Коды видов доходов в справке 2-НДФЛ: полное руководство

Допущение ошибки в указании кода дохода грозит штрафными санкциями в размере 500 рублей за каждую справку, содержащую недостоверные сведения. Тем не менее, если допущенная неточность не повлияла на итоговую сумму налога и не ущемила права физического лица, налоговые инспекции вправе не применять штрафные санкции. Однако в случае систематической ошибки, затронувшей расчет налога у 50 и более сотрудников, размер штрафа может достичь 25 000 рублей.
Начиная с 1 января 2026 года, актуальный перечень кодов претерпел изменения: в него были включены четыре новых значения, а два прежних кода были полностью исключены. Если программное обеспечение для бухгалтерии не было своевременно обновлено, система автоматически подставит устаревший код, что неминуемо приведет к получению от налоговой инспекции требования о предоставлении пояснений.
По какой причине справку о доходах по-прежнему называют 2-НДФЛ
В качестве самостоятельного отчетного документа форма 2-НДФЛ не используется начиная с 2021 года. В настоящее время информация о доходах физических лиц интегрирована в Приложение № 1 к годовому расчету по форме 6-НДФЛ и официально именуется как «Справка о доходах и суммах налога физического лица». Несмотря на это, специалисты бухгалтерских и кадровых служб по сложившейся профессиональной привычке продолжают применять прежнее наименование. В рамках данной статьи терминологические конструкции «справка 2-НДФЛ» и «справка о доходах» будут использоваться как полные синонимы.
Расчет 6-НДФЛ со справками о доходах можно отправить в ФНС через онлайн-сервис Астрал Отчет 5.0. Он работает с любой учетной системой и подписью любого аккредитованного удостоверяющего центра, поддерживает массовый импорт отчетов и проверяет их на ошибки перед отправкой.
Определение и назначение кода дохода в справке 2-НДФЛ
Код дохода по НДФЛ представляет собой специальный четырехзначный цифровой идентификатор, который классифицирует любую выплату, произведенную физическому лицу, исходя из ее экономического содержания и правовой природы. Согласно положениям пункта 1 статьи 230 Налогового кодекса РФ, налоговый агент несет строгое обязательство присвоить соответствующий код каждой денежной сумме, отражаемой в справке.
Данная система кодирования предоставляет ФНС возможность осуществлять автоматизированную сверку данных: сопоставлять доходы, полученные гражданином из различных источников, контролировать корректность применения налоговых вычетов, а также оперативно выявлять любые расхождения между данными справок и поданными налоговыми декларациями.
Для самого налогоплательщика правильный код имеет критическое значение при оформлении налоговых вычетов: в случае указания работодателем некорректного кода, налоговая инспекция вправе отказать в предоставлении вычета или инициировать запрос дополнительных пояснений.
Месторасположение кодов дохода в структуре справки
В справке о доходах и суммах налога соответствующие коды проставляются в специальном разделе 3, который озаглавлен как «Доходы, облагаемые по ставке %». Каждая отдельная строка этого раздела обязательно включает в себя следующие сведения:
конкретный месяц, в котором был фактически получен доход;
цифровой код вида дохода;
точную сумму полученного дохода;
код налогового вычета (если таковой применим к данной выплате);
сумму предоставленного налогового вычета.
В ситуации, когда одному и тому же работнику на протяжении календарного года производились выплаты различных видов (например, основная заработная плата, премия, отпускные или пособие по временной нетрудоспособности), каждый из этих видов доходов должен быть отражен в отдельной строке с присвоением ему уникального, соответствующего кода.
Нормативно-правовая база, регулирующая применение кодов
Официальный перечень кодов видов доходов утвержден действующим приказом Федеральной налоговой службы от 10 сентября 2015 года № ММВ-7-11/387@. Для корректного заполнения справки о доходах применяются следующие классификаторы: непосредственно коды доходов (согласно Приложению № 1) и коды налоговых вычетов (согласно Приложению № 2).
Начиная с 1 января 2026 года, вступили в силу определенные изменения, которые напрямую затронули коды, регламентирующие учет доходов, связанных с договорами негосударственного пенсионного обеспечения, а также программами долгосрочных сбережений.
Полная таблица кодов доходов в 2-НДФЛ на 2026 год
Ниже приведены актуальные коды, которые налоговые агенты обязаны применять при заполнении справок в 2026 году. Таблица сгруппирована по основным категориям выплат для удобства восприятия.
