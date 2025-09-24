Когда заказчик заходит на чужую зону ответственности: наш провал внедрения «1С:Бухгалтерия» и выводы для проектов

Границы исполнителя и заказчика: кто за что отвечает

При внедрении 1С, как и в любой другой проектной работе, у каждой стороны есть своя зона ответственности — свой «руль» и свои «педали». Границы «Заказчика» Границы «Исполнителя» Решение: что делать Его «руль» — это стратегия, бизнес-требования, приоритеты и бюджет Экспертиза: как это сделать Его «педали» и «рычаги» — это методики внедрения, технические решения, проектный менеджмент, сроки и трудозатраты Проблема начинается там, где эти границы стираются. Заказчик, движимый страхом или избыточным рвением, начинает диктовать — как работать. Исполнитель, пытаясь угодить, отпускает руль и начинает выполнять чужие непрофессиональные указания. Результатом такого неэффективного партнерства становится «Проектный Франкенштейн», собранный из кусков чужих решений, нежизнеспособный и неуправляемый. Рассказываем, как это было у нас.

Фаза 1. Иллюзия согласия

Все начиналось вполне стандартно. Мы с клиентом обо всем договорились, выработали решение, начали подготовку. И тут — первое препятствие. А за ним — второе, третье… Череду препятствий мы не преодолевали, а накапливали. Заказчик начал настойчиво предлагать решения, удобные исключительно для его сиюминутных задач, но абсолютно противоречащие логике проекта. А мы пошли у него на поводу. Почему?

Фаза 2. Смещение ролей

Потому что он крупный руководитель с колоссальным опытом и..потому что он платит. Но здесь он применял все свои управленческие технологии не к бизнесу, а к нам. Мы оказались в тисках: с одной стороны, нужно зарабатывать, с другой — нужно выполнять неудобные требования. В итоге мы позволили ему начать командовать на нашей территории. И проект стал стремительно двигаться не в ту сторону.

Фаза 3. Кто виноват

Когда проект уже окончательно оказался не в той точке, заказчик задал резонные, казалось бы, вопросы: «Почему вы это допустили и за что я платил деньги?». Наша команда только развела руками: «Но это вы нас направляли!». На что получили простой и закономерный ответ: «А вы на что? Вы же должны были мне сказать, что проект нужно вести по этапам!». И мы получили его — того самого «Франкенштейна». Потому что по дороге мы не занимались внедрением, а точечно решали вопросы заказчика.

Как это было со стороны процесса

Главная ошибка — игнорирование ключевых этапов. 1. Во-первых, нельзя было строить архитектуру системы, тщательно не проверив данные. Сначала — нормализация → выверка → финальная проверка. Потом — формирование архитектуры. 2. То же самое с интеграцией: нельзя настраивать обмен с другими системами, если в основной базе данных не наведен порядок. В противном случае система начинает получать информацию, которую не может корректно сопоставить → обмен останавливается, а данные искажаются. 3. Кроме того, мы не прошли первый, самый важный этап — нормализацию данных в двух ключевых справочниках — номенклатура и контрагенты. Если это не сделать в самом начале, все посыпется. Заказчик будет говорить, что отчет неверный и документы не проводятся, а вся причина — в данных. Клиент забывает: его данные — это его епархия, его зона ответственности. Наша — создать удобный инструмент для работы с ними. Здесь мы задаем правила, а он лишь может лишь вносить коррективы своими бизнес-реалиями.

Одна ошибка влияет на все