Системы налогообложения для торговли на маркетплейсах в 2026–2027 годах: что выбрать бизнесу 

Самое главное:
Налоговая реформа существенно изменила правила для селлеров. Теперь УСН — не всегда очевидный выбор.
Маркетплейсы начали передавать данные о доходах селлеров напрямую в ФНС.
С 2026 года порог освобождения от НДС на УСН снижен до 20 млн рублей, а базовая ставка налога выросла до 22%. Это переводит значительную часть селлеров на работу с НДС и усложняет администрирование.
Изменения в законодательстве для маркетплейсов в 2026 — 2027 году
Из-за агентской схемы работы маркетплейсов с продавцами расчет их налогов усложняется и требует постоянного контроля, чтобы без ошибок определять налогооблагаемую базу на любом режиме. В последние годы сложности добавляют изменения в законодательстве:
Порог освобождения от НДС на УСН снижен до 20 млн рублей. Это расширило круг плательщиков НДС среди малого бизнеса.
С 2026 года базовая ставка НДС выросла до 22%. Увеличилась налоговая нагрузка на компании на ОСНО и предпринимателей на УСН, которые не применяют пониженные ставки.
Маркетплейсы теперь передают данные о доходах продавцов напрямую в ФНС. Использование УСН 6% и ведение учета только по поступлениям на расчетный счет через онлайн-бухгалтерию банка приведет к ошибкам в расчете налога, штрафам и доначислениям.
В этих условиях выбор оптимального налогового режима и умение своевременно его сменить — способ сохранить рентабельность бизнеса. Рассмотрим все доступные продавцам на маркетплейсах системы налогообложения с учетом последних изменений.
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УСН для продавца на маркетплейсе
Упрощенная система налогообложения — основной режим для селлеров на маркетплейсах. Но простота работы на УСН зависит от доходов бизнеса.
Показатель
Описание
Ставка налога
Зависит от выбранного объекта налогообложения:
Ставка НДС
Зависит от величины доходов:
Лимит дохода
До 450 млн рублей в год
Лимит ОС
Среднегодовая стоимость — до 200 млн рублей
Численность сотрудников
До 130 человек
Налоговая база
При УСН «Доходы» — вся сумма продаж через маркетплейсы без вычета комиссий площадки.
При УСН «Доходы минус расходы» комиссия маркетплейса уменьшает налоговую базу
Отчетность
Другие ограничения
Продавцы ювелирных изделий не вправе применять УСН (пп. 22 п. 3 ст. 346.12 НК). Запрет не распространяется на тех, кто производит или продает (оптом или в розницу) ювелирные изделия из серебра (письмо Минфина от 29.04.2026 № 03-11-11/35988)
Регистрация бизнеса
Потребуется паспорт и СНИЛС
АУСН
Автоматизированная упрощенная система налогообложения — режим, на котором в 2026–2027 годах компании и предприниматели не платят НДС, страховые взносы и не сдают отчетность. Этот вариант подходит малому бизнесу с небольшим штатом, деятельность которого соответствует установленным для АУСН ограничениям.
Показатель
Описание
Ставка налога
Зависит от выбранного объекта налогообложения:
Лимит дохода
До 60 млн рублей в год
Численность сотрудников
До 5 человек с учетом исполнителей по договорам ГПХ
Налоговая база
При АУСН «Доходы» — вся сумма продаж через маркетплейсы без вычета комиссий площадки.
При АУСН «Доходы минус расходы» комиссия маркетплейса уменьшает налоговую базу
Лимит ОС
Среднегодовая стоимость — до 150 млн рублей
Другие ограничения
АУСН запрещено применять:
Особенности
ОСНО
Основная система налогообложения — режим, на котором нет ограничений по доходам и стоимости основных средств. Подходит для крупного бизнеса с большими оборотами и продавцов ювелирных изделий, которые не могут применять упрощенку.
Показатель
Описание
Ставка налога
Налог на прибыль — 25%
Ставка НДС
0, 10 или 22%
Налоговая база
Расходы на услуги маркетплейса уменьшают налог на прибыль
Отчетность
НПД
Налог на профессиональный доход или самозанятость — режим, на котором можно работать без статуса ИП. Нет отчетности, но есть жесткие ограничения.
