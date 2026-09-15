Трудовые мигранты в 2026 году: полный гид для работодателя по документам, квотам и рискам

Общие условия найма иностранных работников

Порядок оформления иностранца зависит от его статуса и режима въезда в Россию. Например, гражданам ЕАЭС не требуются разрешительные документы, а для найма большинства работников из визовых стран разрешения нужны и сотруднику, и работодателю.

Перед заключением договора проверьте, на каком основании кандидат вправе работать в России. Например, у иностранца с патентом узнайте регион действия документа. Если в патенте указаны профессия или вид деятельности, уточните соответствие будущей работы этим сведениям.

Также проверьте кандидата в реестре контролируемых лиц МВД. В него включают иностранцев, у которых нет законных оснований для нахождения в России, например по окончании срока действия патента, разрешения на работу, РВП или ВНЖ. Если в реестре есть сведения о кандидате, допускать его к работе нельзя.

Перед наймом учитывайте ограничения по виду деятельности. Главное — не путайте квоту на привлечение визовых иностранцев и допустимую долю иностранных работников.

Квоты устанавливают на выдачу приглашений на въезд и разрешений на работу иностранцам, которые приезжают в Россию по визе. В 2026 году квоты утверждены постановлением Правительства от 28.11.2025 № 1920. Для отдельных категорий действуют исключения. Квоты не распространяются на ВКС.

Допустимая доля — это максимальная доля иностранных работников в общей численности персонала. Такая доля устанавливается для отдельных видов деятельности. На 2026 год ограничения вводит постановление Правительства от 05.12.2025 № 1995. Например, в строительстве иностранцы могут составлять не более 50% работников, при выращивании овощей — 40%, в пассажирском и грузовом автотранспорте — 24%.

При этом для отдельных регионов предусмотрены свои значения, и они могут отличаться от общих федеральных ограничений. Поэтому перед приемом иностранца сверьте код ОКВЭД с постановлением Правительства № 1995 и проверьте правила вашего субъекта РФ.