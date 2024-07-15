Командировочные расходы в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру

Общий порядок оформления командировок
Командировка оформляется приказом руководителя (форма № Т-9) и командировочным удостоверением (форма № Т-10). Работник должен ознакомиться с приказом под роспись.
Направить в командировку можно сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Когда в поездку по делам компании направляется лицо, сотрудничество с которым оформлено договором ГПХ, это не признается командировкой.
Если работа носит разъездной характер, то есть сотрудник постоянно трудится за пределами своей компании, возвращаясь домой после каждого рабочего дня или смены — командировкой это не считается (п. 1 ст. 166 ТК, письмо Минтруда от 02.09.2020 № 14-2/ООГ-14185).
Служебная поездка не может быть бессрочной. Срок командировки устанавливается в приказе — он отсчитывается с даты выезда работника по дату возвращения из служебной поездки включительно (п. 4 Положения о служебных командировках, утв. Постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749 в ред. от 01.03.2023, далее — Положение).
За время нахождения в командировке, включая дни в пути, сотруднику выплачивают его средний заработок (ст. 167 ТК).
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Командировочные расходы
Перед началом поездки сотруднику выдают:
подотчетные деньги для покрытия расходов на проезд и наем жилья;
суточные для оплаты дополнительных затрат в связи с проживанием в командировке.
Порядок и нормы возмещения командировочных расходов нужно закрепить в локальном акте — «Положении о командировках» или в коллективном договоре.
Вернувшись из служебной поездки, сотрудник в течение трех рабочих дней должен вернуть в кассу неизрасходованные подотчетные суммы и передать в бухгалтерию:
командировочное удостоверение (форма № Т-10) с отметками о времени прибытия в место командирования и выбытия;
авансовый отчет (форма № АО-1);
документы, подтверждающие расходы, отраженные в авансовом отчете.
Если согласно авансовому отчету сотрудник потратил на проезд и проживание, а также на другие нужды, которые были согласованы с работодателем, больше подотчетных денег, чем ему было выдано, ему возмещается перерасход средств.
Суточные
Суточные командированному сотруднику выплачивайте (п. 11, 25 Положения):
за каждый день нахождения в командировке, в том числе выходные и нерабочие праздники;
за дни нахождения в пути, включая время вынужденной остановки;
за время болезни, случившейся в командировке.
Не платите суточные, если работник ежедневно возвращается домой из места командирования.
Размер суточных определяется работодателем в локальном «Положении о командировках» или колдоговоре.
Не облагаются НДФЛ и страховыми взносами суточные в размере не более (п. 1 ст. 217 НК):
700 руб. в день при поездках по России;
2500 руб. в день при заграничных командировках.
С выплат суточных свыше этих сумм удерживайте НДФЛ и начисляйте на них взносы.
Если работник, находясь в командировке, заболел, что подтверждено больничным листом, вместо среднего заработка за дни нетрудоспособности ему оплачивается больничное пособие, а суточные нужно выплатить за все дни, пока он не сможет приступить к выполнению служебного задания или вернуться домой.
Отчитываться по суточным не нужно — работник может тратить их по своему усмотрению.
Подтверждение и налогообложение командировочных расходов
Принять расходы по служебным поездкам к налоговому учету можно только при наличии подтверждающих документов. Все электронные документы желательно распечатать и приложить к авансовому отчету наряду с бумажными.
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Расходы на проезд
Как подтвердить расходы на проезд к месту командировки и обратно:
Что оплачивалось
Способ оплаты
Подтверждающие документы
Авиабилеты
В авиакассе
Чек ККТ, маршрут-квитанция и посадочный талон с отметкой аэропорта или справка о полете
На сайте авиакомпании или посредника
Маршрут-квитанция и посадочный талон с отметкой аэропорта или справка о полете, электронный чек или иной документ об оплате от посредника
Ж/д билеты
В ж/д кассе или в автомате по продаже билетов
Ж/д билет и чек
На сайте РЖД
Распечатка электронного билета и чека
Через интернет
Справка о маршруте и распечатка чека
Такси
В такси
Распечатка чека
Проезд в городском общественном транспорте
В салоне общественного транспорта
Один из вариантов:
Аренда автомобиля (каршеринг)
Сайт или приложение арендодателя
Справка о маршруте и распечатка чека
Проезд на собственном авто
Оплата топлива на АЗС
Чеки, выданные на АЗС
Оплата проезда по платным дорогам
Проездной чек-талон
На что обратить внимание, принимая к учету расходы на проезд:
НДС, выделенный в электронном ж/д или авиабилете, можно принять к вычету без счета-фактуры (письма Минфина от 30.11.2020 № 03-07-11/104225, от 20.01.2022 № 03-03-07/3198).
