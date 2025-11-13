Битва за «упрощенку»: что происходит за кулисами Госдумы, и на что еще можно надеяться бизнесу

Самое главное:
Законопроект о налоговой реформе прошел первое чтение.
Не спешите с выводами — работа над законом только началась.
Ждем второе чтение — самый главный этап, который может все изменить.
Срочная новость — Правительство одобрило предложения бизнеса по законопроекту.
Что делать в ноябре — рекомендации, как бизнесу не закрыться раньше времени.
Не спешите закрываться — закон еще не принят
Итак, после 22 октября 2025 года многие предприниматели поставили на своем бизнесе крест. Причина — принятие законопроекта № 1026190-8 в первом чтении. Но они поспешили, так как не учли, что это не финал, а только начало настоящей борьбы.
Самый важный этап законотворчества — это внесение поправок ко второму чтению. Именно в эти дни решают, какой вариант законопроекта станет полноценным законом.
Как принимают законы: почему второе чтение самое важное
Любой федеральный закон принимается по строго определенной схеме (ст. 105 – 107 Конституции):
Стадия 1. Внесение законопроекта в Госдуму. Законопроект разрабатывают и вносят в Государственную Думу депутаты, сенаторы, правительство, президент и т. д. Законопроекты о налогах вносят только при наличии правительственного заключения.
Стадия 2. Рассмотрение законопроекта. Госдума рассматривает законопроект в трех чтениях:
Первое — законопроект проходит оценку на соответствие Конституции, рассматривается его общая концепция, актуальность, практическая значимость. Принятый с поправками законопроект направляют на доработку в профильный комитет.
Второе — доработанный законопроект прорабатывают детально, обсуждают все предложенные поправки и дополнения, проходит голосование по всем его статьям. Именно во втором чтении текст законопроекта может претерпеть весьма глубокую корректировку, которая кардинально меняет его содержание. Окончательная версия, сформированная и принятая во втором чтении, может стать законом, если будет одобрена на следующих этапах.
Третье — голосование за принятый во втором чтении вариант законопроекта в целом. Если большинство депутатов голосуют «за», закон принят.
Стадия 3. Одобрение Советом Федерации. Если «за» проголосует больше половины сенаторов, закон одобрен, если меньше — отклонен и возвращается в Госдуму.
Стадия 4. Одобренный закон подписывает Президент. Если он использует свое право вето, закон с возражениями отправляется на доработку в Госдуму.
Стадия 5. Закон публикуется и вступает в силу.
Что происходит с законопроектом о налоговой реформе
В первом чтении депутаты одобрили концепцию законопроекта, тем самым согласившись, что налоговой системе необходимы изменения.
До 10 ноября 2025 года Комитет по бюджету и налогам собрал все поправки. Именно в этот период активно вносило свои предложения российское бизнес-сообщество — общественная организация малого бизнеса «Опора России», Торгово-промышленная палата, отраслевые союзы и т. п. Это дает надежду, что будут учтены интересы не только государства, но и налогоплательщиков.
Во втором чтении, которое запланировано на 18 ноября, Госдуме предстоит работа над деталями будущего закона с учетом мнений депутатов, предложений и идей, полученных от предпринимателей.
В итоговой версии парламентарии должны определиться — для кого и насколько изменится налогообложение с 2026 года.
Какие поправки обсуждаются прямо сейчас: постепенное снижение порога доходов на УСН для уплаты НДС
Больше всего малый бизнес волнует снижение лимита доходов, при котором на УСН нужно платить НДС, и судьба патента.
Стоит ли ИП и компаниям рассчитывать на смягчение изначально жестких мер?
Порог дохода для уплаты НДС на УСН
Предложение Минфина сразу в шесть раз снизить лимит дохода, освобождающий упрощенцев от уплаты НДС, стало самой обсуждаемой и осуждаемой нормой законопроекта.
Сейчас этот лимит составляет 60 млн рублей, а с 1 января 2026 года его планировали снизить до 10 млн рублей.
Цель столь резкого шага — борьба с незаконным дроблением бизнеса. Но, фактически, субъекты малого и среднего бизнеса, которые считали, что и в следующем году будут работать без НДС из-за своих невысоких доходов, «попадут» под этот налог, заработав в 2025 году лишь чуть более 10 млн. рублей.
Чтобы вывести из-под удара реальный микробизнес, комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагал идеи плавного снижения лимита дохода в течение нескольких лет — например, в первый год до 45 млн, во второй до 30 млн, в третий — до 15 млн, и только потом применять лимит в 10 млн рублей.
