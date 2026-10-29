Новые правила для самозанятых на цифровых платформах 2026-2027: риски, преференции и обязательные требования

Самое главное:
Новые правила действуют с 1 октября 2026 года. Ключевые нормы рассчитаны до 1 октября 2032 года.
Критерий «60 часов» — более 60 часов в месяц у одного заказчика в течение шести месяцев подряд, только в 14 сферах ОКВЭД и только на платформах из реестра посреднических цифровых платформ.
Ретроспективного подсчета нет. Первый шестимесячный период — октябрь 2026 – март 2027 года, первые ограничения возможны не раньше апреля 2027 года.
Штрафов за превышение критерия нет. Платформа приостанавливает обмен заказами только с конкретным заказчиком, статус самозанятого сохраняется.
Закон № 289-ФЗ не требует от исполнителей УКЭП. Подпись нужна в силу других норм — закупки, документооборот с юрлицами, электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года.
Ключевые нововведения для самозанятых и платформ с 1 октября 2026 года
С 1 октября 2026 года вступает в силу закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ. Одновременно начинают применяться принятые для исполнения этого закона постановления Правительства:
от 30.04.2026 № 504 — реестр платформ;
от 28.01.2026 № 54 — критерии отнесения к посредническим цифровым платформам — ПЦП;
от 16.05.2026 № 563 — преференции;
от 19.06.2026 № 760 — критерий систематичности;
от 20.06.2026 № 766 — обмен данными с ФНС;
от 20.06.2026 № 768 — проверка сведений о партнерах;
от 02.07.2026 № 821 — проверка карточек товаров.
Для операторов платформ ввели административную ответственность — ст. 14.69 КоАП (закон от 04.08.2026 № 295-ФЗ). Реестр посреднических цифровых платформ (ПЦП) ведет Минэкономразвития: он запущен 1 октября, на середину октября в него включено 13 сервисов, предельный срок формирования реестра — 2 ноября 2026 года (постановление Правительства от 30.04.2026 № 504).
Критерий систематичности и риск переквалификации
Критерий систематичности: исполнитель оказывает услуги заказчику с использованием платформы более 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд.
60 часов выполнения заказов в месяц — это еще не нарушение. Риск возникает при фиксации превышения.
Юридическое расхождение: в публикации регионального УФНС (август 2026 года) используется некорректная формулировка «от 60 часов и более». Так как она прямо расходится с текстом официального постановления, при выстраивании защитной позиции и лимитов платформы ориентироваться следует строго на нормативный акт Правительства (более 60 часов).
Правило работает только при совокупности четырех условий:
Исполнитель — ИП или плательщик налога на профессиональный доход (НПД), работающий лично.
Заказы проходят через платформу, включенную в реестр ПЦП.
Сфера деятельности входит в перечень 14 сфер (17 кодов ОКВЭД). Перечень закрытый. В него не входят курьерская деятельность, юридические и бухгалтерские услуги, здравоохранение, финансовые услуги, дизайн.
Превышение повторяется шесть месяцев подряд.
Как правильно считать часы:
Часы учитывают по каждой паре «исполнитель — заказчик» отдельно. 50 часов у одного заказчика, 45 у второго и 40 у третьего — это 135 часов в месяц, но превышения нет ни по одной паре.
Если хотя бы в одном из шести месяцев было 60 часов или меньше, отсчет начинается заново.
Прямые договоры с заказчиком вне платформы под критерий не подпадают (публикация регионального УФНС (август 2026 года)), но и от переквалификации по ст. 19.1 ТК не защищают.
Правило не применяется, когда исполнитель работает в интересах самой платформы (оператора) или другого лица, не являющегося пользователем-заказчиком. Такие отношения вообще выведены из-под действия закона № 289-ФЗ.
Часть 3 статьи 17-ФЗ № 289-ФЗ говорит только о работах / услугах «в интересах оператора или иного лица, не являющегося пользователем-заказчиком». Про «почасовой учет не ведется» в части 3 статьи 17 ничего нет.
