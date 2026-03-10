Дедлайны марта 2026: таблица с отчетностью, актуальные формы, сроки 

Самое главное:
В марте сдается немало форм отчетности как за 2025 год, так и за февраль 2026 года.
Главные сроки сдачи отчетности в ИФНС и СФР — 25 и 31 марта.
В Росстат отчитываются только те, кто попал в выборку.
За нарушение сроков сдачи грозят штрафы, но иногда их размер можно уменьшить.
Ключевые дедлайны в марте
Основных сроков сдачи отчетности в марте два — 25 и 31 число.
Что нужно сдать не позднее 25 марта 2026 года:
1. Декларации за 2025 год:
по налогу на прибыль (организации на ОСНО);
по упрощенке (только юрлица на УСН, так как ИП на УСН отчитываются до 25 апреля);
по единому сельхозналогу (ИП и компании на ЕСХН).
2. Декларации за февраль 2026 года:
по налогу на прибыль (компании на ОСНО, ежемесячно начисляющие авансы из фактической прибыли);
по косвенным налогам (ИП и компании, торгующие со странами-членами ЕАЭС);
по налогу на добычу полезных ископаемых (ИП и компании — пользователи недр);
по акцизам (ИП и компании — плательщики акцизов);
по налогу на игорный бизнес (компании, ведущие игорный бизнес).
3. Отчеты за февраль 2026, которые подают компании и ИП с работниками:
сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 формы ЕФС-1);
Что нужно сдать не позже 31 марта 2026 года:
1. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.
Бухгалтерскую отчетность подают только организации. ИП на любом режиме могут не вести бухучет и не сдавать бухотчетность, если должным образом ведут налоговый учет своих доходов, расходов и иных показателей (п. 2 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Обратите внимание, что бухотчетность за 2025 год сдается по новым формам из ФСБУ 4/2023. Формы из приказа ФНС от 02.07.2010 № 66н больше не действуют, применять их нельзя.
Отчитывайтесь в ИФНС, СФР и Росстат с помощью модуля 1С-Отчетность — это привычный интерфейс программы учета с новыми возможностями, который позволяет контролировать все этапы сдачи отчетов и отслеживать их перемещение.
Таблица: что сдаем в марте 2026 года
Отчетность за 2025 год, которую подают в марте 2026 года:
Вид отчетности
За какой период
Срок сдачи
Кто сдает
Куда сдавать
Примечания
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2025 год
31 марта 2026
Организации
ИФНС;
Росстат — если присутствуют сведения о гостайне
Формы из приложений 1 — 9 к ФСБУ 4/2023
Декларация по налогу на прибыль организаций
2025 год
25 марта 2026
Организации на ОСНО при ежеквартальном исчислении авансовых платежей
ИФНС
Форма утв. приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830 (в ред. от 03.10.2025)
2025 год
25 марта 2026
Организации на ОСНО при ежемесячном исчислении авансовых платежей по фактической прибыли
ИФНС
Декларация по УСН
2025 год
25 марта 2026
Организации на УСН
ИФНС
Новая форма утв. приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017.
Можно сдавать и по старой форме из приказа ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813
Декларация по ЕСХН
2025 год
25 марта 2026
ИП и компании на ЕСХН
ИФНС
Форма утв. приказом ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384 (в ред. от 18.12.2020)
Отчетность за периоды 2026 года, которую нужно сдать в марте:
Вид отчетности
За какой период
Срок сдачи
Кто сдает
Куда сдавать
Примечания
Декларация по налогу на прибыль
Январь–февраль 2026 года
25 марта 2026
Организации на ОСНО при ежемесячном исчислении авансовых платежей по фактической прибыли
ИФНС
Форма утв. приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830 (в ред. от 03.10.2025)
Декларация по косвенным налогам (акцизы, НДС)
Февраль 2026 года
20 марта 2026
ИП и компании — при торговле со странами ЕАЭС
ИФНС
Форма утв. приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765 (в ред. от 12.04.2023)
Декларация по НДПИ
Февраль 2026 года
25 марта 2026
ИП и компании — пользователи недр
ИФНС
Обновленная форма утв. приказом ФНС от 03.09.2024 № ЕД-7-3/696 (в ред. от 13.11.2025)
Декларации по акцизам
Февраль 2026 года
25 марта 2026
ИП и компании — плательщики акцизов
ИФНС
Алкоголь, сахаросодержащие напитки, виноград — форма из приказа ФНС от 19.04.2023 № ЕД-7-3/262 (ред. от 03.09.2024).
