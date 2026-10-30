20 красных флагов, по которым можно распознать ненадежного перевозчика

Причина оказалась в другом: за неделю до рейса компания изменила контактные данные, а на погрузку приехал не тот водитель, которого согласовали утром.

Проверка ИНН через сервис ФНС занимает пару минут, но лишь подтверждает, что юридическое лицо существует. Для настоящей оценки надежности нужно проверить четыре объекта: компанию, ее руководителя, водителя, назначенного на конкретный рейс, и транспортное средство. Если пропустить хотя бы одно звено, вы рискуете потерять груз, получить претензии от налоговой или столкнуться с тем, что машину задержат на посту из-за ареста.

В 2026 году к этому добавились новые требования. Электронная транспортная накладная стала обязательной для большинства коммерческих перевозок, а экспедиторам без регистрации в реестре ГосЛог запрещено заниматься транспортно-экспедиционной деятельностью. Поэтому при проверке перевозчика нужно учитывать и эти условия.