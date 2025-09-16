Электронный УПД в 2025/2026: все, что нужно знать бухгалтеру

Главное в пяти пунктах
С 1 января 2026 года компании, которые используют ЭДО в работе с контрагентами, обязаны применять электронный УПД.
Перестанут действовать два первичных документа в электронном формате — ТОРГ-12 и Акт выполненных работ (оказанных услуг). Они будут включены в УПД.
По новым правилам УПД нужно будет применять для подтверждения отгрузки товаров, выполнения работ и оказания услуг.
УПД объединит в себе счет-фактуру и первичный учетный документ.
Нововведение не отменяет форматы бумажных ТОРГ-12 и Акта выполненных работ (оказанных услуг).
Далее — подробный обзор законодательных нововведений и их применение на практике.
Что меняется с 1 января 2026 года: полный переход на УПД
С начала первого налогового периода 2026 года прекращают действие электронные форматы документов: ТОРГ-12 и Акт выполненных работ (оказанных услуг).
Электронный документ
Нормативная база
Комментарий
ТОРГ-12 (товарная накладная)
Не применяются с 01.01.2026
Основание — приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@
Акт выполненных работ (оказанных услуг)
УПД (универсальный передаточный документ)
Обязателен с 01.01.2026
УПД формата 5.03 введен как единый стандарт для всех участников электронного документооборота, которые отгружают товары, выполняют работы или оказывают услуги. Формат установлен приказом ФНС от 19.12.2023 в ред. от 15.11.2024 № ЕД-7-26/970@.
19 августа 2025 года ФНС опубликовала информационное письмо с рекомендациями для бизнеса — начинать применять УПД, не дожидаясь начала 2026 года. Это позволит спокойно перестроить бизнес-процессы и взаимодействовать с контрагентами по новым правилам.
Примечание. Изменения касаются только электронного документооборота. Если вы обмениваетесь бумажными версиями товарной накладной и актом выполненных работ (оказанных услуг), то в бумажной версии их можно использовать и после окончания 2025 года.
Актуальный формат УПД в 2025 году и его особенности
Возможность применять УПД формата 5.03 появилась у бизнеса с 1 апреля 2025 года. По задумке регулятора, переход на новую ступень цифровизации документооборота упрощает взаимодействие с покупателями. Бухгалтерам не нужно отдельно оформлять счет-фактуру, накладную, акт с результатами работ (услуг) — УПД объединяет их все.
Основные изменения в формате УПД 5.03
1. Новые поля для отражения ставок НДС 5 и 7% для компаний на УСН.
До 1 апреля 2025 года действовал постепенный переход от формата 5.01 на 5.02 (для счетов-фактур, УПД). Но затем ФНС обновила версию 5.02 до 5.03. Формат 5.03 учитывает появление специальных ставок НДС 5% и 7% для упрощенцев и позволяет отражать эти налоговые ставки в универсальном передаточном документе.
2. Обязательное указание реквизитов для прослеживаемых и маркированных товаров.
По новым правилам обязательно нужно указывать реквизиты для прослеживаемых товаров, в том числе тем, которые подлежат маркировке (код товара и идентификатор — по каждой позиции).
3. Специальные обозначения в УПД разграничивают разные товары:
«№2» — прослеживаемые товары;
«№3» — маркированные.
Полный перечень прослеживаемых товаров с кодами по ОКПД2 утвержден постановлением правительства от 01.07.2021 № 1110. Например, в список входят бытовая техника, спецтехника, детские удерживающие устройства.
4. Обновления в таблицах, касающихся сведений о счете-фактуре, отгруженных товарах и банковских реквизитах.
В приказе ФНС № ЕД-7-26/970@ в таблицах отражены важные для бизнеса изменения:
Таблица 5.3 «Сведения о счете-фактуре».
Таблица 5.13 «Сведения об отгруженных товарах».
Таблицы 5.39-5.47 — о банковских реквизитах и адресах.
5. Последние обновления (лето 2025).
В таблице 5.3 «Сведения о счете-фактуре» указана необходимость заполнения строки 5а «Документ об отгрузке». В строке нужно прописывать наименование, номер и дату документа, подтверждающего факт отгрузки (выполнения работ, оказания услуг).
В письме от 30.06.2025 № ЕА-4-26/6254@ ФНС дала рекомендации по заполнению новых версий электронных документов. Налоговая сообщает об изменениях в xsd-схеме приложения № 1 к приказу № ЕД-7-26/970@.
Практическое руководство для бухгалтера по переходу на УПД
ФНС настоятельно рекомендует не ждать 1 января 2026, а начать переход на электронный УПД уже в 2025 году. Бухгалтерам это поможет избежать сбоев в документообороте. Разберем, как перейти на работу по новым правилам.
