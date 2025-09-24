Когда заказчик заходит на чужую зону ответственности: наш провал внедрения «1С:Бухгалтерия» и выводы для проектов

Границы исполнителя и заказчика: кто за что отвечает
При внедрении 1С, как и в любой другой проектной работе, у каждой стороны есть своя зона ответственности — свой «руль» и свои «педали».
Границы «Заказчика»
Границы «Исполнителя»
Решение: что делать
Его «руль» — это стратегия, бизнес-требования, приоритеты и бюджет
Экспертиза: как это сделать
Его «педали» и «рычаги» — это методики внедрения, технические решения, проектный менеджмент, сроки и трудозатраты
Проблема начинается там, где эти границы стираются. Заказчик, движимый страхом или избыточным рвением, начинает диктовать — как работать. Исполнитель, пытаясь угодить, отпускает руль и начинает выполнять чужие непрофессиональные указания.
Результатом такого неэффективного партнерства становится «Проектный Франкенштейн», собранный из кусков чужих решений, нежизнеспособный и неуправляемый.
Рассказываем, как это было у нас.
Фаза 1. Иллюзия согласия
Все начиналось вполне стандартно. Мы с клиентом обо всем договорились, выработали решение, начали подготовку. И тут — первое препятствие. А за ним — второе, третье… Череду препятствий мы не преодолевали, а накапливали.
Заказчик начал настойчиво предлагать решения, удобные исключительно для его сиюминутных задач, но абсолютно противоречащие логике проекта. А мы пошли у него на поводу. Почему?
Фаза 2. Смещение ролей
Потому что он крупный руководитель с колоссальным опытом и..потому что он платит. Но здесь он применял все свои управленческие технологии не к бизнесу, а к нам. Мы оказались в тисках: с одной стороны, нужно зарабатывать, с другой — нужно выполнять неудобные требования.
В итоге мы позволили ему начать командовать на нашей территории. И проект стал стремительно двигаться не в ту сторону.
Фаза 3. Кто виноват
Когда проект уже окончательно оказался не в той точке, заказчик задал резонные, казалось бы, вопросы: «Почему вы это допустили и за что я платил деньги?».
Наша команда только развела руками: «Но это вы нас направляли!». На что получили простой и закономерный ответ: «А вы на что? Вы же должны были мне сказать, что проект нужно вести по этапам!».
И мы получили его — того самого «Франкенштейна». Потому что по дороге мы не занимались внедрением, а точечно решали вопросы заказчика.
Как это было со стороны процесса
Главная ошибка — игнорирование ключевых этапов.
1. Во-первых, нельзя было строить архитектуру системы, тщательно не проверив данные.
Сначала — нормализация → выверка → финальная проверка.
Потом — формирование архитектуры.
2. То же самое с интеграцией: нельзя настраивать обмен с другими системами, если в основной базе данных не наведен порядок.
В противном случае система начинает получать информацию, которую не может корректно сопоставить → обмен останавливается, а данные искажаются.
3. Кроме того, мы не прошли первый, самый важный этап — нормализацию данных в двух ключевых справочниках — номенклатура и контрагенты.
Если это не сделать в самом начале, все посыпется. Заказчик будет говорить, что отчет неверный и документы не проводятся, а вся причина — в данных.
Клиент забывает: его данные — это его епархия, его зона ответственности. Наша — создать удобный инструмент для работы с ними. Здесь мы задаем правила, а он лишь может лишь вносить коррективы своими бизнес-реалиями.
Одна ошибка влияет на все
В итоге все это приводит к системному сбою. Пропускаешь один шаг — и он добавляет проблем на всех этапах, в разных обличьях.
Дубли в номенклатуре → система видит два разных объекта там, где должен быть один → не сходится баланс.
Заказчик диктует — мы, желая угодить и выправить ситуацию, создаем результат. Но этот результат порождает новые, еще более сложные проблемы. Замкнутый круг. Рушится все: балансы, отчетность, обмен данными.
Цена размытых границ
В итоге возможен только компромиссный вариант. Тот, где все не получили желаемого, но понимают, что надо работать с тем, что есть.
У заказчика — «недосистема». У нас — «недопроект».
Он получит автоматизацию, но она будет стоять на кривых рельсах из дописок и кастомных доработок. Это усложняет систему в разы и делает ее обслуживание астрономически дорогим. Любое обновление законодательства или платформы превращается в русскую рулетку.
