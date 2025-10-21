Повышение НДС до 22%: как подготовить свой бизнес и не потерять клиентов

НДС 22% — новая реальность для всех

С 1 января 2026 года основная ставка НДС повышается с 20% до 22%. Льготные ставки 0%, 10% и пониженные ставки для УСН 5% и 7% останутся неизменными.

Такое предложение внес Минфин в законопроекте № 1026190-8, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

В таких условиях бизнесу придется решить главную проблему: как переложить рост налога в цену и не спровоцировать при этом отток клиентов.

Разберем, какие шаги нужно предпринять уже сейчас, чтобы минимизировать негативный эффект от повышения НДС и сохранить своих покупателей.