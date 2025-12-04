Выемка документов при «камералке»: самая незаметная, но опасная поправка реформы

Пока все спорят про НДС, в Налоговый кодекс закладывают «бомбу»

На протяжении всех этапов рассмотрения и принятия поправок к НК наше внимание было приковано к налоговым ставкам и лимитам, тарифам страховых взносов. Но в глубине законопроекта спрятано одно изменение, которое касается абсолютно всех, даже тех, кого не затронет НДС, новые лимиты упрощенки или отмена патента.

Речь о праве налоговой проводить выемку документов в рамках камеральной проверки.

Чем опасно новшество: оно меняет саму философию налогового контроля и многократно повышает риски для любого бизнеса.

Разберемся, в чем заключается опасность, и как действовать налогоплательщикам.