10 мифов про АУСН: а как на самом деле

На АУСН не нужно платить НДС, лимит по доходам — не более 60 млн руб., средняя численность сотрудников — не более 5 человек.
Фиксированные взносы ИП и страховые взносы за сотрудников, включая руководителя, на АУСН платить не нужно.
За сотрудников нужно платить только взносы на травматизм — 2 959 руб. в 2026 году за всех сотрудников.
На АУСН можно торговать любыми подакцизными товарами, но производить их (за исключением некоторых товаров) нельзя.
Автоупрощенцы не сдают налоговые декларации по данному режиму, не ведут учет доходов и расходов в КУДиР (ИП) и освобождены от сдачи большинства отчетов за сотрудников.
Почему бизнес выбирает АУСН на 2026 год
В 2026 году вступают в силу многочисленные изменения в НК, которые внес закон № 425-ФЗ от 27.11.2025. Из самых значимых: увеличение ставки по НДС, снижение лимитов по доходам для применения ПСН и освобождения от обязанности уплаты НДС на УСН, введение обязанности уплаты взносов за руководителей “спящих” компаний, увеличение размера налога по ПСН во многих регионах. Дополнительная налоговая нагрузка уже сейчас вынуждает бизнес пересматривать целесообразность применения УСН и ПСН и разворачивает многих в сторону ранее не пользовавшегося популярность режима — автоматизированной УСН.
Этот спецрежим налоговая реформа 2026 не затронула: лимиты для его применения остались без изменения, дополнительных обязанностей для его плательщиков также не ввели. И многим этот режим кажется единственной альтернативой изменившимся УСН и ПСН. Но на деле не все так просто, АУСН, как и любая другая система налогообложения, таит в себе много нюансов и подводных камней. Ответим на самые популярные вопросы (мифы), которые возникают у большинства ИП и организаций, планирующих перейти на АУСН.
Миф № 1. На АУСН не нужно платить фиксированные взносы, но нужно делать отчисления на взносы за руководителя с 2026 года
Автопрощенка освобождает организации и ИП от уплаты практически всех страховых взносов. На АУСН не нужно платить:
Фиксированные и 1% взносы с дохода свыше 300 000 руб. для ИП.
Исключение предусмотрено для ситуации, когда ИП совмещает АУСН с деятельностью частнопрактикующего лица: нотариуса, адвоката, медиатора, оценщика. Такие предприниматели обязаны уплачивать 1% взносы с доходов от частной практики (письмо Минфина от 17.01.2024 № БС-4-11/352@).
Взносы за сотрудников на ОПС, ОМС, ВНиМ.
Для организаций и ИП, применяющих АУСН, установлен нулевой тариф для указанных взносов.
Единственные взносы, которые автопрощенцы обязаны уплачивать за своих сотрудников, включая единственного директора — на травматизм. Размер отчисления фиксированный. В 2026 году за всех сотрудников потребуется перечислить в бюджет в общей сумме 2 959 руб. (по 246,58 руб. в месяц).
Миф № 2. Автоупрощенка и подакцизные товары несовместимы
Автопрощенцы не могут заниматься производством подакцизных товаров, кроме вина, виноматериалов и шампанского. Но на реализацию указанных товаров никаких ограничений закон № 17-ФЗ от 25.02.2022 не устанавливает.
То есть, организация или ИП на АУСН может продавать любые подакцизные товары (п. 9 ч. 2 ст. 3 закона 17-ФЗ).
Миф № 3. При наличии сотрудников с правом на досрочную пенсию применять АУСН нельзя
Довольно популярное заблуждение. При наличии в организации или ИП сотрудников с правом на досрочную пенсию можно перейти на АУСН, если такие работники не привлекаются к тяжелому или опасному труду.
Перечень вредных и тяжелых работ приведен в постановлении Правительства от 16.07.2014 № 665.
Если работник не привлекается к указанным в перечне работам и выходит на пенсию досрочно, компания или ИП может применять АУСН при соблюдении всех других условий применения данного режима налогообложения.
Миф № 4. На АУСН нет никакой отчетности
Отчетность есть, но в урезанном виде.
Так, автоупрощенцы не составляют декларации по данному режиму, не обязаны вести книгу учета доходов и расходов и сдавать большинство отчетов по сотрудникам.
Но применение АУСН не освобождает от сдачи бухгалтерской (только компаниями) и статистической отчетности, а также отчета ЕФС-1 в СФР.
Обязанность сдачи отчетности в Росстат не зависит от применяемого режима налогообложения. Компания или ИП, попавшая в выборку Росстата, обязана отчитаться в полном объеме. Уточнить перечень отчетных форм для конкретной организации (по ИНН) можно на официальном сайте Росстата.
Что касается сводного отчета ЕФС-1, то за сотрудников в СФР потребуется отчитываться в составе следующих подразделов:
Подраздел 1.1. подраздела 1 — в части сведений о трудовой деятельности.
