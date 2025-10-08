НДС для «упрощенцев» с оборотом от 10 млн рублей: пошаговая инструкция по переходу

Отчитывайтесь в налоговые органы с помощью модуля 1С-Отчетность — это привычный интерфейс программы учета с новыми возможностями, который позволяет контролировать все этапы сдачи отчетов и отслеживать их перемещение.

Приведем пошаговый план, как безболезненно перейти на уплату НДС, оставаясь на УСН.

При таком уровне выручки на уплату НДС в 2026 году перейдет немалое число компаний и ИП, которые изначально рассчитывали на освобождение. Начать подготовку к переходу им нужно уже сейчас, а ответственность за то, насколько правильно и оперативно этот переход произойдет, в основном ложится на бухгалтеров.

Согласно тексту законопроекта , с 1 января 2026 года для налогоплательщиков на УСН начнет действовать новый доходный лимит, при котором не нужно платить НДС — он уменьшится в шесть раз и составит всего 10 млн рублей.

с даты госрегистрации ИП или компании в текущем году — если при госрегистрации выбрана УСН.

с начала года — если в 2024 году доходы не превысили 60 млн рублей;

В 2025 году компании и ИП на упрощенке автоматически освободили от уплаты НДС ( п. 1 ст. 145 НК ):

К чему готовиться бизнесу на УСН с 1 января 2026 года

Как подготовиться к переходу на уплату НДС с 2026 года

Упрощенцы с доходами более 10 млн рублей с 1 января 2026 года, дополнительно к 6% или 15% «упрощенного» налога, станут платить НДС по ставке 22%, либо по ставкам 5% или 7%. «Доходный» лимит в 10 млн рублей касается и тех, кто решил перейти на УСН с 2026 года, а сейчас применяет другую систему налогообложения. Алгоритм подготовки к переходу на уплату НДС включает несколько шагов.

Шаг 1. Ведите постоянный мониторинг доходов и прогнозируйте будущие поступления

✔️ Чтобы не пропустить момент, когда ваши доходы превысят 10 млн рублей, уже сейчас отслеживайте уровень поступлений с начала 2025 года. При этом соблюдайте следующие правила: 1. Доходы предыдущего или текущего года учитывайте по правилам, установленным НК для той системы налогообложения, которую применяете в соответствующем периоде. Например: в 2025 году работаете на ОСНО и планируете перейти на УСН с 1 января 2026 года — значит, расчет суммы лимита для НДС делайте по правилам учета доходов для налога на прибыль (НДФЛ — для ИП). После перехода на упрощенку в 2026 году в сумму лимита включайте доходы, которые учитываете по «упрощенному» налогу. 2. ИП, совмещающие УСН, ОСНО или ЕСХН с патентом, учитывают доходы по двум налоговым режимам совокупно. Например: в 2025 году от «упрощенной» деятельности ИП получил 7,3 млн руб. годового дохода, а от патентной — 3 млн руб. Общая сумма дохода — 10,3 млн руб. (7,3 млн + 3 млн), значит, с 1 января 2026 года ИП будет платить НДС, так как превышен лимит в 10 млн рублей. Внимание! С 1 января 2026 года лимит дохода, позволяющий применять предпринимателям ПСН (патентную систему налогообложения), тоже снизится с 60 млн до 10 млн рублей. Если доходы за предыдущий или текущий год превысили этот порог, ИП не вправе применять патент (п. 6 ст. 346.45 НК в ред. законопроекта № 1026190-8). 3. На УСН рассчитывайте лимит по данным КУДиР, включая в расчет доходы, определяемые согласно ст. 346.15, пп. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК: поступления от реализации и внереализационные доходы, в том числе авансы;

вознаграждения по агентским договорам и договорам комиссии;

авансы, поступившие от покупателей до перехода на УСН с ОСНО и не включенные в базу по налогу на прибыль при использовании метода начисления (если отгрузка произведена после перехода на «упрощенку»). В расчет лимита не входят (п. 1 ст. 145 НК): положительные курсовые разницы;