Ретроспективного подсчета постановление не предусматривает. Первый период, по итогам которого возможно ограничение, — октябрь 2026 – март 2027 года.
Что происходит при достижении критерия. Штрафов для исполнителя нет, статус самозанятого не прекращается, отношения автоматически трудовыми не признаются. Оператор обязан установить ограничения на систематическую и продолжительную работу одного исполнителя в интересах одного заказчика. Право работать с другими заказчиками на той же платформе сохраняется. Срок ограничения, порядок его снятия и судьба принятых заказов нормативные акты не определяют — их устанавливают правила платформы.
Например, соглашение сервиса «Яндекс Смена» от 30.09.2026 предусматривает уведомление в день введения ограничения с указанием основания и срока, отмену принятых смен на период ограничения, обжалование через поддержку с ответом в течение 15 календарных дней и учет всей группы компаний заказчика.
У «Авито Подработки» на середину октября 2026 года отдельной записи в реестре нет и опубликованных правил об ограничении тоже.
Риск переквалификации. Достижение критерия — это еще и маркер риска. Он привлекает внимание налоговых органов и трудовой инспекции.
Если отношения признают трудовыми, компанию ждут финансовые и административные санкции:
1. Налоговая и финансовая нагрузка: доначисление НДФЛ (с обязанностями налогового агента), взыскание страховых взносов, а также начисление пени и необходимость корректировки всей отчетности.
2. Трудовые обязательства: принудительное оформление граждан в штат по ТК со всеми социальными гарантиями (отпуска, больничные).
3. Административные штрафы (по ч. 4 ст. 5.27 КоАП):
Для организаций: от 50 000 до 100 000 рублей;
Для должностных лиц: от 10 000 до 20 000 рублей;
Для ИП: от 5 000 до 10 000 рублей.
Преференции за добровольное страхование
Оператор платформы обязан предоставлять преференции исполнителям, которые участвуют хотя бы в одном из видов добровольного страхования:
добровольные взносы на пенсионное страхование;
добровольное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности;
добровольное медицинское страхование;
негосударственное пенсионное обеспечение;
добровольное страхование от несчастных случаев и болезней.
Минимальный объем преференций — 2,9% дохода, полученного исполнителем с использованием платформы за месяц, предшествующий предоставлению преференции. Форму определяет оператор: снижение комиссии, скидка на платные услуги, рекламные бонусы или компенсация части взносов. Перечень форм размещается на сайте оператора или в договоре.
Оператор также обязан обеспечить техническую возможность ознакомиться с предложениями страховщиков и НПФ и подать заявку на договор прямо на платформе.
Важно. На момент подготовки материала ни одна из 13 платформ реестра публично не раскрыла порядок предоставления преференций — уточняйте его в поддержке конкретной площадки.
Использование УКЭП
Закон № 289-ФЗ не обязывает исполнителей оформлять усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Весь документооборот и коммуникация с цифровой платформой полностью переведены в электронный формат внутри самой системы.
Как устроено цифровое взаимодействие:
Заключение договора. Договор с оператором заключается в электронной форме на самой платформе.
Обмен сообщениями. Все юридически значимые извещения и уведомления направляются через личный кабинет.
Изменение условий. Оператор обязан предупреждать об изменении условий договора за 15 или 45 дней, а о мерах ответственности — не позднее чем за три дня.
Акты сверки. Предоставляют по запросу стороны в течение семи рабочих дней.
Разрешение споров. Жалобы в системе досудебного урегулирования подаются в электронном виде и рассматриваются в течение 15 дней. Если ограничительные меры платформы признаны необоснованными, они подлежат отмене в течение 48 часов.
Важно. Использование УКЭП или УНЭП (усиленной неквалифицированной подписи) обязательно только для владельцев платформ — например, при подаче заявления о включении в официальный реестр операторов.
Но на практике исполнителю (самозанятому или ИП) все же может потребоваться УКЭП — но уже в силу других федеральных законов и специфики работы с прямыми контрагентами. Об этом мы поговорим ниже.