Доходы, связанные с трудовой деятельностью
Код
Вид дохода
Когда применяется
2000
Основная заработная плата, доплаты и надбавки
Регулярные ежемесячные выплаты, осуществляемые в рамках трудового договора
2001
Вознаграждение директоров и членов совета директоров
Выплаты за выполнение управленческих функций в организации
2002
Премия за производственные результаты
Премии, привязанные к KPI или за выполнение плановых показателей
2003
Премия за счет прибыли или целевых средств
Премии к праздникам, юбилеям и иные поощрения непроизводственного характера
2006
Районный коэффициент и северные надбавки
Специальные выплаты работникам, трудящимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
2007
Единовременное поощрение за госнаграды (участникам СВО)
Новый код, введенный с 2026 года
2012
Отпускные
Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска
2013
Компенсация за неиспользованный отпуск
Выплачивается при увольнении или замене части отпуска денежной компенсацией
2014
Выходное пособие сверх норматива
Сумма, превышающая трехкратный размер среднего месячного заработка
2300
Пособие по временной нетрудоспособности
Оплата больничного листа, выплачиваемая работодателем (как правило, первые три дня болезни)
2530
Зарплата в натуральной форме
Оплата труда товарами, продукцией или услугами организации
Командировочные расходы и компенсационные выплаты
Код
Вид дохода
Когда применяется
2015
Суточные сверх установленного лимита (командировки)
Свыше 700 руб./день по РФ, 2 500 руб./день за рубежом. Для поездок в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области — свыше 8 480 руб./день
2016
Безотчетные суммы (командировки в зоны СВО)
Выплаты свыше 700 руб./день
2017
Суточные при разъездах или вахтовом методе сверх лимита
Применяется аналогично правилам кода 2015
2018
Компенсация дистанционному работнику сверх 35 руб./день
При отсутствии документального подтверждения расходов сотрудника
Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера
Код
Вид дохода
Когда применяется
2010
Выплаты по договорам ГПХ
Оплата работ или услуг, выполняемых физическими лицами
2201–2209
Авторские вознаграждения
Гонорары за создание произведений науки, литературы, искусства или изобретений
Доходы от распоряжения имуществом и инвестиционной деятельности
Код
Вид дохода
Когда применяется
1010
Дивиденды
Выплаты участникам обществ или акционерам компаний
1400
Доходы от аренды имущества (кроме недвижимости и транспорта)
Сдача в аренду оборудования, инвентаря и иных движимых вещей
1401
Доходы от аренды жилой недвижимости
Сдача внаем квартиры, дома или комнаты
1402
Доходы от аренды нежилой недвижимости
Сдача в аренду офисных, складских или торговых помещений
2400
Доходы от аренды транспорта
Сдача в аренду автомобиля или специальной техники
1530
Доходы от реализации ценных бумаг на ОРЦБ
Продажа акций или облигаций через организованное торговое пространство (брокера)
1531
Доходы от реализации ценных бумаг вне ОРЦБ
Прямая продажа ценных бумаг без участия биржи
1532
Доходы от операций с ПФИ на ОРЦБ
Операции с фьючерсами и опционами через биржу
1540
Доход от продажи доли в уставном капитале
Реализация доли в ООО стороннему лицу
1542
Действительная стоимость доли при выходе из ООО
Выплата, производимая выходящему участнику общества
Доходы в виде материальной выгоды
Код
Вид дохода
Когда применяется
2610
Экономия на процентах по займам
Предоставление беспроцентного или льготного займа от работодателя
2630
Выгода от покупки у взаимозависимого лица
Приобретение товара или услуги по цене ниже рыночной
2640, 2641
Выгода по ценным бумагам
Приобретение ценных бумаг ниже их рыночной стоимости
2650, 2651
Выгода по производным финансовым инструментам
Специфические операции с деривативами
Пенсионное обеспечение и программы долгосрочных сбережений (актуальные коды 2026 года)
Код
Вид дохода
Когда применяется
1221
Пенсионные взносы при расторжении договора НПО
Если ранее по этим взносам применялся вычет по пп. 1 п. 1 ст. 219.2 НК
1222
Сберегательные взносы при расторжении договора долгосрочных сбережений
Если ранее применялся вычет по пп. 2 п. 1 ст. 219.2 НК
1241
Выплаты по договорам долгосрочных сбережений
За исключением выплат, указанных в абз. 8, 9 п. 1 ст. 213.1 НК
1243
Выплаты по договорам долгосрочных сбережений сверх взносов
В пределах лимита: 30 млн руб. по договору и 30 млн руб. за налоговый период
Иные виды доходов
Код
Вид дохода
Когда применяется
2510
Оплата за физическое лицо товаров, работ, услуг
Работодатель оплатил обучение, питание или лечение сотрудника
2520
Безвозмездно полученные товары, работы, услуги
Подарки, полученные от организации
2710
Материальная помощь (облагаемая часть)
Сумма, превышающая 4 000 руб. в год на одного сотрудника
2760
Материальная помощь работникам и бывшим работникам-пенсионерам
При наличии оснований для применения необлагаемой части
2762
Материальная помощь при рождении ребенка
Облагаемая часть: сумма свыше 50 000 руб. на ребенка или выплата позже первого года после рождения
4800
Иные доходы
Универсальный код для нестандартных выплат, не попавших в другие категории
Самые популярные коды доходов в справке 2-НДФЛ
Абсолютное большинство справок содержат от 5 до 7 типовых кодов. Разберем каждый из них подробно с практическими примерами применения.
