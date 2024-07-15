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Подотчет, командировки

Командировочные расходы в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру

Направляя сотрудника для выполнения производственного поручения вне места работы, работодатель должен оформить ему служебную командировку и выплатить командировочные (ст. 166 ТК). Рассказываем, как это сделать в 2024 году.
Командировочные расходы в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Общий порядок оформления командировок

Командировка оформляется приказом руководителя (форма № Т-9) и командировочным удостоверением (форма № Т-10). Работник должен ознакомиться с приказом под роспись.

Направить в командировку можно сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Когда в поездку по делам компании направляется лицо, сотрудничество с которым оформлено договором ГПХ, это не признается командировкой.

Если работа носит разъездной характер, то есть сотрудник постоянно трудится за пределами своей компании, возвращаясь домой после каждого рабочего дня или смены — командировкой это не считается (п. 1 ст. 166 ТК, письмо Минтруда от 02.09.2020 № 14-2/ООГ-14185).

Служебная поездка не может быть бессрочной. Срок командировки устанавливается в приказе — он отсчитывается с даты выезда работника по дату возвращения из служебной поездки включительно (п. 4 Положения о служебных командировках, утв. Постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749 в ред. от 01.03.2023, далее — Положение).

За время нахождения в командировке, включая дни в пути, сотруднику выплачивают его средний заработок (ст. 167 ТК).

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Командировочные расходы

Перед началом поездки сотруднику выдают:

  • подотчетные деньги для покрытия расходов на проезд и наем жилья;

  • суточные для оплаты дополнительных затрат в связи с проживанием в командировке.

Порядок и нормы возмещения командировочных расходов нужно закрепить в локальном акте — «Положении о командировках» или в коллективном договоре.

Вернувшись из служебной поездки, сотрудник в течение трех рабочих дней должен вернуть в кассу неизрасходованные подотчетные суммы и передать в бухгалтерию:

  • командировочное удостоверение (форма № Т-10) с отметками о времени прибытия в место командирования и выбытия;

  • авансовый отчет (форма № АО-1);

  • документы, подтверждающие расходы, отраженные в авансовом отчете.

Если согласно авансовому отчету сотрудник потратил на проезд и проживание, а также на другие нужды, которые были согласованы с работодателем, больше подотчетных денег, чем ему было выдано, ему возмещается перерасход средств.

Суточные

Суточные командированному сотруднику выплачивайте (п. 11, 25 Положения):

  • за каждый день нахождения в командировке, в том числе выходные и нерабочие праздники;

  • за дни нахождения в пути, включая время вынужденной остановки;

  • за время болезни, случившейся в командировке.

Не платите суточные, если работник ежедневно возвращается домой из места командирования.

Размер суточных определяется работодателем в локальном «Положении о командировках» или колдоговоре.

Не облагаются НДФЛ и страховыми взносами суточные в размере не более (п. 1 ст. 217 НК):

  • 700 руб. в день при поездках по России;

  • 2500 руб. в день при заграничных командировках.

С выплат суточных свыше этих сумм удерживайте НДФЛ и начисляйте на них взносы.

Если работник, находясь в командировке, заболел, что подтверждено больничным листом, вместо среднего заработка за дни нетрудоспособности ему оплачивается больничное пособие, а суточные нужно выплатить за все дни, пока он не сможет приступить к выполнению служебного задания или вернуться домой.

Отчитываться по суточным не нужно — работник может тратить их по своему усмотрению. 

Подтверждение и налогообложение командировочных расходов

Принять расходы по служебным поездкам к налоговому учету можно только при наличии подтверждающих документов. Все электронные документы желательно распечатать и приложить к авансовому отчету наряду с бумажными.

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Расходы на проезд

Как подтвердить расходы на проезд к месту командировки и обратно:

Что оплачивалось

Способ оплаты

Подтверждающие документы

Авиабилеты

В авиакассе

Чек ККТ, маршрут-квитанция и посадочный талон с отметкой аэропорта или справка о полете

На сайте авиакомпании или посредника

Маршрут-квитанция и посадочный талон с отметкой аэропорта или справка о полете, электронный чек или иной документ об оплате от посредника

Ж/д билеты

В ж/д кассе или в автомате по продаже билетов

Ж/д билет и чек

На сайте РЖД

Распечатка электронного билета и чека

Через интернет

Справка о маршруте и распечатка чека

Такси

В такси

Распечатка чека

Проезд в городском общественном транспорте

В салоне общественного транспорта

Один из вариантов:

  • Билет на проезд и бумажный чек.

  • Бумажный чек с дополнительными реквизитами о поездке.

  • Кассовый чек или электронный БСО. Билет на проезд и электронный чек. 

Аренда автомобиля (каршеринг)

Сайт или приложение арендодателя

Справка о маршруте и распечатка чека

Проезд на собственном авто

Оплата топлива на АЗС

Чеки, выданные на АЗС

Оплата проезда по платным дорогам

Проездной чек-талон

На что обратить внимание, принимая к учету расходы на проезд:

  • НДС, выделенный в электронном ж/д или авиабилете, можно принять к вычету без счета-фактуры (письма Минфина от 30.11.2020 № 03-07-11/104225, от 20.01.2022 № 03-03-07/3198).

