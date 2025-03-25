Годовая отчетность: чек лист для бухгалтера

Сформируйте отчетность. Состав форм в общем случае (приложения к приказу 66н):

бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001);

отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002);

отчет об изменениях капитала (ОКУД 0710004);

отчет о движении денежных средств (ОКУД 0710005);

отчет о целевом использовании средств (ОКУД 0710003);

пояснительная записка к балансу и отчетности о финрезультатах.

При заполнении отчетности руководствуйтесь положениями ПБУ 4/99.

Также годовая отчетность может включать аудиторское заключение или заключение ревизионной комиссии, а также экономический и юридический анализ в зависимости от специфики деятельности компании.

Утвердите годовой бухгалтерский баланс. Для этого собрание акционеров или учредителей или единственный участник проводят совещание по итогам которого подписывают протокол, в котором утверждают отчетность.

Аудит отчетности за 2024 год должны провести 80 видов компаний. К ним относятся, например:

Компании, у которых доход превысил 800 млн руб. за 2024 год.

Компании с суммой активов, превышающей 400 млн руб.

Все публичные Акционерные общества.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (исключение — инвестсоветники).

Эмитенты ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам.

Операторы лотерей.

Организаторы азартных игр.

Застройщики, которые привлекают дольщиков и т.д.

Аудит вправе проводить только аудиторские компании, которые соответствуют установленным требованиям. После проведения аудита компании выдается аудиторское заключение. Документ с одной стороны подписывает руководитель организации или уполномоченное лицо, с другой — руководитель аудита.