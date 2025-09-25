3 функции для работы с данными ЕНС, которые есть только в 1С

Сложности, с которыми столкнулись бухгалтеры после введения ЕНС
ЕНС — это «электронный кошелек» для уплаты налогов, взносов и сборов в ФНС одним платежом. После своего появления ЕНС вызвал неоднозначную реакцию у налогоплательщиков, компаний и ИП. С некоторыми проблемами столкнулись бухгалтеры.
С одной стороны, ЕНС — это удобно: перечисляешь деньги в «кошелек» общей суммой на один КБК, а ФНС распределяет платежи по конкретным налогам, используя специальный механизм зачета. Но при этом есть сложности:
Непрозрачность расчетов. Раньше бухгалтеры уплачивали конкретный налог на привязанный к нему КБК. Теперь деньги распределяет ФНС на основании единого налогового платежа (ЕНП).
Расхождения с данными ФНС. Фактические данные компании по части уплаты в бюджет могут отличаться от данных ФНС. Нужно разбираться, по какому именно налогу зафиксирована недоимка или переплата.
Рутинные ручные операции. Для проведения операций по ЕНС бухгалтеру нужно вручную внести данные из объемной «Выписки операций по ЕНС».
Разработчики 1С создали уникальные инструменты, которые значительно упрощают работу с ЕНС, автоматизируя ключевые процессы. Пользователи 1С могут взаимодействовать с ФНС и автоматически передавать сведения для уплаты в бюджеты прямо в программе.
Без ручного вмешательства программа 1С выполняет три ключевые функции:
Сверку данных учета в 1С с личным кабинетом ФНС.
Создание сведений об уплате налогов.
Отражает корректировки, такие как пени и штрафы.
Функция № 1: режим сверки с данными учета — полный контроль над расчетами с бюджетом
Сверка по ЕНС — это трудоемкий процесс: необходимо постоянно сравнивать данные из личного кабинета ФНС и своей учетной системы. В этой рутине несложно пропустить неверное начисление или списание.
Как это работает в 1С
Как увидеть расхождения с ФНС, не выходя из 1С. Пользователи 1С могут контролировать состояние ЕНС и выполнять операции. Для этого нужно подключить сервис 1С-Отчетность с открытым направлением ФНС. Функционал ЕНС доступен бесплатно для всех пользователей 1С-Отчетности. Если вы еще не пользуетесь 1С-Отчетностью, то попробуйте тариф Промо ЕНС и пользуйтесь интеграцией 6 месяцев абсолютно бесплатно.
Что дает интеграция 1С и ЛК ФНС по части ЕНС:
Сведения из личного кабинета налогоплательщика ФНС отражаются в программе 1С.
Из 1С можно отправлять заявления по ЕНС в налоговый орган.
В режиме реального времени пользователи могут: отслеживать сальдо по ЕНС, вовремя узнавать о предварительных налоговых платежах, видеть свои задолженности перед бюджетом, получать детализацию по операциям, выполнять сверки с ФНС.
Режим сверки — это возможность в одном окне сопоставить данные учета 1С и данные ФНС. Чтобы попасть в нужный раздел, выполните эти шаги:
Откройте раздел «Главное» → Единый налоговый счет → Личный кабинет ЕНС → переведите тумблер в положение «Режим сверки».
В этом режиме доступна сверка по разделам: «Платежи», «Декларации, уведомления», «Начисление налогов», «Пени, штрафы». По каждому разделу можно переключать кнопки «Все разделы», «Только расхождения». В таблице данные подсвечиваются, это позволяет моментально увидеть проблему.
Раздел «Платежи»
Результаты сверки по платежам оформлены в таблице. Пользователь видит ключевую информацию:
дату операции;
сумму по данным ФНС и сумму по данным учета;
основание.
В последней графе «Основание» выведены платежные поручения или другие платежные документы (с номером и датой). Названия документов кликабельны, по гиперссылке пользователь может «провалиться» в нужный документ.
В разделе «Только расхождения» несоответствия в суммах выделены красным.
Раздел «Декларации, уведомления»
Здесь можно проследить взаимодействие с ФНС: увидеть переданную в налоговый орган отчетность или сформированные на стороне ФНС документы, например, решение о возмещении НДС.
Данные в таблице сгруппированы в столбцах:
Тип операции со стороны ФНС. Например, пользователь видит операции, созданные на основании переданной отчетности: «Начислено по расчету», «Начислен авансовый платеж», «Предстоящие платежи», «Уменьшен налог по уведомлению» и др.
Сумма.
Обязательство (наименование налога, взноса, например, НДС, НДФЛ).
Срок уплаты.
Отчетный период.
Основание. В крайнем правом столбце указаны формы отчетности и документов с кликабельными ссылками. Например, пользователь может нажать на гиперссылку и перейти к форме, сохраненной в системе.
