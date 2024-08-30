Налоговая реформа 2025: основные направления

Что нового по НДФЛ
Вместо ныне действующих двух ставок будут применяться пять.
Ставка НДФЛ, %
Для каких доходов применяется, млн руб/год
13
до 2,4
15
2,4–5
18
5–20
20
20–50
22
свыше 50
Повышенные ставки применяются не ко всей сумме дохода, а к сумме превышения, как и в настоящее время. К некоторым видам доходов изменится подход к налогообложению. Так, для налогообложения подарков, доходов от реализации имущества, страховых выплат и ряда других доходов (ст. 210, 214 НК) применяются иные ставки, и налогооблагаемая база рассчитывается нарастающим итогом с начала года.
Так, если она не достигла 2,4 млн руб., то ставка составит 13%, если доход перевалит через этот «порог», то 15% (ст. 224, 225 НК). Установлены также особые правила определения НДФЛ в отношении дивидендов (ст. 210, 224 НК), доходов от долевого участия, процентных доходов по вкладам в банках как для россиян, так и для нерезидентов.
Вырастут стандартные вычеты для родителей: так, на второго ребенка он составит 2800 руб. (вместо 1400 руб.), на третьего и последующих — 6000 руб. (вместо 3000 руб.). Вырастет и совокупный доход, при котором возможно применение вычета — до 450 000 руб.
Появится новый вычет для лиц, сдавшим нормы ГТО и в этом же году прошедших диспансеризацию — 18 000 руб. Налоговые агенты могут применять вычет разом за весь год, в любом месяце, но не ранее того, как человек подтвердит право на вычет.
Вышеуказанные изменения оформляют законы от 12.07.24 № 176-ФЗ, от 13.07.24 № 179-ФЗ.
Новшества в налогообложении прибыли
С нового года ставка вырастет до 25% (с нынешних 20%):
8% — «федеральная» часть (с 2031 г. — 7%);
17% — часть, которую получат бюджеты субъектов РФ и территории «Сириус» (до 2031 г., далее — 18%).
Повысится ставка для IT-фирм, которая, впрочем, будет все равно ниже общепринятой, — 5%. Она будет действовать с 2025 по 2030 гг.
Организации, относящиеся к приоритетным отраслям, смогут использовать федеральный инвестиционный вычет, т.е. снизить «федеральную» часть налога. Воспользоваться можно будет федеральным или региональным вычетом (положения о нем стали бессрочными).
Относительно федерального вычета правила таковы:
использовать его можно после того, как принятое решение об этом будет закреплено в учетной политике;
налог, перечисляемый в федеральный бюджет, не может быть менее налога, который рассчитывается по 3%-ной ставке за период 2025–2030 гг;
по умолчанию размер вычета текущего периода не превышает 50% от расходов, формирующих первоначальную стоимость ОС и амортизируемых НМА;
нельзя применить амортизационную премию к расходам, по которым использован вычет.
Если ОС и (или) НМА продается (иным способом выбывает) до того, как истекут пять лет со дня ввода в эксплуатацию, то придется:
восстановить неуплаченный в связи с вычетом налог;
внести в бюджет пени.
Это не потребуется, если пятилетний срок завершился, а также если ОС ликвидировано.
Кто конкретно получит право на федеральный вычет, определит Правительство, но уже сейчас известно, что его не будет у иностранных юридических лиц — российских налоговых резидентов, участников соглашений о разделе продукции, банков, производителей подакцизных товаров.
Также с 2025 г. до 2030 г. субъекты Российской Федерации смогут устанавливать для малых технологических компаний — отвечающих условиям, описанным в ст. 5 закона от 04.08.23 № 478-ФЗ, и включенным в спецреестр, — сниженную ставку налога (в «региональной» части).
Будут применяться повышающие коэффициенты 2 к расходам на:
приобретение исключительных прав, прав на использование, адаптацию, модификацию российского ПО;
НИОКР (было — 1,5).
Документ, оформляющий изменения — закон от 12.07.24 № 176-ФЗ.
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К чему готовиться упрощенцам — реальным и будущим
Порог для перехода будет повышен до 337,5 млн руб. (было — 112,5), средняя численности сотрудников — до 130 вместо 100 человек.
Для действующих упрощенцев лимит дохода повышен до 450 млн руб., по остаточной стоимости ОС — до 200 млн (вместо 150 млн) руб. Сохраняется правило об индексации на дефлятор.
Упрощенцы, превысившие доходные лимиты в 2024 г., смогут перейти на УСН уже с 01.01.25 г. при условии, что соблюдены новые пороговые значения.
С 2025 г. у упрощенцев с доходами свыше 60 млн руб./г. появится обязанность платить НДС.