Где электронная подпись точно не понадобится:
Выдача чеков. Все фискальные чеки самозанятый формирует стандартным способом через приложение «Мой налог».
Работа на агрегаторах. Принятие заказов, отклики и переписка в личном кабинете платформы защищены простой электронной подписью (ПЭП) — то есть парой «логин и пароль» по внутренним правилам площадки.
Обычный физтех-сектор. Договоры об оказании услуг обычным гражданам (физлицам) по-прежнему заключаются в привычной простой письменной форме.
Как это работает на практике: примеры сценариев
Рассмотрим типовые ситуации.
Пример 1. Самозанятый водитель выполняет заказы такси только для одного таксопарка через агрегатор. Среднее время на линии составляет 70–80 часов в месяц. Такая картина наблюдается уже пятый месяц подряд.
Что делает платформа. Платформа не будет блокировать водителя, так как лимит 60 часов в месяц (по постановлению Правительства от 19.06.2026 № 760) рассчитывается на одного конечного заказчика. В такси заказчик — это пассажир. За месяц их сотни, и ни с одним водитель не проводит более 60 часов.
Таксопарк также не считается «заказчиком» в рамках этого правила, так как он предоставляет машину и смены, а не размещает заказы через платформу.
Платформа обязана контролировать при наличии требований ежедневное время за рулем в целях безопасности (п. 6 ч. 1 ст. 17 закона № 289-ФЗ), но к лимиту 60 часов это отношения не имеет.
Риски связаны не с часами, а с характером отношений с таксопарком. Сменный график, подчинение правилам парка, оплата за процесс, а не за результат, одна и та же сумма каждый месяц — признаки трудового договора (ст. 15, 19.1 ТК). Статус самозанятого водитель не потеряет, но этот доход (в случае переквалификации) будет облагаться НДФЛ вместо налога на профессиональный доход.
Пример 2. Фрилансер-дизайнер работает через посредническую цифровую платформу, включенную в реестр. Он оформил полис добровольного медицинского страхования и загрузил скан-копии договора и полиса в личный кабинет платформы в разделе «Профиль». Его доход, полученный через платформу, составил в августе — 165 000 ₽, в сентябре — 180 000 ₽. Базовая комиссия оператора — 10%. ДМС на год 48 000 ₽ (4 000 ₽ в месяц).
Оператор платформы проверяет документы по своему внутреннему регламенту и с 1 октября снижает комиссию для исполнителя с 10% до 7%. По закону размер преференции не может быть меньше 2,9% от дохода за прошлый месяц. Считаем по сентябрю 180 000 ₽ × 2,9% = 5 220 ₽. Фактическая выгода дизайнера в октябре (за счет снижения комиссии на 3%) составила 180 000 ₽ × 3% = 5 400 ₽. Законный минимум соблюден. Годовая экономия составит 64 800 ₽ при затратах на полис в 48 000 ₽.
Если бы платформа снизила комиссию только на 1% (1 800 ₽), это было бы нарушением минимума. В таком случае исполнитель направляет оператору мотивированное уведомление.
Пример 3. ИТ-специалист на НПД выполняет проекты через платформу из реестра. Все договоры и акты он привык подписывать в личном кабинете простой подписью (ПЭП) — кодом из СМС.
Крупный корпоративный клиент платформы прислал специалисту закрывающий документ через внешнюю систему ЭДО. Клиент требует подписать его за 5 рабочих дней строго с помощью УКЭП. Обычный СМС-код в коммерческом ЭДО по закону № 63-ФЗ не имеет юридической силы, а УНЭП клиент не принимает.
Специалист удаленно подал заявление в аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ), подтвердив личность через «Госключ» и биометрию в ЕБС. На следующий день он получил УКЭП и подписал УПД в системе ЭДО. При отсутствии биометрии для выпуска ключа потребовался бы один визит в офис УЦ с паспортом и СНИЛС.
