Новые правила для самозанятых на цифровых платформах 2026-2027: риски, преференции и обязательные требования

Как это работает на практике: примеры сценариев

Рассмотрим типовые ситуации.

Пример 1. Самозанятый водитель выполняет заказы такси только для одного таксопарка через агрегатор. Среднее время на линии составляет 70–80 часов в месяц. Такая картина наблюдается уже пятый месяц подряд.

Что делает платформа. Платформа не будет блокировать водителя, так как лимит 60 часов в месяц (по постановлению Правительства от 19.06.2026 № 760) рассчитывается на одного конечного заказчика. В такси заказчик — это пассажир. За месяц их сотни, и ни с одним водитель не проводит более 60 часов.

Таксопарк также не считается «заказчиком» в рамках этого правила, так как он предоставляет машину и смены, а не размещает заказы через платформу.

Платформа обязана контролировать при наличии требований ежедневное время за рулем в целях безопасности (п. 6 ч. 1 ст. 17 закона № 289-ФЗ), но к лимиту 60 часов это отношения не имеет.

Риски связаны не с часами, а с характером отношений с таксопарком. Сменный график, подчинение правилам парка, оплата за процесс, а не за результат, одна и та же сумма каждый месяц — признаки трудового договора (ст. 15, 19.1 ТК). Статус самозанятого водитель не потеряет, но этот доход (в случае переквалификации) будет облагаться НДФЛ вместо налога на профессиональный доход.

Пример 2. Фрилансер-дизайнер работает через посредническую цифровую платформу, включенную в реестр. Он оформил полис добровольного медицинского страхования и загрузил скан-копии договора и полиса в личный кабинет платформы в разделе «Профиль». Его доход, полученный через платформу, составил в августе — 165 000 ₽, в сентябре — 180 000 ₽. Базовая комиссия оператора — 10%. ДМС на год 48 000 ₽ (4 000 ₽ в месяц).

Оператор платформы проверяет документы по своему внутреннему регламенту и с 1 октября снижает комиссию для исполнителя с 10% до 7%. По закону размер преференции не может быть меньше 2,9% от дохода за прошлый месяц. Считаем по сентябрю 180 000 ₽ × 2,9% = 5 220 ₽. Фактическая выгода дизайнера в октябре (за счет снижения комиссии на 3%) составила 180 000 ₽ × 3% = 5 400 ₽. Законный минимум соблюден. Годовая экономия составит 64 800 ₽ при затратах на полис в 48 000 ₽.

Если бы платформа снизила комиссию только на 1% (1 800 ₽), это было бы нарушением минимума. В таком случае исполнитель направляет оператору мотивированное уведомление.

Пример 3. ИТ-специалист на НПД выполняет проекты через платформу из реестра. Все договоры и акты он привык подписывать в личном кабинете простой подписью (ПЭП) — кодом из СМС.

Крупный корпоративный клиент платформы прислал специалисту закрывающий документ через внешнюю систему ЭДО. Клиент требует подписать его за 5 рабочих дней строго с помощью УКЭП. Обычный СМС-код в коммерческом ЭДО по закону № 63-ФЗ не имеет юридической силы, а УНЭП клиент не принимает.

Специалист удаленно подал заявление в аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ), подтвердив личность через «Госключ» и биометрию в ЕБС. На следующий день он получил УКЭП и подписал УПД в системе ЭДО. При отсутствии биометрии для выпуска ключа потребовался бы один визит в офис УЦ с паспортом и СНИЛС.

Требование УКЭП в этом случае исходит от заказчика и из правил электронного документооборота, а не из закона № 289-ФЗ.