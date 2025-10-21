Повышение НДС до 22%: как подготовить свой бизнес и не потерять клиентов

Самое главное:
Повышение НДС до 22% коснется всех, кто работает с этим налогом по основной ставке.
Льготные ставки НДС 0% и 10%, а также пониженные ставки для УСН 5% и 7% останутся на прежнем уровне.
Бизнесу необходимо переложить рост налога в цену товара, но при этом не потерять клиентов.
Готовиться нужно начинать уже сейчас, так как если изменения примут, они стартуют с 1 января 2026 года.
НДС 22% — новая реальность для всех
С 1 января 2026 года основная ставка НДС повышается с 20% до 22%. Льготные ставки 0%, 10% и пониженные ставки для УСН 5% и 7% останутся неизменными.
Такое предложение внес Минфин в законопроекте № 1026190-8, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.
В таких условиях бизнесу придется решить главную проблему: как переложить рост налога в цену и не спровоцировать при этом отток клиентов.
Разберем, какие шаги нужно предпринять уже сейчас, чтобы минимизировать негативный эффект от повышения НДС и сохранить своих покупателей.
Шаг 1. Аудит финансов и цен
1. Просчитайте, как изменится маржинальность каждой товарной позиции или услуги
Для этого используйте формулу:
Маржинальность = (Маржа / Выручка) х 100%,
где Маржа — это разница между выручкой от реализации и себестоимостью товара или услуги.
Так вы сможете выяснить, какая доля выручки с единицы товара или услуги остается у вас в виде прибыли, и оценить рентабельность каждой позиции.
Пример. Товар реализован за 2 000 рублей, при этом его себестоимость с учетом затрат на закупку, упаковку, логистику — 1 400 рублей.
Маржинальность = (2 000 — 1 400) / 2 000 х 100% = 30%.
Это значит, что каждая проданная единица товара приносит 30% прибыли.
Чем маржинальность выше, тем эффективнее используются ресурсы. Когда маржинальность снижается, приходится повышать цены или уменьшать издержки.
2. Проведите анализ текущих цен
Анализ цен необходим, чтобы выяснить, как их повышение в связи с ростом ставки НДС отразится на вашей прибыли и конкурентоспособности. При этом:
Отслеживайте цены конкурентов на аналогичные товары или услуги — это поможет понять уровень своей конкурентоспособности.
Изучите спрос на ваш товар — если он растет, а предложение таких товаров на рынке ограничено, цену можно повышать.
Проанализируйте свои расходы и определите, как сильно они вырастут при повышении налоговой нагрузки, учитывая, что увеличение ставки НДС коснется и ваших поставщиков.
3. Спрогнозируйте, на сколько могут упасть продажи при повышении цены на 2%
Для этого учитывайте такие факторы, оказывающие влияние на спрос:
сезонность;
наличие конкурентов на рынке;
тип товара — например, дорогостоящий или массового спроса;
региональные особенности (например, кондиционеры пользуются наибольшим спросом в южных регионах, а обогреватели — в северных).
Конечную цену при повышении НДС до 22% рассчитывайте по формуле:
Цена = (Себестоимость без НДС + Желаемая прибыль) х 1,22
Шаг 2. Работа с поставщиками
Если ваши поставщики применяют основную ставку НДС, проведите анализ договоров, действие которых продолжится в 2026 году. При этом обратите внимание на условие о цене.
Это позволит заранее выяснить, по каким сделкам вам придется платить больше в связи с ростом НДС с 20% до 22%. Например:
НДС доплачивает продавец
НДС доплачивает покупатель
НДС в договоре вообще не указан:
В таком случае НДС считается включенным в цену и определяется расчетным методом (п. 4 ст. 164 НК, п. 17 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33)
НДС начисляется сверх цены, указанной в договоре:
Цена договора указана с учетом НДС по ставке 20%:
Договором предусмотрена коррекция цены при изменении ставки налога:
Чтобы предотвратить возможные убытки, проведите переговоры с поставщиками, которым условия договора позволяют поднять цены на свои товары или услуги. Возможно, с ними удастся договориться о фиксации цен на переходный период, либо о скидках в качестве компенсации роста налога.
Обсудите и заключите с поставщиками дополнительные соглашения, где будут указаны новые условия «переходящих» договоров о цене из-за повышения ставки НДС. Документальное оформление поможет:
Избежать разногласий с контрагентами и предотвратить судебные споры с ними. Допсоглашение урегулирует вопрос о том, кто должен доплачивать разницу при повышении НДС.
Не привлекать излишнего внимания налоговиков. При отсутствии расхождений между условиями договора и первичными документами (счетами-фактурами, УПД) вы сможете обоснованно принять «входной» налог по новой ставке к вычету, если сами применяете основную ставку НДС.
Если вы освобождены от НДС или применяете УСН и платите НДС по специальным пониженным ставкам 5% или 7%, а ваши поставщики — плательщики НДС по основной ставке, повышение налога в 2026 году для вас станет особенно ощутимым, потому что вы не можете принимать «входной» НДС к вычету. В такой ситуации, если возможно, займитесь поиском новых поставщиков, которые имеют освобождение от НДС или применяют специальные ставки при УСН. Так вы сможете избежать лишних расходов.