Требование УКЭП в этом случае исходит от заказчика и из правил электронного документооборота, а не из закона № 289-ФЗ.
Топ вопросов о новых правилах для самозанятых на цифровых платформах
Как платформы будут считать эти 60 часов?
Единой методики нет. Постановление № 760 определяет критерий, но не устанавливает порядок учета — по продолжительности смены, по актам или по времени между принятием и сдачей заказа. ФНС указывает, что правило не применяется к заказам, по которым почасовой учет не ведется, а сведения о часах отсутствуют в перечне данных, которые операторы передают в ФНС по постановлению № 766. Порядок учета нужно смотреть в правилах конкретной платформы.
Можно ли обойти правило, работая с одним заказчиком через разные платформы?
Часы считаются в рамках одной платформы, а работа на нескольких платформах прямо разрешена (п. 4 ч. 2 ст. 16 закона № 289-ФЗ). Но перераспределение заказов между площадками не устраняет риск переквалификации: налоговые органы и инспекция труда оценивают фактическое содержание отношений, а не способ оформления. Кроме того, оператор вправе учитывать всю группу компаний заказчика.
Что считается «одним и тем же заказчиком» при смене юрлица или ИП?
Нормативные акты этого не определяют. Правила отдельных операторов допускают учет группы компаний заказчика. При проверках оценивают признаки взаимозависимости и фактической общности: руководитель, адрес, контактные данные, характер задач, источник финансирования выплат. Формальная смена заказчика при сохранении тех же обстоятельств риск не снимает.
Как подтвердить добровольное страхование для получения преференции?
Порядок устанавливает оператор — постановление № 563 его не детализирует. Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по социальному страхованию подается через «Мой налог», Госуслуги или территориальный орган СФР (формы документов утверждены приказом СФР от 30.12.2025 № 1781). Договоры ДМС, негосударственного пенсионного обеспечения и страхования от несчастных случаев заключаются со страховыми организациями и фондами, а оператор обязан обеспечить техническую возможность ознакомиться с предложениями и подать заявку.
Если я ИП и самозанятый одновременно, как это работает?
Глава 3 закона № 289-ФЗ распространяется и на ИП, и на плательщиков НПД — обе категории относятся к партнерам-исполнителям. Критерий систематичности и преференции применяются одинаково. Различия — в сопутствующих вопросах: ИП доступна бесплатная УКЭП удостоверяющего центра ФНС, плательщику НПД без статуса ИП — нет. Доходы от предпринимательской деятельности на других режимах и от НПД учитываются раздельно, а для больничных ИП на НПД выбирает между экспериментом по закону № 456-ФЗ и стандартным страхованием по закону № 255-ФЗ.
Почему именно 2,9%? Это компенсация взносов или бонус?
Это минимальный объем преференций, установленный постановлением Правительства от 16.05.2026 № 563. Прямой компенсацией взносов он не считается: форму определяет оператор, а возмещение расходов на страхование — его право, а не обязанность. По расчету 2,9% покрывают расходы на добровольное социальное страхование при доходе через платформу от 46 345 рублей в месяц и не покрывают минимальные добровольные пенсионные взносы.
Подводные камни, которые могут упустить самозанятые
1. Неверный учет времени. Исполнитель не фиксирует часы и узнает о достижении критерия из уведомления платформы. Ведите учет по каждому заказчику в таблице или трекере, сверяйте с данными приложения и планируйте нагрузку с запасом. Текст постановления говорит о превышении 60 часов, но разъяснение ФНС трактует порог как «от 60 часов и более» — безопаснее оставаться ниже 60.
2. Игнорирование уведомлений платформы. Уведомление об ограничении направляется в день его введения — в личный кабинет или в чат, а уже принятые заказы и смены, приходящиеся на период ограничения, могут быть отменены. Проверяйте канал уведомлений, который указали при регистрации.
