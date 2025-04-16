Как подготовиться к переходу на транспортный ЭДО в «1С»

Электронные перевозочные документы и ГИС ЭПД

Хотя сегодня компании используют ЭПД на добровольной основе, глобальный переход на транспортный электронный документооборот уже заложен в государственной стратегии. Например, компании, работающие с алкоголем, обязаны перейти на цифровые путевые листы и накладные до 1 марта 2027 года.

На сегодняшний день уже утвердили форматы ключевых перевозочных документов:

электронная транспортная накладная (ЭТрН);

электронная сопроводительная ведомость;

электронный заказ-наряд;

электронный путевой лист (ЭПЛ);

электронная заявка;

электронный договор фрахтования.

ГИС ЭПД должна упростить обмен информацией в сфере перевозок и обеспечить прозрачность всех процессов. Передавать электронные перевозочные документы в ГИС ЭПД участники рынка перевозки должны через специализированных операторов ИС ЭПД, аккредитованных Министерством транспорта.

На данный момент в реестре операторов ИС ЭПД насчитывается 11 компаний. 16 сентября 2022 года первой компанией, получившей статус аккредитованного оператора ИС ЭПД, стала ГК Астрал» (запись в реестре под №1).

Схема работы с ГИС ЭПД

Грузоотправитель создает электронный документ в установленном формате, подписывает его УКЭП и отправляет оператору. Оператор проверяет документ и передает его в ГИС ЭПД. Если обнаружены ошибки, документ возвращается отправителю. После успешной проверки документ направляется грузоперевозчику. Перевозчик получает документ, подтверждает получение груза и подписывает документ своей УКЭП. Эта информация передается в ГИС ЭПД. Получатель груза оформляет приемку и также подписывает свою часть документа УКЭП, что тоже фиксирует система. Грузоперевозчик последним подписывает соответствующий раздел документа о передаче груза УКЭП. Документооборот закончен.

Для подключения к системе обратитесь к одному из операторов ИС ЭПД, который находится в реестре Минтранса и имеет полномочия для работы с ГИС ЭПД, например ГК «Астрал».

Зачем переходить на ЭПД уже сейчас:

Правовое поле в области транспортного ЭДО не статично. В ближайшей перспективе цифровизация столкнется с более жесткими требованиями. Если ваш бизнес связан с алкоголем, зерном и продуктами его переработки, опасными грузами, лесной промышленностью медлить нельзя. Но даже если нет — рано или поздно изменения коснутся всех.

Выгодно для бизнеса. Компании, которые уже работают с ЭДО и транспортным ЭДО в частности, экономят время и деньги на распечатке, отправке и хранении документов, а также ускоряют свои процессы за счет автоматизации ручного труда. Транспортные компании начинают получать оплату за перевозки в среднем на 20 дней быстрее — больше не нужно ждать, пока бумажные документы дойдут до заказчика.

Автоматизация и аналитика. Современные системы (например, «1С-ЭПД») помогают быстро формировать необходимые документы, отслеживать и контролировать процесс движения документа, упрощают работу с данными.

Надежность и удобство. Электронный обмен исключает потерю документации, а взаимодействовать с контрагентами становится в разы проще и быстрее. Все участники перевозки (отправитель, перевозчик, получатель) видят актуальные документы в режиме реального времени. Документы можно быстро исправить, переслать или найти в электронном архиве.

Больше не нужно возить с собой папки с бумагами — достаточно показать инспектору QR-код, чтобы предоставить данные о перевозке.

Защита от ошибок. Система автоматически проверяет документы на ошибки и не пропускает критичные недочеты — например, незаполненные поля или несоответствия в данных.

Безопасность и сохранность. Документы передаются через защищенные каналы связи, а доступ к ним имеют только уполномоченные лица. Риск потери или подделки сводится к минимуму.

Если откладывать переход, можно не успеть адаптироваться, отстать от конкурентов и потерять выгоду. Лучше подготовиться заранее — тогда изменения пройдут без стресса и лишних затрат.