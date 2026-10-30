20 красных флагов, по которым можно распознать ненадежного перевозчика

Причина оказалась в другом: за неделю до рейса компания изменила контактные данные, а на погрузку приехал не тот водитель, которого согласовали утром.
Проверка ИНН через сервис ФНС занимает пару минут, но лишь подтверждает, что юридическое лицо существует. Для настоящей оценки надежности нужно проверить четыре объекта: компанию, ее руководителя, водителя, назначенного на конкретный рейс, и транспортное средство. Если пропустить хотя бы одно звено, вы рискуете потерять груз, получить претензии от налоговой или столкнуться с тем, что машину задержат на посту из-за ареста.
В 2026 году к этому добавились новые требования. Электронная транспортная накладная стала обязательной для большинства коммерческих перевозок, а экспедиторам без регистрации в реестре ГосЛог запрещено заниматься транспортно-экспедиционной деятельностью. Поэтому при проверке перевозчика нужно учитывать и эти условия.
От чего нужно защищаться: четыре вида рисков
Прежде чем переходить к конкретным проверкам, важно понимать, какие именно угрозы существуют.
Кража груза остается основной опасностью. Сценарии бывают разными: от простого исчезновения водителя до многоходовых схем с подделкой документов и использованием чужих аккаунтов на биржах.
Финансовые махинации включают получение предоплаты без намерения везти груз, выставление счетов от фиктивных компаний и продажу одного и того же рейса сразу нескольким заказчикам.
Налоговые риски появляются, если контрагент оказывается фирмой-однодневкой или у него нет подходящего ОКВЭД. В таком случае ФНС может не признать расходы на перевозку и отказать в вычете НДС. Дополнительный риск создает запрет на работу экспедиторов, не включенных в реестр ГосЛог, действующий с 1 мая 2026 года.
Срыв перевозки возможен, если машину арестовали на посту из-за долгов владельца, если у водителя недействительное удостоверение или если автомобиль не проходит весовой контроль.
Рейтинг ATI.SU: что отражают звезды и что остается за кадром
ATI.SU по-прежнему служит главной площадкой для поиска перевозчиков в России. Информация в Паспорте перевозчика на бирже — то, что нужно проверять в первую очередь. При этом стоит помнить: это коммерческий рейтинг самой биржи, а не государственный реестр надежности.
Цвет звезд: общая классификация
Цвет
Что это значит
Рекомендация
Прозрачные
Аккаунт не подтвержден, сведений о компании нет
Не сотрудничать: за таким аккаунтом может стоять кто угодно
Красные
Аккаунт подтвержден, но есть претензии, множество связанных аккаунтов или негативная история
Высокий риск: для работы нужны серьезные основания
Зеленые с баллами
Аккаунт подтвержден, явных проблем нет
Можно переходить к следующему этапу проверки
Сами по себе зеленые звезды безопасности не гарантируют. Они говорят лишь о том, что аккаунт прошел верификацию и не набрал критического количества претензий.
Какие еще данные Паспорта перевозчика стоит изучить
Отметка «Реальный перевозчик» (зеленый значок автомобиля) подтверждает наличие у компании собственного транспорта. Если отметки нет, это не обязательно признак мошенничества, но скорее всего, перед вами посредник.
Баллы за хозяйственную деятельность показывают, что компания недавно использовала расчетный счет. Если звезды есть, а активность нулевая, это повод насторожиться.
Отметка о судебных делах по утрате груза появляется в Паспорте, если перевозчик фигурировал в таких разбирательствах в любом качестве. Одно дело за пять лет работы и десять дел за год — это совершенно разные ситуации.
Подводные камни, которые не видны по звездам
Проданный аккаунт. Если в Паспорте недавно сразу изменились контакты (email, телефон, контактное лицо), позвоните на прежний номер и узнайте, продолжает ли компания работать. О продаже аккаунтов с хорошей репутацией для мошеннических схем активно говорят на форуме ATI.SU в 2025–2026 годах.
Периоды бездействия. Если компания несколько месяцев не появлялась на бирже, а затем внезапно вернулась, возможно, аккаунт перешел к новому владельцу.
Резкий рост рекомендаций после перерыва. Мошенники «раскачивают» рейтинг серией небольших удачных перевозок, после чего берут крупный груз и пропадают.