В разделе «Только расхождения» выведены документы, не отраженные в учете компании. Например, сюда могут попасть документы, созданные в сторонних сервисах и направленные в ФНС через другие программы, или которые были переданы в бумажном виде.
Раздел «Начисление налогов»
В этом разделе можно сравнить сведения о начисленных налогах, взносах и сборах. В таблице данные распределены по реквизитам:
Срок уплаты.
Обязательство с указанием КБК.
Сумма по данным ФНС и сумма по данным учета.
Основание по данным ФНС и по данным учета.
В столбце «Основание (номер, дата)» данные учета представлены в виде основания с гиперссылкой. Пользователь может перейти по ней к документу для просмотра или внесения правок.
В разделе «Только расхождения» показаны ситуации, когда данные ФНС и данные пользователя отличаются.
Например, компания передала в ФНС отчет (уведомление), но не отразила начисление на ЕНС в своем учете или отразила неправильно. В этом случае нужно выбрать документ с ошибочной операцией в столбце «Основание», кликнуть по гиперссылке и скорректировать начисления на ЕНС.
Если начисления сделаны на основании уточненных данных, то нужно направить в ФНС уточненную декларацию или уточненное уведомление.
Раздел «Пени, штрафы»
В этом разделе зафиксированы сведения о начислениях пеней и штрафов по данным ФНС и по данным учета. Данные в табличной форме разделены по реквизитам:
Дата.
Пени и штрафы с указанием КБК.
Сумма по данным ФНС и по данным учета.
Основание по данным ФНС и по данным учета.
Если компания согласна с начисленными на стороне ФНС штрафами, то для устранения расхождений необходимо внести в учет сведения о начисленных штрафных санкциях. Отразить эти данные можно вручную через «Корректировку ЕНС».
Преимущества для бухгалтера
Экономия времени
При использовании «1С-Отчетность» и интеграции с ЛК ФНС данные об уплате в бюджет формируются автоматически. Не нужно вручную выгружать отчеты из ЛК ФНС и сравнивать их с оборотно-сальдовой ведомостью
Снижение ошибок
Оперативное обнаружение несоответствий помогает избежать пеней и штрафов
Удобство
Вся работа происходит в знакомом интерфейсе 1С
Интеграция с ЛК ФНС входит во все основные тарифы 1С-Отчетности. Пользуйтесь всеми преимуществами сервиса: контролируйте ЕНС и распоряжайтесь сальдо в режиме «одного окна», просматривайте операции с детальной расшифровкой по ЕНС, планируйте платежи на основании данных ФНС. И самое главное — программа поможет сверить данные учета в 1С с данными налоговой и подсветит все расхождения. При наличии несоответствий корректировку можно сделать всего в один клик. Если у вас нет сервиса 1С-Отчетность, воспользуйтесь бесплатно тарифом Промо ЕНС на 6 месяцев.
Функция № 2: автоматическое создание сведений об уплате налогов — «закрытие» налогов в один клик
ЕНС пополняется с помощью единого налогового платежа (ЕНП). Без интеграции 1С бухгалтеру нужно вручную распределять ЕНП.
Единый платеж сам по себе не отражает, какой именно налог был уплачен. Для корректного ведения учета (например, для УСН) нужно зафиксировать факт списания средств с ЕНС в счет конкретных налогов. Это требует ручного ввода данных на основе информации из ЛК ФНС.
Как это работает в 1С
В 1С используется несколько основных документов для корректного отражения операций по ЕНС:
Счет 68.90 «Единый налоговый счет» — состояние ЕНС по данным учета. Кт 68.90 и Дт 68.90 отражают положительное и отрицательное сальдо по ЕНС («переплата» и «недоимка»).
Документ «Списание с расчетного счета» — это фактическая уплата ЕНП с банковского счета организации. Документ формирует проводку Дт 68.90 – Кт 51. Вид операции — «Уплата налога».
Документ «Уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей…». Его формируют в 1С и подают в ФНС по обязательствам, которые наступают раньше срока подачи декларации или расчета. Например, по НДФЛ, авансовым платежам по УСН, налогу на имущество и др.
Остановимся подробнее на документе «Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете».
Описание документа «Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете»
Сервис «1С-Отчетность» обеспечивает автоматическую загрузку данных об уплате налогов в программу 1С из личного кабинета ФНС. Без «1С-Отчетности» данные придется заполнять вручную на основе информации из личного кабинета ФНС.
Как загрузить сведения об уплате налогов на ЕНС:
Перейдите в личный кабинет ЕНС из 1С, например, из программы «1С:Бухгалтерия».
Нажмите иконку «Обновить», чтобы получить актуальные данные от ФНС. В таблице появятся данные на текущую дату.
Укажите дату списания средств с ЕНС в счет уплаты налогов по данным ФНС, а также укажите уплаченный налог.
Программа формирует документ «Сведения об уплате налогов», который записывает данные в специальные регистры для корректного расчета налогов (например, для УСН и НДФЛ у ИП) и подтверждения факта уплаты.
