкам из книги покупок и продаж;
сведений из счетов-фактур.
Также в пояснения включена новая таблица по документу, подтверждающему уплату налога. Важно: отчет, направленный не по установленному формату или на бумаге, считается непредставленным.
Обратите внимание: актуальный бланк декларации по НДС 2026 уже интегрирован в программы 1С в рамках стандартных обновлений. Базовая форма с титульным листом для скачивания утверждена Приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@, а изменения закреплены Приказом ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1227@.
Новый документ вступил в силу с 29 марта 2026 года, ему присвоен КНД 1151001. Сдать декларацию необходимо до 26 октября текущего года. Документ оформляется и сдается только в электронном виде по ТКС, бумажная декларация считается непредставленной (п. 5 ст. 174 НК РФ).
Заполнение декларации по НДС в 1С
В версиях от 3.0.194.18 «1С:Бухгалтерия 8» и выше реализована возможность автозаполнения декларации. Для применения опции:
обновите программу до указанного релиза или выше;
убедитесь, что в настройках учетной политики указана ставка НДС 22%;
проверьте готовый бланк по встроенным контрольным соотношениям согласно Письму ФНС от 20.02.2026 № СД-36-3/1314@.
Заполнение декларации происходит автоматически на основе данных книги покупок и продаж. Информация в новых строках 003, 005 и 007 из раздела 3 указывается, если в 3 квартале проводились хозяйственные операции по соответствующим налоговым ставкам. Если какие-либо действия требуют пояснений 5.03, программа автоматически формирует их с учетом нормативных требований.
Освобождение от НДС в 2026 году: кто может не платить, и как оформить
В 2026 году «упрощенцы» (организации и ИП на УСН), у которых сумма доходов за предшествующий год не превысила 20 млн рублей, получают право освобождения от статуса плательщика НДС. Основание — пункт 1 статьи 145 Налогового кодекса РФ.
Важный момент: если в течение 2026 года лимит в 20 млн рублей будет превышен, организация или ИП на УСН, пользующиеся освобождением по статье 145 НК РФ, автоматически становятся плательщиками НДС с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Обратите внимание: Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ зафиксировал порог доходов на отметке 20 млн рублей на период с 2025 по 2028 годы. Запланированное ранее постепенное снижение этого лимита перенесено на 2029 год.
Кто и как подает уведомление об освобождении от НДС
Для плательщиков УСН освобождение от НДС при соблюдении лимита предоставляется автоматически, т.е отдельно подавать бланк освобождения от НДС в 2026 г не нужно. Организации и ИП на других режимах налогообложения, претендующие на освобождение от НДС по статье 145 НК РФ, подают соответствующее уведомление при наличии соответствующих оснований:
компании и индивидуальные предприниматели на общей системе (ОСНО), у которых сумма выручки за три идущих подряд календарных месяца не достигла 2 млн рублей (форма КНД 1150104);
участники проекта «Сколково» (форма КНД 1150017).
Плательщикам УСН и АУСН подавать бланк не нужно — освобождение от НДС предоставляется им автоматически.
Уведомление должно поступить в инспекцию не позже 20-го числа того месяца, с которого налогоплательщик начинает применять освобождение. Документ можно передать лично в отделение ФНС, отправить почтой, через ТКС или загрузить в личном кабинете на сайте налоговой.
В «1С:Бухгалтерия 8» для «упрощенцев» освобождение настраивается в разделе «Учетная политика»: галочка «Плательщик НДС» не ставится, пока доход не превысил 20 млн рублей. Для субъектов на ОСНО и ЕСХН бланк уведомления формируется в разделе регламентированной отчетности (при наличии прав).
РСВ 2026: новая форма и приложение 3.1
В 2026 году в расчет по страховым взносам (РСВ) были внесены изменения, связанные с оптимизацией льготных тарифов для субъектов МСП:
Вместо утратившего силу кода «20» введен код «32». Его указывают субъекты МСП из приоритетных отраслей, имеющие право применять для расчетов пониженный тариф.
Вместо кодов «МС», «ВЖМС» и «ВПМС» для всех МСП по физлицам, за которых начисляли взносы по льготному тарифу вводятся коды «ПВ», «ВЖПВ», «ВППВ». Они действуют для МСП из так называемых приоритетных отраслей, где применяют пониженный тариф к части выплаты свыше 1,5 МРОТ.
Также в новой форме дополнено приложение 3.1 к разделу 1. В нем приводится расчет соответствия условиям применения единого пониженного тарифа. Для субъектов МСП из приоритетных отраслей введен новый код плательщика «2» (строка 001). Если доля доходов от основного вида деятельности по расчету составит менее 70%, право на льготный тариф автоматически утрачивается, и все взносы пересчитывают по основному тарифу 30% с начала года.
Обратите внимание: единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов в 2026 году составляет 2 979 000 руб. (постановление Правительства РФ от 31.10.2025 № 1705). Федеральный МРОТ равен 27 093 руб./мес. (Федеральный закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ), поэтому выплата, превышающая 1,5 МРОТ, составляет 40 639,50 руб.