Подмена контактов. Классический прием: адрес электронной почты отличается от указанного в Паспорте всего одной буквой (например, perevozki@mail.ru вместо perevozka@mail.ru). При беглом взгляде разница незаметна, но письма уходят совсем другому человеку.
Базовая проверка юридического лица: ИНН, ОГРН, ОКВЭД
Сначала нужно убедиться, что компания существует, действует и действительно занимается перевозками.
Где проверять
Сервис ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru) объединяет данные из государственных реестров: сведения о регистрации, налоговую задолженность, налоговые нарушения, суммы уплаченных налогов, бухгалтерскую отчетность, среднесписочную численность и информацию о том, сдает ли компания отчеты.
Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП можно бесплатно получить на сайте ФНС (egrul.nalog.ru), найдя компанию по ИНН, ОГРН или названию.
На что обращать внимание
Статус юридического лица. Он может быть «действующее», «в процессе ликвидации» или «банкротство». Если компания ликвидируется или банкротится, вы рискуете не вернуть предоплату и не взыскать убытки.
Дата регистрации. Фирма, созданная за месяц до сделки, не обязательно мошенническая, но ее нужно проверить тщательнее. Если свежая регистрация сочетается с первыми жалобами на бирже, это красный флаг.
ОКВЭД. Профильный код для грузовых перевозок — 49.41 (деятельность автомобильного грузового транспорта). Если его нет, значит, перевозки не относятся к основным видам деятельности компании. Если код появился недавно, а раньше фирма занималась, например, розничной торговлей, юрлицо могли «подготовить» под мошенническую схему.
Адрес регистрации. Для ИП адрес в квартире вместо офиса — допустимый вариант. Массовый адрес, по которому зарегистрированы десятки компаний, должен насторожить. О фиктивном офисе говорят отсутствие вывески и сотрудников, а также несоответствие помещения заявленным масштабам бизнеса.
Уставный капитал. Минимальные 10 000 рублей для ООО сами по себе проблемой не являются. Но вместе с массовым адресом, недавней регистрацией и отсутствием профильного ОКВЭД они складываются в портрет фирмы-однодневки.
Отметка о недостоверности сведений. Если ФНС признала данные недостоверными, это может привести к блокировке счетов и последующему исключению компании из реестра. Контрагент способен фактически прекратить существование прямо во время рейса.
Если директор значится сразу в нескольких десятках юрлиц, скорее всего, он номинальный. Это можно проверить в том же сервисе «Прозрачный бизнес», введя ФИО руководителя.
Что о компании расскажут суды, приставы и госреестры
Судебная история позволяет понять, насколько часто у компании возникают споры с партнерами и что становится их причиной.
Как часто компанию привлекают к ответу в арбитражных судах
Начните с Картотеки арбитражных дел (kad.arbitr.ru): введите ИНН в поле «Участник дела». Если компания раз за разом проходит ответчиком по искам о возмещении убытков, потере или повреждении груза, срыве рейсов, это уже не случайность, а системный сбой. Единичный иск за несколько лет вполне может оказаться совпадением, но пять однотипных споров за год говорят о сложившейся практике.
Отдельно просмотрите дела о банкротстве: наблюдение, конкурсное производство или процедуру, которая уже завершилась. «Наблюдение» означает, что компания еще ведет деятельность, однако ее финансовая устойчивость под вопросом.
Что известно о долгах, которыми уже занимаются приставы
Сведения есть в Банке данных исполнительных производств ФССП (fssp.gov.ru); они же отображаются в карточке компании на ATI.SU. После поиска по ИНН или названию вы получите таблицу: по каждому производству указаны сумма долга и контакты судебного пристава. При оценке учитывайте:
сколько производств открыто и как их общая сумма соотносится с размером бизнеса;
как давно возник долг: разовая просрочка и привычка не платить по обязательствам — разные вещи;
за что именно взыскивают: штрафы за перегруз (ст. 12.21.1 КоАП) выдают проблемы с весовым контролем.
Если у перевозчика набралось около десятка свежих производств на значительные суммы, не торопитесь с предоплатой: сначала проверьте его глубже.
Нет ли у компании признаков финансовой несостоятельности
Ответ ищите в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (fedresurs.ru). Насторожить должны публикации о намерении подать на банкротство, уведомления о ликвидации и существенные факты, такие как крупные сделки или смена руководства. Каждый из этих сигналов указывает на денежные затруднения.
