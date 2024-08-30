Налоговая реформа 2025: основные направления

Вместо ныне действующих двух ставок будут применяться пять.

Ставка НДФЛ, % Для каких доходов применяется, млн руб/год 13 до 2,4 15 2,4–5 18 5–20 20 20–50 22 свыше 50

Повышенные ставки применяются не ко всей сумме дохода, а к сумме превышения, как и в настоящее время. К некоторым видам доходов изменится подход к налогообложению. Так, для налогообложения подарков, доходов от реализации имущества, страховых выплат и ряда других доходов (ст. 210, 214 НК) применяются иные ставки, и налогооблагаемая база рассчитывается нарастающим итогом с начала года.

Так, если она не достигла 2,4 млн руб., то ставка составит 13%, если доход перевалит через этот «порог», то 15% (ст. 224, 225 НК). Установлены также особые правила определения НДФЛ в отношении дивидендов (ст. 210, 224 НК), доходов от долевого участия, процентных доходов по вкладам в банках как для россиян, так и для нерезидентов.

Вырастут стандартные вычеты для родителей: так, на второго ребенка он составит 2800 руб. (вместо 1400 руб.), на третьего и последующих — 6000 руб. (вместо 3000 руб.). Вырастет и совокупный доход, при котором возможно применение вычета — до 450 000 руб.

Появится новый вычет для лиц, сдавшим нормы ГТО и в этом же году прошедших диспансеризацию — 18 000 руб. Налоговые агенты могут применять вычет разом за весь год, в любом месяце, но не ранее того, как человек подтвердит право на вычет.

Вышеуказанные изменения оформляют законы от 12.07.24 № 176-ФЗ, от 13.07.24 № 179-ФЗ.