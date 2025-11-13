Битва за «упрощенку»: что происходит за кулисами Госдумы, и на что еще можно надеяться бизнесу

Какие поправки обсуждаются прямо сейчас: постепенное снижение порога доходов на УСН для уплаты НДС

Стоит ли ИП и компаниям рассчитывать на смягчение изначально жестких мер?

Больше всего малый бизнес волнует снижение лимита доходов, при котором на УСН нужно платить НДС, и судьба патента.

Порог дохода для уплаты НДС на УСН

Предложение Минфина сразу в шесть раз снизить лимит дохода, освобождающий упрощенцев от уплаты НДС, стало самой обсуждаемой и осуждаемой нормой законопроекта.

Сейчас этот лимит составляет 60 млн рублей, а с 1 января 2026 года его планировали снизить до 10 млн рублей.

Цель столь резкого шага — борьба с незаконным дроблением бизнеса. Но, фактически, субъекты малого и среднего бизнеса, которые считали, что и в следующем году будут работать без НДС из-за своих невысоких доходов, «попадут» под этот налог, заработав в 2025 году лишь чуть более 10 млн. рублей.

Чтобы вывести из-под удара реальный микробизнес, комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагал идеи плавного снижения лимита дохода в течение нескольких лет — например, в первый год до 45 млн, во второй до 30 млн, в третий — до 15 млн, и только потом применять лимит в 10 млн рублей.

От бизнеса поступали предложения о снижении лимита лишь до 30 млн рублей и о введении специальной ставки НДС для упрощенцев в зависимости от планки доходов, например 3% при пороге в 30 млн и 1% если планка будет ниже 30 млн рублей.

Наконец, 6 ноября 2025 года ряд предложений, поступивших от депутатов и бизнеса, поддержало Правительство, обсудив и анонсировав такие поправки:

1. Снижать порог доходов на УСН для уплаты НДС следует поэтапно в течение трех лет:

в 2026 году — порог снизят с 60 млн до 20 млн рублей (это в два раза больше первоначального варианта);

в 2027 году — с 20 млн до 15 млн рублей;

в 2028 году — с 15 млн до 10 млн рублей.

По мнению минфина, такой подход позволит бизнесу успешно адаптироваться к новым правилам применения УСН.

2. Установить мораторий на привлечение к ответственности для налогоплательщиков, которые при уплате НДС по новым правилам впервые допустят нарушения.

Также по результатам первого чтения предложено рассмотреть: