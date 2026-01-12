Корпоративные облигации 2025. Альтернатива вкладам и ОФЗ

Обычные люди любят вклады в банки или ОФЗ, потому что там все знакомо и кажется безопасно. Но корпоративные облигации в 2025 году привлекают внимание по одной важной причине — они часто дают доходность заметно выше, чем можно ждать от вкладов или государственных бумаг.
Когда мы говорим об облигациях как об альтернативе, важно понимать, в чем принципиальная разница. Банк берет твой вклад и платит процент — и, если банк вдруг обанкротится, государство защитит твои деньги через систему страхования вкладов (до 1.4 млн рублей на человека). С ОФЗ ты кредитуешь государство — это очень низкий риск, и такие бумаги считаются одними из самых безопасных долговых инструментов.
С корпоративными облигациями ты кредитуешь бизнес, а это уже другой уровень ответственности и рисков, но и потенциально более высокий процент, за который этот риск тебе и платят.
Как правильно диверсифицировать портфель разбираемся с экспертами БАЗАР.
Почему доходность корпоративных облигаций высокая
Доходность корпоративных облигаций формируется исходя из риска, который инвесторы берут на себя. Если компания крупная, с устойчивыми потоками денег, то риск дефолта ниже, и ставка по облигации будет умеренной. Если компания менее стабильная или отрасль очень цикличная, инвесторы потребуют больший процент как компенсацию за риск.
В 2025 году облигации с рейтингом инвестиционного класса (ААА, АА, А) показали доходность, которая превышает доходность ОФЗ по схожим срокам. Так, бумаги с рейтингом А в 2025 году за 11 месяцев принесли около 34,5 % годовых. Казалось бы, вот она идеальная возможность, но важно помнить, что высокая доходность часто отражает не подарок, а риск — и он проявляется, когда наступают трудные времена.
Что такое рейтинги и почему их стоит изучать
Важная вещь в корпоративных облигациях — их рейтинг. Это оценка того, насколько компания, выпустившая бумагу, способна вовремя платить проценты и вернуть деньги в срок. Рейтинги дают агентства вроде АКРА, Эксперт РА и НКР. Чем выше рейтинг, тем ниже вероятность дефолта, и тем меньше доходность. Облигации с рейтингом ниже определенного уровня рынки называют «высокодоходными» или даже «мусорными» — это не ругательство, а обозначение того, что риск высокий и прибыль выше, чтобы этот риск компенсировать.
Если облигация обещает космические проценты, прежде всего стоит посмотреть на рейтинг и сам бизнес (желательно на самую свежую отчетность). Компания должна быть понятной и стабильной, иначе ты рискуешь тем, что проценты ты увидишь, а вот обратно свои деньги — нет.
Риск дефолта
Риск дефолта — это когда компания не платит купон (процент) вовремя или вообще не возвращает твою сумму в конце срока. Такие случаи на рынке корпоративных облигаций происходят чаще, чем хотелось бы, особенно в периоды, когда ставки высокие и компаниям сложнее обслуживать долги.
Поэтому важно не смотреть на доходность в вакууме, а оценивать комплекс факторов — рейтинг эмитента, его бизнес, финансовые отчеты и отрасль. Если бумаги действительно дешевые только потому, что рынок боится проблем — это может быть и шансом, и ловушкой одновременно.
Флоатеры — популярный тип корпоративных облигаций
Флоатеры — это облигации с плавающим купоном. В отличие от обычных, где ставка фиксирована на весь срок, в этих она привязана к какому-то базовому показателю, чаще всего ключевой ставке ЦБ или межбанковской ставке. Когда ставка растет, купон по таким облигациям тоже растет. Когда падает — падает и доходность.
Это делает их интересными в условиях нестабильных ставок. Если Центробанк повышает процент, твой купон автоматически адаптируется. Сейчас на рынке очень много таких бумаг. Но плавающая ставка означает, что заранее спрогнозировать доходность точнее, чем с фиксированной ставкой, нельзя. Поэтому, когда будете выбирать себе облигации, обязательно смотрите на тип их купона.