Если отсутствует интеграция с сервисом «1С-Отчетность», то данные следует перенести вручную из ЛК ЕНС в 1С.
Проводка Кт 68.90 — Дт 51 отражает перечисление денег с банковского счета компании на соответствующий счет бюджета. Важно — операция не погашает обязательства по конкретным налогам (НДС, НДФЛ, налог на прибыль и т. д.). Позже ФНС использует специальный механизм зачета для погашения конкретных начислений на основании поступлений на ЕНС.
Преимущества для бухгалтера
Автоматизация
Не нужно вручную переносить данные из ЛК ФНС
Корректный учет
Автоматическое формирование данных по ЕНС гарантирует, что уплаченные налоги будут правильно отражены в регистрах бухгалтерского и налогового учета
Прозрачность
В системе видно, как именно ФНС распределила поступившие деньги
Интеграция 1С и ЕНС обеспечивает корректную работу по счету 68.90. Исключены ошибки, связанные с неверным сальдо. Учет в 1С происходит в полном соответствии с данными ФНС.
Функция № 3: автоматическое создание документов о корректировках (пени, штрафы)
ФНС начисляет пени и штрафы, а пользователь видит эту информацию в ЛК ЕНС. Бухгалтеру нужно вручную отслеживать эти начисления и правильно отражать их в учете. Зачастую это вызывает трудности. Но благодаря автоматизации в 1С все сложности по отражению пеней и штрафов от ФНС нивелируются.
Как это работает в 1С
Режим сверки помогает увидеть начисленные пени, которых еще нет в учете. Пользователь видит несоответствия в суммах в разделе «Пени, штрафы». Система подсвечивает расхождения красным цветом.
Документ «Корректировка ЕНС» (в более ранних версиях это могла быть «Операция по ЕНС») с видом операции «Начисление пеней» или «Начисление штрафа» используется для отражения на счете 68.90 начисленных пеней по налогам, сборам или взносам. ФНС самостоятельно рассчитывает размер пени, исходя из количества дней просрочки, ставки расчета, суммы недоимки (ст. 75 НК).
Как воспользоваться функцией «Корректировка ЕНС»:
В разделе «Операции» перейдите в «Корректировка ЕНС».
Нажмите «Создать», чтобы перейти к созданию документа.
Укажите дату.
Выберите вид операции — «Начисление пеней» или «Начисление штрафа».
Заполните строки — «Сумма», «Счет расходов», «Основание».
Нажмите «Провести и закрыть».
Бухгалтер, видя расхождение в сверке, может в несколько кликов создать нужный документ для отражения санкций. Программа предлагает подставить нужный счет по умолчанию, но бухгалтер должен проконтролировать корректность данных.
Преимущества для бухгалтера
Точность
Исключены ошибки при ручном вводе проводок по начислению санкций
Оперативность
Все операции по ЕНС, включая корректировки, быстро отражаются в учете. Данные всегда актуальны
Методологическая поддержка
Программа предлагает готовый инструмент, соответствующий методологии учета расчетов по ЕНС
В 1С-Отчетности сверка данных учета и данных ЕНС происходит автоматически. Интеграция с ЛК ФНС уже входит во все основные тарифы 1С-Отчетности. Бухгалтеру не нужно входить в ФНС или переносить данные вручную. Документ «Корректировка ЕНС» можно создать всего за несколько секунд. Данные для заполнения подтягиваются из личного кабинета ЕНС.
Подведем итоги
1С давно вышла за рамки «простой учетной программы». Сегодня 1С-Отчетность это ваш надежный помощник в работе с ЕНС: система автоматически сверяет данные с ФНС, формирует сведения об уплате и корректно отражает пени и штрафы. В итоге бухгалтер работает быстрее, увереннее и без риска ошибок.
Что получает компания:
экономию времени на рутинных операциях;
отсутствие ошибок и штрафов;
полный контроль над налогами и прозрачность расчетов.
Чтобы пользоваться всеми возможностями, проверьте, есть ли у вас эти функции в текущей версии 1С. Чем раньше вы начнете работать с автоматизацией, тем проще будет контролировать налоги и избегать неприятных сюрпризов при сверке с налоговым органом. Если вы еще не работаете в 1С-Отчетности, подключите тариф Промо ЕНС и пользуйтесь бесплатно интеграцией 6 месяцев. Подключите бесплатный функционал прямо из 1С.
Ну, наконец-то! А то этот ЕНС сначала ввели, а как с ним работать - не объяснили. 🤯 Как обычно, самим надо разбираться, да еще и с данными ФНС сверять, которые не всегда совпадают.
Круто, что есть такие функции! Надо будет срочно попробовать, а то совсем скоро запутаюсь в этих экселях... Спасибо, что хоть кто-то подумал о нас, простых бухгалтерах! 🙏