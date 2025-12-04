Выемка документов при «камералке»: самая незаметная, но опасная поправка реформы

Самое главное:
Выемка при камеральной проверке — опасное новшество.
Как было и как будет: сравниваем условия проведения выемки в 2025 и 2026 годах.
Возможные сценарии для налогоплательщиков.
Как защитить свой бизнес от последствий выемки при камералке.
Пока все спорят про НДС, в Налоговый кодекс закладывают «бомбу»
На протяжении всех этапов рассмотрения и принятия поправок к НК наше внимание было приковано к налоговым ставкам и лимитам, тарифам страховых взносов. Но в глубине законопроекта спрятано одно изменение, которое касается абсолютно всех, даже тех, кого не затронет НДС, новые лимиты упрощенки или отмена патента.
Речь о праве налоговой проводить выемку документов в рамках камеральной проверки.
Чем опасно новшество: оно меняет саму философию налогового контроля и многократно повышает риски для любого бизнеса.
Разберемся, в чем заключается опасность, и как действовать налогоплательщикам.
Выемка в 2026 году: что изменится
В процессе выемки производитсявременное изъятие подлинников документов, необходимых для проведения контроля за правильностью начисления, полнотой расчета и уплаты налогов и страховых взносов.
Как было в 2025 году
В целом выемка — часть процесса выездной проверки, требующая достаточной подготовки со стороны ФНС. Инспекторы проводят выемку, когда у них есть достаточные основания полагать, что налогоплательщик может уничтожить, скрыть, изменить или заменить соответствующие документы. Выемка может проводиться при отказе от представления налоговикам запрашиваемых при проверке документов или их непредставлении в установленные сроки (пп. 3 п. 1 ст. 31, п. 4 ст. 93 НК).
Помимо бумажных документов в рамках выемки могут изъять носители, на которых хранятся электронные документы (флешки, жесткие диски, системные блоки и т. п.).
Основание для проведения выемки — мотивированное решение должностного лица ФНС, проводящего выездную налоговую проверку (п. 1 ст. 94 НК). Из этого следует, что выемка возможна только при выездной проверке и только у того налогоплательщика, в отношении которого эта проверка производится.
Налоговики нередко ссылаются на то, что в ст. 31 НК четко не урегулировано, о каких именно проверках идет речь — выездных или камеральных, а в некоторых своих письмах ФНС прямо допускает возможность выемки и при камералке.
Но судебная практика доказывает, что приоритет остается за специальной нормой ст. 94 НК, где уточняется, что должностное лицо, по решению которого проводится выемка, проводит именно выездную проверку, поэтому проводить выемку при камералке в 2025 году незаконно (определение Верховного Суда от 18.01.2022 № 306-ЭС21-26327, определение Конституционного Суда от 10.03.2016 № 571-О).
Как будет в 2026 году
Законопроект о налоговой реформе содержит такие поправки к статьям 31 и 101 НК:
В пп. 3 п. 1 ст. 31 НК добавлено, что выемку документов можно проводить не только при налоговых проверках, но и в ходе «дополнительных мероприятий налогового контроля при рассмотрении материалов налоговой проверки».
В абзац 3 п. 6 ст. 101 НК добавили в качестве дополнительных мероприятий налогового контроля осмотр (территорий, помещений) и выемку документов и предметов.
Что это означает: полномочия налоговых органов расширятся — нововведения позволят налоговикам проводить осмотр и выемку при рассмотрении материалов не только выездной, но и камеральной проверки.
Как это будет работать? В результате рассмотрения налоговиками материалов налоговой проверки, включая возражения налогоплательщика, выносится одно из решений (п. 6, 7 ст. 101 НК):
по проведенной проверке (о привлечении к налоговой ответственности или об отказе в этом);
о назначении дополнительных мероприятий налогового контроля.
Согласно поправкам, среди этих дополнительных мероприятий с 1 января 2026 года, наряду с истребованием документов, допросом свидетелей и экспертизой, могут проводиться осмотр и выемка, даже если проверка была камеральной. Основанием для этого будет мотивированное постановление должностного лица, проводящего дополнительное рассмотрение.
Цель поправки в НК — укрепление доказательной базы в налоговых спорах. Если прежде налоговикам для проверки возражений налогоплательщика требовалось провести экспертизу, они не могли это сделать, так как закон не разрешал осмотр помещений и выемку документов по завершении проверки. Теперь эти действия будут возможны на этапе дополнительных мероприятий в том числе после камеральной проверки.