3. Смешение трудовых и гражданско-правовых отношений. График, подчинение правилам внутреннего распорядка, оплата процесса вместо результата, рабочее место и материалы заказчика, одинаковая сумма каждый месяц — признаки трудовых отношений независимо от соблюдения критерия «60 часов».
4. Отсутствие УКЭП, когда она необходима. Срыв сделки, недопуск к закупке, невозможность подписать УПД или электронную транспортную накладную. Сертификат оформляйте заранее — с учетом срока выпуска и необходимости настроить рабочее место.
5. Непроверенные условия преференций. Преференция может предоставляться не деньгами, а скидкой на услуги платформы, снижением комиссии или рекламными бонусами. Перечень форм размещается на сайте оператора или в договоре — ознакомьтесь с ним до оформления страхования.
6. Игнорирование отраслевых особенностей. Перечень сфер применения критерия закрытый. Если заказ относится к деятельности вне перечня, критерий не применяется. Одновременно для отдельных заказов действуют дополнительные требования — к документам, допускам, квалификации и подписи.
Отдельно — про заказчика. Перевод заказов на другое лицо той же группы риск не устраняет. Оператор вправе учитывать группу компаний, а проверяющие смотрят на фактические обстоятельства. И главное — вознаграждение самозанятому нельзя выплачивать без проверки его статуса на дату выплаты — если статус НПД утрачен (в том числе из-за превышения лимита 2,4 млн рублей), у заказчика возникают обязанности налогового агента по НДФЛ и плательщика страховых взносов. Проверка выполняется через сервис ФНС, подтверждение сохраняется вместе с чеком и актом.
Проверка статуса исполнителя на каждую выплату, чеки, акты, а в случае переквалификации — пересчет налогов и корректировка отчетности: с 1 октября 2026 года заказчику приходится держать под контролем сразу несколько процессов. «1С-Отчетность» и «Астрал Отчет 5.0» берут на себя рутину: формы обновляются автоматически, отчеты проверяются на ошибки до отправки, а календарь напоминает о сроках сдачи в ФНС, СФР и Росстат.
Зачем самозанятому нужна усиленная квалифицированная электронная подпись
Самозанятому УКЭП нужна для следующих действий:
Подписание договоров и актов без бумаги. Квалифицированная подпись придает документу юридическую силу без дополнительных соглашений между сторонами. Документ, подписанный УКЭП, равнозначен бумажному с собственноручной подписью (ч. 1 ст. 6 закона № 63-ФЗ). Неквалифицированная подпись (УНЭП) работает только при наличии соглашения о ее признании.
Участие в закупках и торгах. Физлица и плательщики НПД вправе участвовать в закупках по закону № 223-ФЗ (ч. 5 ст. 3). Регистрация в ЕИС и на электронных торговых площадках требует УКЭП. Торги имуществом банкротов также проходят только с квалифицированной подписью.
Формализованные документы. Счета-фактуры и УПД со статусом 1 подписываются только УКЭП (п. 6 ст. 169 НК). Самозанятый без статуса ИП не платит НДС и такие документы не выставляет.
Электронные перевозочные документы. С 1 сентября 2026 года ЭТрН и другие перевозочные документы оформляются только электронно (закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ).
Госуслуги и Росреестр. Регистрация ИП или юрлица онлайн без госпошлины, электронная регистрация перехода права (ст. 36.2 закона № 218-ФЗ — дополнительно нужна запись в ЕГРН о согласии собственника на электронную подачу), подача документов в суд.
Защита сделки. Подписанный УКЭП документ сложнее оспорить по факту заключения и содержанию.
Где и как получить УКЭП
Самозанятому без статуса ИП доступны два способа оформления:
Способ
Вид подписи
Стоимость
Срок действия
Ограничения
Приложение «Госключ»
УКЭП
бесплатно
до 12 мес.
Нужны загранпаспорт нового образца с чипом, подтвержденная биометрия или очная идентификация в МФЦ / банке;
облачную подпись принимают не все ЭТП
Аккредитованный удостоверяющий центр
УКЭП на носителе
сертификат ≈ 1 500–6 000 ₽ (тарифы зависят от состава)
12 или 15 мес.
