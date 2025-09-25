3 функции для работы с данными ЕНС, которые есть только в 1С

Отражает корректировки, такие как пени и штрафы.

Разработчики 1С создали уникальные инструменты, которые значительно упрощают работу с ЕНС, автоматизируя ключевые процессы. Пользователи 1С могут взаимодействовать с ФНС и автоматически передавать сведения для уплаты в бюджеты прямо в программе.

Рутинные ручные операции. Для проведения операций по ЕНС бухгалтеру нужно вручную внести данные из объемной «Выписки операций по ЕНС».

Расхождения с данными ФНС. Фактические данные компании по части уплаты в бюджет могут отличаться от данных ФНС. Нужно разбираться, по какому именно налогу зафиксирована недоимка или переплата.

Непрозрачность расчетов. Раньше бухгалтеры уплачивали конкретный налог на привязанный к нему КБК. Теперь деньги распределяет ФНС на основании единого налогового платежа (ЕНП).

С одной стороны, ЕНС — это удобно: перечисляешь деньги в «кошелек» общей суммой на один КБК, а ФНС распределяет платежи по конкретным налогам, используя специальный механизм зачета . Но при этом есть сложности:

ЕНС — это «электронный кошелек» для уплаты налогов, взносов и сборов в ФНС одним платежом. После своего появления ЕНС вызвал неоднозначную реакцию у налогоплательщиков, компаний и ИП. С некоторыми проблемами столкнулись бухгалтеры.

Функция № 1: режим сверки с данными учета — полный контроль над расчетами с бюджетом

Сверка по ЕНС — это трудоемкий процесс: необходимо постоянно сравнивать данные из личного кабинета ФНС и своей учетной системы. В этой рутине несложно пропустить неверное начисление или списание.

Как это работает в 1С

Как увидеть расхождения с ФНС, не выходя из 1С. Пользователи 1С могут контролировать состояние ЕНС и выполнять операции. Для этого нужно подключить сервис 1С-Отчетность с открытым направлением ФНС. Функционал ЕНС доступен бесплатно для всех пользователей 1С-Отчетности. Если вы еще не пользуетесь 1С-Отчетностью, то попробуйте тариф Промо ЕНС и пользуйтесь интеграцией 6 месяцев абсолютно бесплатно. Что дает интеграция 1С и ЛК ФНС по части ЕНС: Сведения из личного кабинета налогоплательщика ФНС отражаются в программе 1С.

Из 1С можно отправлять заявления по ЕНС в налоговый орган. В режиме реального времени пользователи могут: отслеживать сальдо по ЕНС, вовремя узнавать о предварительных налоговых платежах, видеть свои задолженности перед бюджетом, получать детализацию по операциям, выполнять сверки с ФНС. Режим сверки — это возможность в одном окне сопоставить данные учета 1С и данные ФНС. Чтобы попасть в нужный раздел, выполните эти шаги: Откройте раздел «Главное» → Единый налоговый счет → Личный кабинет ЕНС → переведите тумблер в положение «Режим сверки». В этом режиме доступна сверка по разделам: «Платежи», «Декларации, уведомления», «Начисление налогов», «Пени, штрафы». По каждому разделу можно переключать кнопки «Все разделы», «Только расхождения». В таблице данные подсвечиваются, это позволяет моментально увидеть проблему. Режим сверки

Раздел «Платежи»

Результаты сверки по платежам оформлены в таблице. Пользователь видит ключевую информацию: дату операции;

сумму по данным ФНС и сумму по данным учета;

основание. В последней графе «Основание» выведены платежные поручения или другие платежные документы (с номером и датой). Названия документов кликабельны, по гиперссылке пользователь может «провалиться» в нужный документ. В разделе «Только расхождения» несоответствия в суммах выделены красным. Сопоставление: данные ФНС и данные учета

Раздел «Декларации, уведомления»

Здесь можно проследить взаимодействие с ФНС: увидеть переданную в налоговый орган отчетность или сформированные на стороне ФНС документы, например, решение о возмещении НДС. Данные в таблице сгруппированы в столбцах: Тип операции со стороны ФНС. Например, пользователь видит операции, созданные на основании переданной отчетности: «Начислено по расчету», «Начислен авансовый платеж», «Предстоящие платежи», «Уменьшен налог по уведомлению» и др.

Сумма.

Обязательство (наименование налога, взноса, например, НДС, НДФЛ).

Срок уплаты.

Отчетный период.

Основание. В крайнем правом столбце указаны формы отчетности и документов с кликабельными ссылками. Например, пользователь может нажать на гиперссылку и перейти к форме, сохраненной в системе. В разделе «Только расхождения» выведены документы, не отраженные в учете компании. Например, сюда могут попасть документы, созданные в сторонних сервисах и направленные в ФНС через другие программы, или которые были переданы в бумажном виде.

Раздел «Начисление налогов»

В этом разделе можно сравнить сведения о начисленных налогах, взносах и сборах. В таблице данные распределены по реквизитам: Срок уплаты.

Обязательство с указанием КБК.

Сумма по данным ФНС и сумма по данным учета.

Основание по данным ФНС и по данным учета. В столбце «Основание (номер, дата)» данные учета представлены в виде основания с гиперссылкой. Пользователь может перейти по ней к документу для просмотра или внесения правок. В разделе «Только расхождения» показаны ситуации, когда данные ФНС и данные пользователя отличаются. Например, компания передала в ФНС отчет (уведомление), но не отразила начисление на ЕНС в своем учете или отразила неправильно. В этом случае нужно выбрать документ с ошибочной операцией в столбце «Основание», кликнуть по гиперссылке и скорректировать начисления на ЕНС. Если начисления сделаны на основании уточненных данных, то нужно направить в ФНС уточненную декларацию или уточненное уведомление.

Раздел «Пени, штрафы»

В этом разделе зафиксированы сведения о начислениях пеней и штрафов по данным ФНС и по данным учета. Данные в табличной форме разделены по реквизитам: Дата.

Пени и штрафы с указанием КБК.

Сумма по данным ФНС и по данным учета.

Основание по данным ФНС и по данным учета. Если компания согласна с начисленными на стороне ФНС штрафами, то для устранения расхождений необходимо внести в учет сведения о начисленных штрафных санкциях. Отразить эти данные можно вручную через «Корректировку ЕНС».

Преимущества для бухгалтера