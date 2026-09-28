Продажа имущества ИП: личные деньги или бизнес-доход

Разделить «продал как физлицо» и «продал как бизнес» — самая опасная финансовая ловушка для ИП с коммерческой недвижимостью, техникой или транспортом. Ошибка в расчетах стоит от 6% (ставка УСН вместо нулевого налога) до 20% доначислений по общей системе плюс пени и штрафы по ст. 122 НК .

Предприниматель купил помещение на первом этаже, три года сдавал его парикмахерской, а потом продал за 8 млн рублей. Через полгода налоговая прислала требование: доплатить 480 тыс. рублей налога по УСН («доходы»). Бизнесмен спорил — мол, владел помещением больше пяти лет, продавал как обычный гражданин и имеет право на льготу по ст. 217.1 НК . Но инспекция настояла на своем — и оказалась права.

Закрыть ИП перед продажей тоже не поможет . Если помещение работало на бизнес, при его продаже налоговая все равно посчитает доход предпринимательским, даже если статус ИП уже снят.

Это прямое требование абз. 4 п. 17.1 ст. 217 НК : льгота не работает для доходов от продажи имущества, которое напрямую участвовало в предпринимательской деятельности. Исключение сделано только для жилья (домов, квартир, комнат, садовых домиков, долей в них) и автомобилей — по ним освобождение сохраняется, даже если они использовались в бизнесе.

Если ИП использовал имущество в бизнесе, доход от его продажи считается коммерческой выручкой и облагается налогом — по УСН, ОСНО или другой системе. Освобождение от НДФЛ по п. 17.1 ст. 217 НК и минимальный срок владения (3 года или 5 лет) на такие вещи не действуют.

Передача в бесплатное пользование (по договору ссуды). Формально здесь нет аренды и прибыли. Но Минфин в своих разъяснениях указывает, что передача имущества «третьим лицам» тоже может считаться коммерческим использованием, независимо от формата договора. Позиция спорная, а судебная практика по ней пока неоднозначна.

Объект использовался только частично . Допустим, первый этаж сдавали арендаторам, а второй стоял пустым или использовался для себя. В законе нет четкой схемы, как делить налог пропорционально. На практике налоговики просто облагают налогом всю сумму от продажи. В судах единого мнения тоже нет: иногда удается отстоять пропорцию, если точно доказана площадь для личных нужд, но это редкая удача. Самый безопасный вариант — сразу закладывать налог по УСН или ОСНО на всю стоимость.

Купили имущество до открытия ИП, но потом пустили в дело . Дата покупки роли не играет — важен сам факт работы объекта на бизнес. Если помещение приносит доход в рамках ИП, при продаже выручку посчитают предпринимательской, когда бы вы его ни купили.

Договоры на имя ИП . Контракты на охрану, коммунальные услуги или обслуживание, заключенные от имени предпринимателя.

Учет в документах ИП. Объект фигурирует в КУДиР, по нему списывались расходы или начислялась амортизация.

Регулярность сделок. Если предприниматель продает несколько объектов за короткое время, налоговая переквалифицирует доходы в бизнес-выручку, даже если подходящего ОКВЭД у него отродясь не было.

Реальная работа объекта . Договоры аренды, регулярные платежи от жильцов или арендаторов на счет ИП, оформление объекта как основного средства, амортизация и учет трат на его содержание в налоговых расходах.

Коды ОКВЭД . Если у ИП зарегистрированы виды деятельности 68.20 (сдача недвижимости в аренду) или 68.10 (покупка и продажа собственного жилья и нежилых зданий), связь с бизнесом для инспекторов очевидна.

Тип и назначение имущества . Нежилое помещение, склад, цех или коммерческая земля — налоговая по умолчанию считает, что такие объекты покупают для бизнеса.

Налоговая всегда оценивает ситуацию в комплексе. Один фактор сам по себе может ни о чем не говорить, но их комбинация почти наверняка заставит инспекторов признать доход предпринимательским.

В Налоговом кодексе нет четкого списка признаков. И в этом главная проблема: правила игры сложились из судебной практики, писем Минфина и ФНС. Именно из-за отсутствия точной формулировки в законе и возникает больше всего споров.

Если ИП по ошибке подал 3-НДФЛ и перечислил налог как обычный гражданин, а инспекция переквалифицировала сделку в предпринимательскую, придется сдать уточненку по УСН/ОСНО и доплатить налог. После этого можно подать заявление на возврат лишнего НДФЛ по ст. 78 НК .

