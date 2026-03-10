Дедлайны марта 2026: таблица с отчетностью, актуальные формы, сроки 

Ключевые дедлайны в марте

Основных сроков сдачи отчетности в марте два — 25 и 31 число.

Что нужно сдать не позднее 25 марта 2026 года:

1. Декларации за 2025 год:

по налогу на прибыль (организации на ОСНО);

по упрощенке (только юрлица на УСН, так как ИП на УСН отчитываются до 25 апреля);

по единому сельхозналогу (ИП и компании на ЕСХН).

2. Декларации за февраль 2026 года:

по налогу на прибыль (компании на ОСНО, ежемесячно начисляющие авансы из фактической прибыли);

по косвенным налогам (ИП и компании, торгующие со странами-членами ЕАЭС);

по налогу на добычу полезных ископаемых (ИП и компании — пользователи недр);

по акцизам (ИП и компании — плательщики акцизов);

по налогу на игорный бизнес (компании, ведущие игорный бизнес).

3. Отчеты за февраль 2026, которые подают компании и ИП с работниками:

сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 формы ЕФС-1);

персонифицированные сведения о физлицах.

Что нужно сдать не позже 31 марта 2026 года:

1. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

Бухгалтерскую отчетность подают только организации. ИП на любом режиме могут не вести бухучет и не сдавать бухотчетность, если должным образом ведут налоговый учет своих доходов, расходов и иных показателей (п. 2 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Обратите внимание, что бухотчетность за 2025 год сдается по новым формам из ФСБУ 4/2023. Формы из приказа ФНС от 02.07.2010 № 66н больше не действуют, применять их нельзя.