Подраздел 1.2. подраздела 1 формы ЕФС-1 — по сведениям о страховом стаже работников.
Миф № 5. На АУСН нельзя работать с иностранцами
Можно, но не со всеми. Для целей применения автоУСН ключевое значение имеет статус налогового резидента, а не гражданство работника.
Поэтому, если у сотрудника нет гражданства РФ или ВНЖ, но он пребывает на территории РФ 183 дня и более, компания или ИП имеет право работать на АУСН.
Данное условие распространяется и на единственного учредителя-директора.
Миф № 6. Нельзя работать с маркетплейсами, в том числе через ПВЗ
Сотрудничать с маркетплейсами автоупрощенцам разрешили с 2025 года, но только в качестве принципалов.
Таким образом, торговать на маркетплейсах применяя АУСН можно, но перевести на автоупрощенку ПВЗ не получится. Связано это с тем, что пункты выдачи выступают в роли агентов между покупателями и маркетплейсами. И, даже, если у пункта выдачи с маркетплейсом заключен договор оферты, в котором не указано, что ПВЗ поступает в роли агента, при применении АУСН по данному виду деятельности, у налогоплательщика возникнут споры с налоговиками.
Миф № 7. Для применения АУСН обязательно должен быть открыт счет в уполномоченном банке
Автоупрощенец может использовать в деятельности только те счета, что открыты в уполномоченных банках (пп. 29 ч. 1 ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022). Но закон не запрещает бизнесу на АУСН работать вообще без счета или иметь личные счета, открытые в неуполномоченных банках.
То есть, ИП может иметь вклад физлица в неуполномоченном банке и получать с него проценты. Но в предпринимательской деятельности он обязан использовать счета, открытые в банках, которые включены в перечень разрешенных на АУСН.
Миф № 8. Перейти на АУСН сложно
Перейти на АУСН не сложно. Необходимо направить в ИФНС уведомление о переходе в электронной форме.
Унифицированной формы и даже бланка этого уведомления нет. Оно заполняется в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или в личном кабинете уполномоченного банка.
Если на АУСН переходит упрощенец, то при заполнении уведомления происходит одновременный отказ от УСН, так что отдельно подавать в ИФНС уведомление об отказе от упрощенки не нужно.
Напомним, что в середине года перейти на АУСН могут только самозанятые и упрощенцы. Остальной бизнес (на ОСНО, ЕСХН или ПСН) может начать применять данный режим только с 1 января.
Миф № 9. Чтобы перейти на АУСН с патента нужно сначала отказаться от него
Перейти на АУСН ИП на патенте может только с начала года. Соответственно, если у ИП открыт патент до конца 2025 года, он может перейти на АУСН с 01.01.2026. Для этого ему потребуется заполнить уведомление в ЛК ИП на сайте ФНС или в кабинете уполномоченного банка.
Отказываться от патента с 2025 года, как на местах советуют некоторые налоговики, не нужно. Так как в этом случае ИП будет переведен на ОСНО или УСН с даты начала действия патента, от которого он отказался. Применение другого режима налогообложения на момент подачи уведомления о переходе на АУСН, не является основанием для отказа в его приеме. Условия для работы на АУСН должны соблюдать в период применения АУСН (то есть на 01.01.2026), а не на момент подачи уведомления (в декабре 2025 года).
Миф № 10. Работать на АУСН просто
Отчасти да, отчасти нет. Работая на АУСН важно соблюдать все условия его применения: по численности сотрудников, доходу, видам деятельности, работникам (выплате им зарплаты в безналичной форме, статусе их резидентства и т. п.).
О средней численности стоит сказать отдельно, так как это условие вызывает у налогоплательщиков, планирующих перейти на АУСН, больше всего вопросов.
На какой момент учитывать среднюю численность при переходе на АУСН? На дату подачи уведомления (по состоянию на декабрь) или на дату перехода? Официальных разъяснений нет, по смыслу ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022 в период применения АУСН организация или ИП должна соответствовать условия применения данного режима налогообложения. То есть требования к численности должны соблюдаться на 01.01.2026. Но, так как практики пока по данному вопросу не сложилось, рекомендуем соблюдать данное условие по состоянию на декабрь года, предшествующего году перехода на АУСН.
Подведем итоги
АУСН — достойная альтернатива УСН при условии соблюдения всех условий применения режима. На данном режиме нет НДС, лимит по доходам — до 60 млн руб. и нет обязанности уплачивать взносы за руководителя компании с 2026 года.
Перейти на АУСН в середине года могут упрощенцы и самозанятые. Остальные — с начала нового года.
Уведомление о переходе подается только в электронной форме в ЛК на сайте ФНС или уполномоченного банка.
Налог на АУСН рассчитывается ИФНС по данным, поступившим от банка, ККТ и из личного кабинета налогоплательщика.
