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Юнит-экономика рабочего места: считаем прибыль по каждому креслу в салоне красоты в 2027 году

Юнит-экономика рабочего места: считаем прибыль по каждому креслу в салоне красоты в 2027 году

Салон может быть прибыльным в целом и при этом терять деньги на отдельных креслах. Рассказываем, как посчитать прибыль каждого рабочего места, найти точку безубыточности по загрузке и понять, что менять: цену, нагрузку, долю или модель работы с мастером. На примере четырех кресел сравниваем «штат» и модель BEAUTY SPLIT.

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Важно

  • Юнит-экономика кресла — это расчет прибыли одного рабочего места за месяц: выручка с кресла минус налоги, прямые расходы и доля общих расходов салона.

  • Главные метрики: часы занятости, выручка за час, загрузка, маржа кресла и точка безубыточности по загрузке.

  • Общие расходы (аренду, администратора, рекламу, бухгалтерское и банковское обслуживание, амортизацию и т. п.) нужно распределять по общему формализованному правилу: кратно площади, часам или доле в выручке. Иначе убыточные кресла останутся незаметными.

  • От модели работы с мастером зависит, какой объем выручки классифицируется как доход салона, а значит, и сколько налогов платит салон и как быстро расходует лимиты ПСН и НДС.

  • На условном примере (выручка кресла 200 000 руб., мастеру 70 000 руб. «на руки») прибыль кресла в штате составляет около 14 200 руб., а в модели BEAUTY SPLIT — около 50 500 руб. Точка безубыточности снижается с 41% до 26% загрузки.

  • Все цифры примера условные. Свои арендные ставки, расходы и тариф приема платежей подставьте в формулы ниже.

Что такое юнит-экономика кресла и зачем она салону

Средняя прибыль салона скрывает слабые места. Если в зале четыре кресла, три зарабатывают, а одно приносит убыток, общий итог все равно может быть положительным, и владелец не видит, что одно рабочее место съедает прибыль остальных.

Юнит-экономика отвечает на вопросы:

  • какую прибыль приносит каждое кресло и в каком режиме загрузки оно выходит в ноль;

  • какие кресла стоит развивать, какие переоборудовать, а какие закрыть или сдать другому исполнителю;

  • как меняется результат при росте цены, загрузки или смене модели расчетов с мастером.

Для расчета нужны четыре метрики:

Метрика

Как считается

Часы занятости

Сколько часов в месяц кресло занято клиентами

Выручка за час

Средний чек ÷ длительность услуги в часах

Загрузка

Часы занятости ÷ часы, когда кресло доступно

Маржа кресла

Прибыль кресла ÷ выручка кресла

Из чего складывается прибыль кресла

Формула проста:

Прибыль кресла = выручка кресла − расходы на мастера − налоги − прямые расходы − доля общих расходов салона.

Статья

Что входит

Как распределять

Расходы на мастера

Вознаграждение, а в штате еще НДФЛ и взносы

По факту, по мастеру

Налоги

УСН, налоги с доходов салона

От суммы налогооблагаемой базы

Материалы

Краска, лаки, расходники

По фактическому расходу или в процентах от выручки

Прием платежей

Эквайринг, комиссия сервиса

В процентах от оплаты

Аренда и коммунальные

Помещение, электричество, вода

По площади, занимаемой креслом

Администратор и уборка

Общий персонал

Пропорционально количеству кресел или суммы выручки

Маркетинг, запись, CRM

Реклама, сервисы записи

По выручке кресла

Амортизация и ремонт

Мебель, оборудование

По оборудованию кресла

Важно: расходы должны быть одинаково распределены для всех сравниваемых вариантов. Тогда разница между ними показывает именно эффект модели, а не разный подход к учету.

Считаем одно кресло: «штат» против BEAUTY SPLIT

Используем ту же базу, что в предыдущих статьях серии. Выручка кресла — 200 000 руб. в месяц, мастеру нужно 70 000 руб. «на руки». Кресло доступно 300 часов в месяц (12 часов в день, 25 дней), средняя выручка за час — 1 250 руб., значит, занято 160 часов, то есть загрузка около 53%.

Условные расходы салона на это кресло (одинаковые для обеих моделей):

  • аренда и коммунальные — 25 000 руб.;

  • администратор и уборка — 12 000 руб.;

  • маркетинг и запись — 8 000 руб.;

  • амортизация и ремонт — 4 000 руб.;

  • материалы — 8% выручки, 16 000 руб.;

  • прием платежей — 2% выручки, 4 000 руб. (в модели BEAUTY SPLIT тариф сервиса определяется соглашением с оператором, подставьте свой).

Итого общие расходы кресла 49 000 руб. в месяц, переменные расходы — 10% выручки.

