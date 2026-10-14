Коды видов доходов в справке 2-НДФЛ: полное руководство

Допущение ошибки в указании кода дохода грозит штрафными санкциями в размере 500 рублей за каждую справку, содержащую недостоверные сведения. Тем не менее, если допущенная неточность не повлияла на итоговую сумму налога и не ущемила права физического лица, налоговые инспекции вправе не применять штрафные санкции. Однако в случае систематической ошибки, затронувшей расчет налога у 50 и более сотрудников, размер штрафа может достичь 25 000 рублей.

Начиная с 1 января 2026 года, актуальный перечень кодов претерпел изменения: в него были включены четыре новых значения, а два прежних кода были полностью исключены. Если программное обеспечение для бухгалтерии не было своевременно обновлено, система автоматически подставит устаревший код, что неминуемо приведет к получению от налоговой инспекции требования о предоставлении пояснений.