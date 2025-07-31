Расчет отпускных с 1 сентября 2025 года: полный разбор правил для кадровиков и бухгалтеров

Особенности предоставления отпусков в 2025 году

Напомним основные особенности предоставления отпусков в 2025 году.

1. Отпуска не сгорают. Если работникам в компании годами не предоставляли отпуска, это нарушение трудового законодательства. При увольнении таким сотрудникам полагается компенсация за все неиспользованные дни отдыха (ст. 127 ТК).

Конституционный Суд в постановлении от 25.10.2018 № 38-П подтвердил: работодатель обязан выплатить компенсацию за все накопленные отпуска при увольнении.

2. Деление отпуска на части. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск можно разделить на несколько частей (ст. 125 ТК). При этом одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.

3. Отозвать сотрудника из отпуска можно только с его согласия (за исключением случаев, указанных в ТК). Неиспользованную часть отпуска предоставляют:

в удобное для работника время в течение текущего года,

или присоединяют к отпуску за следующий год.

Кого нельзя отозвать из отпуска:

работников младше 18 лет;

беременных женщин;

сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

4. Особые категории работников. Работающие родители, имеющие трех и более детей до 18 лет, вправе выбирать удобное для них время ежегодного отпуска до достижения младшим из детей 14 лет.

Кроме того, коллективным договором можно установить дополнительные отпуска без сохранения зарплаты (до 14 календарных дней) для работников, имеющих двоих и более детей младше 14 лет (ст. 262.2, 263 ТК).