Если они выберут для себя общепринятые ставки — 10, 20%, — то смогут пользоваться НДС-вычетами.
Если воспользуются пониженными — 5, 7%, то право на вычет утратят. 5% ставка НДС применяется при доходах от 60 до 250 млн руб./г., 7% — от 250 до 450 млн руб./г.
Скорректирован перечень ставок по упрощенному налогу: остаются лишь 6 и 15%. 8% (для «доходов») и 20% (для объекта «доходы минус расходы») отменены. Вышеуказанные изменения оформил закон от 12.07.24 № 176-ФЗ.
Как избежать наказания за дробление
Объявили амнистию для налогоплательщиков, который оптимизировали налогообложение путем дробления, т.е. распределили единый бизнес-процесс по формально самостоятельным ИП и фирмам, применяющим спецрежимы.
Условия такие: добровольно отказаться от дробления в 2025–2026 гг, получить освобождение от уплаты доначислений, пеней, штрафов по «дробленческим» нарушениям, выявленным контролерами в 2022–2024 гг. Это можно сделать при условии, что соответствующие решения ИФНС не вступили в силу. Подробности амнистии описаны в законе от 12.07.24 № 176-ФЗ.
Кто сможет воспользоваться пониженными тарифами страховых взносов
Субъекты малого и среднего бизнеса, основной вид деятельности которых — обрабатывающее производство (разд. «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, в перечне, утв. Правительством), смогут при расчете страховых взносов применять тариф 7,6% к части выплат физлицам сверх МРОТ в месяц. Исключения установлены в подп. 17 п. 1, п. п. 2.5, 13.2 ст. 427 НК.
Некоторые категории плательщиков — те же IT-компании, радиоэлектронная промышленность и т.п., — до 2026 г. пользуются пониженными тарифами страховых взносов.
Вышеописанные изменения оформлены законом от 12.07.24 № 176-ФЗ.
Акцизы и НДПИ
С нового года акцизами будут облагаться новые товары. В частности, никотиновое сырье, нагреваемые бестабачные никотинсодержащие смеси: с 2025 по 2027 гг акциз на никотиновое сырье составит от 2,2 до 2,4 руб./мг, для бестабачных смесей — от 925 до 1000 руб./кг. Ставка акциза по природному газу для аммиачного производства будет определяться по специальной формуле, в рублях, за каждые 1000 куб. м. Будут проиндексированы ставки акцизов на большинство товаров (сигареты, алкоголь, машины, дизельное топливо и т.п.).
НДПИ будет повышен не только за счет увеличения ставок, но и за счет коэффициентов. Также будет введен новый коэффициент КЭНРГ по углю (исключая антрацит, коксующийся, бурый уголь).
Изменится ставка для руд — апатит-штаффелитовых, апатит-магнетитовых, маложелезистых апатитовых, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых, — на 1 руб./т. Ставка должна быть умножена на новый коэффициент КФР.
Новые полномочия регионов в налоговой сфере
Начиная с 2025 г. в отношении объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн руб., региональные власти смогут устанавливать повышенную до 2,5% ставку по налогу на имущество.
Земельный налог местные власти также смогут повышать ставку до 1,5%, что в пять раз больше лимита в 0,3% для земель с кадастровой стоимостью более 300 млн руб. Для земель сельхозназначения, обороны, безопасности, таможни, и участков, ограниченных в обороте, сохраняется пониженная ставка 0,3% вне зависимости от цены.
Вместо курортного сбора с 2025 г. будет введен туристический налог — при условии, что решение о его введении примут регионы.
Размеры, льготы, льготные категории также определят регионы. Облагается плата за услуги по временному проживанию, муниципальные власти будут дифференцировать ставки в зависимости от категорий размещения и сезонности.
Ставка — 1% от цены проживания в 2025 г., далее плюс 1% в год до 2029 г., в итоге — не выше 5%. Налоговый период — квартал, срок уплаты — не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, декларация подается не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Изменения оформлены законом от 12.07.24 № 176-ФЗ.
С нового года вырастут госпошлины
Прежде всего отметим рост госпошлин за регистрацию прав и сделок с дорогостоящей недвижимостью.
Категория плательщика
Кадастровая стоимость, более млн руб.
Ставка
Максимальный размер, руб.
Юридическое лицо
22
0,2% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% от цены сделки
1 млн
Физическое лицо
20
0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% от цены сделки
500 тыс.
Также вырастут ставки госпошлины за популярные действия, например, за развод в загсе — 5000 руб. (вместо 650 руб.), за выдачу дубликата свидетельства (рождение, брак, смерть и т.п.) — 500 руб. (вместо 350 руб.) и т.п. Изменения оформлены законом от 12.07.24 № 176-ФЗ.
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