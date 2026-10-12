Системы налогообложения для торговли на маркетплейсах в 2026–2027 годах: что выбрать бизнесу 

Из-за агентской схемы работы маркетплейсов с продавцами расчет их налогов усложняется и требует постоянного контроля, чтобы без ошибок определять налогооблагаемую базу на любом режиме. В последние годы сложности добавляют изменения в законодательстве:

Порог освобождения от НДС на УСН снижен до 20 млн рублей. Это расширило круг плательщиков НДС среди малого бизнеса.

С 2026 года базовая ставка НДС выросла до 22%. Увеличилась налоговая нагрузка на компании на ОСНО и предпринимателей на УСН, которые не применяют пониженные ставки.

Маркетплейсы теперь передают данные о доходах продавцов напрямую в ФНС. Использование УСН 6% и ведение учета только по поступлениям на расчетный счет через онлайн-бухгалтерию банка приведет к ошибкам в расчете налога, штрафам и доначислениям.

В этих условиях выбор оптимального налогового режима и умение своевременно его сменить — способ сохранить рентабельность бизнеса. Рассмотрим все доступные продавцам на маркетплейсах системы налогообложения с учетом последних изменений.