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Охрана труда

Охрана труда: что изменится в 2024 году

В 2024 году вступают в действие ряд нововведений по охране труда на предприятии, про которые нужно знать работодателям уже сейчас. Расскажем, что меняется в текущем году и как это учесть в работе.
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Охрана труда: что изменится в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Планируемые изменения в Трудовом кодексе

Изначально планировалось, что с 1 января 2024 года все несчастные случаи на производстве придется регистрировать в единой информационной системе ЕГИС. В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, поэтому его введение откладывается. Но можно предположить, что такая система все равно будет создана в ближайшее время.

В Трудовом кодексе появится новая статья 230.2 «Единый государственный учет несчастных случаев на производстве». В реестре будут собираться данные о пострадавших и погибших во всех отраслях экономики, можно будет проводить оперативный анализ и принимать решения. Все сведения будут находиться в ведомстве Роструда.

Всю информацию о несчастных случаях организации должны будут передать в территориальную инспекцию Роструда, чтобы последняя внесла сведения в ЕГИС. Передавать информацию обязаны абсолютно все организации. 

Новые правила по охране труда (ОТ)

Проект приказа Минтруда предлагает ввести в действие новые правила по ОТ при работе в особых температурных и климатических условиях с 1 марта текущего года. Они устанавливают требования:

  • к организации проведения работ;

  • к размещению технологического оборудования;

  • при работе в условиях повышенных и пониженных температур;

  • при ураганах, грозах, сильных осадках и т.д.;

  • при управлении наземным ТС в особых погодных условиях.

Изменения в предрейсовом медосмотре водителей

С 1 марта 2024 года планируют ввести новый порядок периодических и предварительных медосмотров, а также новый список противопоказаний к работе с вредными и опасными факторами производства. 

Пока что проект соответствующего приказа находится на рассмотрении законодателей. 

Важно, что в новом порядке проведения медосмотров предполагается утвердить работу с электронными документами. Так, можно будет выдавать электронные направления на медосмотр наряду с бумажными. Подписывать их необходимо с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Медорганизации будут в течение рабочего дня со дня оформления заключения отправлять данные о результатах медосмотра в Единую информационную систему ЕГИСЗ.

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Изменения в перечне работников, которым положено профилактическое питание

В этом году планируется изменить список профессий и работ, работникам которых положено профилактическое питание. Изменения отражены в проекте приказа Министерства труда и социальной защиты от 16.05.2022 № 298н.

Согласно документу, предлагается включить в перечень производства, связанные с ВПК, в том числе: 

  • производство нитроэфиров; 

  • производство малогазовых составов; 

  • пиротехническое производство;  

  • производство органосиликатных материалов.

Обновленный перечень должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

СОУТ по новой методике

С 1 сентября 2024 года вступают в силу правила проведения специальной оценки условий труда на основании приказа Минтруда от 21.11.2023 № 817н.

Этим приказом Минтруд обновляет следующие документы:

  • Методику проведения специальной оценки условий труда (Приложение 1).

  • Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов (Приложение 2).

  • Форму отчета о проведении СОУТ (Приложение 3).

  • Инструкцию по заполнению формы отчета (Приложение 4).

Новая методика должна просуществовать 6 лет до марта 2030 года.

Также напоминаем, что с 1 сентября 2023 года отчет о специальной оценке условий труда можно составлятьв электронном виде (закон от 24.07.2023 № 381-ФЗ). Один из удобных способов формировать и подписывать отчет в таком формате — использовать систему КЭДО.

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Новый приказ МЧС об аттестации экспертов, которых привлекают для осуществления госконтроля

С 1 сентября 2024 года будет дополнен перечень экспертиз, для которых МЧС сможет привлекать экспертов, согласно приказу МЧС от 02.10.2023 № 977 «Об аттестации экспертов, привлекаемых МЧС и его территориальными органами к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля».

К тому же будут уточнены требования к опыту и образованию экспертов, порядок их аттестации, правила ведения реестра экспертов и положению об аттестационной комиссии.

Приказ МЧС от 25.07.2016 № 395 будет признан утратившим силу.

Новые правила при работе под воздействием виброакустических факторов

Планируется, что с 1 сентября этого года в силу вступят новые правила, которые устанавливает приказ Минтруда от 04.08.2023 «Об утверждении Правил по охране труда при работах в условиях воздействия виброакустических факторов».

Сами правила не новые, их планируют актуализировать и собрать воедино все нормы ОТ, которые сейчас включены в разные НПА. Они касаются нормативных требований к процессам производства и работам в условиях:

  • повышенного уровня шума и вибрации;

  • воздействия инфразвука и ультразвука.

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