Не числится ли перевозчик среди тех, кто сорвал госконтракты
Это проверяется в Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru), в разделе РНП (реестр недобросовестных поставщиков). Компания попадает туда, если выиграла государственный или муниципальный тендер, но не выполнила контракт. Работа с такой организацией грозит вам репутационными и налоговыми последствиями.
Что нужно выяснить о транспортном средстве до выезда в рейс
Этот блок чаще других вызывает споры в профессиональных сообществах: он касается ответственности за штрафы, оформления ЭПД и риска хищения груза.
Чья на самом деле машина
Публичного сервиса, который по госномеру показывал бы собственника транспортного средства, нет. Проверка по VIN через сервис ГИБДД позволяет узнать, сколько было владельцев, но не называет их имен.
Если автомобиль принадлежит не перевозчику, потребуйте договор аренды или доверенность. Без этих бумаг непонятно, кто отвечает за груз и к кому обращаться с претензиями.
Какие данные о машине стоит сверить
Что проверяем
Где смотреть
Для чего
Ограничения на регистрационные действия
Сервис ГИБДД по VIN
Выявить арест или запрет эксплуатации и риск изъятия машины
Розыск
Сервис ГИБДД по VIN
Исключить угон, остановку на посту и срыв перевозки
История ДТП
Сервис ГИБДД по VIN
Оценить вероятность технических неисправностей
Действующий полис ОСАГО
РСА (autoins.ru)
Не столкнуться с трудностями при страховых выплатах после аварии
Диагностическая карта
ЕАИСТО (eaisto.info)
Убедиться, что техосмотр действителен
Совпадение с заявкой. На погрузку должен приехать именно тот автомобиль, который вы согласовали. Сравните госномер и VIN с документами.
Если машина арендована: кому выставят штраф
Штраф, зафиксированный автоматическим пунктом весогабаритного контроля (АПВГК), сначала приходит собственнику, так как данные берутся из базы ГИБДД. Освободиться от ответственности он может, если докажет, что в момент нарушения машиной пользовался арендатор (ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП). Для этого понадобятся:
договор аренды с точными датами;
акт приема-передачи;
платежные документы по аренде;
данные системы «Платон» по арендатору;
путевые листы;
данные ГЛОНАСС/GPS.
Шесть критериев, по которым суд распознает мнимую аренду ТС:
Нет акта приема-передачи.
Документы составлены задним числом.
ОСАГО оформлено на собственника.
Платежей по аренде не было.
Арендная ставка занижена.
Арендатор не выглядит перевозчиком: у него нет профильного ОКВЭД и перевозочной деятельности.
Новая уловка 2026 года: договор аренды с экипажем как способ не оформлять ЭТрН
В профессиональной среде обсуждают такую схему. Перевозчики, не готовые работать с электронными перевозочными документами, предлагают вместо перевозки оформить аренду машины с экипажем. При такой аренде транспортная накладная не требуется, если арендатор везет собственный груз для собственных нужд (без договора перевозки с третьей стороной). Но если арендатор оказывает перевозку другим компаниям, ЭТрН обязательна независимо от того, на каком основании он владеет машиной. У схемы есть слабые места:
при аренде с экипажем машину в коммерческих целях, в том числе для перевозки груза, эксплуатирует арендатор (ст. 636 ГК); за груз третьих лиц отвечает тот, кто по договору перевозки выступает перевозчиком;
с ИП, у которого нет наемных водителей, схема не работает: по ст. 635 ГК экипаж — это работники арендодателя, а у такого ИП работников нет;
от штрафов за перегруз аренда не спасает: отвечает тот, кто фактически эксплуатирует машину.
Как опознать притворный договор: оплата считается за рейс, тонну или километр, а не за период; договор заключен на один рейс; нет акта приема-передачи; нет путевых листов.
Как проверить контакты и руководителя компании
Цель этого этапа в том, чтобы понять, что на связи реальный перевозчик, а не человек, прикрывающийся чужими документами.
С чего начать до проверки ИНН: сверка контактов
Найдите компанию на ATI.SU по коду участника или ИНН.
Сопоставьте email и телефон из Паспорта с теми, откуда пришло предложение.