Шаг 3. Коммуникация с клиентами
Если вы являетесь поставщиком товаров или услуг, в переходный период очень важно сохранить честные и доверительные отношения с клиентами.
Повышая стоимость своих товаров или услуг без объяснения причин, вы рискуете потерять постоянных покупателей, в то время как поддержание с контрагентами открытого диалога и их своевременное информирование о предстоящих изменениях помогут сохранить деловые связи и снизить негативный эффект от вынужденного роста цен.
☑️ Заранее предоставьте контрагентам информацию о планируемом повышении цен с 1 января 2026 года. Используйте для этого различные способы — email-рассылки или личные встречи для постоянных клиентов, объявления на сайте и в соцсетях для широкой аудитории и т. п.
Объясните, что причина повышения цены — не желание получить больше выгоды, а рост ставки НДС, из-за которого вам приходится идти на такой вынужденный шаг для сохранения рентабельности бизнеса. Для наглядности можно рассказать, из каких составляющих складывается стоимость товара или услуги.
Обратите внимание покупателей из числа юрлиц и ИП, которые тоже платят НДС по основной ставке: «входной» налог 22% для них является «транзитным» — они смогут принять его к вычету, уменьшив свой НДС к уплате, соответственно, рост стоимости для них не будет критичным.
Заверьте покупателей, что качество ваших товаров или услуг остается прежним и будет только улучшаться — рост налога на него не повлияет.
☑️ Разработайте систему лояльности, чтобы сгладить негатив от подорожания и не потерять объемы продаж. Например, предложите своим клиентам бонусы за определенное количество заказов, скидки при покупке нескольких товаров сразу, рассрочку платежей и т. п.
☑️Проведите аудит договоров, «переходящих» на 2026 год, чтобы выяснить, в каких из них следует изменить условия о цене. Подготовьте проекты дополнительных соглашений и согласуйте их с контрагентами:
Если покупатель не возражает против доплаты НДС, увеличьте цену на разницу между прежней и новой ставкой налога.
Если контрагент отказывается платить больше и настаивает на прежней цене, не соглашаясь с вашими аргументами, чтобы сохранить клиента придется погашать разницу по налогу из своих средств.
При большом количестве «переходящих» договоров не откладывайте переговорный процесс на последние дни текущего года. Начните согласование цен уже сейчас, чтобы с 1 января спокойно начать работать по-новому. Так вы зарекомендуете себя как надежный партнер и сохраните своих клиентов.
Шаг 4. Оптимизация внутренних процессов
Компенсировать рост налоговой нагрузки поможет оптимизация внутренних процессов — отказ от неэффективных решений, которые не стоят потраченных на них средств.
✔️ Ищите пути сокращения издержек, не связанных с налогами.
Проведите аудит ваших затрат, чтобы понять, куда уходят деньги и выявите статьи расходов, на которых можно сэкономить. Например:
Если вы тратите деньги на рекламу, которая не способствует росту продаж, вы теряете прибыль — это неэффективный маркетинг. Определите, как можно снизить стоимость привлечения клиентов и откажитесь от убыточных рекламных стратегий.
Чтобы снизить издержки транспортной логистики, оптимизируйте маршруты перевозок, избегайте порожних рейсов, контролируйте работу водителей и расход топлива. А если работаете со сторонними перевозчиками, выбирайте наиболее выгодные предложения.
Складскую логистику можно оптимизировать путем грамотного управления запасами, а также с помощью внедрения автоматизированных систем, которые помогают сократить расходы на хранение товара на складе.
При возможности снижайте расходы на аренду. Если арендодатель не согласен предоставить скидку, возможно есть смысл отказаться от аренды неиспользуемых площадей, или сдать их в субаренду (если позволяют условия договора). Используйте возможность перевода сотрудников на удаленный формат работы, это позволит арендовать офисное помещение меньшей площади или вообще отказаться от него.
✔️Пересмотрите ассортимент своих товаров или услуг.
Возможно, стоит отказаться от низкомаржинальных позиций, которые станут убыточными, и сосредоточиться на более выгодных товарах (услугах). Так вы сможете освободить деньги, которые можно вложить в более рентабельные направления, повысив прибыльность своего бизнеса.
Шаг 5. Обновление ПО
Не забудьте до конца 2025 года обновить и настроить учетные программы и ПО для ККТ, чтобы обеспечить корректный расчет НДС по новой ставке с 1 января 2026 года.
Заключение: чек-лист готовности к НДС 22%
До 2026 года остается совсем немного времени, поэтому нужно ускорить подготовку к налоговым нововведениям.
Вы готовы к переходу на новую ставку НДС 22%, если еще до завершения 2025 года:
Проанализировали свои финансы и рассчитали уровень маржинальности по каждой позиции.
Определили, как повышение цен отразится на прибыльности бизнеса и уровне спроса.
Провели подготовительную работу со своими клиентами и внесли изменения в условия договоров.
Договорились с поставщиками-плательщиками НДС о фиксации цен или о скидках, либо подписали с ними допсоглашения об изменении цены.
Оптимизировали свои издержки, чтобы компенсировать возросшую налоговую нагрузку.
Обновили ПО для расчета НДС по-новому.
Если на все вопросы вы ответили положительно, своевременная подготовка поможет вам пройти период адаптации с минимальными потерями.