Один и тот же доход не может облагаться дважды. Если деньги от продажи признали выручкой ИП и включили в базу по УСН, их автоматически освобождают от НДФЛ по абз. 4 п. 17.1 ст. 217 НК — но не из-за срока владения, а потому что это бизнес-доход. Разделение простое: бизнес-выручку отражают в декларации по УСН, а продажи личного имущества — в 3-НДФЛ .

Машины и жилье — единственные категории имущества, где работа на бизнес не забирает у владельца право на льготу по сроку владения.

Нежилое помещение купили, но ни разу не задействовали в бизнесе, срок владения ≥ 5 лет

Логика простая : сначала выясняем, задействовали ли имущество в бизнесе. Если да — рассчитываем налоги по системе, на которой работает ИП. Если нет — применяем стандартные правила главы 23 НК для обычных граждан.

Главное правило: налоги зависят не от того, на какую карту пришли деньги, а от сути самой сделки. При этом крупный перевод на личный счет с пометкой вроде «оплата за нежилое помещение» практически гарантирует пристальное внимание банка по 115-ФЗ и повышенный интерес со стороны налоговой.

Личный счет физлица: использовать не запрещено, но на расчет налогов это никак не повлияет. Если сделку посчитают бизнес-операцией, заплатить налог по УСН или ОСНО придется даже при переводе на обычную карту.

С юридической точки зрения покупатель может перевести деньги на любой счет, принадлежащий продавцу — будь то личная карта или расчетный счет ИП. Но на практике есть разница:

Бухучет: в КУДиР (для упрощенцев) или в книге учета доходов и расходов (для ИП на ОСНО) сделку проводят как продажу основного средства.

Первичка и акты: в акте приема-передачи указываются те же данные, что и в основном договоре.

Договор: продавцом указывается физическое лицо, но если объект работал на бизнес, в тексте вполне уместно добавить статус ИП и ОГРНИП.

Однако для налоговиков принципиально важно, как именно операция проходит по документам бизнеса. Чтобы снизить риски, стоит придерживаться следующих правил:

Гражданский кодекс не проводит границы между имуществом обычного гражданина и ИП — с точки зрения ГК это одно и то же лицо. Поэтому в договоре купли-продажи недвижимости продавца в любом случае записывают как физлицо с паспортными данными, ведь права в ЕГРН оформляются именно на гражданина.

Как оформить сделку: от чьего имени продавать и куда принимать деньги

Каждый пробитый чек передается в ФНС через оператора фискальных данных. В личном кабинете Астрал.ОФД можно посмотреть переданные чеки и отследить их статус в ФНС, а копию электронного чека отправить покупателю по SMS или email со статусом доставки. При подключенном обмене с 1С фискальные документы загружаются в учетную систему автоматически, а данные смены сверяются с данными ОФД.

Штрафные санкции за работу без кассы для ИП прописаны в ч. 2 ст. 14.5 КоАП (предприниматель отвечает как должностное лицо согласно примечанию к ст. 2.4 КоАП ): от 25% до 50% от суммы сделки без ККТ, но не меньше 10 000 рублей. В итоге при продаже объекта за 8 млн рублей сумма штрафа составит от 2 до 4 млн рублей. Повторный проступок при сумме расчетов от 1 млн рублей грозит предпринимателю дисквалификацией на период от 1 года до 2 лет ( ч. 3 ст. 14.5 КоАП ).

Если тот же покупатель в статусе ИП или юрлица расплатится картой сотрудника, наличкой или через СБП со своего личного счета физлица, льгота отменяется — касса обязательна .

При безналичных расчетах между компаниями и (или) ИП кассовый аппарат не нужен ( п. 9 ст. 2 закона 54-ФЗ ). Это главное исключение: обычный безналичный перевод по платежке от юрлица или ИП идет без чека.

если оформлена рассрочка — чек на аванс пробивается при каждом очередном платеже, а при окончательном расчете выбивается чек зачета аванса.

если деньги переводят после передачи недвижимости и регистрации в ЕГРН — чек на приход выбивается прямо в момент получения денег;

вся сумма приходит сразу и до переоформления прав — пробивается чек на аванс (признак способа расчета «предоплата 100%»), а после подписи акта и передачи объекта — чек полного расчета;

Если покупателем выступает обычный гражданин, ИП обязан выбить чек ( п. 1 ст. 1.2 закона 54-ФЗ ). Формат оплаты — наличка, банковская карта или перевод на расчетный счет с карты покупателя — никак не снимает обязанность применить ККТ.