Код дохода 2000: заработная плата
Код 2000 охватывает вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей в денежной форме. В эту категорию входят:
должностной оклад или тарифная ставка;
доплаты за совмещение профессий или расширение зон обслуживания;
надбавки за выслугу лет, квалификацию или особые условия труда;
средний заработок, сохраняемый за время служебной командировки.
Код 2000 не применяется для заработной платы в натуральной форме (для нее существует код 2530), районных коэффициентов (код 2006) или премий (коды 2002, 2003).
Пример: Работнику в январе начислено: оклад 80 000 руб., доплата за совмещение 15 000 руб., средний заработок за командировку 12 000 руб. Все три суммы отражаются одной строкой с кодом 2000, итоговая сумма составит 107 000 руб.
Код дохода 2002: премия за производственные результаты
Код 2002 используется для премий, которые предусмотрены трудовым или коллективным договором и напрямую связаны с результатами работы:
ежемесячные премии за выполнение плановых показателей;
квартальные премии по KPI;
годовые бонусы за достижение стратегических целей.
Ключевой признак: премия выплачивается за конкретные трудовые показатели и официально включена в систему оплаты труда.
Код дохода 2003: премия за счет прибыли
Код 2003 применяется к премиям, которые не связаны напрямую с выполнением трудовых обязанностей:
премии к юбилею компании или работника;
выплаты к профессиональным праздникам;
разовые поощрения за счет чистой прибыли организации.
Сравнение кодов 2002 и 2003
Критерий
Код 2002
Код 2003
Основание для выплаты
Трудовой, коллективный договор, положение о премировании
Приказ руководителя, решение о распределении прибыли
Связь с результатами труда
Прямая и документально подтвержденная
Отсутствует
Источник выплаты
Фонд оплаты труда
Чистая прибыль, целевые средства
Учет в расходах по налогу на прибыль
Включается в состав расходов
Не включается в состав расходов
Типичная ошибка: Бухгалтер отразил годовую премию по KPI с кодом 2003. Налоговая при камеральной проверке сопоставила код с расходами по налогу на прибыль и запросила пояснения: почему премия учтена в расходах, но указана как выплата из прибыли.
Код дохода 2010: выплаты по ГПХ
Код 2010 предназначен для вознаграждений по гражданско-правовым договорам на выполнение работ или оказание услуг. Он не применяется для:
авторских вознаграждений (коды 2201–2209);
договоров аренды имущества (коды 1400, 1401, 1402, 2400);
выплат самозанятым, которые самостоятельно уплачивают налог на профессиональный доход.
При выплате по договору ГПХ налоговый агент вправе применить профессиональный налоговый вычет (код вычета 403) в размере документально подтвержденных расходов исполнителя.
Код дохода 2012: отпускные
Код 2012 используется для сумм, выплаченных работнику перед ежегодным оплачиваемым отпуском. Важная особенность: отпускные отражаются в том месяце, когда они были фактически выплачены, а не в месяце фактического проведения отпуска.
Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении отражается отдельным, специальным кодом 2013.
Код дохода 2300: больничный
Код 2300 применяется к пособию по временной нетрудоспособности. Налоговый агент (работодатель) отражает в справке только ту часть пособия, которую выплачивает сам. При заболевании или бытовой травме работника это оплата первых трех дней нетрудоспособности. Пособие с четвертого дня, а также пособия по уходу за больным членом семьи, при карантине и в других случаях выплачивает Социальный фонд России (СФР) напрямую работнику — эти суммы в справке работодателя не отражаются.
Важно! Если организация доплачивает работнику до среднего заработка сверх установленного государственного пособия, такая доплата отражается с кодом 4800 «Иные доходы», а не с кодом 2300.
Код дохода 4800: прочие доходы
Код 4800 является универсальным и применяется в тех случаях, когда ни один специальный код не подходит под экономическую суть выплаты. Примеры выплат с кодом 4800:
средний заработок, сохраняемый за донорские дни;
компенсация за задержку выплаты заработной платы;
доплата к больничному сверх государственного пособия;
компенсация проезда в командировке при отсутствии подтверждающих документов;
средний заработок за время вынужденного простоя.
Письмо ФНС от 06.07.2016 № БС-4-11/12127 подтверждает: если в утвержденном перечне нет подходящего кода, налоговый агент обязан использовать код 4800.