Шаг 1. Проверьте учетную систему
Убедитесь, что ваша программа — 1С или другая система учета — обновлена и поддерживает формат УПД 5.03, корректно ли отображаются ставки НДС 5 и 7%, реквизиты для прослеживаемых и маркированных товаров.
Шаг 2. Согласуйте работу с оператором ЭДО
Уточните у вашего оператора, поддерживает ли сервис рекомендации ФНС и как организован обмен актуальным УПД, помогает ли техподдержка адаптироваться к работе в ЭДО по новым правилам.
Шаг 3. Информируйте контрагентов
Заранее предупредите поставщиков и покупателей, что с 2026 года обмен будет вестись через УПД. Договоритесь о переходе на УПД в 2025 году, чтобы заранее выявить и устранить технические или организационные ошибки.
Шаг 4. Обновите внутренние регламенты
Внесите изменения в учетную политику и инструкции по документообороту. Назначьте ответственных сотрудников за документооборот. Проведите обучение бухгалтеров, чтобы они уверенно работали с новым форматом.
Шаг 5. Проведите тестовый обмен
Отправьте несколько УПД реальным контрагентам. Проверьте корректность заполнения реквизитов и загрузки документов в учетную систему.
Работа с разными статусами УПД
Общие требования к УПД. Разные статусы универсального передаточного документа позволяют использовать его в разных ситуациях:
Одновременно как счет-фактуру и первичный документ (статус 1).
Только в качестве первичного документа — накладной, акта (статус 2).
В учетной политике организации отразите форму и порядок применения универсального передаточного документа.
УПД заполняют обе стороны — продавец и покупатель. Например, покупатель заполняет строки, касающиеся приемки товара (работы, услуги). Продавец должен учитывать сроки выдачи счетов-фактур и первичных документов. Например, УПД со статусом 2 нужно оформить при совершении факта хозяйственной жизни или сразу после его завершения.
Будущие изменения и перспективы развития ЭДО
Новый формат корректировочных документов
На официальном портале проектов НПА опубликован проект ФНС об утверждении электронных форм универсального корректировочного документа (УКД) и корректировочного счета-фактуры (КСФ).
Переходный период действует до 1 июля 2026 года. Пока компании могут применять старые и новые форматы УКД и КСФ, а после окончания перехода останутся только обновленные документы. Использование корректировочных документов связано с перестройкой документооборота в соответствии с требованиями ФНС и нормами законодательства (НДС, прослеживаемые товары, маркировка продукции).
Цифровизация транспортных документов
Масштабные изменения произошли в сфере транспортной логистики. С 1 сентября 2026 года основные транспортные документы перейдут в электронный формат. Это касается транспортных накладных для разных перевозок (автомобильных, грузовых, железнодорожных).
С 1 марта 2026 начинает работать реестр экспедиторов на платформе «Гослог». Зарегистрироваться в реестре должны все участники грузоперевозок: грузоотправители, получатели, экспедиторы, транспортные компании. Экспедиторские документы нужно будет формировать в электронном виде и отправлять в ГИС ЭПД.
Стратегия ФНС
Федеральная налоговая служба постепенно переводит бизнес в «цифру», и переход на электронный УПД формата — часть более широкой стратегии. Цель ФНС — полностью отказаться от разрозненных форматов и построить единую экосистему электронного документооборота.
Благодаря УПД налоговая получает полную картину хозяйственных операций в режиме онлайн. В бизнесе снижается риск ошибок в отчетности и повышается скорость сверки данных. Полный переход на электронный документооборот в будущем снизит нагрузку на бухгалтерию.
Подведем итоги
Переход на электронный УПД с 1 января 2026 года — это шаг к единому стандарту ЭДО в стране и бизнесе.
Если вы обмениваетесь с контрагентами накладными и актами в сервисах электронного документооборота, то с начала следующего года придется отказаться от привычных электронных форматов ТОРГ-12 и Акта выполненных работ (оказанных услуг) и использовать в работе только электронный УПД 5.03.
Переход на новый формат УПД никак не вредит бизнесу. Наоборот, он упрощает документооборот и снижает вероятность ошибок при заполнении.
Начните готовиться заранее. Проактивные действия в 2025 году помогут:
спокойно протестировать работу учетных систем и сервисов ЭДО;
договориться с контрагентами о переходе;
внести изменения во внутренние регламенты и обучить сотрудников;
избежать штрафов и претензий налоговой службы.
Чем раньше начнете работать с УПД, тем легче пройдет адаптация к новым правилам 2026 года.
