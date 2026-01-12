Корпоративные облигации 2025. Альтернатива вкладам и ОФЗ

Обычные люди любят вклады в банки или ОФЗ, потому что там все знакомо и кажется безопасно. Но корпоративные облигации в 2025 году привлекают внимание по одной важной причине — они часто дают доходность заметно выше, чем можно ждать от вкладов или государственных бумаг.

Когда мы говорим об облигациях как об альтернативе, важно понимать, в чем принципиальная разница. Банк берет твой вклад и платит процент — и, если банк вдруг обанкротится, государство защитит твои деньги через систему страхования вкладов (до 1.4 млн рублей на человека). С ОФЗ ты кредитуешь государство — это очень низкий риск, и такие бумаги считаются одними из самых безопасных долговых инструментов.

С корпоративными облигациями ты кредитуешь бизнес, а это уже другой уровень ответственности и рисков, но и потенциально более высокий процент, за который этот риск тебе и платят.