нужна идентификация: очно или удаленно — через действующую КЭП или КЭП «Госключа»
Самозанятый ИП может получить УКЭП в ФНС или в аккредитованном УЦ, которые перечислены в реестре Минцифры России. В их число входит УЦ «Калуга Астрал». Необходимые документы для получения УКЭП — паспорт, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или выписка.
УЦ «Калуга Астрал» выпускает УКЭП дистанционно, в том числе с подтверждением личности через «Госключ»: подача заявления, идентификация и выпуск сертификата проходят онлайн, получить подпись можно за один день. «Астрал Помощник» автоматически настроит рабочее место, а сервис подберет тариф под конкретную площадку: «Базис» (2 900 ₽) — для Госуслуг и подписания документов, «Универсальный» (6 000 ₽) — для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ на федеральных и региональных ЭТП.
Что нужно для работы с УКЭП
Ключевой носитель: Рутокен ЭЦП 2.0/3.0, JaCarta-2 SE или JaCarta в модификациях ГОСТ и PKI.
СКЗИ с действующей лицензией: КриптоПро CSP или ViPNet CSP — «Астрал Подпись» поддерживает оба варианта, в том числе в составе криптотокенов.
Настроенный браузер и плагины для подписания документов онлайн — автонастройку выполняет «Астрал Помощник».
Подключение к оператору ЭДО — если заказчики обмениваются договорами и актами электронно.
Частые ошибки:
Использование неквалифицированной подписи там, где требуется квалифицированная: торговые площадки, счета-фактуры и УПД со статусом 1, отдельные госсистемы.
Расчет на бесплатную подпись УЦ ФНС без статуса ИП — плательщику НПД она не выдается.
Хранение ключа на компьютере без защищенного носителя и без разграничения доступа.
Пропуск срока действия сертификата (12 или 15 месяцев): продление требует времени, а в отдельных случаях — повторной идентификации.
Выбор облачной подписи без проверки совместимости с конкретной торговой площадкой или информационной системой.
Чек-лист для самозанятого на цифровой платформе
Проверить, включена ли платформа в реестр ПЦП на сайте Минэкономразвития России.
Уточнить, относится ли деятельность к 14 сферам (17 кодов ОКВЭД) из перечня постановления № 760.
Прочитать раздел правил и оферты платформы об ограничении работы с одним заказчиком: порог, срок ограничения, порядок уведомления, судьба принятых заказов.
Определить, с какими заказчиками работа длится дольше шести месяцев и сколько часов в месяц набирается по каждому.
Вести учет часов по каждому заказчику и сверять его с данными платформы.
Уточнить у платформы, как именно она считает часы и какие уведомления направляет.
Выбрать вид добровольного страхования, подать заявление и сохранить подтверждение.
Узнать у платформы форму преференций, порядок расчета и перечень документов для подтверждения страхования.
Определить, для каких операций нужна УКЭП, и оформить ее заранее.
Проверить срок действия сертификата и запланировать продление; убедиться, что подпись принимается нужной площадкой.
Проверить рабочее место: носитель, СКЗИ, настройка браузера.
Перепроверить формулировки в договорах и описаниях заказов: предмет — конкретный результат, без графика, подчинения правилам внутреннего распорядка и оплаты процесса.
Хранить договоры, акты и чеки в электронном архиве.
Знать порядок обжалования: жалоба через платформу, ответ оператора — не позднее 15 дней, отмена мер при обоснованной жалобе — в течение 48 часов.
Мини-чек-лист для заказчика:
Сформировать перечень исполнителей — плательщиков НПД и ИП; выделить тех, кто получает выплаты регулярно более трех месяцев.
Проверить бывших сотрудников — правило двух лет после увольнения (п. 8 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ).
Проверять статус исполнителя на дату каждой выплаты и контролировать наличие чека: при наличных и переводе на карту чек формируется в момент расчета, при безналичной оплате на счет — не позднее 9-го числа следующего месяца.