Новые коды доходов с 2026 года
Приказ ФНС от 01.09.2025 № ЕД-7-11/757@ внес существенные изменения в действующий перечень кодов. Поправки связаны с введением договоров долгосрочных сбережений и уточнением порядка налогообложения пенсионных выплат.
Какие новые коды появились с 1 января 2026 года
Приказ ФНС от 01.09.2025 № ЕД-7-11/757@ внес следующие изменения:
Добавлены новые коды:
Код 2007 применяется для единовременного денежного поощрения при награждении государственными наградами РФ за особые заслуги в ходе специальной военной операции.
Код 1221 предназначен для отражения пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в отношении которых налогоплательщик ранее получил социальный вычет по пп. 1 п. 1 ст. 219.2 НК. Код применяется при расторжении такого договора: сумма взносов, по которым предоставлялся вычет, становится облагаемым доходом.
Код 1222 аналогичен коду 1221, но применяется для сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений (пп. 2 п. 1 ст. 219.2 НК).
Код 1243 применяется к выплатам по договорам долгосрочных сбережений в части, превышающей сумму уплаченных сберегательных взносов, средства пенсионных накоплений, переведенные в резервы, и дополнительные стимулирующие взносы. Лимит необлагаемой суммы составляет 30 млн руб. по каждому договору и 30 млн руб. за налоговый период.
Какие коды больше нельзя использовать
С 1 января 2026 года исключены из перечня:
Код 1215 (доходы при досрочном расторжении договоров НПО). Его функционал перераспределен между новыми кодами 1221, 1222 и 1243.
Код 3020 (проценты по вкладам в банках). Исключение связано с изменением порядка налогообложения процентов: с 2021 года банки не являются налоговыми агентами по этим доходам, налог рассчитывает ФНС самостоятельно на основании сведений, полученных от кредитных организаций (п. 1 ст. 214.2 НК).
Важно! Если бухгалтерская программа не обновлена и подставляет код 1215 или 3020, справка будет отклонена при автоматической загрузке в систему ФНС. Необходимо проверить версию программы и наличие обновлений классификаторов.
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Какие коды изменятся с 2027 года
По состоянию на сентябрь 2026 года проектов приказов об изменении кодов с 2027 года в публичном доступе нет. Рекомендуется регулярно отслеживать обновления на официальном сайте ФНС в разделе «Налогообложение в Российской Федерации» → «НДФЛ».
Изменения кодов обычно публикуются за 3–4 месяца до их официального вступления в силу, чтобы дать бухгалтерам время на обновление программного обеспечения.
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Часто задаваемые вопросы
Где посмотреть актуальные коды доходов НДФЛ?
Полный перечень содержится в Приложении № 1 к приказу ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ в действующей редакции. Актуальную версию документа можно найти на официальном сайте ФНС в разделе нормативных документов.
Можно ли использовать коды 2027 года в 2026 году?
Нет. Коды применяются строго в той редакции, которая действует на дату формирования справки. Если новый приказ вступает в силу с 1 января 2027 года, до этой даты используется текущая редакция. Применение кодов из будущей редакции приведет к ошибке валидации при сдаче отчетности.
Как правильно выбрать код дохода?
Алгоритм выбора: определите правовое основание выплаты (трудовой договор, договор ГПХ, приказ руководителя) и найдите в перечне код, описание которого соответствует и экономическому содержанию, и основанию выплаты. Учитывайте, что одна выплата по названию может иметь разные коды в зависимости от условий. Например, премия за KPI по трудовому договору отражается кодом 2002, а премия к юбилею по приказу — кодом 2003. Если ни одно описание не подходит, используйте код 4800.
Что делать, если в справочнике нет подходящего кода для дохода?
Применяйте универсальный код 4800 «Иные доходы». Это подтверждено письмом ФНС от 06.07.2016 № БС-4-11/12127. В пояснительной записке к справке можно указать характер выплаты, но такая детализация не является обязательной.
Какой код использовать при перерасчете зарплаты за прошлые годы?
Доход отражается в периоде фактической выплаты с тем кодом, который соответствует виду дохода. Если в 2026 году работнику доначислена зарплата за 2025 год, сумма попадает в справку за 2026 год с кодом 2000. Корректировать справку за 2025 год не требуется.
Как проверить правильность кодов в моей справке 2-НДФЛ?
Сопоставьте коды в справке с расчетными листками и приказами работодателя. Зарплата должна отражаться кодом 2000, отпускные кодом 2012, больничный кодом 2300. Если вы видите незнакомый код, найдите его расшифровку в приказе ФНС № ММВ-7-11/387@. При обнаружении ошибки обратитесь в бухгалтерию работодателя с просьбой выдать корректирующую справку.
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