субсидии, полученные за безвозмездную передачу имущества в государственную собственность. 4. При совмещении УСН с патентом, помимо «упрощенных» доходов включите в расчет лимита доходы, фактически полученные по всем видам деятельности, которые вели на патенте, определяемые в соответствии со ст. 249 НК. ✔️ Отслеживайте уровень дохода ежемесячно. Если при освобождении от НДС заработаете более 10 млн рублей в середине любого квартала 2026 года, исчислять и уплачивать налог начнете с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором превышен лимит дохода. Например, доход компании на УСН, освобожденной от НДС по итогам 2025 года, в начале августа 2026 года превысил 10 млн рублей. С 1 сентября 2026 года компания должна начать уплату НДС. Отчетность по налогам и страховым взносам удобно сдавать с помощью решений от компании Астрал. Сервис Астрал Отчет 5.0 позволяет сформировать отчеты на любом устройстве с доступом к интернету, а затем своевременно отправить их в налоговую инспекцию. Попробовать бесплатно

Шаг 2. Проанализируйте доходы и выберите выгодную ставку

Что для этого нужно сделать: ✔️ Проведите анализ своих доходов в 2025 году и составьте прогноз, каким может быть уровень выручки от реализации в 2026 году. При этом учитывайте сезонные колебания спроса и возможное повышение цен. ✔️ Рассчитайте себестоимость и цены с учетом НДС по соответствующей ставке. ✔️ Определите примерный объем планируемых расходов. Проверьте договоры с контрагентами, чтобы выяснить, многие ли из ваших поставщиков включают в стоимость НДС и по каким ставкам. Это позволит рассчитать примерную сумму «входного» налога, который можно принять к вычету при выборе общей ставки НДС. ✔️ Рассмотрите варианты уплаты НДС по разным ставкам. Общая ставка НДС с 1 января 2026 года составит 22% вместо нынешних 20% (по ряду операций — 10% и 0%). При такой ставке можно уменьшать налог к уплате на сумму «входного» НДС. Ее применяют независимо от уровня дохода упрощенца. Специальные пониженные ставки НДС для УСН — 5% и 7%. Уменьшать налог на «входной» НДС при этих ставках нельзя, на УСН «доходы минус расходы» его включают в расходы. Ставки применяются только при определенном уровне дохода: 5% — при годовом доходе от 10 млн руб. до 250 млн руб. включительно;

7% — при доходе с начала года свыше 250 млн руб. до 450 млн рублей. Когда годовой доход превысит 450 млн рублей, бизнес утрачивает право на применение спецрежима УСН, а значит, и на ставку НДС 7%. Исходя из размера планируемого дохода в 2026 году, определите, какие пониженные ставки НДС будут вам доступны — 5% или 7%. Учтите, что переход с общей ставки 22% на любую из пониженных ставок возможен с первого числа любого квартала. Перейти же с пониженной ставки на общую гораздо сложнее — это можно сделать не раньше, чем истекут 12 кварталов их непрерывного применения, то есть, лишь через три года. Рассмотрим три варианта перехода на уплату НДС для бизнеса на упрощенке, который превысил лимит дохода и будет платить налог с 1 января 2026 года. 1. Вариант А. УСН с НДС по ставке 22% (с правом на вычет). Кому выгодно: ИП и компаниям, большинство поставщиков и покупателей которых являются плательщиками НДС. Пример расчета. Компания — упрощенец планирует, что в 2026 году ее показатели составят: доходы от реализации — 90 млн руб.;

расходы — 86 млн руб., включая НДС 22%. Расчет налога: НДС 22% = 90 000 000 х 22% = 19 800 000 руб.

«Входной» НДС 22% = 86 000 000 х 22 / 122 = 15 508 197 руб.

Итого НДС 22% к уплате = 19 800 000 — 15 508 197 = 4 291 803 руб. 2. Вариант Б. УСН с НДС по ставке 5% (без права на вычет). Кому выгодно: ИП и компаниям, работающим в сфере услуг, а также у которых большинство поставщиков не являются плательщиками НДС, в связи с чем доля «входного» налога у них невелика. Пример расчета. Возьмем планируемые показатели из варианта А: доходы от реализации — 90 млн руб.;

расходы — 86 млн руб., включая НДС 22%. Расчет налога: НДС 5% = 90 000 000 х 5% = 4 500 000 руб.

«Входной» НДС принять к вычету нельзя.

Итого НДС 5% к уплате = 4 500 000 руб. 3. Вариант В. УСН с НДС по ставке 7% (без права на вычет). Кому выгодно: тем же категориям упрощенцев, которым подходит ставка 5%, но размер дохода превышает лимит для ее применения. Ставку 7% можно применять, если прошлогодние доходы превысили 250 млн рублей, но остались в пределах 450 млн рублей. Компании и ИП на УСН, которые выбрали ставку 5%, но в середине года заработали более 250 млн рублей, должны перейти на ставку 7% с 1-го числа месяца, идущего за месяцем превышения. Пример расчета 1. Если доход 2025 года окажется выше 250 млн рублей, ставка 7% может применяться с начала года. Возьмем планируемые показатели из варианта А: доходы от реализации — 90 млн руб.;

расходы — 86 млн руб., включая НДС 22%. Расчет налога при ставке 7% с начала года: НДС 7% = 90 000 000 х 7% = 6 300 000 руб.

Вычеты применять нельзя.

НДС 7% к уплате = 6 300 000 руб. Если в 2026 году планируете получить более 250 млн руб. дохода, применяться будут обе пониженные ставки. Пример расчета 2. Компания на УСН планирует заработать в 2026 году 380 млн рублей, при этом ожидается, что порог в 250 млн дохода будет превышен в сентябре. Расчет налога: НДС 5% = 250 000 000 х 5% = 12 500 000 руб.

НДС 7% с 1 октября 2026 года = (380 000 000 — 250 000 000) х 7% = 9 100 000 руб.

Всего НДС к уплате = 12 500 000 + 9 100 000 = 21 600 000 руб. Рассчитав налог на планируемый в 2026 году доход по всем ставкам, сравните получившиеся суммы НДС к уплате и выберите ставку, которая оказалась самой выгодной. В нашем примере самым выгодным оказался вариант А при ставке 22%, поскольку у компании высока доля вычетов.

Шаг 3. Подготовьтесь к переходу на работу с НДС технически

✔️ Сообщать в ИФНС о том, что вы станете плательщиком НДС с 1 января 2026 года, не нужно. Налоговики узнают об этом, когда получат от вас первую декларацию по налогу. Размер выбранной налоговой ставки они тоже увидят в декларации. ✔️ Заранее обновите и настройте свою учетную бухгалтерскую программу и кассовое ПО. К 1 января 2026 года программы должны быть адаптированы для работы с НДС по соответствующим ставкам. ✔️ Организуйте обучение своих сотрудников — бухгалтеров, менеджеров по продажам, закупщиков и т. п. работе со счетами-фактурами (УПД). Выставлять покупателям счета-фактуры необходимо в течение пяти календарных дней с даты отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также при получении авансов в счет предстоящей отгрузки. Исходящие счета-фактуры регистрируются в книге продаж, входящие и авансовые — в книге покупок. ✔️ Пересмотрите условия о цене в действующих договорах с покупателями, по которым продолжите работать в 2026 году: Если покупатель согласится доплатить НДС, увеличьте цену на сумму налога по ставке, которую выбрали.

Если покупатель не будет доплачивать, оставьте цену в договоре прежней, а начисленный сверх этой суммы НДС уплатите в бюджет сами. Внесенные в договор изменения оформите дополнительным соглашением. При заключении новых договоров в 2026 году указывайте стоимость с учетом НДС и указанием ставки налога, например так: «Стоимость составляет 122 000 (сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22% — 22 000 рублей».

Шаг 4. Сдайте первую отчетность по НДС