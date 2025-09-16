Электронный УПД в 2025/2026: все, что нужно знать бухгалтеру

Что меняется с 1 января 2026 года: полный переход на УПД

С начала первого налогового периода 2026 года прекращают действие электронные форматы документов: ТОРГ-12 и Акт выполненных работ (оказанных услуг).

УПД формата 5.03 введен как единый стандарт для всех участников электронного документооборота, которые отгружают товары, выполняют работы или оказывают услуги. Формат установлен приказом ФНС от 19.12.2023 в ред. от 15.11.2024 № ЕД-7-26/970@.

19 августа 2025 года ФНС опубликовала информационное письмо с рекомендациями для бизнеса — начинать применять УПД, не дожидаясь начала 2026 года. Это позволит спокойно перестроить бизнес-процессы и взаимодействовать с контрагентами по новым правилам.

Примечание. Изменения касаются только электронного документооборота. Если вы обмениваетесь бумажными версиями товарной накладной и актом выполненных работ (оказанных услуг), то в бумажной версии их можно использовать и после окончания 2025 года.