От бизнеса поступали предложения о снижении лимита лишь до 30 млн рублей и о введении специальной ставки НДС для упрощенцев в зависимости от планки доходов, например 3% при пороге в 30 млн и 1% если планка будет ниже 30 млн рублей.
Наконец, 6 ноября 2025 года ряд предложений, поступивших от депутатов и бизнеса, поддержало Правительство, обсудив и анонсировав такие поправки:
1. Снижать порог доходов на УСН для уплаты НДС следует поэтапно в течение трех лет:
в 2026 году — порог снизят с 60 млн до 20 млн рублей (это в два раза больше первоначального варианта);
в 2027 году — с 20 млн до 15 млн рублей;
в 2028 году — с 15 млн до 10 млн рублей.
По мнению минфина, такой подход позволит бизнесу успешно адаптироваться к новым правилам применения УСН.
2. Установить мораторий на привлечение к ответственности для налогоплательщиков, которые при уплате НДС по новым правилам впервые допустят нарушения.
Также по результатам первого чтения предложено рассмотреть:
Возможность менять пониженную ставку НДС 5% или 7% на основную (22% с правом на вычеты) до истечения трех лет ее непрерывного применения.
Расширить перечень расходов на УСН «доходы минус расходы» с учетом применения спецрежима более крупными компаниями с доходами до 450 млн рублей.
Патентная система
Борьба идет и за сохранение патента для социально значимых и низкомаржинальных видов деятельности — в первую очередь, для сферы услуг и розничной торговли.
Напомним, первоначальным законопроектом запрещено применение патентной системы предпринимателями, которые:
Оказывают услуги автомобильных грузоперевозок, услуги охраны, сторожей, вахтеров, уличных патрулей.
Ведут розничную стационарную торговлю, включая маркетплейсы.
После первого чтения для части розничных продавцов предложено сохранить патент — со слов Силуанова его смогут применять ИП:
при стационарной торговле в сельских и труднодоступных населенных пунктах;
в сфере оказания автотранспортных услуг по грузоперевозкам.
Законопроект также предусматривает шестикратное снижение лимита доходов, при котором ИП могут применять патентную систему — с 60 млн до 10 млн рублей. Будет ли и здесь введено поэтапное снижение, пока неизвестно.
Прочие поправки
Министр финансов озвучил еще целый ряд правительственных изменений к законопроекту, например:
Компании из сферы радиоэлектронной промышленности смогут учитывать в доле профильных доходов, позволяющих применять пониженные тарифы страховых взносов, поступления от оказания услуг по проектированию и разработке оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции.
Регионам предоставят право самостоятельно решать в отношении каких расходов вводить инвестиционный налоговый вычет.
ИТ-компаниям сохранят льготный режим по НДС при реализации прав на собственные разработки, чтобы стимулировать развитие отрасли.
Продлят действие некоторых норм, смягчающих последствия приостановки международных соглашений об избежании двойного налогообложения.
План действий на ноябрь: считать, а не паниковать
Советуем бизнесу до середины ноября не принимать резких решений и продолжать работу. Предстоящее второе чтение законопроекта может принести массу корректировок, и не исключено, что они будут в пользу малого бизнеса.
Пока есть время, просчитайте несколько сценариев для своего бизнеса, если применяете упрощенку или патент, например:
«пессимистичный», если лимит для НДС на УСН и для патента останется на уровне 10 млн рублей, либо патент для вашей деятельности вообще отменят;
«реалистичный» — при лимите для НДС на УСН и для патента 20 млн рублей;
«оптимистичный» — если лимит выше 20 млн для НДС на УСН и для ПСН, и сохранены все виды «патентного» бизнеса.
Бухгалтерам малого бизнеса нужно помнить, что их задача сейчас — быть стратегом. Подготовив для руководства расчеты по всем трем сценариям, вы продемонстрируете свой профессионализм и, возможно, удержите от поспешного шага даже тех, кто всерьез думает о закрытии компании.
Заключение: ноябрь — месяц надежды и калькулятора
До 10 ноября к законопроекту о налоговой реформе внесли немало поправок и предложений, направленных на смягчение изначально жестких изменений.
Дадим несколько полезных советов:
Помните, что пока ничего не решено окончательно — решающее второе чтение еще впереди.
Следите за новостями, чтобы быть в курсе поправок, предлагаемых ко второму чтению.
Займитесь планированием своей деятельности в 2026 году с учетом различных сценариев дальнейшего развития ситуации. Это поможет быстро сориентироваться и принять верное решение после окончательного принятия закона.
Предлагаем обсудить в комментариях, какая из обсуждаемых поправок, на ваш взгляд, является самой критичной для выживания малого бизнеса?
Читайте также:
