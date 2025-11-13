ЦОК КПП ОСНО 13.11 Мобильная
Битва за «упрощенку»: что происходит за кулисами Госдумы, и на что еще можно надеяться бизнесу

22 октября 2025 года депутаты одобрили в первом чтении законопроект о налоговой реформе. Часть предложений одобрена, а часть хотят еще изменить — в обсуждаемый проект предложили внести множество корректировок. Расскажем, почему бизнесу не стоит торопиться с отрицательными выводами, и что можно сделать сейчас.

Самое главное:

  1. Законопроект о налоговой реформе прошел первое чтение.

  2. Не спешите с выводами — работа над законом только началась.

  3. Ждем второе чтение — самый главный этап, который может все изменить.

  4. Срочная новость — Правительство одобрило предложения бизнеса по законопроекту. 

  5. Что делать в ноябре — рекомендации, как бизнесу не закрыться раньше времени.

Не спешите закрываться — закон еще не принят

Итак, после 22 октября 2025 года многие предприниматели поставили на своем бизнесе крест. Причина — принятие законопроекта № 1026190-8 в первом чтении. Но они поспешили, так как не учли, что это не финал, а только начало настоящей борьбы.

Самый важный этап законотворчества — это внесение поправок ко второму чтению. Именно в эти дни решают, какой вариант законопроекта станет полноценным законом.

Как принимают законы: почему второе чтение самое важное

Любой федеральный закон принимается по строго определенной схеме (ст. 105107 Конституции):

  • Стадия 1. Внесение законопроекта в Госдуму. Законопроект разрабатывают и вносят в Государственную Думу депутаты, сенаторы, правительство, президент и т. д. Законопроекты о налогах вносят только при наличии правительственного заключения.

  • Стадия 2. Рассмотрение законопроекта. Госдума рассматривает законопроект в трех чтениях:

    • Первое — законопроект проходит оценку на соответствие Конституции, рассматривается его общая концепция, актуальность, практическая значимость. Принятый с поправками законопроект направляют на доработку в профильный комитет.

    • Второе — доработанный законопроект прорабатывают детально, обсуждают все предложенные поправки и дополнения, проходит голосование по всем его статьям. Именно во втором чтении текст законопроекта может претерпеть весьма глубокую корректировку, которая кардинально меняет его содержание. Окончательная версия, сформированная и принятая во втором чтении, может стать законом, если будет одобрена на следующих этапах.

    • Третье — голосование за принятый во втором чтении вариант законопроекта в целом. Если большинство депутатов голосуют «за», закон принят.

  • Стадия 3. Одобрение Советом Федерации. Если «за» проголосует больше половины сенаторов, закон одобрен, если меньше — отклонен и возвращается в Госдуму.

  • Стадия 4. Одобренный закон подписывает Президент. Если он использует свое право вето, закон с возражениями отправляется на доработку в Госдуму.

  • Стадия 5. Закон публикуется и вступает в силу.

Что происходит с законопроектом о налоговой реформе

В первом чтении депутаты одобрили концепцию законопроекта, тем самым согласившись, что налоговой системе необходимы изменения. 

До 10 ноября 2025 года Комитет по бюджету и налогам собрал все поправки. Именно в этот период активно вносило свои предложения российское бизнес-сообщество — общественная организация малого бизнеса «Опора России», Торгово-промышленная палата, отраслевые союзы и т. п. Это дает надежду, что будут учтены интересы не только государства, но и налогоплательщиков.

Во втором чтении, которое запланировано на 18 ноября, Госдуме предстоит работа над деталями будущего закона с учетом мнений депутатов, предложений и идей, полученных от предпринимателей. 

В итоговой версии парламентарии должны определиться — для кого и насколько изменится налогообложение с 2026 года.

Какие поправки обсуждаются прямо сейчас: постепенное снижение порога доходов на УСН для уплаты НДС

Больше всего малый бизнес волнует снижение лимита доходов, при котором на УСН нужно платить НДС, и судьба патента. 

Стоит ли ИП и компаниям рассчитывать на смягчение изначально жестких мер?

Порог дохода для уплаты НДС на УСН

Предложение Минфина сразу в шесть раз снизить лимит дохода, освобождающий упрощенцев от уплаты НДС, стало самой обсуждаемой и осуждаемой нормой законопроекта.

Сейчас этот лимит составляет 60 млн рублей, а с 1 января 2026 года его планировали снизить до 10 млн рублей. 

Цель столь резкого шага — борьба с незаконным дроблением бизнеса. Но, фактически, субъекты малого и среднего бизнеса, которые считали, что и в следующем году будут работать без НДС из-за своих невысоких доходов, «попадут» под этот налог, заработав в 2025 году лишь чуть более 10 млн. рублей.

Чтобы вывести из-под удара реальный микробизнес, комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагал идеи плавного снижения лимита дохода в течение нескольких лет — например, в первый год до 45 млн, во второй до 30 млн, в третий — до 15 млн, и только потом применять лимит в 10 млн рублей.

От бизнеса поступали предложения о снижении лимита лишь до 30 млн рублей и о введении специальной ставки НДС для упрощенцев в зависимости от планки доходов, например 3% при пороге в 30 млн и 1% если планка будет ниже 30 млн рублей.

Наконец, 6 ноября 2025 года ряд предложений, поступивших от депутатов и бизнеса, поддержало Правительство, обсудив и анонсировав такие поправки:

1. Снижать порог доходов на УСН для уплаты НДС следует поэтапно в течение трех лет:

  • в 2026 году — порог снизят с 60 млн до 20 млн рублей (это в два раза больше первоначального варианта);

  • в 2027 году — с 20 млн до 15 млн рублей;

  • в 2028 году — с 15 млн до 10 млн рублей.

По мнению минфина, такой подход позволит бизнесу успешно адаптироваться к новым правилам применения УСН.

2. Установить мораторий на привлечение к ответственности для налогоплательщиков, которые при уплате НДС по новым правилам впервые допустят нарушения.

Также по результатам первого чтения предложено рассмотреть:

  • Возможность менять пониженную ставку НДС 5% или 7% на основную (22% с правом на вычеты) до истечения трех лет ее непрерывного применения.

  • Расширить перечень расходов на УСН «доходы минус расходы» с учетом применения спецрежима более крупными компаниями с доходами до 450 млн рублей.

Патентная система

Борьба идет и за сохранение патента для социально значимых и низкомаржинальных видов деятельности — в первую очередь, для сферы услуг и розничной торговли.

Напомним, первоначальным законопроектом запрещено применение патентной системы предпринимателями, которые:

  • Оказывают услуги автомобильных грузоперевозок, услуги охраны, сторожей, вахтеров, уличных патрулей.

  • Ведут розничную стационарную торговлю, включая маркетплейсы.

После первого чтения для части розничных продавцов предложено сохранить патент — со слов Силуанова его смогут применять ИП:

  • при стационарной торговле в сельских и труднодоступных населенных пунктах;

  • в сфере оказания автотранспортных услуг по грузоперевозкам.

Законопроект также предусматривает шестикратное снижение лимита доходов, при котором ИП могут применять патентную систему — с 60 млн до 10 млн рублей. Будет ли и здесь введено поэтапное снижение, пока неизвестно.

Прочие поправки

Министр финансов озвучил еще целый ряд правительственных изменений к законопроекту, например:

  • Компании из сферы радиоэлектронной промышленности смогут учитывать в доле профильных доходов, позволяющих применять пониженные тарифы страховых взносов, поступления от оказания услуг по проектированию и разработке оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции.

  • Регионам предоставят право самостоятельно решать в отношении каких расходов вводить инвестиционный налоговый вычет.

  • ИТ-компаниям сохранят льготный режим по НДС при реализации прав на собственные разработки, чтобы стимулировать развитие отрасли.

  • Продлят действие некоторых норм, смягчающих последствия приостановки международных соглашений об избежании двойного налогообложения.

План действий на ноябрь: считать, а не паниковать

Советуем бизнесу до середины ноября не принимать резких решений и продолжать работу. Предстоящее второе чтение законопроекта может принести массу корректировок, и не исключено, что они будут в пользу малого бизнеса.

Пока есть время, просчитайте несколько сценариев для своего бизнеса, если применяете упрощенку или патент, например:

  • «пессимистичный», если лимит для НДС на УСН и для патента останется на уровне 10 млн рублей, либо патент для вашей деятельности вообще отменят;

  • «реалистичный» — при лимите для НДС на УСН и для патента 20 млн рублей;

  • «оптимистичный» — если лимит выше 20 млн для НДС на УСН и для ПСН, и сохранены все виды «патентного» бизнеса.

Бухгалтерам малого бизнеса нужно помнить, что их задача сейчас — быть стратегом. Подготовив для руководства расчеты по всем трем сценариям, вы продемонстрируете свой профессионализм и, возможно, удержите от поспешного шага даже тех, кто всерьез думает о закрытии компании.

Заключение: ноябрь — месяц надежды и калькулятора

До 10 ноября к законопроекту о налоговой реформе внесли немало поправок и предложений, направленных на смягчение изначально жестких изменений.

Дадим несколько полезных советов:

  • Помните, что пока ничего не решено окончательно — решающее второе чтение еще впереди.

  • Следите за новостями, чтобы быть в курсе поправок, предлагаемых ко второму чтению.

  • Займитесь планированием своей деятельности в 2026 году с учетом различных сценариев дальнейшего развития ситуации. Это поможет быстро сориентироваться и принять верное решение после окончательного принятия закона.

Предлагаем обсудить в комментариях, какая из обсуждаемых поправок, на ваш взгляд, является самой критичной для выживания малого бизнеса?

Читайте также: 

Читайте также:

