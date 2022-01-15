Чек-лист последних дней года: напоминалка бухгалтеру

Последний рабочий день в 2021 году — 30 декабря. Рассказываем, что нужно сделать бухгалтеру в последние дни года.

Налоги и взносы

Организации на общем режиме в последние дни года должны заплатить налоги:

27 декабря — последний день уплаты НДС (25 число выпадает на субботу);

— 28 декабря — последний день уплаты авансов по прибыли.

Платежи в бюджет, последний день уплаты которых выпадает на 31 декабря 2021 года, переносятся на 10 января 2022 года (первый рабочий день).

К ним относятся:

страховые взносы ИП за себя;

⅔ стоимости патента у ИП на ПСН;

НДФЛ за работников по отпускным и больничным за декабрь.

Уведомления в ФНС

Срок подачи некоторых уведомлений в ФНС в текущем году истечет 30 декабря:

уведомление о смене объекта налогообложения по УСН;

уведомление о выборе обособленного подразделения для уплаты авансов по налогу на прибыль.

По НК РФ эти уведомления нужно сдать в срок до 31 декабря, поэтому перенести их подачу на первый рабочий день нового года нельзя.

Для уведомлений, срок подачи которых установлен по 31 декабря включительно, работает то же правило, что и при уплате налогов и взносов. То есть из-за выходного дня последний срок представления в ФНС переносится на первый рабочий день нового года —10 января 2022 года.

К ним относятся:

уведомление о переходе на применение УСН, ЕСХН;

уведомление о переходе на уплату ежемесячных авансов исходя из фактической прибыли или наоборот, с уплаты авансов из фактической прибыли на авансовые платежи.

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Выплаты работникам

30 декабря нужно выплатить:

отпускные тем работникам, кто уходит отдыхать в начале января;

зарплату всем работникам за декабрь, если дата выплаты зарплаты на предприятии попадает в промежуток с 1-9 января 2022 года .

Кадровые и зарплатные вопросы

До конца года нужно утвердить штатное расписание на следующий год.

Убедитесь, что зарплата сотрудников на предприятии не меньше МРОТ.

На 2022 год его размер составляет 13 890 рублей.

Проверьте, верно ли в 2021 году предоставлялись вычеты работникам. Проведите ревизию заявлений на вычеты.

Посмотрите, не изменился ли налоговый статус работников (резиденты / нерезиденты) — был ли удержан НДФЛ по правильной ставке.

Проверьте правильность применения тарифов по страховым взносам с учетом предельных баз, которые были установлены на 2021 год.

Убедитесь, что ваше предприятие готово работать с электронными больничными (установлено, настроено и готово к работе ПО, есть соглашение с ФСС, а предприятие зарегистрировано в системе) — с 1 января 2022 года бумажных больничных уже не будет.

Электронная подпись

У компаний и ИП есть последняя возможность получить электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре. После нового года получать ЭЦП им придется только в ФНС.

Подробно об изменениях с 2022 года читайте в этой статье. У вас осталось всего несколько дней, чтобы продлить срок действия ЭЦП без похода в налоговую. Акция @ZABOTA от УЦ АО «Калуга Астрал». Успейте перевыпустить сертификат ЭП до 31 декабря 2021 года, и подпись будет работать в течение целых 15 месяцев.

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