Если адрес почты отличается хотя бы одной буквой (perevozki вместо perevozka), это типичный признак подмены.
Звоните по номеру из Паспорта, а не по тому, с которого позвонили вам.
Пробейте номер в сервисах определения абонента: пометки вроде «кидала» или «мошенник» должны вас насторожить.
Кто руководит компанией
Оцените, не номинальный ли перед вами директор. Тревожные признаки: он числится руководителем десятков компаний, в его прошлом много ликвидированных фирм, он дисквалифицирован. Проверять можно здесь:
Реестр дисквалифицированных лиц ФНС (service.nalog.ru/disqualified.do);
сервис ФНС «Прозрачный бизнес», где видны связи с другими организациями.
Дополнительно выясните, не участвует ли он в других проблемных компаниях, не объявлен ли банкротом как физлицо и нет ли в отношении него исполнительных производств.
Как проверить водителя
Подмена водителя входит в число самых частых схем: утром согласовывают одного человека, а на погрузку приезжает другой с документами первого.
Водительское удостоверение. Через сервис ГИБДД (гибдд.рф) по серии и номеру можно узнать, действительно ли удостоверение, какие в нем категории и не лишен ли человек прав. Категория должна подходить для заявленного транспортного средства.
Паспорт. Проверьте его в сервисе МВД, где выявляют недействительные паспорта (сервисы.гувм.мвд.рф).
ФИО и номер телефона. Телефон, указанный в заявке, должен принадлежать самому водителю. Если номер «пустой» и у него нет истории, риск возрастает.
Осведомленность о рейсе. Позвоните водителю и спросите, куда он едет, что везет и кто заказчик. Если он не знает самых простых деталей, возможно, он не тот, за кого себя выдает.
Пример. В профильном чате разбирали такой случай: водитель верно назвал адрес погрузки, но не смог сказать, как называется компания-грузоотправитель. Выяснилось, что документы принадлежат другому человеку, а «водитель» получил от организатора схемы только адрес.
Если в компании нет 1С, ЭТрН и путевые листы можно оформлять в сервисе Доки от Астрал. Это веб-сервис, в котором ЭДО и перевозочные документы работают по единому тарифу. Водитель подписывает накладную в мобильном приложении ЭПД Доки через NFC-токен, «Мою Подпись» или Госключ, и подписанный документ сразу появляется в веб-кабинете.
Правила 2026 года: ГосЛог, ЭПД, реестр экспедиторов
С 2026 года при проверке перевозчика приходится учитывать еще и новое регулирование.
Кто из экспедиторов вправе работать: реестр ГосЛог
С 1 мая 2026 года экспедитору запрещено вести деятельность, если он не внесен в реестр (259-ФЗ и 87-ФЗ в редакции закона от 07.06.2025 № 140-ФЗ). Прием уведомлений стартовал 1 марта 2026 года, подать их нужно было до 30 апреля 2026 года. Порядок ведения реестра определен Постановлением Правительства от 20.02.2026 № 173, а сама платформа ГИС «ГосЛог» создана Постановлением от 14.02.2026 № 139. Реестр ведет Ространснадзор: именно уполномоченный орган решает, вносить запись, менять ее или исключать. Минтранс отвечает за платформу и форматы электронного обмена. Публичную выгрузку реестра можно найти на сайте Минтранса.
Работа вне реестра влечет штраф по части 3 статьи 11.14.3 КоАП: для юридических лиц от 100 000 до 300 000 рублей, а при повторном нарушении — до 1 млн рублей.
Заказчик рискует тем, что ФНС может усомниться в расходах на перевозку, оказанную незарегистрированным экспедитором: документы такого контрагента не доказывают, что операция действительно была.
Головной ИНН крупной транспортной компании может быть в реестре, а ИНН ее филиалов нет. По данным профессиональных сообществ, у ряда федеральных перевозчиков так и было в момент запуска реестра. Поэтому проверяйте именно то юридическое лицо, с которым подписываете договор.
Когда без электронной накладной не обойтись: с 1 сентября 2026 года
ЭТрН стала обязательной для большинства коммерческих перевозок (259-ФЗ в редакции закона от 07.06.2025 № 140-ФЗ; правила обмена электронными перевозочными документами установлены постановлением Правительства от 21.05.2022 № 931). Бумажная накладная разрешена только в случаях, которые перечислены в приказе Минтранса от 01.06.2026 № 262.
