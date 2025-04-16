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Как подготовиться к переходу на транспортный ЭДО в «1С»

1 сентября 2022 года в России появилась Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). С этого же периода можно оформлять транспортные документы в цифровом виде — без распечатки и бумажных копий. Согласно постановлению Правительства от 21.05.2022 № 931 грузовладельцы и грузоперевозчики могут полностью перейти на электронный документооборот. Рассмотрим, как его реализовать в «1С».

Электронные перевозочные документы и ГИС ЭПД

Хотя сегодня компании используют ЭПД на добровольной основе, глобальный переход на транспортный электронный документооборот уже заложен в государственной стратегии. Например, компании, работающие с алкоголем, обязаны перейти на цифровые путевые листы и накладные до 1 марта 2027 года.  

На сегодняшний день уже утвердили форматы ключевых перевозочных документов:  

  • электронная транспортная накладная (ЭТрН); 

  • электронная сопроводительная ведомость; 

  • электронный заказ-наряд;

  • электронный путевой лист (ЭПЛ);

  • электронная заявка; 

  • электронный договор фрахтования. 

ГИС ЭПД должна упростить обмен информацией в сфере перевозок и обеспечить прозрачность всех процессов. Передавать электронные перевозочные документы в ГИС ЭПД участники рынка перевозки должны через специализированных операторов ИС ЭПД, аккредитованных Министерством транспорта.  

На данный момент в реестре операторов ИС ЭПД насчитывается 11 компаний. 16 сентября 2022 года первой компанией, получившей статус аккредитованного оператора ИС ЭПД, стала ГК Астрал» (запись в реестре под №1).

Схема работы с ГИС ЭПД

  1. Грузоотправитель создает электронный документ в установленном формате, подписывает его УКЭП и отправляет оператору.

  2. Оператор проверяет документ и передает его в ГИС ЭПД. Если обнаружены ошибки, документ возвращается отправителю.

  3. После успешной проверки документ направляется грузоперевозчику.

  4. Перевозчик получает документ, подтверждает получение груза и подписывает документ своей УКЭП. Эта информация передается в ГИС ЭПД.

  5. Получатель груза оформляет приемку и также подписывает свою часть документа УКЭП, что тоже фиксирует система.

  6. Грузоперевозчик последним подписывает соответствующий раздел документа о передаче груза УКЭП. Документооборот закончен.

Для подключения к системе обратитесь к одному из операторов ИС ЭПД, который находится в реестре Минтранса и имеет полномочия для работы с ГИС ЭПД, например ГК «Астрал». 

Зачем переходить на ЭПД уже сейчас:

  • Правовое поле в области транспортного ЭДО не статично. В ближайшей перспективе цифровизация столкнется с более жесткими требованиями. Если ваш бизнес связан с алкоголем, зерном и продуктами его переработки, опасными грузами, лесной промышленностью медлить нельзя. Но даже если нет — рано или поздно изменения коснутся всех.  

  • Выгодно для бизнеса. Компании, которые уже работают с ЭДО и транспортным ЭДО в частности, экономят время и деньги на распечатке, отправке и хранении документов, а также ускоряют свои процессы за счет автоматизации ручного труда. Транспортные компании начинают получать оплату за перевозки в среднем на 20 дней быстрее — больше не нужно ждать, пока бумажные документы дойдут до заказчика.  

  • Автоматизация и аналитика. Современные системы (например, «1С-ЭПД») помогают быстро формировать необходимые документы, отслеживать и контролировать процесс движения документа, упрощают работу с данными.  

  • Надежность и удобство. Электронный обмен исключает потерю документации, а взаимодействовать с контрагентами становится в разы проще и быстрее. Все участники перевозки (отправитель, перевозчик, получатель) видят актуальные документы в режиме реального времени. Документы можно быстро исправить, переслать или найти в электронном архиве.  

Больше не нужно возить с собой папки с бумагами — достаточно показать инспектору QR-код, чтобы предоставить данные о перевозке.  

  • Защита от ошибок. Система автоматически проверяет документы на ошибки и не пропускает критичные недочеты — например, незаполненные поля или несоответствия в данных.  

  • Безопасность и сохранность. Документы передаются через защищенные каналы связи, а доступ к ним имеют только уполномоченные лица. Риск потери или подделки сводится к минимуму.  

Если откладывать переход, можно не успеть адаптироваться, отстать от конкурентов и потерять выгоду. Лучше подготовиться заранее — тогда изменения пройдут без стресса и лишних затрат.

Общая схема по внедрению ЭПД в компании

Как организовать переход на электронные перевозочные документы:  

1. Переход организации самостоятельно: 

  • Выберите решение. Например, если вы хотите работать с ЭПД в привычном интерфейсе программы 1С, подключите решение «1С-ЭПД». Закажите демонстрацию и тестовый доступ, чтобы понять, как пользоваться системой и получить ответы на вопросы по переходу на электронные транспортные документы. 

  • Настройте систему. Интегрируйте ЭПД с вашей учетной системой, настройте шаблоны документов и права доступа для сотрудников.  

  • Обучите сотрудников. Обучите водителей, логистов и бухгалтерию, как работать с документами, а также обеспечьте сотрудников инструкциями.

2. Масштабирование:

  • Подключите контрагентов. Убедитесь, что ваши партнеры — перевозчики, заказчики — готовы к обмену ЭПД.  

  • Тестовый запуск. Протестируйте работу системы, затем соберите обратную связь от сотрудников и исправьте недочеты.  

  • Полный переход. Постепенно откажитесь от бумажных документов — переведите все перевозки на ЭПД.  

  • Поддержка и улучшения. Назначьте ответственного за работу с системой, регулярно обновляйте ПО и обучайте новых сотрудников.  

Работа с ЭПД в «1С»

Компаниям, которые уже автоматизировали бизнес-процессы с помощью решений 1С, — удобно применять «1С-ЭПД» для обмена электронными транспортными документами. 

Для обмена электронными перевозочными документами используйте 1С-ЭПД от ГК «Астрал». Сервис создан специально для взаимодействия участников перевозок. Решение подходит частным перевозчикам, транспортным компаниям, производителям, дистрибьюторам, организациям с полным циклом логистики.

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Логистические компании и крупные платформенные клиенты могут получить доступ к API оператора ЭПД ГК «Астрал». API позволяет интегрировать работу с электронными перевозочными документами в информационную систему клиента.

Основные функции «1С-ЭПД»:

  • создание электронных перевозочных документов в утвержденных ФНС форматах;

  • обмен различными электронными документами, включая транспортные накладные и сопроводительные ведомости, между участниками перевозки;

  • подписание документов всеми вовлеченными сторонами — от отправителя до перевозчика;

  • просмотр всех типов документов — от транспортных накладных до заказ-нарядов;

  • быстрое уведомление участников о передаче груза.

Начните работу с «1С-ЭПД легко» — специалисты ГК «Астрал» в этом помогут.

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С помощью «1С-ЭПД» удобно и быстро обмениваться электронными перевозочными документами, оставаясь при этом в привычном интерфейсе программы «1С». Полная визуализация транспортных накладных, путевых листов, заказ-нарядов и др., а также мгновенные уведомления о статусе перевозки делают бизнес-процессы более прозрачными и оперативными.

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