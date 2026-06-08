ЭТрН с 1 сентября 2026 года: FAQ для перевозчика и экспедитора за 4 месяца 

2. С 1 сентября бумажные ТрН совсем нельзя использовать?

Бумажные транспортные накладные останутся, но будут действовать не для всех перевозок. Конкретные случаи, когда разрешено использовать бумажные транспортные накладные, будет определять Минтранс (ч. 3 закона от 07.06.2025 № 140-ФЗ). Соответствующие изменения внесены в закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ.

Например, бумажные транспортные накладные разрешат использовать в перевозках грузов физлицами для личных нужд, в условиях ЧС и военного положения, в целях госбезопасности и обороны. Проект НПА (ID 166281) находится на стадии публичного обсуждения: документ неокончательный, в него могут внести изменения.

В остальных случаях — для большинства коммерческих перевозках между юрлицами и ИП — с 1 сентября 2026 года будут действовать электронные транспортные накладные. ЭТрН станет обязательной для грузовых, авиа- и ж/д перевозок.