Сервисный сбор за оформление билетов на самолет или поезд включается в расходы, но вычет по НДС возможен только при наличии счета-фактуры (письмо УФНС по г. Москве от 01.07.2010 № 16-15/069225).
Дополнительные платежи, включаемые в стоимость билетов (например, плата за выбор места в самолете), включайте в налоговые расходы, если они выделены в билете и предусмотрены вашим локальным «Положением о командировках» (письмо Минфина от 13.01.2020 № 03-03-06/1/399).
Если служебная поездка отменена, стоимость невозвратных билетов или сумму штрафа за возврат можно включить в расходы по налогу на прибыль (письмо Минфина от 08.09.2020 № 03-03-06/1/78642).
НДФЛ и страховые взносы на суммы компенсируемых работнику расходов на проезд не начисляются.
Особый случай: даты в билете и приказе о командировке не совпадают
Оплата проезда командированного сотрудника не всегда считается компенсацией его расходов в связи с командировкой.
Если сразу по завершении командировки у работника начинается отпуск, и он, не возвращаясь, проводит его в месте командирования — дата приезда из командировки будет более поздней, чем срок поездки, указанный в приказе.
В этом случае при оплате работодателем обратного билета:
У работника возникнет экономическая выгода и доход в натуральной форме — оплата проезда от места проведения отдыха до места работы, который в полной сумме облагается НДФЛ (ст. 41, 211 НК).
Сумма оплаты проезда будет признана выплатой в рамках трудовых отношений, которая облагается еще и страховыми взносами (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК).
В расходах по налогу на прибыль сумма такой оплаты не учитывается (ст. 252 НК).
Эти же правила действуют, если работник выезжает к месту командировки до ее начала (письмо Минфина от 14.02.2022 № 03-04-06/9883).
Если до начала командировки или сразу после нее работник, предварительно получив разрешение работодателя, решил провести там же свои выходные, стоимость оплаченного работодателем билета не облагается НДФЛ и включается в расходы по налогу на прибыль, а вот страховые взносы на эту сумму начислить придется (письмо Минфина от 03.08.2023 № 03-03-06/2/72716).
Расходы на проживание
Документы, принимаемые для подтверждения затрат на проживание командированного:
Место проживания
Способ оплаты счета
Подтверждающие документы
Гостиница
В гостинице
Кассовый чек и акт из гостиницы
На сайте гостиницы или посредника
Электронный чек или БСО и акт из гостиницы.
При оплате через посредника — банковская выписка и распечатка подтверждения об оплате
Арендованная квартира
В агентстве по сдаче жилья или на сайте компании — представителя арендодателя
Договор аренды и электронный чек или БСО
Лично арендодателю-физлицу
Договор аренды и расписка арендодателя о получении оплаты
Какие нюансы нужно учитывать по расходам командированного на проживание:
Принять к вычету НДС при проживании в гостинице можно только при наличии счета-фактуры (письмо Минфина от 26.02.2020 № 03-07-09/13555).
Если стоимость питания (завтрака и т.п.) указана в счете гостиницы отдельно или ее оплачивали отдельным чеком — НДС к вычету не принимайте, в расходах по налогу на прибыль ее не учитывайте, но удержите с этой суммы НДФЛ и начислите на нее страховые взносы (ст. 263 НК, письмо Минфина от 14.10.2009 № 03-04-06-01/263).
При отсутствии подтверждающих документов о стоимости проживания, не включайте возмещаемую работнику сумму в расходы по налогу на прибыль. Начислите на нее страховые взносы, и удержите НДФЛ (ст. 217 НК, письмо Минтруда от 03.07.2015 № 17-3/В326).
При однодневных командировках оплату проживания нужно компенсировать в случае вынужденной остановки в пути, когда по объективным причинам сотруднику пришлось арендовать жилье (например — задержали рейс и есть справка от перевозчика об этом). Если остаться в месте командировки на следующий день сотрудник решил без согласования с работодателем, стоимость жилья ему не возмещайте.
Прочие командировочные расходы
Возмещать сотруднику иные расходы по командировке нужно, если они были разрешены работодателем (ст. 168 ТК).
Это могут быть, например, расходы:
на услуги связи, в том числе междугородной;
на почтовые услуги и т.п.
При зарубежных поездках работнику дополнительно возместите (п. 23 Положения):
расходы на оформление документов — загранпаспорта, визы и т.п.;
расходы на обязательную медстраховку;
сборы — консульские, аэродромные, за право въезда автотранспорта (или транзита) и т.д.
Такие траты тоже должны подтверждаться документами, прилагаемыми к авансовому отчету (п. 26 Положения).
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