До рейса выясните, от имени какого юрлица перевозчика будет оформляться ЭТрН, и убедитесь, что оно готово к электронному обмену. Даже крупные транспортные компании к сентябрю 2026 года подключили к обмену далеко не все свои ИНН.
Заказ-заявка теперь тоже в электронном виде
С 1 сентября 2026 года в электронный формат переходит и заказ (заявка) — документ, по которому предоставляется транспортное средство под перевозку (140-ФЗ). Заказ оформляют при разовой перевозке, а заявку — при действующем договоре об организации перевозок (статья 8 259-ФЗ). Проверяя перевозчика, узнайте, может ли он обмениваться заказом (заявкой) через оператора ЭДО или ГИС ЭПД.
В 1С-ЭПД от Астрал заказ-заявку и ЭТрН оформляют прямо в 1С: сервис встроен в типовые конфигурации, включая 1С:Бухгалтерию, УТ, ERP и УНФ. Замену водителя или транспортного средства в пути фиксируют в отдельном титуле Т8.
СОРМ: какие данные экспедитор обязан хранить и отдавать ФСБ
Кроме внесения в реестр, у экспедиторов появилась обязанность сотрудничать с органами безопасности. Постановление Правительства от 29.08.2025 № 1317 (действует с 1 сентября 2025 года) требует от экспедитора хранить на территории РФ сведения о клиентах и перевозимых грузах и передавать их ФСБ по запросу в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Это не означает, что спецслужбы получают автоматический доступ к системам компании: речь о хранении данных и их выдаче по запросу.
Специального состава КоАП РФ за нарушение этих требований у экспедиторов пока нет, поэтому о санкциях лучше узнавать в действующей редакции законодательства. При выборе контрагента этот пункт справочный: он лишь показывает, что перед вами экспедитор, который работает по новым правилам.
Чек-лист: 20 тревожных сигналов
Что не так с самой компанией
С момента регистрации прошло меньше полугода.
Профильного ОКВЭД 49.41 нет.
Уставный капитал минимальный, а адрес регистрации массовый.
Компания ликвидируется или проходит процедуру банкротства.
По данным ФНС, счета заблокированы.
Что настораживает в профиле на бирже
На ATI.SU у компании прозрачные или красные звезды.
Контактные данные недавно массово поменялись.
Аккаунт долго молчал, а затем внезапно ожил.
После долгой паузы резко выросло число рекомендаций.
Перевозчик заявляет собственный транспорт, но отметки «Реальный перевозчик» у него нет.
Что выдают судебные дела и долги
Компанию регулярно судят из-за утраты или повреждения груза: три иска и более за год.
В ФССП открыты действующие исполнительные производства на крупные суммы.
Компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
Что вызывает вопросы в контактах и у руководителя
Email или телефон не совпадают с данными в Паспорте ATI.SU.
Директор числится «массовым» и связан с проблемными или ликвидированными компаниями.
Сервисы определения абонента помечают номер как «кидала» или «мошенник».
Что не так в водителе и машине
Во время контрольного звонка водитель не может рассказать детали рейса.
Категория в водительском удостоверении не подходит для заявленного транспортного средства.
На машину наложен арест, она в розыске или на нее действуют ограничения на регистрационные действия.
Документов, которые дают право пользоваться машиной (договора аренды или доверенности), нет.
Пять шагов для надежной проверки перевозчика
Шаг 1. Убедитесь, что контакты настоящие. Найдите компанию на ATI.SU по коду участника или ИНН. Сравните email и телефон в Паспорте с теми, с которых вам прислали предложение. Звоните на номер из Паспорта.
Шаг 2. Изучите саму компанию. В сервисе ФНС «Прозрачный бизнес» посмотрите статус, ОКВЭД, возраст и блокировки счетов. В ФССП выясните, есть ли исполнительные производства. В kad.arbitr.ru найдите арбитражные дела, особенно связанные с грузом. На zakupki.gov.ru проверьте РНП, а на fedresurs.ru сведения о банкротстве.
Шаг 3. Узнайте, кто руководит. Проверьте директора: не числится ли он «массовым» (во главе множества компаний), не дисквалифицирован ли и нет ли у него связей с проблемными юрлицами.
