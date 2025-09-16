Конференция v7748 12.09 Мобильные
Электронный УПД в 2025/2026: все, что нужно знать бухгалтеру

С 1 января 2026 года универсальный передаточный документ (УПД) станет единственным официально признанным электронным документом для подтверждения отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Рассказываем, как перейти и работать с электронным УПД в 2025 и 2026 годах.

Главное в пяти пунктах

  1. С 1 января 2026 года компании, которые используют ЭДО в работе с контрагентами, обязаны применять электронный УПД. 

  2. Перестанут действовать два первичных документа в электронном формате — ТОРГ-12 и Акт выполненных работ (оказанных услуг). Они будут включены в УПД.

  3. По новым правилам УПД нужно будет применять для подтверждения отгрузки товаров, выполнения работ и оказания услуг.

  4. УПД объединит в себе счет-фактуру и первичный учетный документ.

  5. Нововведение не отменяет форматы бумажных ТОРГ-12 и Акта выполненных работ (оказанных услуг). 

Далее — подробный обзор законодательных нововведений и их применение на практике.

Что меняется с 1 января 2026 года: полный переход на УПД

С начала первого налогового периода 2026 года прекращают действие электронные форматы документов: ТОРГ-12 и Акт выполненных работ (оказанных услуг). 

Электронный документ

Нормативная база

Комментарий

ТОРГ-12 (товарная накладная)

Введен приказом ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10-551@

Не применяются с 01.01.2026

Основание — приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@ 

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

Введен приказом ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10-552@

УПД (универсальный передаточный документ)

Утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@

Обязателен с 01.01.2026

УПД формата 5.03 введен как единый стандарт для всех участников электронного документооборота, которые отгружают товары, выполняют работы или оказывают услуги. Формат установлен приказом ФНС от 19.12.2023 в ред. от 15.11.2024 № ЕД-7-26/970@.

19 августа 2025 года ФНС опубликовала информационное письмо с рекомендациями для бизнеса — начинать применять УПД, не дожидаясь начала 2026 года. Это позволит спокойно перестроить бизнес-процессы и взаимодействовать с контрагентами по новым правилам. 

Примечание. Изменения касаются только электронного документооборота. Если вы обмениваетесь бумажными версиями товарной накладной и актом выполненных работ (оказанных услуг), то в бумажной версии их можно использовать и после окончания 2025 года.   

Бумажная версия УПД, рекомендованная ФНС в письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@

Актуальный формат УПД в 2025 году и его особенности

Возможность применять УПД формата 5.03 появилась у бизнеса с 1 апреля 2025 года. По задумке регулятора, переход на новую ступень цифровизации документооборота упрощает взаимодействие с покупателями. Бухгалтерам не нужно отдельно оформлять счет-фактуру, накладную, акт с результатами работ (услуг) — УПД объединяет их все.

Основные изменения в формате УПД 5.03

1. Новые поля для отражения ставок НДС 5 и 7% для компаний на УСН.

До 1 апреля 2025 года действовал постепенный переход от формата 5.01 на 5.02 (для счетов-фактур, УПД). Но затем ФНС обновила версию 5.02 до 5.03. Формат 5.03 учитывает появление специальных ставок НДС 5% и 7% для упрощенцев и позволяет отражать эти налоговые ставки в универсальном передаточном документе.   

2. Обязательное указание реквизитов для прослеживаемых и маркированных товаров.

По новым правилам обязательно нужно указывать реквизиты для прослеживаемых товаров, в том числе тем, которые подлежат маркировке (код товара и идентификатор — по каждой позиции). 

3. Специальные обозначения в УПД разграничивают разные товары: 

  • «№2» — прослеживаемые товары;

  • «№3» — маркированные. 

Полный перечень прослеживаемых товаров с кодами по ОКПД2 утвержден постановлением правительства от 01.07.2021 № 1110. Например, в список входят бытовая техника, спецтехника, детские удерживающие устройства.

4. Обновления в таблицах, касающихся сведений о счете-фактуре, отгруженных товарах и банковских реквизитах.

В приказе ФНС № ЕД-7-26/970@ в таблицах отражены важные для бизнеса изменения: 

  • Таблица 5.3 «Сведения о счете-фактуре».

  • Таблица 5.13 «Сведения об отгруженных товарах». 

  • Таблицы 5.39-5.47 — о банковских реквизитах и адресах.

5. Последние обновления (лето 2025).

В таблице 5.3 «Сведения о счете-фактуре» указана необходимость заполнения строки 5а «Документ об отгрузке». В строке нужно прописывать наименование, номер и дату документа, подтверждающего факт отгрузки (выполнения работ, оказания услуг). 

В письме от 30.06.2025 № ЕА-4-26/6254@ ФНС дала рекомендации по заполнению новых версий электронных документов. Налоговая сообщает об изменениях в xsd-схеме приложения № 1 к приказу № ЕД-7-26/970@.    

Практическое руководство для бухгалтера по переходу на УПД

ФНС настоятельно рекомендует не ждать 1 января 2026, а начать переход на электронный УПД уже в 2025 году. Бухгалтерам это поможет избежать сбоев в документообороте. Разберем, как перейти на работу по новым правилам.