Бензин, дизтопливо, мотоциклы, автомобили, газ — приказ ФНС от 31.01.2025 № ЕД-7-3/65.
Табак, никотиновые смеси — приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/815.
Нефтяное сырье — приказ ФНС от 31.05.2021 № ЕД-7-3/525
Декларация по налогу на игорный бизнес
Февраль 2026 года
25 марта 2026
Компании, работающие в сфере игорного бизнеса
ИФНС
Форма рекомендована письмом ФНС от 26.01.2026 № СД-36-3/458
Февраль 2026
25 марта 2026
ИП и компании — страхователи, выплачивающие доходы физлицам
ИФНС
Форма утв. приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878
Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 формы ЕФС-1)
Февраль 2026
25 марта 2026
ИП и компании — плательщики страховых взносов (при наличии кадровых событий в феврале)
СФР
Форма утв. приказом СФР от 17.11.2025 № 1462.
В случае приема / увольнения, заключения / прекращения договоров ГПХ, сведения подают не позже следующего рабочего дня
Отчетность удобно сдавать с помощью решений от компании Астрал. Сервис Астрал Отчет 5.0 позволяет сформировать отчеты на любом устройстве с доступом к интернету, а затем своевременно отправить их в налоговую инспекцию, Соцфонд и Росстат.
Статистическая отчетность в марте 2026 года
Помимо отчетов в ИФНС и СФР, некоторые ИП и компании подают статистическую отчетность.
Например, не позже 2 марта 2026 года:
ИП подают форму № 1-ИП за 2025 год;
медорганизации отчитываются о средствах ОМС за 2025 год по форме № 14-Ф (ОМС);
юрлица, кроме микробизнеса, подают сведения о производственном травматизме и профзаболеваниях по форме № 7-травматизм за 2025 год и т. д.
Особенность отчетности в Росстат — ее подают не все, а только те предприниматели и организации, которые попали в соответствующую выборку ведомства.
В 2026 году сплошное статнаблюдение для субъектов МСП, которое проводится раз в пять лет, отменено.
Чтобы узнать, нужно ли вам в 2026 году отчитываться в Росстат, обратитесь к специальному сервису. Достаточно указать свой ИНН, ОГРН или ОКПО и система выдаст результат:
Если список пуст — в выборку вас не включили и сдавать ничего не нужно.
Если указана одна или несколько форм, их необходимо сдать в установленные сроки.
Такую проверку лучше делать ежемесячно, чтобы не пропустить возможные изменения в списке форм.
Ответственность за просрочку и нарушение формата
Когда крайний срок сдачи отчетности в ИФНС, СФР или Росстат совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, он переносится на следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК, письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).
Если не сдадите отчетность вовремя:
Штраф за несданную налоговую декларацию составит от 5% до 30% от неуплаченного налога за каждый просроченный полный и неполный месяц, но минимум 1 000 руб. А если не подадите отчетность в течение 20 рабочих дней после истечения срока сдачи, налоговики вправе приостановить ваши операции по банковским счетам (ст. 76, 119 НК).
За опоздание с персонифицированными сведениями о физлицах оштрафуют на 200 руб., независимо от времени просрочки (п. 1 ст. 126 НК).
Просроченный Раздел 2 формы ЕФС-1 обернется штрафом от СФР в 5–30% от суммы взносов на «травматизм» за последний квартал, но не менее 1 000 руб. (ст. 26.30 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998).