Шаг 4. Проверьте человека за рулем. Через ГИБДД сверьте водительское удостоверение: оно должно быть действительным, а категория подходящей. Паспорт проверьте в сервисе МВД. Убедитесь, что ФИО и телефон принадлежат одному человеку. Затем сделайте контрольный звонок и расспросите о деталях рейса.
Шаг 5. Выясните все о машине. Проверьте, кто собственник по документам. Через ГИБДД по VIN узнайте об арестах, розыске и ДТП. Если машина не принадлежит перевозчику, запросите договор аренды или доверенность. При погрузке сверьте, что приехала именно та машина, которая указана в заявке.
Если контрагент выступает как экспедитор, дополнительно найдите его в реестре ГосЛог. Когда сомнения не исчезают, закажите полное досье в сервисе проверки контрагентов.
Рекомендации
Проверка перевозчика не заканчивается одним разом: это постоянная практика. Нужно проверять и новых партнеров, и тех, с кем вы уже работали, особенно если сотрудничество прерывалось. За это время аккаунты успевают перейти к другим людям, директора смениться, а компании оказаться на грани банкротства.
Государственные реестры (ФНС, ФССП, kad.arbitr.ru, fedresurs.ru, ГИБДД) дают лишь базовые сведения о юридическом лице и транспорте. Подмену водителя перед рейсом, продажу биржевого аккаунта или фиктивный договор аренды они не выявят. От этих рисков защищают сверка каналов связи, контрольные звонки и проверка документов на погрузке.
С 2026 года в обязательную проверку входит еще один пункт: если контрагент работает экспедитором, он должен быть в реестре ГосЛог. Иначе налоговая может усомниться в обоснованности расходов на перевозку.
Грамотный договор и страховка груза дополняют проверку, но не подменяют ее. Договор поможет в суде, страховка возместит ущерб, а проверка не даст попасть в ситуацию, когда судиться не с кем, а страховая отказывает в выплате из-за грубой неосторожности.
Ответы на частые вопросы
Допустимо ли сотрудничать с перевозчиком, у которого на ATI.SU красные звезды?
Красный цвет говорит о подтвержденных проблемах: на компанию поступали претензии, она связана с проблемными аккаунтами. Работать с ней можно, если вы знаете, почему рейтинг красный, и причина вас устраивает (например, единичный конфликт, который удалось объяснить). Во всех остальных случаях риск неоправданно велик.
Хватит ли проверки ИНН в сервисе ФНС, чтобы доверять перевозчику?
Не хватит. По ИНН видно лишь то, что юрлицо существует и не ликвидировано. Продан ли аккаунт на бирже, не подменили ли водителя, не арестована ли машина, по нему не определить. Полноценная проверка охватывает четыре объекта: компанию, директора, водителя и транспорт.
Как поступить, если экспедитора нет в реестре ГосЛог?
С 1 мая 2026 года экспедитору запрещено работать без регистрации. Если контрагента нет в реестре, он не имеет права заниматься транспортно-экспедиционной деятельностью, а ФНС вправе усомниться в ваших расходах на перевозку. Лучше выбрать другого экспедитора или подождать, пока этот зарегистрируется.
Как понять, что аккаунт перевозчика на ATI.SU продан другим людям?
Об этом говорят три признака: недавно массово изменились контактные данные (email, телефон, контактное лицо), аккаунт долго бездействовал и вдруг резко ожил, после паузы внезапно выросло число рекомендаций. Если в вашей переписке сохранился прежний телефон, позвоните на него и спросите, продолжает ли компания работать.
На ком лежит ответственность за штраф АПВГК, если автомобиль сдан в аренду?
Штраф сначала выставляют собственнику. Освободиться от ответственности он может, если докажет, что передал машину арендатору (ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП). Для этого нужен весь комплект: договор аренды, акт приема-передачи, платежные документы, данные «Платона», путевые листы и данные ГЛОНАСС. Если не хватает хотя бы одного элемента, суд вправе отказать в переносе ответственности.
Работа с перевозочными документами в 1С, браузере и смартфоне
Подписывайте ЭТрН и заказ-заявку там, где удобно вашей команде: в учетной системе, в веб-кабинете или в приложении водителя.
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