Годовая отчетность: чек лист для бухгалтера

Шаг 1. Проверка первички
Проверьте наличие всех первичных документов (акты, счета-фактуры, накладные и т.д.), соответствие их реквизитов, наличие подписей и печатей, а также корректность заполнения первички. Отсутствие или некорректность первичных документов может привести к искажению отчетности. Если каких-либо документов не хватает или они оформлены с ошибками, восстановите их.
Шаг 2. Сверка с контрагентами
Проведите сверку с поставщиками и покупателями. Убедитесь, что все операции за отчетный период отражены в учете. Главная цель — обеспечить достоверность данных в бухгалтерской отчетности. Без сверки бухгалтер рискует отразить неверные суммы дебиторской и кредиторской задолженности. Это исказит финансовое положение компании и может привести к неправильным управленческим решениям и проблемам с налоговыми органами.
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Шаг 3. Инвентаризация расчетов и анализ дебиторской задолженностей
Проведите инвентаризацию дебиторской задолженности. Определите сомнительные долги, для которых нужно создать резерв. Учитывайте долги за товары, работы, услуги, просроченные, и не обеспеченные залогом, поручительством или банковской гарантией и не учитывайте долги, возникшие при использовании упрощенной системы налогообложения или других специальных режимов.
Шаг 4. Проверка основных средств и запасов
Проверка основных средств и ТМЦ включает:
инвентаризацию основных средств, материалов и товаров;
правильность расчета и начисления амортизации и формирования остаточной стоимости;
полноту списания выбывших ценностей.
От этого зависит корректность показателей в балансе, а также база для расчета налога на прибыль.
Шаг 5. Проверка закрытия счетов и остатков по счетам
Проверьте, что в конце каждого месяц сформированы операции и проводки по закрытию периода, то есть перенос данных со счетов учета доходов и расходов на счета финансовых результатов, а также в конце года проведена реформация баланса. Эти проводки формируют конечные остатки по счетам в целом и прибыль или убыток в частности. Неправильное закрытие исказит результаты, которые попадут в отчет о прибылях и убытках.
Также перепроверьте остатки по другим счетам, убедитесь, что на взаиморасчетных счетах нет развернутого сальдо.
Шаг 6. Проверка налогов
Здесь нужно проверить:
корректность формирования налогооблагаемой базы и расчета налогов;
правомерность применения налоговых вычетов;
правильность отражения данных в декларациях;
полноту уплату налогов;
КБК и ОКТМО в уведомлениях по налогам.
Шаг 7. Сформируйте резерв по зарплате
Проверьте корректность формирования и списания резервов по заработной плате. При необходимости проведите инвентаризацию резервов. Выверенные цифры отразите в бухучете.
Шаг 8. Утвердите отчетность у учредителя
Сформируйте отчетность. Состав форм в общем случае (приложения к приказу 66н):
бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001);
отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002);
отчет об изменениях капитала (ОКУД 0710004);
отчет о движении денежных средств (ОКУД 0710005);
отчет о целевом использовании средств (ОКУД 0710003);
пояснительная записка к балансу и отчетности о финрезультатах.
При заполнении отчетности руководствуйтесь положениями ПБУ 4/99.
Также годовая отчетность может включать аудиторское заключение или заключение ревизионной комиссии, а также экономический и юридический анализ в зависимости от специфики деятельности компании.
Утвердите годовой бухгалтерский баланс. Для этого собрание акционеров или учредителей или единственный участник проводят совещание по итогам которого подписывают протокол, в котором утверждают отчетность.
Аудит отчетности за 2024 год должны провести 80 видов компаний. К ним относятся, например:
Компании, у которых доход превысил 800 млн руб. за 2024 год.
Компании с суммой активов, превышающей 400 млн руб.
Все публичные Акционерные общества.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (исключение — инвестсоветники).
Эмитенты ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам.
Операторы лотерей.
Организаторы азартных игр.
Застройщики, которые привлекают дольщиков и т.д.
Аудит вправе проводить только аудиторские компании, которые соответствуют установленным требованиям. После проведения аудита компании выдается аудиторское заключение. Документ с одной стороны подписывает руководитель организации или уполномоченное лицо, с другой — руководитель аудита.
Шаг 9. Соблюдайте сроки и способ сдачи отчетности
Отправьте отчетность в ФНС до 31 марта 2025 года (пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК, ч.ч. 3, 5, 7 ст. 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Бухгалтерскую отчетность можно направить только в электронном виде (ст. 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Быстро и без ошибок это можно сделать с помощью специальных сервисов для сдачи электронной отчетности. Такой способ исключает риски заполнить неактуальные формы или подать отчетность с ошибками. При сдаче отчетности через онлайн-сервис бухгалтер ничем не рискует — данные в сервисе под надежной защитой.
Сдавайте отчетность через онлайн-сервис Астрал Отчет 5.0. Вам не придется тратить время на отслеживание обновлений — в сервисе только актуальные формы отчетов. С сервисом можно легко сдавать отчетность с любого рабочего места и в любое удобное время. Доступен массовый импорт в один клик. Можно отправлять отчеты за несколько компаний.
А если хотите сдавать отчетность в привычном интерфейсе своей учетной программы, воспользуйтесь сервисом 1С-Отчетность. Встроенная система проверки выявит все ошибки в отчетах. Сервис подскажет, как правильно заполнить все поля на этапе создания форм. Об успешной сдаче отчета вы узнаете из СМС-уведомления.
Если аудиторское заключение не подали в ГИР БО вместе с отчетностью, его можно предоставить позже. Главное, соблюсти сроки:
не позднее 10 рабочих дней, со дня, следующего за датой аудиторского заключения;
не позднее 31 декабря следующего за отчетным года.
Если пропустить срок сдачи отчетности, организации придется заплатить штраф (ст. 19.7 КоАП):
если отчетность размещается в ГИР БО — 3 000–5 000 руб.;
если отчетность не размещается в ГИР БО — 200 руб., за каждый несданный документ;
для должностных лиц организации — 300–500 руб.
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