Особенности заполнения РСВ в 1С
Перед формированием отчета проверьте учетную политику: в ней должен быть проставлен актуальный код тарифа (для приоритетных МСП — «32»). Сам РСВ создается через меню «1С-Отчетность» → «Создать» → «Расчет по страховым взносам». Выберите период (III квартал 2026 года) и нажмите «Заполнить».
Если работодатель применяет пониженный тариф для МСП из приоритетных отраслей и выплаты сотруднику превышают 1,5 МРОТ, в разделе 3 отражаются соответствующие категории выплат:
«НР» — для сумм в пределах 1,5 МРОТ (облагаются по тарифу 30%);
«ПВ» — для части выплат сверх 1,5 МРОТ (облагаются по тарифу 15%).
При отсутствии выплат сверх установленного порога категория «ПВ» не формируется.
Запустите встроенную проверку: сумма взносов в разделе 1 должна полностью совпадать с суммой по всем сотрудникам из раздела 3. Кроме того, квартальная сумма взносов должна сходиться с данными ежемесячных уведомлений об исчисленных налогах.
Перед отправкой еще раз сверьте ФИО, ИНН и СНИЛС всех работников — любая опечатка станет основанием для отказа в приеме отчета сотрудником налоговой.
Срок представления РСВ — до 25-го числа месяца, следующего за отчетным. Если эта дата попадает на выходной или праздник, сдать отчет следует в первый последующий рабочий день.
ЕФС‑1 в 2026 году: что изменилось и как заполнять
Правила оформления формы ЕФС-1 в 2026 году скорректированы тремя нормативными документами Социального фонда России:
Нормативный акт
Что регулирует
Когда применять
Приказ СФР от 17.11.2025 № 1462
Утверждает форму ЕФС-1 и инструкцию по ее заполнению.
Действует с 30.12.2025.
Приказ СФР от 17.11.2025 № 1463
Определяет электронные форматы передачи сведений.
С учетом редакции от 15.04.2026, применяется с 30.05.2026.
Приказ СФР от 15.04.2026 № 389
Вносит изменения в два предыдущих приказа (№ 1462 и № 1463).
Вступает в силу с 30.05.2026.
Среди главных новшеств 2026 года выделяют четыре пункта:
Исключены коды «ДИСТ» и «НДОМ» — теперь в отчете не нужно отражать перевод сотрудников на дистанционный или надомный формат работы, а также их возвращение в офис.
Введены специальные обозначения для неполного графика — если работнику установлен сокращенный день или неделя, в графе 6 проставляют «НЕПД» (неполный день) либо «НЕПН» (неполная неделя).
Добавлен новый код статуса застрахованного «МДИГ» — он предназначен для иностранцев, к которым применяются особые тарифы взносов.
Полностью переработан справочник должностей в подразделе 1.3 — старый 5-значный буквенно-цифровой код заменен на 12-значный цифровой идентификатор профессии или должности.
Особенности заполнения подраздела 1 в ЕФС-1
Подраздел 1.1 заполняется на каждого сотрудника, с которым заключен, изменен или расторгнут трудовой договор, а также при других кадровых перемещениях (смена должности, графика и т.д.).
Ниже приведен образец заполнения ЕФС-1 в 2026г:
Графа
Что указывать
Как заполнять
1
Порядковый номер
Присваивается каждой записи по очереди.
2
Дата события
День, когда произошло кадровое изменение.
3
Код события
ПРИЕМ, УВОЛЬНЕНИЕ, ПЕРЕВОД и т.д.
4
Документ-основание
Название приказа, распоряжения или договора.
5
Вид трудового договора
1 — бессрочный; 1.1 — совместительство до полугода; 1.2 — совместительство дольше полугода.
6
Код функции
Код из ОКЗ плюс, при необходимости, НЕПД/НЕПН для неполного графика.
7
Основание увольнения
Заполняется только при увольнении со ссылкой на статью ТК РФ.
Правила заполнения подразделов 1.1 и 1.2
При работе с подразделом 1.1 обратите внимание на следующие моменты:
коды «ДИСТ» и «НДОМ» больше не используются — переводы на «удаленку» и обратно из отчета убраны;
код «ПЕРЕВОД» теперь применяется лишь для постоянных перемещений, а также при введении или отмене неполного рабочего времени;
коды «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ» и «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ» нужны для отражения приостановки/возобновления госслужбы из-за мобилизации или службы по контракту;
код «МДИГ» проставляется для иностранных работников, трудоустроенных по международным соглашениям.
В подразделе 1.2 больше не требуется указывать данные при оформлении работником отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком (соответствующий тип «Назначение выплат по ОСС» удален из бланка). Сведения подаются за весь период работы у текущего страхователя в рамках отчетного периода.
Как сформировать ЕФС‑1 в 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерия
Оптимальный вариант подготовки отчета — через 1С:ЗУП:
установите обновление программы до версии не ниже 3.1.34.177 или 3.1.36.45 — в этих релизах уже доработан раздел 1;
загрузите актуальные классификаторы через меню «Администрирование» → «Интернет-поддержка и сервисы» → «Классификаторы и курсы валют»;
создайте отчет по пути «Отчетность, справки» → «1С-Отчетность» → «Создать» → «ЕФС-1», выберите период и нажмите «Заполнить»;
сверьте графу 6 — у сотрудников с неполным графиком коды НЕПД/НЕПН должны подставляться автоматически.
