Можно ли работать в отпуске по уходу за ребенком: как законно получать и зарплату, и пособие

Разбираемся, как это работает, какие есть подводные камни и как правильно оформить документы.
Главное правило 2026 года: полная занятость и пособие совместимы
Да, работать и получать пособие одновременно можно. Ключевое изменение, вступившее в силу еще с 1 января 2024 года и полностью действующее в 2026 году, отменило обязанность работать только на неполную ставку для сохранения выплат.
Теперь размер пособия не уменьшается, даже если вы работаете полный рабочий день. Однако здесь есть важный юридический нюанс, зависящий от того, у кого вы работаете.
Два законных сценария:
Выход на работу к тому же работодателю. По ст. 256 ТК нельзя одновременно числиться в отпуске по уходу за ребенком и выполнять трудовую функцию у того же работодателя. Поэтому, чтобы работать (на полной или неполной ставке), необходимо официально прервать отпуск и выйти на работу. Пособие при этом сохраняется.
Работа у другого работодателя. Вы можете оставаться в отпуске по уходу за ребенком по основному месту работы, а параллельно трудиться у другого работодателя (по трудовому договору или ГПХ) в любом режиме. Прерывать отпуск в этом случае не нужно, пособие продолжает выплачивать основной работодатель.
Кто имеет право на отпуск и работу в декрете
Право на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет с сохранением места работы и пособия до 1,5 лет есть не только у матери. Согласно ст. 256 ТК, им могут воспользоваться:
отец ребенка;
бабушка или дедушка;
другой родственник или опекун, фактически осуществляющий уход.
Семья сама решает, кто из взрослых будет находиться с малышом. Любой из перечисленных лиц может оформить отпуск, а затем прервать его для выхода на работу на тех же условиях, что и мать.
Пособие выплачивается в полном объеме независимо от того, работаете вы полный день или неполный. Вы получаете и зарплату за отработанное время, и пособие сверху.
Размеры пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2026 году:
Максимальный: 83 021,18 руб. в месяц.
Минимальный: 10 837,20 руб. в месяц (для районов с установленными коэффициентами сумма выше).
Выплата поступает 8-го числа каждого месяца за предыдущий.
Зарплата же начисляется стандартно: при полном дне — в размере оклада, при неполном — пропорционально отработанному времени. Для внешних совместителей действует общее правило: работа у другого работодателя не может превышать половины месячной нормы рабочего времени (но в свободные от основной работы дни можно трудиться полный день).
Пошаговая инструкция: как оформить выход из декрета на работу
Процедура досрочного выхода из отпуска в 2026 году максимально упрощена:
Дождитесь первой выплаты пособия. Рекомендуется оформлять выход на работу уже после того, как вы получили первое перечисление, чтобы избежать технических сбоев в Социальном фонде России (СФР).
Напишите заявление работодателю. Укажите дату выхода и желаемый режим работы (полный или неполный день, дистанционный формат). Отказать в досрочном выходе работодатель не имеет права.
Подпишите дополнительное соглашение к трудовому договору. В нем фиксируются новые условия: график, способ работы, оплата.
Приказ работодателя. Издается приказ о прекращении отпуска и выходе на работу (формально не обязателен, но рекомендуется кадровиками для порядка).
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Какие документы нужно подавать в СФР
Заявление о назначении пособия (подается в самом начале).
Заявление о досрочном выходе на работу (в произвольной форме).
Дополнительное соглашение к трудовому договору.
Важно: Справка с работы второго родителя о том, что он не использует отпуск и не получает пособие, больше не требуется. С 2024 года СФР проверяет эти данные автоматически через межведомственные базы.
Нужно ли уведомлять СФР о выходе на работу
Нет, не нужно. Поскольку при официальном выходе на работу право на пособие сохраняется, это не является основанием для прекращения выплат. Работодатель не подает в СФР никаких специальных уведомлений о факте выхода сотрудника из отпуска. Отчетность в фонд подается только в случае полной утраты права на пособие (например, при увольнении).
Сравнительная таблица: работа в декрете
Критерий
Работа у ДРУГОГО работодателя (в период отпуска)
Выход из отпуска у ОСНОВНОГО работодателя
Юридический статус
Сотрудник числится в отпуске по основному месту
Отпуск прерван, сотрудник считается работающим
Режим работы
Любой (полный, неполный, дистанционно, ГПХ)
Любой (полный, неполный, дистанционно)
Сохранение пособия
Да, выплачивает основной работодатель
Да, выплата продолжается в полном объеме
Необходимость прерывать отпуск
Нет
Да
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Особенности для отцов и других родственников
Для отцов, бабушек и дедушек действуют абсолютно те же правила, что и для матерей. Они могут прервать отпуск и выйти на работу, сохранив пособие. Кроме того, за ними закрепляются все трудовые гарантии: запрет на сверхурочные работы, ночные смены или работу в выходные без их письменного согласия.
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Часто задаваемые вопросы
Можно ли маме работать, если пособие уже оформлено и его получает отец?
Да. Если отец находится в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие, мама имеет полное право работать на любом месте и в любом режиме. На выплаты отца это не влияет, главное, чтобы он фактически осуществлял уход.
Можно ли получать пособие и при этом работать по договору ГПХ?
Да. СФР в своем разъясняющем письме от 20 февраля 2026 года № 14-20/8100 подтвердил: работа по гражданско-правовому договору (ГПХ) у другого заказчика в период отпуска не является основанием для прекращения выплаты пособия.
Как в декрете оплачивается работа?
Идентично обычной работе: по окладу, тарифу или сдельно. При неполном дне зарплата рассчитывается пропорционально отработанному времени. Пособие от государства прибавляется к этой сумме полностью, без удержаний.
Можно ли продолжать работать у того же работодателя на полную ставку, не прекращая отпуск?
Нет, это прямое нарушение ст. 256 ТК. Невозможно одновременно находиться в отпуске и выполнять трудовую функцию у одного и того же работодателя. Чтобы работать на полную ставку, необходимо оформить выход из отпуска.
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