Вывод: велик риск, что вместо того, чтобы просто прислать требование, инспектор инициирует выемку и придет к вам в офис за оригиналами договоров, счетов-фактур, накладных и других документов. В итоге рутинная камералка может превратиться в полноценное следственное действие с осмотром помещений и выемкой документов.
Выемка при камералке — чем это грозит на практике: три реальных сценария
Для налогоплательщиков новшество может обернуться дополнительными проблемами. Рассмотрим некоторые сценарии на примере НДС:
Сценарий 1. «Сомнительный контрагент». Вы сдаете декларацию по НДС, а спустя некоторое время к вам приходят налоговики с постановлением о выемке документов, потому что один из ваших поставщиков имеет признаки «технички». В итоге работа компании парализована из-за необходимости доказать реальность сделки с одним единственным поставщиком.
Сценарий 2: «Крупный вычет». В декларации вы заявили к вычету крупную сумму НДС. Раньше вы бы просто ответили на требование от налоговой. Но новые правила дают налоговикам возможность прийти к вам и изъять все подтверждающие документы для «более детального изучения».
Сценарий 3: «Цепная реакция». Выемка документов по подозрительной операции, произведенная у вашего покупателя, может автоматически привести к выемке у вас. Это связано с тем, что налоговики должны сверить документы по всей цепочке, звеном которой является в том числе и ваша компания.
Как защитить бизнес: план «Цифровая крепость»
Вот несколько советов, которые помогут вам защитить свой бизнес и превратить его в несгибаемую «крепость» перед любыми проверками и дополнительными мероприятиями ФНС:
Совет № 1. Полный переход на ЭДО.
Электронный документооборот — это больше не дополнительная опция, упрощающая жизнь бухгалтера, а необходимость.
ЭДО помогает снизить в разы количество ошибок в первичке, ускоряет процессы и упрощает хранение документации. Электронные документы не требуют площади для хранения, процесс архивирования и поиска нужной «бумаги» сводится к нажатию пары кнопок, а вот изъять документы из облачного архива гораздо сложнее, чем из папки в шкафу.
Совет № 2. Идеальная «первичка».
Время небрежно оформленных документов прошло. Любая ошибка в счете-фактуре, накладной, акте или другом документе теперь может стать поводом для гораздо более серьезных процедур.
Первичные документы — это основа бухгалтерского и налогового учета. Помните о том, что некоторые ошибки в них могут расцениваться как грубое нарушение правил учета, а значит последуют доначисления налогов, штрафы и пени. Тщательно проверяйте как собственные, так и полученные от контрагентов документы на соответствие их требованиям ФНС.
Совет № 3. Внутренний аудит перед сдачей отчетности.
Бухгалтерам необходимо не просто заполнять декларацию, а проводить мини-аудит самых рискованных сделок перед отправкой, чтобы быть готовыми к любым вопросам налоговиков.
Основные риски связаны с недобросовестными контрагентами, поэтому обязательно проверяйте информацию о компании или ИП через официальные сервисы, например:
сервис ФНС «Прозрачный бизнес»;
база данных по исполнительным производствам на сайте ФССП;
картотека арбитражных дел.
Подготовка к налоговой реформе
Отчитывайтесь по налогам и страховым взносам легко и без ошибок
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Заключение: порядок в документах — больше не правило, а линия обороны
Поправка в Налоговый кодекс о возможности выемки документов при камеральной проверке — сигнал о тотальном ужесточении контроля за налогоплательщиками с 2026 года. Ваша задача — быть готовыми к визиту инспекторов в любой момент.
Предлагаем прямо ответить на вопрос: «Готова ли ваша компания к тому, что инспектор может прийти за документами в любой момент?».
Если не можете ответить положительно, рекомендуем:
Подготовиться к новым правилам камеральных проверок ФНС, следуя нашим советам.
Особенно пристальное внимание уделять документам, которые могут вызвать интерес налоговиков в процессе выездных и камеральных проверок.
Отслеживать законодательные изменения — закон о налоговой реформе будет подписан в ближайшие дни, но не исключено, что вскоре в него могут внести изменения, в том числе и по таким спорным моментам как выемка при камералке.
Отчитывайтесь по налогам и страховым взносам легко и без ошибок с помощью сервиса Астрал Отчет 5.0. Работайте в привычной системе учета и сдавайте отчетность с любого рабочего места сразу за несколько компаний. Все отчеты тщательно проверяются перед отправкой в ИФНС. А если вам привычнее работать в программе «1С:Предприятие», воспользуйтесь модулем 1С-Отчетность. Для этого не требуется никакого дополнительного программного обеспечения, а подключиться к сервису можно с любой УКЭП.
