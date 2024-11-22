Как открыть ИП онлайн: все способы

Сервисы для регистрации ИП
ИП можно открыть не только через ФНС и МФЦ, обращаясь лично, но и онлайн.
Преимущества онлайн-регистрации ИП:
Не нужно посещать ФНС или МФЦ.
Не придется платить госпошлину 800 рублей.
Онлайн-сервисы помогут выбрать систему налогообложения и код ОКВЭД.
Какие сервисы предлагают удаленную регистрацию ИП:
сайт ФНС сервис;
личный кабинет Госуслуг;
специальные платформы и онлайн-площадки;
сервисы банков;
через приложение «Мой налог» — подойдет тем, кто хочет зарегистрировать ИП и работать на специальном налоговом режиме «налог на профессиональный доход» (НПД).
Чтобы открыть ИП онлайн, не посещая налоговую и МФЦ, вам понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Ее можно получить в одном из аккредитованных удостоверяющих центров, например, в компании «Астрал». Стоимость ЭП варьируется в зависимости от удостоверяющего центра.
Пошаговая инструкция, как открыть ИП онлайн
Для открытия ИП физлицу вначале нужно определить, каким видом деятельности он будет заниматься, и выбрать систему налогообложения, после этого — заполнить заявление и отправить его в налоговую.
Этапы регистрации ИП:
Выбрать код ОКВЭД.
Выбрать режим налогообложения и разобраться со страховыми взносами.
Подготовить все необходимые документы и подать заявление.
Шаг 1. Выберите ОКВЭД
Определите вид деятельности:
По классификатору ОКВЭД посмотрите коды, которым соответствует вид деятельности.
Выберите свою категорию бизнеса и тематические разделы.
Выпишите основной код и дополнительные. В качестве основного лучше взять код, деятельность по которому приносит больше дохода. Дополнительные коды можно выбрать без ограничений.
Если коды выбраны неправильно и они не отражают реальную предпринимательскую деятельность, это может привести к проблемам с налоговой и контрагентами.
Основной код ОКВЭД должен показывать суть бизнеса. От кодов ОКВЭД также зависит размер страховых взносов на травматизм, которые ИП платит за работников. Кроме того, зарегистрированный ОКВЭД влияет на возможность получить поддержку от государства в некоторых случаях.
Минимальная длина кода — четыре цифры. При выборе кодов нужно проверить, не подлежит ли деятельность лицензированию и не нужна ли ИП справка об отсутствии судимости. Заказать такую справку можно на Госуслугах.
Если в дальнейшем вы захотите вести вид деятельности, но соответствующий код ОКВЭД при регистрации не вносили, нужно будет подать заявление по форме Р24001, чтобы внести изменения в сведения ЕГРИП.
Шаг 2. Выберите систему налогообложения
Внимательно отнеситесь к выбору системы налогообложения. Изучите все возможные системы. Будущий предприниматель должен понимать объем доходов и расходов в своем бизнесе, будут ли наемные сотрудники, с кем вести бизнес.
Для ИП есть шесть систем налогообложения:
ОСНО — основная. Самая сложная система налогообложения, по ней уплачивается больше всего налогов и нужно оформлять много документации. Она подходит для крупного бизнеса.
УСН — упрощенная. ИП чаще выбирают эту систему, так как нужно платить только один налог по УСН. Напоминаем, что с 2025 года упрощенцы с доходом свыше 60 млн руб. должны также платить НДС.
АУСН — автоматизированная упрощенка. Подходит ИП с малым количеством работников (не более пяти) и небольшим годовым доходом (не более 60 млн руб.). Напоминаем, что с 1 января 2025 года вводить АУСН смогут все регионы.
ПСН — патент. Предприниматель оплачивает стоимость патента, которая зависит от региона, вида деятельности и срока действия патента.
НПД — налог на профессиональный доход, самозанятость. Такой режим подходит не всем, так как на нем можно продавать только товары собственного производства и нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору. Также у самозанятых есть ограничение годового дохода — 2,4 млн рублей.
ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог. Подходит только тем, чей бизнес связан с сельским хозяйством.
От выбранной системы зависит, какие платить налоги и сдавать отчеты, нужно ли платить фиксированные страховые взносы. Например, ИП на НПД или на АУСН не должны платить страховые взносы за себя. ИП на других режимах платят страховые взносы независимо от того, есть у него доход или нет.
Страховые взносы ИП делятся на:
Фиксированные взносы — сумма, которую нужно заплатить за год, независимо от того, велась ли деятельность. В 2024 году — 49 500 руб., в 2025 году — 53 658 руб.
Дополнительный взнос — 1% на ОПС с доходов, превышающих 300 тыс. руб.
Взносы за сотрудников — начисляются по единому тарифу на всю сумму зарплаты сотрудника до удержания НДФЛ. Также ИП-работодатели платят страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Их размер составляет 0,2–8,5% от начисленной зарплаты.
Шаг 3. Зарегистрируйте ИП
Есть несколько способов зарегистрировать ИП.
Через сайт ФНС
Откройте официальный сайт ФНС и авторизуйтесь.
Перейдите в раздел «Сервисы и госуслуги», «Регистрация бизнеса», «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».
Зарегистрируйтесь, заполнив специальные поля. Нужно указать личные данные и адрес электронной почты.
Заполните форму Р21001. В ней нужно указать:
гражданство;
пол;
ФИО (в том числе отчество, если оно имеется), дату рождения, место рождения (по данным паспорта);
номер паспорта и данные о его выдаче (кем и когда выдан);
номер ИНН;
адрес места жительства по паспорту;
адрес электронной почты.
коды ОКВЭД;
номер вашего мобильного телефона;
налоговый режим. Если вы не сделаете выбор в данном разделе, система посчитает, что вы выбрали режим ОСНО.
5. Выберите способ подачи заявления для регистрации ИП.
Так как речь идет о регистрации ИП онлайн, выберите вариант «В электронном виде с подписанием на сайте ФНС России». Нужно будет подписать заявление электронной подписью. В этом случае система регистрации сама перенаправит подписанные с помощью электронной подписи документы в ИФНС. Также не придется платить госпошлину.
6. Дождитесь подтверждения регистрации ИП с выпиской из ЕГРИП, которые поступят на электронную почту, указанную в заявлении.
Через Госуслуги
1. Зайдите на сайт «Госуслуги» и авторизуйтесь. Учетная запись должна быть подтвержденная.
2. Выберите «Подать электронное заявление» и нажмите кнопку «Получить услугу». Нажмите на форму Р21001. Для регистрации ИП онлайн понадобится электронная подпись. Пока у физлица нет статуса индивидуального предпринимателя, подойдет УКЭП физлица, выпустить которую можно бесплатно через мобильное приложение «Госключ» или в аккредитованном удостоверяющем центре.
3. Укажите персональные данные, контактную информацию, выберите коды ОКВЭД и способ получения готовых документов.
4. Документы для регистрации ИП с электронной подписью:
скан паспорта РФ.
Дополнительно при необходимости требуются:
справка о наличии или отсутствии судимости;
заявление о переходе на УСН;
иностранному гражданину — документ, подтверждающий право физлица проживать на территории РФ;
дополнительные документы, если заявитель несовершеннолетний.
5. После указания необходимых данных сервис проверит сведения, и если они указаны верно, подпишите заявление с помощью ЭП и отправьте пакет документов в ИФНС.
Через онлайн-сервисы
ИП можно открыть с помощью специальных онлайн-площадок. Например, через сервис «Астрал Бизнес» можно быстро зарегистрировать ИП. Специалисты сами подготовят все необходимые документы и отправят в ФНС. После рассмотрения документов вам на почту поступит информация о регистрации ИП.
При регистрации через сервис «Астрал Бизнес» вам понадобится:
паспорт;
СНИЛС;
ИНН.
Специалисты сервиса подготовят:
заявление по форме Р21001;
заявление на УСН, если требуется.
Через банки
Список банков, предоставляющих такую услугу, может меняться, поэтому лучше уточнять информацию на сайтах конкретных банков. Банки, как правило, предлагают эту услугу бесплатно в рамках открытия расчетного счета.
При подаче заявления нужно сначала зарегистрироваться в личном кабинете банка — банковские специалисты проконсультируют, как это сделать. Также понадобится электронная подпись.
После подачи нужно убедиться, что заявление отправлено. В личном кабинете появится надпись — заявление принято к рассмотрению.
Через приложение «Мой налог»
Этот способ подойдет тем, кто планирует использует специальный налоговый режим налог на профессиональный доход (НПД).
Зарегистрируйтесь в качестве самозанятого. Регистрация самозанятого займет несколько минут, пройти ее можно в приложении «Мой налог» или, например, в некоторых банковских приложениях.
Зарегистрируйтесь как ИП. Подайте заявление о регистрации ИП в налоговую — например, через Госуслуги или сервис ФНС (как мы описали выше). Для этого не нужно платить пошлину, но потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Проверьте статус самозанятого. Когда ФНС зарегистрирует вас как ИП, проверьте, что статус самозанятого лица сохранился. Это можно сделать в личном кабинете ФНС. Когда самозанятый становится ИП, режим НПД для ИП применяется автоматически.
Срок рассмотрения и регистрация ИП
Стандартные сроки регистрации ИП — в течение трех рабочих дней. Если оснований для отказа в приеме заявления нет, тогда на электронную почту поступает:
лист записи ЕГРИП (форма № 60009 утверждена приказом ФНС от 06.11.2020 № ЕД-7-14/794@);
уведомление о постановке на налоговый учет.
Если при подаче документов вы выбрали опцию «Получить на бумажном носителе», забрать печатный экземпляр можно будет в регистрирующей налоговой инспекции.
ФНС может отказать в регистрации ИП, если заявление заполнено с ошибками. Поэтому важно строго следовать инструкциям по оформлению документов, внимательно ознакомиться с примером их заполнения. Если возникли вопросы, обратитесь за консультацией в налоговую.
Заполнить заявление на регистрацию ИП удобно через сервис «Астрал Бизнес». Вам понадобится не более 15 минут для заполнения. Сервис проверяет документы перед отправкой, чтобы не было ошибок. Вам останется только их подписать. Специалисты сервиса всегда на связи, отвечают быстро и в любое время. Процесс регистрации бесплатный.
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