Показатель, руб. в месяц

Штат

BEAUTY SPLIT, доля салона 63,5%

Выручка кресла (оплата клиента)

200 000

200 000

Расходы салона на мастера (вознаграждение, НДФЛ и взносы)

104 759

0 (цена услуги мастера, 72 917, — его выручка, а не расход салона)

Доход салона для УСН

200 000

127 083 (сервисное обеспечение)

УСН 6%

12 000

7 625

Материалы (8%)

16 000

16 000

Прием платежей (2%)

4 000

4 000

Общие расходы кресла

49 000

49 000

Прибыль кресла

≈14 200

≈50 500

Маржа к выручке

7,1%

25,2%

Мастер в обоих вариантах получает на руки 70 000 руб.: в штате после НДФЛ, в модели BEAUTY SPLIT после налога на профессиональный доход (4% при работе с физлицами). Разница в прибыли салона — около 36 000 руб. в месяц на одном кресле. Она возникает потому, что салон не платит за мастера налоговые отчисления и принимает в налогооблагаемую базу только доход за сервисное обеспечение. Расчет приведен без вычета страховых взносов из УСН и без региональных ставок.

Где точка безубыточности

Точка безубыточности по выручке равна общим расходам кресла, деленным на маржу с рубля выручки (то, что остается после расходов на мастера, налогов и переменных затрат).

Модель

Маржа с рубля выручки

Безубыточная выручка

Часов занятости

Загрузка

Штат

31,6%

≈155 тыс. руб.

≈124

≈41%

BEAUTY SPLIT, доля салона 63,5%

49,7%

≈98,5 тыс. руб.

≈79

≈26%

BEAUTY SPLIT, доля салона 50%

37,0%

≈132 тыс. руб.

≈106

≈35%

Для салона это означает, что в штатной модели кресло должно быть занято минимум 41% времени, а в модели BEAUTY SPLIT при тех же условиях — 26%. Кресла с невысокой загрузкой перестают быть убыточными при меньших усилиях.

Карта кресел: что делать с каждым

Возьмем салон с четырьмя креслами. Для каждого условные выручка и общие расходы (аренда по площади, оборудование отличается).

Кресло

Выручка, руб.

Общие расходы, руб.

Прибыль, штат

Прибыль, BEAUTY SPLIT 63,5%

Прибыль, BEAUTY SPLIT 50%

Парикмахер

260 000

55 000

27 213

74 295

41 200

Маникюр 1

200 000

49 000

14 241

50 458

25 000

Брови

120 000

40 000

−2 055

19 675

4 400

Маникюр 2 (у входа)

110 000

49 000

−14 217

5 702

−8 300

Итого

690 000

193 000

25 181

150 130

62 300

Что видно из карты:

  • в штатной модели два кресла из четырех убыточны (брови и маникюр у входа), а общая прибыль — около 25 тыс. руб. в месяц;

  • при доле салона 63,5% все кресла в плюсе, а итог около 150 тыс. руб. Слабое кресло все равно приносит мало (5,7 тыс. руб.): ему нужна работа с загрузкой или с площадью (увеличением плотности услуг на квадратный метр);

  • при повышении доли мастера до 50% кресло у входа снова уходит в минус (−8,3 тыс. руб.). Значит, такую долю нужно предлагать там, где кресло загружено и приносит достаточную выручку.

Решения по креслам:

  1. Хорошая загрузка, высокая маржа (парикмахер): сохранить и развивать, это место для топовых мастеров.

  2. Нормальная маржа, но низкая загрузка (брови): поднимать загрузку, менять расписание, ввести комплексные услуги.

  3. Слабое кресло (маникюр у входа): перепланировать, сдать площадь под услугу с более высоким чеком или закрыть.

Что сильнее всего влияет на прибыль кресла

Для кресла из примера (200 000 руб., 160 часов в месяц) проверим два рычага.

Изменение

Штат

BEAUTY SPLIT 63,5%

BEAUTY SPLIT 50%

+10 процентных пунктов загрузки (еще 30 часов, +37 500 руб. выручки)

+11 858

+18 648

+13 875

+10% к цене услуг (+20 000 руб. выручки)

+6 324

+9 946

+7 400

В любой модели загрузка дает больше, чем повышение цены на 10%. Причина простая: фиксированные расходы кресла не меняются, поэтому каждый новый час работы приносит маржу почти целиком.

Сильнее всего на итог влияют четыре решения:

  1. Загрузка. Окна в записи, комплексные услуги, напоминания клиентам.

  2. Цена часа. Пересмотр прайса по результатам загрузки: часы с высокой загрузкой можно продавать дороже.