Когда требуется кассовый чек, а когда можно без него

НДФЛ по пятиступенчатой прогрессивной шкале ( ст. 224 НК ) — если недвижимость работала на бизнес. Налоговой базой выступает полученный доход, уменьшенный на профессиональный вычет ( ст. 221 НК ) в размере реальных и подкрепленных бумагами трат на покупку этого объекта.

НДС по стандартной ставке 22% при продаже коммерческих помещений и зданий . Налог рассчитывают от цены сделки без НДС ( ст. 154 НК ). Выставить счет-фактуру покупателю нужно строго за 5 календарных дней с момента передачи объекта. А вот продажа земельного участка НДС не облагается ( пп. 6 п. 2 ст. 146 НК ).

С 2025 года компании и предприниматели на УСН платят НДС при выходе за лимит по годовой выручке (в 2026 году этот порог составляет 20 млн рублей). При реализации коммерческой недвижимости доходы предпринимателя запросто могут пробить эту отметку, что сразу обяжет начислять НДС. На выбор есть два варианта: использовать стандартную ставку 22% с правом принимать к вычету «входной» НДС или перейти на пониженные ставки 5% или 7%, но уже без права на вычеты. Выбранный способ прописывают в учетной политике, и менять его нельзя весь календарный год.

На УСН «Доходы минус расходы» действует базовая ставка 15% . Но если продать основное средство, расходы на которое вы уже успели списать, сработает специальное правило из п. 3 ст. 346.16 НК : при продаже объекта раньше трех лет с момента списания трат (или десяти лет — если срок полезного использования превышает 15 лет) придется пересчитать налоги за весь прошлый период по нормам главы 25 НК . Проще говоря, убрать из расходов ранее списанную сумму и оставить вместо нее только амортизацию.

На упрощенке «Доходы» налог 6% (стандартная ставка) считается со всей полученной от продажи суммы . Учесть расходы нельзя. Списать остаточную стоимость основного средства тоже не получится.

Передайте отчет в налоговую после проверки и отслеживайте статус каждого чека по сделке

Пакет документов от обратного — если ИП нужно доказать, что объект не работал на бизнес: доказательства отсутствия арендаторов, чеки об оплате коммуналки с личной карты, отсутствие помещения в учете ИП и письменные объяснения о личных целях (к примеру, что склад использовался для хранения собственных вещей).

налоговые декларации за прошлые годы, где отражалась выручка от этого объекта;

Декларацию по УСН можно отправить в ФНС через онлайн-сервис Астрал Отчет 5.0. Перед отправкой сервис проверяет отчетность, а для работы доступны черновики и предзаполненные копии ранее подготовленных отчетов.

Декларация 3-НДФЛ от имени обычного физлица потребуется лишь тогда, когда сделка никак не связана с бизнесом и при этом не подпадает под льготу по ст. 217.1 НК .

ИП на ОСНО — отчет по НДС сдается каждый квартал в соответствующей декларации. Налог НДФЛ отражается в форме 3-НДФЛ , которую подают до 30 апреля следующего года, а сам налог платится до 15 июля.

ИП на УСН — полученные от продажи деньги вносят в годовую декларацию по УСН за тот год, когда пришли средства. Предприниматели сдают ее до 25 апреля года, идущего за отчетным ( ст. 346.23 НК ). Перечислить сам налог необходимо до 28 апреля.

Часто задаваемые вопросы

Если помещение сдавалось в аренду, а владеют им больше 10 лет, сработает ли освобождение от НДФЛ?

Продал квартиру, которую сдавал в аренду как ИП. Придется платить налог по УСН?

Нет — жилой фонд (квартиры, дома, комнаты, дачи) выведен из-под жесткого правила абз. 4 п. 17.1 ст. 217 НК. Если владели жильем от 5 лет (или от 3 лет при льготных условиях), НДФЛ платить не нужно. Налог по УСН здесь тоже не возникают, поскольку доход освобожден от налогообложения на уровне закона.

Закрыл ИП, а через год продал склад. Как начислить налог?

Как с бизнес-дохода. Снятие с учета не меняет сути сделки: если объект работал на бизнес, при его продаже обычным гражданином налог все равно пересчитают по правилам системы налогообложения, действовавшей в период использования, либо по нормам главы 23 НК без права на льготу по ст. 217.1.

Продал помещение компании, деньги перевели на расчетный счет. Нужен ли кассовый чек?

Нет. Согласно п. 9 ст. 2 закона № 54-ФЗ, безналичные переводы между юрлицами и (или) ИП со счета на счет от кассы освобождены. Вполне хватит платежки и счета-фактуры (если ИП работает на ОСНО).

Что произойдет, если продать недвижимость ИП и не указать этот доход в декларации по УСН?