Назначить ответственного за получение уведомлений оператора об ограничении пары.
Привести договоры, задания и акты в соответствие со ст. 15 закона № 289-ФЗ. Формировать досье сделки: подтверждение статуса, чек, акт, переписка.
Ответы на частые вопросы (FAQ)
Если я работаю 50 часов с одним заказчиком и 20 с другим, это рискованно?
Нет, критерий считается отдельно по каждой паре «исполнитель — заказчик». Ограничение возможно, если в одной паре нагрузка превышает 60 часов в месяц шесть месяцев подряд. Отдельно оцениваются и признаки трудовых отношений.
Можно ли работать с одним заказчиком через разные платформы?
Формально да: часы считаются в рамках одной платформы, а работа на нескольких платформах разрешена. Но налоговая и трудовая инспекция оценивают совокупность обстоятельств, включая график, контроль и источник дохода. Перевод заказов на другое юрлицо группы также не гарантирует отсутствия претензий.
Как доказать, что отношения не трудовые?
Фиксировать разовый характер работы: отдельные задания с результатом, разные сроки, отсутствие графика и подчинения внутреннему распорядку, оплата за каждый заказ, акты. Эти признаки указаны в ст. 15 закона № 289-ФЗ.
Где узнать, нужна ли УКЭП для конкретного заказа?
В описании заказа, договоре, правилах платформы и требованиях заказчика. Для закупок, формализованного документооборота, электронных перевозочных документов и Росреестра квалифицированная подпись необходима по закону.
Оштрафуют ли меня за работу больше 60 часов в месяц у одного заказчика?
Нет. Санкций для исполнителя постановлением № 760 не установлено, статус самозанятого сохраняется. Последствие — ограничение взаимодействия с этим заказчиком на платформе. Риски доначислений и штрафов возникают у заказчика, если отношения признают трудовыми.
На какой срок платформа ограничит работу с заказчиком?
Срок в законе № 289-ФЗ и постановлении № 760 не установлен. Его определяют правила платформы. Уведомление должно содержать основание и срок.
Я работаю курьером. Меня касается правило 60 часов?
Как правило, нет: курьерская деятельность (ОКВЭД 53) не включена в перечень сфер, а работа в интересах самой платформы выведена из-под главы 3 закона (ч. 3 ст. 17). Оговорка: официальных разъяснений, по чьему ОКВЭД определяется сфера — заказчика или самого заказа, пока нет.
Что произойдет, если я превышу лимит дохода 2,4 млн рублей?
Право на НПД утрачивается. Для продолжения работы потребуется регистрация ИП, так как партнером платформы может быть только юрлицо, ИП или плательщик НПД. Заказчику, не проверившему статус на дату выплаты, грозят обязанности налогового агента.
Как получить преференции 2,9%?
Участвовать в одном из видов добровольного страхования по п. 9 ч. 1 ст. 17 закона № 289-ФЗ и подтвердить участие оператору. Заявление подается через «Мой налог», Госуслуги или СФР. Оператор обязан обеспечить техническую возможность подачи заявки на платформе.
Нет, отдельной формы отчетности не введено. Сведения по ЕФС-1 по исполнителю по договору ГПХ представляются, только если в договоре есть условие об уплате взносов на страхование от несчастных случаев.
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Заключение
Новые правила делают отношения на платформах более прозрачными, но и более рискованными при невнимательности. Самозанятым важно вести учет часов, не смешивать признаки трудовых и гражданско-правовых отношений, заранее оформлять УКЭП и понимать, как получить преференции.
Заказчикам необходимо проверять статус исполнителя на дату каждой выплаты, собирать чеки, пересмотреть формулировки договоров и заданий с учетом ст. 15 закона № 289-ФЗ и переходить на электронный документооборот. У сторон есть подготовительный период — первые ограничения по критерию «60 часов» возможны не ранее апреля 2027 года, и тем, кто подготовится заранее, не придется срочно перестраивать процессы.
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