Оферта в облигациях
Еще одна особенность корпоративных облигаций. Оферта — это право на досрочный выкуп облигаций. Тут есть два варианта:
Call-оферта — право у эмитента выкупить облигации раньше срока, часто по заранее оговоренной цене. Компании — это выгодно, если проценты на рынке упали, и они могут взять новый долг под более низкую ставку. Для инвестора это может быть неприятно, потому что он лишается доходных бумаг раньше, чем планировал.
Put-оферта — право у вас, как у инвестора, потребовать выкуп облигации раньше срока. Это полезно, если рыночные условия ухудшились или хотите уменьшить риск, не дожидаясь срока погашения.
Наличие оферты влияет на цену и общую стратегию. Некоторые облигации без оферты интереснее держать до конца, другие могут быть удобнее с возможностью досрочного выхода — все зависит от целей.
Что такое амортизация
И заключительный, но не менее важный параметр в корпоративных бумагах — амортизация. Это когда часть основной суммы возвращается постепенно, а не одной большой суммой в конце. Это не очень частая опция, но она снижает риск, потому что ты частично получаешь свои деньги обратно раньше и можешь реинвестировать или просто снизить свою экспозицию по этому выпуску. Такой механизм удобен тем, кто не хочет зависеть от одной даты погашения. Он встречается он реже, чем стандартные условия и не всегда выгоден.
Рыночная ликвидность и вторичный рынок
Даже если вы купили облигации, это не значит, что их можно легко продать их в любой момент. Ликвидность сильно различается — у ОФЗ она обычно высокая, у крупных корпоративных выпусков тоже бывает неплохо, а у более узких или менее популярных бумаг может быть слабая. Это значит, что, если вы решите выйти из позиции раньше срока, можете столкнуться с низким спросом и потерей в цене.
Как подбирать облигации новичку
Если вы только знакомитесь с облигациями, логично начинать с более понятных и надежных бумаг. Это могут быть облигации крупных эмитентов с хорошим рейтингом (АА и выше), бумаги с фиксированным купоном и ясными сроками погашения.
Неплохо бы и диверсифицировать — часть денег в ОФЗ как базу, часть — в корпоративные облигации с разными сроками и условиями купона. Так портфель не зависит от одной бумаги или одного сценария движения ставок.
Чем выше потенциальная доходность, тем внимательнее нужно смотреть на рейтинг, условия оферт и амортизацию, а также на ликвидность своих бумаг.
🔥 Лучшие вклады прямо сейчас — короткая подборка по срокам
Мы собрали 9 актуальных вкладов в надежных банках под защитой АСВ (до 1,4 млн ₽) — без запутанных условий
Так что же представляют из себя корпоративные облигации
Корпоративные облигации в 2025 году действительно могут быть интересной альтернативой банковским вкладам и ОФЗ, особенно если смотреть на доходность реально, а не только на цифры на бумаге. Главное — понимать, что высокие проценты — это не бесплатный сыр, а плата за риск. Оценка рейтингов, понимание дефолтов, знание того, что такое флоатеры, оферты и амортизация, — это термины, которые нужно обязательно знать.
Чем больше понимания, за что именно платят эти проценты, тем спокойнее вы будете относиться к своим инвестициям, тем меньше шансов сделать отчаянный шаг в самый неподходящий момент. Это не про страх — это про умение держать ситуацию под контролем, а не позволять рынку управлять вашими нервами.
БАЗАР — социальная сеть для тех, кто думает о будущем своих денег. Здесь пишут про бизнес, инвестиций, личные финансы. Перенимайте опыт практиков и делитесь своими заметками. Благодаря умной ленте и рейтингу авторов ваши посты быстро находят читателей, продвижение бесплатное.
Реклама: АО «Базар», ИНН 5032375210, erid: 2W5zFJSuDP6
Начать дискуссию