  • Сервисный сбор за оформление билетов на самолет или поезд включается в расходы, но вычет по НДС возможен только при наличии счета-фактуры (письмо УФНС по г. Москве от 01.07.2010 № 16-15/069225).

  • Дополнительные платежи, включаемые в стоимость билетов (например, плата за выбор места в самолете), включайте в налоговые расходы, если они выделены в билете и предусмотрены вашим локальным «Положением о командировках» (письмо Минфина от 13.01.2020 № 03-03-06/1/399).

  • Если служебная поездка отменена, стоимость невозвратных билетов или сумму штрафа за возврат можно включить в расходы по налогу на прибыль (письмо Минфина от 08.09.2020 № 03-03-06/1/78642).

  • НДФЛ и страховые взносы на суммы компенсируемых работнику расходов на проезд не начисляются.

Особый случай: даты в билете и приказе о командировке не совпадают

Оплата проезда командированного сотрудника не всегда считается компенсацией его расходов в связи с командировкой.

Если сразу по завершении командировки у работника начинается отпуск, и он, не возвращаясь, проводит его в месте командирования — дата приезда из командировки будет более поздней, чем срок поездки, указанный в приказе. 

В этом случае при оплате работодателем обратного билета:

  • У работника возникнет экономическая выгода и доход в натуральной форме — оплата проезда от места проведения отдыха до места работы, который в полной сумме облагается НДФЛ (ст. 41, 211 НК).

  • Сумма оплаты проезда будет признана выплатой в рамках трудовых отношений, которая облагается еще и страховыми взносами (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК).

  • В расходах по налогу на прибыль сумма такой оплаты не учитывается (ст. 252 НК).

Эти же правила действуют, если работник выезжает к месту командировки до ее начала (письмо Минфина от 14.02.2022 № 03-04-06/9883).

Если до начала командировки или сразу после нее работник, предварительно получив разрешение работодателя, решил провести там же свои выходные, стоимость оплаченного работодателем билета не облагается НДФЛ и включается в расходы по налогу на прибыль, а вот страховые взносы на эту сумму начислить придется (письмо Минфина от 03.08.2023 № 03-03-06/2/72716).

Расходы на проживание

Документы, принимаемые для подтверждения затрат на проживание командированного:

Место проживания

Способ оплаты счета

Подтверждающие документы

Гостиница

В гостинице

Кассовый чек и акт из гостиницы

На сайте гостиницы или посредника

Электронный чек или БСО и акт из гостиницы.

При оплате через посредника — банковская выписка и распечатка подтверждения об оплате

Арендованная квартира

В агентстве по сдаче жилья или на сайте компании — представителя арендодателя

Договор аренды и электронный чек или БСО

Лично арендодателю-физлицу

Договор аренды и расписка арендодателя о получении оплаты

Какие нюансы нужно учитывать по расходам командированного на проживание:

  • Принять к вычету НДС при проживании в гостинице можно только при наличии счета-фактуры (письмо Минфина от 26.02.2020 № 03-07-09/13555).

  • Если стоимость питания (завтрака и т.п.) указана в счете гостиницы отдельно или ее оплачивали отдельным чеком — НДС к вычету не принимайте, в расходах по налогу на прибыль ее не учитывайте, но удержите с этой суммы НДФЛ и начислите на нее страховые взносы (ст. 263 НК, письмо Минфина от 14.10.2009 № 03-04-06-01/263).

  • При отсутствии подтверждающих документов о стоимости проживания, не включайте возмещаемую работнику сумму в расходы по налогу на прибыль. Начислите на нее страховые взносы, и удержите НДФЛ (ст. 217 НК, письмо Минтруда от 03.07.2015 № 17-3/В326).

  • При однодневных командировках оплату проживания нужно компенсировать в случае вынужденной остановки в пути, когда по объективным причинам сотруднику пришлось арендовать жилье (например — задержали рейс и есть справка от перевозчика об этом). Если остаться в месте командировки на следующий день сотрудник решил без согласования с работодателем, стоимость жилья ему не возмещайте.

Прочие командировочные расходы

Возмещать сотруднику иные расходы по командировке нужно, если они были разрешены работодателем (ст. 168 ТК)

Это могут быть, например, расходы:

  • на услуги связи, в том числе междугородной;

  • на почтовые услуги и т.п.

При зарубежных поездках работнику дополнительно возместите (п. 23 Положения):

  • расходы на оформление документов — загранпаспорта, визы и т.п.;

  • расходы на обязательную медстраховку;

  • сборы — консульские, аэродромные, за право въезда автотранспорта (или транзита) и т.д.

Такие траты тоже должны подтверждаться документами, прилагаемыми к авансовому отчету (п. 26 Положения).

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