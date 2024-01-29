Охрана труда: что изменится в 2024 году

В 2024 году вступают в действие ряд нововведений по охране труда на предприятии, про которые нужно знать работодателям уже сейчас. Расскажем, что меняется в текущем году и как это учесть в работе.

Планируемые изменения в Трудовом кодексе

Изначально планировалось, что с 1 января 2024 года все несчастные случаи на производстве придется регистрировать в единой информационной системе ЕГИС. В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, поэтому его введение откладывается. Но можно предположить, что такая система все равно будет создана в ближайшее время.

В Трудовом кодексе появится новая статья 230.2 «Единый государственный учет несчастных случаев на производстве». В реестре будут собираться данные о пострадавших и погибших во всех отраслях экономики, можно будет проводить оперативный анализ и принимать решения. Все сведения будут находиться в ведомстве Роструда.

Всю информацию о несчастных случаях организации должны будут передать в территориальную инспекцию Роструда, чтобы последняя внесла сведения в ЕГИС. Передавать информацию обязаны абсолютно все организации.

Новые правила по охране труда (ОТ)

Проект приказа Минтруда предлагает ввести в действие новые правила по ОТ при работе в особых температурных и климатических условиях с 1 марта текущего года. Они устанавливают требования:

к организации проведения работ;

к размещению технологического оборудования;

при работе в условиях повышенных и пониженных температур;

при ураганах, грозах, сильных осадках и т.д.;

при управлении наземным ТС в особых погодных условиях.

Изменения в предрейсовом медосмотре водителей

С 1 марта 2024 года планируют ввести новый порядок периодических и предварительных медосмотров, а также новый список противопоказаний к работе с вредными и опасными факторами производства.

Пока что проект соответствующего приказа находится на рассмотрении законодателей.

Важно, что в новом порядке проведения медосмотров предполагается утвердить работу с электронными документами. Так, можно будет выдавать электронные направления на медосмотр наряду с бумажными. Подписывать их необходимо с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Медорганизации будут в течение рабочего дня со дня оформления заключения отправлять данные о результатах медосмотра в Единую информационную систему ЕГИСЗ.

Переходите на электронный кадровый учет, экономьте время и деньги с Астрал i КЭДО. Это облачный сервис кадрового электронного документооборота, который охватывает весь процесс делопроизводства: от выпуска электронной подписи сотрудникам до хранения документов. Сервис КЭДО позволяет вести в электронном виде практически все кадровые документы. Однако есть исключения — некоторые из них необходимо дублировать на бумаге: приказы об увольнении, инструктажи по охране труда, акты о расследовании несчастных случаев на производстве. Подключиться к сервису

Изменения в перечне работников, которым положено профилактическое питание

В этом году планируется изменить список профессий и работ, работникам которых положено профилактическое питание. Изменения отражены в проекте приказа Министерства труда и социальной защиты от 16.05.2022 № 298н.

Согласно документу, предлагается включить в перечень производства, связанные с ВПК, в том числе:

производство нитроэфиров;

производство малогазовых составов;

пиротехническое производство;

производство органосиликатных материалов.

Обновленный перечень должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

СОУТ по новой методике

С 1 сентября 2024 года вступают в силу правила проведения специальной оценки условий труда на основании приказа Минтруда от 21.11.2023 № 817н.

Этим приказом Минтруд обновляет следующие документы:

Методику проведения специальной оценки условий труда (Приложение 1).

Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов (Приложение 2).

Форму отчета о проведении СОУТ (Приложение 3).

Инструкцию по заполнению формы отчета (Приложение 4).

Новая методика должна просуществовать 6 лет до марта 2030 года.

Также напоминаем, что с 1 сентября 2023 года отчет о специальной оценке условий труда можно составлятьв электронном виде (закон от 24.07.2023 № 381-ФЗ). Один из удобных способов формировать и подписывать отчет в таком формате — использовать систему КЭДО.

Чтобы вести кадровое делопроизводство в электронном виде и не переживать за изменения в законодательстве, ведь все нововведения оперативно учитываются разработчиками, подключите Астрал i КЭДО — кадровый электронный документооборот. Подключиться к сервису

Новый приказ МЧС об аттестации экспертов, которых привлекают для осуществления госконтроля

С 1 сентября 2024 года будет дополнен перечень экспертиз, для которых МЧС сможет привлекать экспертов, согласно приказу МЧС от 02.10.2023 № 977 «Об аттестации экспертов, привлекаемых МЧС и его территориальными органами к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля».

К тому же будут уточнены требования к опыту и образованию экспертов, порядок их аттестации, правила ведения реестра экспертов и положению об аттестационной комиссии.

Приказ МЧС от 25.07.2016 № 395 будет признан утратившим силу.

Новые правила при работе под воздействием виброакустических факторов

Планируется, что с 1 сентября этого года в силу вступят новые правила, которые устанавливает приказ Минтруда от 04.08.2023 «Об утверждении Правил по охране труда при работах в условиях воздействия виброакустических факторов».

Сами правила не новые, их планируют актуализировать и собрать воедино все нормы ОТ, которые сейчас включены в разные НПА. Они касаются нормативных требований к процессам производства и работам в условиях:

повышенного уровня шума и вибрации;

воздействия инфразвука и ультразвука.

Сервисы ГК «Астрал» для бизнеса Экосистема клиентского сервиса под любые потребности бизнеса Оставьте заявку и мы свяжемся с вами Отправить

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KZF35