Как открыть ИП онлайн: все способы

Определите вид деятельности:

По классификатору ОКВЭД посмотрите коды, которым соответствует вид деятельности.

Выберите свою категорию бизнеса и тематические разделы.

Выпишите основной код и дополнительные. В качестве основного лучше взять код, деятельность по которому приносит больше дохода. Дополнительные коды можно выбрать без ограничений.

Если коды выбраны неправильно и они не отражают реальную предпринимательскую деятельность, это может привести к проблемам с налоговой и контрагентами.

Основной код ОКВЭД должен показывать суть бизнеса. От кодов ОКВЭД также зависит размер страховых взносов на травматизм, которые ИП платит за работников. Кроме того, зарегистрированный ОКВЭД влияет на возможность получить поддержку от государства в некоторых случаях.

Минимальная длина кода — четыре цифры. При выборе кодов нужно проверить, не подлежит ли деятельность лицензированию и не нужна ли ИП справка об отсутствии судимости. Заказать такую справку можно на Госуслугах.

Если в дальнейшем вы захотите вести вид деятельности, но соответствующий код ОКВЭД при регистрации не вносили, нужно будет подать заявление по форме Р24001, чтобы внести изменения в сведения ЕГРИП.