  3. Структура расходов. Материалы, администратор и аренда распределяются по правилам, которые вы можете менять (например, площадь под менее прибыльные услуги).

  4. Доля доходов салона и модель распределения платежей. Это единственный рычаг, который меняет налоговую базу салона.

Сколько кресел помещается в лимит по налогам

В расчете кресла есть еще одна величина: доход салона с одного кресла, который расходует лимиты. Лимит ПСН — 15 млн руб. в 2027 году и 10 млн руб. с 2028 года, порог освобождения от НДС на УСН — 20 млн руб. При доходе салона 127 083 руб. с кресла (1,525 млн руб. в год) в лимиты помещается:

Лимит

Классическая модель работы салона (2,4 млн руб. с кресла)

BEAUTY SPLIT 63,5% (1,525 млн руб.)

BEAUTY SPLIT 50% (1,2 млн руб.)

ПСН 2028, 10 млн руб.

около 4 кресел

около 6,5

около 8

Порог НДС, 20 млн руб.

около 8 кресел

около 13

около 16,7

Здесь расчет кресла упирается в стратегию: чем больше кресел, тем быстрее расходуется лимит. Подробнее с примерами двух салонов мы писали в статье о стратегии 2027–2028 годов.

Что проверить, чтобы расчет выдержал проверку

Модель работает, только если она реально соответствует практике. Три вещи, на которые обращают внимание:

  • Деловая цель и реальность услуг. Мастер действительно оказывает собственную услугу, а салон — свою (сервисное обеспечение). Если разделение существует только на бумаге, налоговая вправе применить ст. 54.1 НК.

  • Признаки трудовых отношений. Закрепленное кресло, график смен и штрафы за опоздание, регулярные одинаковые выплаты — признаки, о которых мы писали в чек-листе самопроверки. Кресло может быть закреплено за мастером, но смены и подчинение — уже нет.

  • Квалификация материалов. Если салон финансирует материалы и вычитает их из суммы мастера, это нужно оформить отдельным соглашением и согласовать с бухгалтером.

Что это означает для бухгалтера

  • Юнит-экономика кресла — управленческий расчет, налоговый учет ведется по салону в целом. Но данные для расчета берутся из учета, поэтому разнесение расходов по креслам стоит закрепить внутренним регламентом.

  • Заведите центры затрат по рабочим местам: аренда по площади, амортизация по оборудованию, администратор по выручке.

  • При УСН «Доходы» налог считается с дохода салона. Страховые взносы за работников уменьшают налог в пределах, установленных НК, поэтому расчет нужно скорректировать под ваш режим и регион.

  • Розница косметики считается отдельным направлением: для нее нужна своя касса, а маржа розницы оценивается отдельно.

  • Сверяйте управленческий отчет по креслам с реестрами платежей и чеками по поставщикам: расхождения часто показывают неверно выбранного мастера в оплате.

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Как BEAUTY SPLIT помогает считать кресло

Расчет энономики «кресла» требует точных данных о доходе каждого работающего «с ним» мастера, и вручную их собирать не просто. BEAUTY SPLIT берет на себя нагрузку, которая связана с приемом и распределением платежей:

  • клиент платит одним платежом сразу за две услуги: услугу мастера и сервисное обеспечение салона. В чеке две позиции с ИНН каждого поставщика, поэтому в доход салона попадает только его часть;

  • проценты по мастерам и услугам задаются заранее и применяются автоматически, так что доля салона по каждому креслу известна без ручных расчетов;

  • реестры и аналитика показывают платежи по мастерам, услугам и периодам. Из них собирается выручка и часы занятости по креслу;

  • при приеме оплаты можно учитывать расход и себестоимость материалов по услуге. Тогда в расчете кресла материалы считаются по факту, а не «на глаз».

Сервис не заменяет полномасштабный управленческий учет: аренду, зарплату администратора и другие общие расходы салон должен учитывать в своей фин модели самостоятельно. Но данные по платежам и поставщикам для нее становятся доступны в режиме «реального времени».

Оцените свои кресла. Специалисты BEAUTY SPLIT бесплатно рассчитают прибыль по рабочим местам при разных моделях работы с мастерами (штат, аренда, сотрудничество и модель, где мастер и салон оказывают отдельные услуги).

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Вывод

Салон зарабатывает на креслах, а не «вообще». Прибыль кресла считается просто: выручка минус расходы на мастера, налоги, материалы, прием платежей и доля общих расходов.

После этого появляются ответы на практические вопросы: какое кресло развивать, где поднимать загрузку, где пересмотреть долю или перепланировать зал. А выбор модели расчетов с мастером решает, сколько из выручки каждого кресла остается салону. Чтобы увидеть это на своих цифрах, закажите бесплатный расчет на BeautySplit.ru.

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