Так и мы получили проект, которым не гордились. Это стало для нас непростым, но очень полезным опытом. Мы увидели: если уступать в ключевых моментах, это не ускоряет работу и не помогает клиенту, а наоборот — вредит и ему, и нам. В такой ситуации проигрывают все.
Внедряем решения на базе 1С для автоматизации управления бизнесом
Решения 1С для автоматизации учета, управления финансами и предприятием
Выводы и советы: как выстраивать и держать границы
Мы пересмотрели подход и выработали новые правила. Теперь они помогают нам вести проекты спокойнее, увереннее и доводить их до результата без лишних потерь.
Делимся принципами:
Никогда не идите на поводу. Клиент не всегда прав. Ваша задача — не услужить, а убеждать, доказывать и показывать.
Четко прописывайте дорожную карту. Без вариантов.
Декомпозируйте все. Заказчик может не понять глубины техзадания, но вам это нужно, чтобы двигаться шаг за шагом к результату.
Фиксируйте все внезапные пожелания клиента. Каждое отклонение, каждое решение идти длинным путем — в письменном виде.
Умейте сказать и доказать свое «нет» заказчику, когда его требования вредят результату, за который он вам платит.
Да, это рынок и он диктует выполнять требования клиента, иначе бизнесу не выжить. Но ваша работа — быть экспертом, а не послушным инструментом в руках того, кто платит. Иначе вы вместе построите монстра, который будет пожирать время, деньги и нервы всех участников.
Заказчик платит за результат. Ваша ценность в том, что вы знаете, как его достичь. Его ценность — в том, что он знает, зачем это нужно его бизнесу.
Ваши границы — это не стена, а правила.
Давайте представим проект как мост, который вы строите вместе с клиентом.
Еще один урок нашего провала, что эти опоры отстаиваются не в момент кризиса, а в спокойной повседневной работе. Мы научились делать это с помощью трех тактик, которые предотвращают конфликты до их возникновения.
1. Проактивность вместо реактивности
Первыми предлагайте регламент.
Например: «А.А., чтобы проект шел быстрее и мы не теряли ваши деньги впустую, давайте договоримся: все правки вносим блоками раз в неделю по пятницам. А срочные вопросы, которые горят прямо сейчас, решаем в течение 2 часов по звонку. Так вас устроит?».
Вы не отказываете, вы предлагаете более эффективный процесс.
2. Говорите на языке выгод, а не проблем
Фраза «Я не могу так сделать» звучит как отказ. Фраза «Если мы сделаем так, это приведет к этим рискам для вашего бизнеса» — звучит как забота.
Например: «Я понимаю, что этот отчет нужен срочно. Но если мы сделаем его на сырых данных, это приведет к ошибкам в финансах и нам придется переделывать все дважды, потратив ваши время и деньги. Давайте лучше к следующему вторнику я приведу данные в порядок и отдам корректный отчет. Так вы получите точный результат».
3. Управляйте ожиданиями, а не подчиняйтесь им
Страх заказчика — быть обманутым и выбросить деньги на ветер. Ваша задача — этот страх снять прозрачностью.
Что делать: регулярно (по договоренности) присылайте статус-отчет: что сделано, что планируется, какие были сложности и как вы их решаете. Он видит, что процесс контролируется, деньги работают, а вы — профессионал. На фоне этого доверия его потребность давить и контролировать каждый шаг резко снижается.
Ваши границы и правила — залог успешного сотрудничества. Чем четче ваши правила, тем больше клиент вам доверяет как эксперту. А доверие — это единственная валюта, которая в итоге приводит к новым проектам и развитию бизнеса.
Команда Atech Resolve знает, как провести внедрение 1С без боли и потерь данных, с соблюдением всех этапов. Мы не просто настраиваем программы — мы выстраиваем четкие и прозрачные отношения с заказчиком, где у каждой стороны своя зона экспертной ответственности. Получите аудит вашей системы и детальный план внедрения, чтобы ваш проект с самого начала двигался по верному пути.
Внедряем решения на базе 1С для автоматизации управления бизнесом
Решения 1С для автоматизации учета, управления финансами и предприятием
Реклама: ООО «Адаптивные Технологические Решения», ИНН 1686035616, erid: 2W5zFK75M9a
Начать дискуссию