Обратите внимание: чтобы выгрузка прошла в новом формате, в поле «Дата составления отчета» должна стоять дата не ранее 06.04.2026.
Упрощенная бухгалтерская отчетность за 2026 год
Сразу после завершения подготовки квартальной отчетности следует задуматься о годовом отчетном периоде. А если компания планирует закрытие после 3 квартала, подать бухгалтерскую отчетность следует раньше — до момента исключения из ЕГРЮЛ. Здесь больше всего вопросов обычно возникает у «упрощенцев», которые часто путают бланки и не могут разобраться, как же правильно отчитаться перед надзорными органами.
Возможность перейти на упрощенные формы бухгалтерской отчетности в 2026 году предусмотрена частью 4 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Воспользоваться этим правом могли:
компании, отнесенные к субъектам малого предпринимательства;
некоммерческие организации (кроме тех, кто получает бюджетное финансирование, подлежит обязательному аудиту и представители НКО некоторых других категорий);
резиденты инновационного центра «Сколково».
Какие формы входят в упрощенный комплект по ФСБУ 4/2023
Согласно ФСБУ 4/2023 упрощенная отчетность включает следующий набор форм:
Для коммерческих структур
Для некоммерческих организаций
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет о целевом использовании средств
Пояснительная записка
Пояснительная записка
В пояснениях обязательно указывается, что отчетность подготовлена с соблюдением действующих стандартов бухучета. Дополнительно раскрываются сведения об учетной политике, а также основные данные о финансовом положении и итогах деятельности организации.
Как заполнить новую бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме по итогам 2026 г
Версия «1С:Бухгалтерия 8» 3.0.194 уже включает поддержку новых требований:
При создании бухгалтерской отчетности можно выбрать формат — упрощенный или полный.
Статьи баланса и отчета о финансовых результатах автоматически группируются согласно правилам ФСБУ 4/2023.
Формы заполняются по готовым шаблонам из Приложений № 3 и № 4 к Приказу Минфина России от 30.09.2023 № 157н.
Годовую бухгалтерскую отчетность необходимо направить в ФНС не позднее 31 марта года, идущего за отчетным. Таким образом, за 2026 год крайний срок сдачи — 31 марта 2027 года.
Важное условие: решение об использовании упрощенного порядка ведения бухучета должно быть зафиксировано в учетной политике компании.
Как подготовиться к очередному отчетному периоду
Чтобы быстро и правильно составить новые формы отчетности в 2026 г, необходимо:
1. Обязательно обновить конфигурацию 1С, поскольку именно в новых версиях полностью реализована поддержка актуальных форм отчетности и исправлены ошибки более ранних версий, которые могут негативно повлиять на процесс формирования отчетности. Перед обновлением необходимо сделать резервную копию базы данных, после чего в главном меню Конфигуратора перейти в «Конфигурация» → «Поддержка» → «Обновить конфигурацию» и далее действовать по инструкции.
2. Проверить и при необходимости перенастроить сервис «1С-Отчетность». Все новые формы и версии расширений для взаимодействия с ФНС, добавляются через обновление данного сервиса. Это важно, так как с 15 декабря 2025 года простые письма с вложениями по ТКС не принимаются, и документы нужно отправлять в формализованном виде. Убедитесь, что установлена последняя версия расширения, совместимая с вашим релизом конфигурации.
3. Проверить отчеты перед отправкой. Встроенная проверка поможет обнаружить ошибки, которые приведут к отказу в приеме: несоответствие контрольных соотношений, незаполненные или неактуальные реквизиты, устаревшие форматы файлов. Для проверки перед отправкой отчета кликните на «Проверить» или «Отправить», и проверка будет запущена в автоматическом режиме. А после отправки необходимо отследить входящее сообщение от ФНС с присвоением отчетности статуса «Принято».
Частые вопросы (FAQ)
Если право на пониженный тариф по РСВ утеряно, нужно ли заполнять Приложение 3.1?
Нет, не нужно. Приложение 3.1 заполняют только те, кто применяет пониженный тариф и подтверждает право на него. Если по итогам квартала доля доходов от льготного вида деятельности оказалась менее 70%, право утрачено — в РСВ указывается основной код тарифа, а Приложение 3.1 не заполняется.
По какой ставке НДС оформлять корректировку счета-фактуры на отгрузку 2025 года, если корректировка делается в 2026 году?
По ставке 20%, действовавшей на момент отгрузки. При исправлении или корректировке документов за прошлые периоды применяется та ставка, которая была установлена на дату отгрузки, а не текущая.
Какие коды ставить в ЕФС-1 для договоров ГПХ с 1 сентября 2026 года?
С 1 сентября 2026 года по каждому договору ГПХ обязательно указывается один из двух кодов:
ДГПХ — если в договоре нет условия об уплате взносов на травматизм;
ДГПХФЛНС — если есть такое условие.
Это требование введено Федеральным законом № 29-ФЗ от 20.02.2026.