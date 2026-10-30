Юнит-экономика рабочего места: считаем прибыль по каждому креслу в салоне красоты в 2027 году

Важно
Юнит-экономика кресла — это расчет прибыли одного рабочего места за месяц: выручка с кресла минус налоги, прямые расходы и доля общих расходов салона.
Главные метрики: часы занятости, выручка за час, загрузка, маржа кресла и точка безубыточности по загрузке.
Общие расходы (аренду, администратора, рекламу, бухгалтерское и банковское обслуживание, амортизацию и т. п.) нужно распределять по общему формализованному правилу: кратно площади, часам или доле в выручке. Иначе убыточные кресла останутся незаметными.
От модели работы с мастером зависит, какой объем выручки классифицируется как доход салона, а значит, и сколько налогов платит салон и как быстро расходует лимиты ПСН и НДС.
На условном примере (выручка кресла 200 000 руб., мастеру 70 000 руб. «на руки») прибыль кресла в штате составляет около 14 200 руб., а в модели BEAUTY SPLIT — около 50 500 руб. Точка безубыточности снижается с 41% до 26% загрузки.
Все цифры примера условные. Свои арендные ставки, расходы и тариф приема платежей подставьте в формулы ниже.
Что такое юнит-экономика кресла и зачем она салону
Средняя прибыль салона скрывает слабые места. Если в зале четыре кресла, три зарабатывают, а одно приносит убыток, общий итог все равно может быть положительным, и владелец не видит, что одно рабочее место съедает прибыль остальных.
Юнит-экономика отвечает на вопросы:
какую прибыль приносит каждое кресло и в каком режиме загрузки оно выходит в ноль;
какие кресла стоит развивать, какие переоборудовать, а какие закрыть или сдать другому исполнителю;
как меняется результат при росте цены, загрузки или смене модели расчетов с мастером.
Для расчета нужны четыре метрики:
Метрика
Как считается
Часы занятости
Сколько часов в месяц кресло занято клиентами
Выручка за час
Средний чек ÷ длительность услуги в часах
Загрузка
Часы занятости ÷ часы, когда кресло доступно
Маржа кресла
Прибыль кресла ÷ выручка кресла
Из чего складывается прибыль кресла
Формула проста:
Прибыль кресла = выручка кресла − расходы на мастера − налоги − прямые расходы − доля общих расходов салона.
Статья
Что входит
Как распределять
Расходы на мастера
Вознаграждение, а в штате еще НДФЛ и взносы
По факту, по мастеру
Налоги
УСН, налоги с доходов салона
От суммы налогооблагаемой базы
Материалы
Краска, лаки, расходники
По фактическому расходу или в процентах от выручки
Прием платежей
Эквайринг, комиссия сервиса
В процентах от оплаты
Аренда и коммунальные
Помещение, электричество, вода
По площади, занимаемой креслом
Администратор и уборка
Общий персонал
Пропорционально количеству кресел или суммы выручки
Маркетинг, запись, CRM
Реклама, сервисы записи
По выручке кресла
Амортизация и ремонт
Мебель, оборудование
По оборудованию кресла
Важно: расходы должны быть одинаково распределены для всех сравниваемых вариантов. Тогда разница между ними показывает именно эффект модели, а не разный подход к учету.
Считаем одно кресло: «штат» против BEAUTY SPLIT
Используем ту же базу, что в предыдущих статьях серии. Выручка кресла — 200 000 руб. в месяц, мастеру нужно 70 000 руб. «на руки». Кресло доступно 300 часов в месяц (12 часов в день, 25 дней), средняя выручка за час — 1 250 руб., значит, занято 160 часов, то есть загрузка около 53%.
Условные расходы салона на это кресло (одинаковые для обеих моделей):
аренда и коммунальные — 25 000 руб.;
администратор и уборка — 12 000 руб.;
маркетинг и запись — 8 000 руб.;
амортизация и ремонт — 4 000 руб.;
материалы — 8% выручки, 16 000 руб.;
прием платежей — 2% выручки, 4 000 руб. (в модели BEAUTY SPLIT тариф сервиса определяется соглашением с оператором, подставьте свой).
