10 мифов про АУСН: а как на самом деле

Почему бизнес выбирает АУСН на 2026 год

В 2026 году вступают в силу многочисленные изменения в НК, которые внес закон № 425-ФЗ от 27.11.2025. Из самых значимых: увеличение ставки по НДС, снижение лимитов по доходам для применения ПСН и освобождения от обязанности уплаты НДС на УСН, введение обязанности уплаты взносов за руководителей “спящих” компаний, увеличение размера налога по ПСН во многих регионах. Дополнительная налоговая нагрузка уже сейчас вынуждает бизнес пересматривать целесообразность применения УСН и ПСН и разворачивает многих в сторону ранее не пользовавшегося популярность режима — автоматизированной УСН.

Этот спецрежим налоговая реформа 2026 не затронула: лимиты для его применения остались без изменения, дополнительных обязанностей для его плательщиков также не ввели. И многим этот режим кажется единственной альтернативой изменившимся УСН и ПСН. Но на деле не все так просто, АУСН, как и любая другая система налогообложения, таит в себе много нюансов и подводных камней. Ответим на самые популярные вопросы (мифы), которые возникают у большинства ИП и организаций, планирующих перейти на АУСН.