Штраф за отчеты из Раздела 1 формы ЕФС-1, не сданные вовремя — 500 руб. по каждому застрахованному лицу, а для должностных лиц — от 300 до 500 руб. (ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996, ст. 15.33.2 КоАП).
За отчетность, не сданную в срок, Росстат оштрафует компанию на 20 000–70 000 руб., а должностных лиц на 10 000–20 000 руб. (ст. 13.19 КоАП).
Для некоторых отчетов предусмотрена обязательная электронная форма. Только в электронном виде сдавайте (ст. 119.1 НК, ст. 17 закона № 27-ФЗ):
бухгалтерскую отчетность;
налоговые декларации — если среднесписочная численность персонала в прошлом году превысила 100 человек;
отчеты в составе ЕФС-1 — если застрахованных лиц больше 10;
отчетность в Росстат.
Когда вместо обязательной электронной формы подается отчетность на бумаге, ИФНС считает ее несданной и штрафует на 200 руб., а Соцфонд — на 1 000 руб. за каждый такой документ (ст. 119.1 НК, ст. 17 закона № 27-ФЗ).
Если срок пропущен, можно ли что-то успеть исправить добровольной подачей отчета?
Да, такие варианты есть.
Просроченную отчетность из Раздела 1 формы ЕФС-1 сдайте как можно быстрее, а штраф уплатите в течение 10 календарных дней с даты получения требования. Тогда размер санкции составит лишь 50% от назначенной Соцфондом (ст. 17 закона № 27-ФЗ).
В остальных случаях при нарушении срока сдачи действуйте так:
Сдайте просроченную отчетность.
Направьте обращение об уменьшении размера штрафа в связи со смягчающими обстоятельствами (если таковые есть). Например, произошел технический сбой при отправке электронного отчета, заболел единственный бухгалтер, случилась авария, пожар и т. п. К обращению приложите копии подтверждающих документов.
Если сможете доказать наличие смягчающих обстоятельств, штраф могут пересчитать в меньшую сторону. А при отсутствии вашей вины возможно и полное освобождение от ответственности.
Удобные сервисы для ИП и организаций
Отчетность без ошибок и просрочек
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Чек-лист самопроверки
Чтобы вовремя сдавать отчетность в 2026 году:
Отслеживайте установленные сроки представления отчетных форм. Не откладывайте их сдачу на последний день срока, старайтесь отчитаться хоть немного раньше его окончания.
Регулярно проверяйте индивидуальный список статистической отчетности. Нередки случаи, когда отчетность в перечне отсутствует, а позднее в нем появляются формы, которые необходимо сдать в Росстат уже в ближайший срок.
Проверяйте актуальность используемых отчетных форм. Контролирующие органы не примут отчетность, заполненную по отмененным шаблонам.
Проверьте срок действия электронной подписи, а при необходимости — машиночитаемой доверенности. Они необходимы при сдаче отчетности в электронном виде.
Убедитесь, что отправленный электронный отчет принят контролирующим органом. После отправки обязательно дождитесь квитанции о приеме.
Отчитывайтесь в контролирующие органы легко и без ошибок с помощью сервиса Астрал Отчет 5.0. Работайте в привычной системе учета и сдавайте отчетность с любого рабочего места сразу за несколько компаний. Все отчеты тщательно проверяются перед отправкой в ИФНС. А если вам привычнее работать в программе «1С:Предприятие», воспользуйтесь модулем 1С-Отчетность. Для этого не требуется никакого дополнительного программного обеспечения, а подключиться к сервису можно с любой УКЭП.
Читайте также:
НДС 2026: как работать с электронными УПД после обновления формата.
УСН «доходы минус расходы»: как правильно учесть убытки прошлых лет в декларации за 2025 год.
Годовая отчетность 2025: как избежать штрафов за 6-НДФЛ и РСВ в условиях тотального контроля ФНС.
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: 2W5zFJ4UWq7
Начать дискуссию