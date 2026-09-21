Можно ли работать в отпуске по уходу за ребенком: как законно получать и зарплату, и пособие

Кто имеет право на отпуск и работу в декрете

Право на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет с сохранением места работы и пособия до 1,5 лет есть не только у матери. Согласно ст. 256 ТК, им могут воспользоваться:

отец ребенка;

бабушка или дедушка;

другой родственник или опекун, фактически осуществляющий уход.

Семья сама решает, кто из взрослых будет находиться с малышом. Любой из перечисленных лиц может оформить отпуск, а затем прервать его для выхода на работу на тех же условиях, что и мать.

Пособие выплачивается в полном объеме независимо от того, работаете вы полный день или неполный. Вы получаете и зарплату за отработанное время, и пособие сверху.

Размеры пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2026 году:

Максимальный: 83 021,18 руб. в месяц.

Минимальный: 10 837,20 руб. в месяц (для районов с установленными коэффициентами сумма выше).

Выплата поступает 8-го числа каждого месяца за предыдущий.

Зарплата же начисляется стандартно: при полном дне — в размере оклада, при неполном — пропорционально отработанному времени. Для внешних совместителей действует общее правило: работа у другого работодателя не может превышать половины месячной нормы рабочего времени (но в свободные от основной работы дни можно трудиться полный день).