Почему упрощенка станет сложнее

Предприниматели на «упрощенке» привыкли, что НДС — не их забота. Формально налог есть, но платить его не нужно, если доходы не превышают 60 миллионов рублей в год. С 2026 года это правило перестанет работать в прежнем виде: порог снижается в шесть раз — до 10 миллионов рублей.

И это не единственное изменение. С того же 1 января 2026 года ставка НДС вырастет с 20% до 22%, что дополнительно увеличит нагрузку на тех, кто превысит новый лимит. Если доход компании или ИП в 2025 году окажется выше 10 миллионов, с начала 2026 года им придется начислять НДС уже по новой ставке.

Почему новость вызвала столько обсуждений

Потому что для многих компаний на УСН освобождение от НДС было конкурентным преимуществом. Теперь же при лимите в 10 миллионов и ставке 22% работать по-старому не получится. Разница между «упрощенкой» и общей системой почти стирается, а расходы растут.

Если раньше под освобождение попадали почти все микропредприятия, то теперь даже те, кто зарабатывает около 800–900 тысяч рублей в месяц, рискуют выйти за предел и попасть под НДС.

Представим предпринимателя, который оказывает услуги и зарабатывает 12 миллионов в год. Раньше он не платил НДС, а с 2026 будет обязан начислять 22%. Если бизнес работает с физлицами, просто добавить к цене все 22% вряд ли получится, так как люди весьма чувствительны к растущим ценам. Скорее всего, придется искать баланс: где-то урезать издержки, где-то пересматривать цены постепенно, чтобы не отпугнуть клиентов.

Кроме самого налога появится новая отчетность в виде деклараций, счетов-фактур и электронного документооборота. Для тех, кто привык к «упрощенке», это не просто формальность, а переход на другой уровень учета.

Почему решили изменить правила

В Минфине объясняют реформу желанием «выровнять налоговую нагрузку» и сократить разрыв между спецрежимами и общей системой. Иными словами, государство хочет, чтобы бизнес не прятался за УСН, если фактически работает в крупном сегменте.

Снижение лимита до 10 миллионов и повышение ставки НДС до 22% — шаги одной политики. На фоне цифровизации и онлайн-контроля эта логика понятна, но для малого бизнеса перемены будут ощутимыми.

Кому придется перестраиваться

Больше всего почувствуют компании и ИП с оборотом от 10 до 30 миллионов в год. Они слишком малы для общей системы и слишком крупны, чтобы остаться в льготной зоне. Отдельная сложность ждет тех, кто совмещает УСН и патент: теперь доходы по обоим режимам будут суммироваться при проверке лимита. Даже если каждый бизнес укладывается в рамки, в сумме получится превышение.

В сухом остатке до 2026 года еще есть время, и использовать его стоит с умом. Уже сейчас полезно пересмотреть обороты, посчитать, как изменится цена с НДС 22%, и понять, готовы ли ваши клиенты к новому уровню.

Кому-то может быть выгоднее заранее перейти на общую систему, а кому-то — скорректировать структуру расходов, чтобы остаться в пределах лимита.

