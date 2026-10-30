Юнит-экономика рабочего места: считаем прибыль по каждому креслу в салоне красоты в 2027 году

Считаем одно кресло: «штат» против BEAUTY SPLIT

Используем ту же базу, что в предыдущих статьях серии. Выручка кресла — 200 000 руб. в месяц, мастеру нужно 70 000 руб. «на руки». Кресло доступно 300 часов в месяц (12 часов в день, 25 дней), средняя выручка за час — 1 250 руб., значит, занято 160 часов, то есть загрузка около 53%.

Условные расходы салона на это кресло (одинаковые для обеих моделей):

аренда и коммунальные — 25 000 руб.;

администратор и уборка — 12 000 руб.;

маркетинг и запись — 8 000 руб.;

амортизация и ремонт — 4 000 руб.;

материалы — 8% выручки, 16 000 руб.;

прием платежей — 2% выручки, 4 000 руб. (в модели BEAUTY SPLIT тариф сервиса определяется соглашением с оператором, подставьте свой).

Итого общие расходы кресла 49 000 руб. в месяц, переменные расходы — 10% выручки.

Показатель, руб. в месяц Штат BEAUTY SPLIT, доля салона 63,5% Выручка кресла (оплата клиента) 200 000 200 000 Расходы салона на мастера (вознаграждение, НДФЛ и взносы) 104 759 0 (цена услуги мастера, 72 917, — его выручка, а не расход салона) Доход салона для УСН 200 000 127 083 (сервисное обеспечение) УСН 6% 12 000 7 625 Материалы (8%) 16 000 16 000 Прием платежей (2%) 4 000 4 000 Общие расходы кресла 49 000 49 000 Прибыль кресла ≈14 200 ≈50 500 Маржа к выручке 7,1% 25,2%

Мастер в обоих вариантах получает на руки 70 000 руб.: в штате после НДФЛ, в модели BEAUTY SPLIT после налога на профессиональный доход (4% при работе с физлицами). Разница в прибыли салона — около 36 000 руб. в месяц на одном кресле. Она возникает потому, что салон не платит за мастера налоговые отчисления и принимает в налогооблагаемую базу только доход за сервисное обеспечение. Расчет приведен без вычета страховых взносов из УСН и без региональных ставок.