Показатель
Описание
Ставка налога
Зависит от покупателя:
Лимит дохода
До 2,4 млн рублей в год
Численность сотрудников
0
Налоговая база
Вся сумма продаж через маркетплейсы без вычета комиссий площадки
Отчетность
Плательщики НПД не сдают отчетность, только формируют чеки в приложении «Мой налог»
Другие ограничения
Самозанятый может продавать только товары собственного производства, перепродажи запрещены
ПСН
Патентная система налогообложения — это режим с фиксированной и предсказуемой суммой налога, который не предусматривает уплату НДС.
По общему правилу применять ПСН для торговли через маркетплейсы нельзя (пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК). Исключение есть только для ИП, которые продают на площадке товары собственного производства на основании патента на производственную деятельность (письмо ФНС от 13.08.2024 № СД-4-3/9211@).
Показатель
Описание
Ставка налога
6% от потенциально возможного дохода, который определяют региональные власти
Лимит дохода
До 20 млн рублей в год
Численность сотрудников
До 15 человек
Налоговая база
Потенциально возможный к получению доход, установленный законом субъекта РФ
Отчетность
На ПСН нет деклараций
Другие ограничения
Как выбрать систему налогообложения для торговли на маркетплейсах: пошаговая инструкция
Шаг 1. Определите, что продаете
Если перепродаете чужие товары, вам доступны только УСН, АУСН или ОСНО. ПСН и НПД запрещены.
Если реализуете товары собственного производства, вам подходят все режимы, включая НПД и ПСН, оформленный на производство, а не на торговлю.
Шаг 2. Оцените годовой доход
До 2,4 млн рублей — попробуйте самозанятость, если нет сотрудников и товар свой.
До 20 млн рублей — УСН без НДС, патент или АУСН.
От 20 до 60 млн рублей — УСН с НДС или АУСН без НДС.
От 60 до 450 млн рублей — УСН с НДС или ОСНО.
Свыше 450 млн — ОСНО.
Шаг 3. Посчитайте долю подтвержденных расходов
Расходы меньше 60% от дохода — подойдет УСН «Доходы» по ставке 6% со всей выручки. Требуется минимум документов.
Расходы больше 60% от дохода и есть подтверждающие документы — УСН «Доходы минус расходы» по ставке 15%. Если документов нет, расходы не учесть, и этот объект невыгоден.
Шаг 4. Определитесь с НДС
Если не готовы работать с НДС, а доход ниже 60 млн рублей, на АУСН можно не платить НДС. Этот спецрежим действует до конца 2027 года.
Если к НДС готовы или он неизбежен, а поставщики крупные (на ОСНО), выбирайте ставку 22% с вычетом входного НДС. Учет сложнее, но налог уменьшается.
Если поставщики без НДС — рассмотрите ставку 5% или 7% без вычета.
Шаг 5. Учтите формат и масштаб бизнеса
Продаете товары собственного производства — рассмотрите НПД.
До 5 работников — присмотритесь к АУСН: нет взносов за персонал (кроме фиксированных на травматизм) и отчетности.
Собственное производство, до 15 сотрудников — ПСН (на производственную деятельность).
Небольшой или средний бизнес без НДС — рассмотрите УСН.
Крупный бизнес или товары, для которых спецрежимы запрещены, — только ОСНО.
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Что в итоге
Тип товара определяет доступные режимы. Перепродажа чужих товаров закрывает путь к НПД и ПСН, а при собственном производстве доступны все пять режимов.
УСН остается основным режимом, но порог без НДС резко снизился.
АУСН — временная, но выгодная для небольших продавцов система: без НДС, без отчетности и страховых взносов за персонал.
ОСНО — без ограничений, но с максимальной нагрузкой. Единственный режим для продавцов ювелирных изделий и оборотов свыше 450 млн рублей.
Налоговая база на УСН «Доходы», АУСН «Доходы» и НПД — полная сумма продаж без вычета комиссии маркетплейса. Это правило означает, что реальная налоговая нагрузка выше, чем кажется при расчете от суммы зачислений на счет. Поэтому выбор системы не должен быть спонтанным решением, а должен опираться на оценку всех параметров.
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Потребуется паспорт и СНИЛС
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