Пошаговый план перехода на электронный УПД

Шаг 1. Проверьте учетную систему

Убедитесь, что ваша программа — 1С или другая система учета — обновлена и поддерживает формат УПД 5.03, корректно ли отображаются ставки НДС 5 и 7%, реквизиты для прослеживаемых и маркированных товаров.

Шаг 2. Согласуйте работу с оператором ЭДО

Уточните у вашего оператора, поддерживает ли сервис рекомендации ФНС и как организован обмен актуальным УПД, помогает ли техподдержка адаптироваться к работе в ЭДО по новым правилам.

Шаг 3. Информируйте контрагентов

Заранее предупредите поставщиков и покупателей, что с 2026 года обмен будет вестись через УПД. Договоритесь о переходе на УПД в 2025 году, чтобы заранее выявить и устранить технические или организационные ошибки.

Шаг 4. Обновите внутренние регламенты

Внесите изменения в учетную политику и инструкции по документообороту. Назначьте ответственных сотрудников за документооборот. Проведите обучение бухгалтеров, чтобы они уверенно работали с новым форматом.

Шаг 5. Проведите тестовый обмен

Отправьте несколько УПД реальным контрагентам. Проверьте корректность заполнения реквизитов и загрузки документов в учетную систему.

Работа с разными статусами УПД

Общие требования к УПД. Разные статусы универсального передаточного документа позволяют использовать его в разных ситуациях:

  1. Одновременно как счет-фактуру и первичный документ (статус 1).

  2. Только в качестве первичного документа — накладной, акта (статус 2).

В учетной политике организации отразите форму и порядок применения универсального передаточного документа.

УПД заполняют обе стороны — продавец и покупатель. Например, покупатель заполняет строки, касающиеся приемки товара (работы, услуги). Продавец должен учитывать сроки выдачи счетов-фактур и первичных документов. Например, УПД со статусом 2 нужно оформить при совершении факта хозяйственной жизни или сразу после его завершения.

Будущие изменения и перспективы развития ЭДО

Новый формат корректировочных документов

На официальном портале проектов НПА опубликован проект ФНС об утверждении электронных форм универсального корректировочного документа (УКД) и корректировочного счета-фактуры (КСФ). 

Переходный период действует до 1 июля 2026 года. Пока компании могут применять старые и новые форматы УКД и КСФ, а после окончания перехода останутся только обновленные документы.  Использование корректировочных документов связано с перестройкой документооборота в соответствии с требованиями ФНС и нормами законодательства (НДС, прослеживаемые товары, маркировка продукции).

Цифровизация транспортных документов

Масштабные изменения произошли в сфере транспортной логистики. С 1 сентября 2026 года основные транспортные документы перейдут в электронный формат. Это касается транспортных накладных для разных перевозок (автомобильных, грузовых, железнодорожных). 

С 1 марта 2026 начинает работать реестр экспедиторов на платформе «Гослог». Зарегистрироваться в реестре должны все участники грузоперевозок: грузоотправители, получатели, экспедиторы, транспортные компании. Экспедиторские документы нужно будет формировать в электронном виде и отправлять в ГИС ЭПД.  

Стратегия ФНС

Федеральная налоговая служба постепенно переводит бизнес в «цифру», и переход на электронный УПД формата — часть более широкой стратегии. Цель ФНС — полностью отказаться от разрозненных форматов и построить единую экосистему электронного документооборота.

Благодаря УПД налоговая получает полную картину хозяйственных операций в режиме онлайн. В бизнесе снижается риск ошибок в отчетности и повышается скорость сверки данных. Полный переход на электронный документооборот в будущем снизит нагрузку на бухгалтерию.

Подведем итоги

Переход на электронный УПД с 1 января 2026 года — это шаг к единому стандарту ЭДО в стране и бизнесе. 

Если вы обмениваетесь с контрагентами накладными и актами в сервисах электронного документооборота, то с начала следующего года придется отказаться от привычных электронных форматов ТОРГ-12 и Акта выполненных работ (оказанных услуг) и использовать в работе только электронный УПД 5.03. 

Переход на новый формат УПД никак не вредит бизнесу. Наоборот, он упрощает документооборот и снижает вероятность ошибок при заполнении.

Начните готовиться заранее. Проактивные действия в 2025 году помогут:

  • спокойно протестировать работу учетных систем и сервисов ЭДО;

  • договориться с контрагентами о переходе;

  • внести изменения во внутренние регламенты и обучить сотрудников;

  • избежать штрафов и претензий налоговой службы.

Чем раньше начнете работать с УПД, тем легче пройдет адаптация к новым правилам 2026 года. 

Работайте с входящими и исходящими электронными документами в сервисе «Доки» — формируйте, согласовывайте, подписывайте и отправляйте. Подключите сервис к своей системе 1С (без оплаты за интеграцию) или пользуйтесь веб-версией. Новым пользователям — три месяца бесплатно. Специалисты «Астрала» помогут с подключением и настройкой.   