Итого общие расходы кресла 49 000 руб. в месяц, переменные расходы — 10% выручки.
Показатель, руб. в месяц
Штат
BEAUTY SPLIT, доля салона 63,5%
Выручка кресла (оплата клиента)
200 000
200 000
Расходы салона на мастера (вознаграждение, НДФЛ и взносы)
104 759
0 (цена услуги мастера, 72 917, — его выручка, а не расход салона)
Доход салона для УСН
200 000
127 083 (сервисное обеспечение)
УСН 6%
12 000
7 625
Материалы (8%)
16 000
16 000
Прием платежей (2%)
4 000
4 000
Общие расходы кресла
49 000
49 000
Прибыль кресла
≈14 200
≈50 500
Маржа к выручке
7,1%
25,2%
Мастер в обоих вариантах получает на руки 70 000 руб.: в штате после НДФЛ, в модели BEAUTY SPLIT после налога на профессиональный доход (4% при работе с физлицами). Разница в прибыли салона — около 36 000 руб. в месяц на одном кресле. Она возникает потому, что салон не платит за мастера налоговые отчисления и принимает в налогооблагаемую базу только доход за сервисное обеспечение. Расчет приведен без вычета страховых взносов из УСН и без региональных ставок.
Где точка безубыточности
Точка безубыточности по выручке равна общим расходам кресла, деленным на маржу с рубля выручки (то, что остается после расходов на мастера, налогов и переменных затрат).
Модель
Маржа с рубля выручки
Безубыточная выручка
Часов занятости
Загрузка
Штат
31,6%
≈155 тыс. руб.
≈124
≈41%
BEAUTY SPLIT, доля салона 63,5%
49,7%
≈98,5 тыс. руб.
≈79
≈26%
BEAUTY SPLIT, доля салона 50%
37,0%
≈132 тыс. руб.
≈106
≈35%
Для салона это означает, что в штатной модели кресло должно быть занято минимум 41% времени, а в модели BEAUTY SPLIT при тех же условиях — 26%. Кресла с невысокой загрузкой перестают быть убыточными при меньших усилиях.
Карта кресел: что делать с каждым
Возьмем салон с четырьмя креслами. Для каждого условные выручка и общие расходы (аренда по площади, оборудование отличается).
Кресло
Выручка, руб.
Общие расходы, руб.
Прибыль, штат
Прибыль, BEAUTY SPLIT 63,5%
Прибыль, BEAUTY SPLIT 50%
Парикмахер
260 000
55 000
27 213
74 295
41 200
Маникюр 1
200 000
49 000
14 241
50 458
25 000
Брови
120 000
40 000
−2 055
19 675
4 400
Маникюр 2 (у входа)
110 000
49 000
−14 217
5 702
−8 300
Итого
690 000
193 000
25 181
150 130
62 300
Что видно из карты:
в штатной модели два кресла из четырех убыточны (брови и маникюр у входа), а общая прибыль — около 25 тыс. руб. в месяц;
при доле салона 63,5% все кресла в плюсе, а итог около 150 тыс. руб. Слабое кресло все равно приносит мало (5,7 тыс. руб.): ему нужна работа с загрузкой или с площадью (увеличением плотности услуг на квадратный метр);
при повышении доли мастера до 50% кресло у входа снова уходит в минус (−8,3 тыс. руб.). Значит, такую долю нужно предлагать там, где кресло загружено и приносит достаточную выручку.
Решения по креслам:
Хорошая загрузка, высокая маржа (парикмахер): сохранить и развивать, это место для топовых мастеров.
Нормальная маржа, но низкая загрузка (брови): поднимать загрузку, менять расписание, ввести комплексные услуги.
Слабое кресло (маникюр у входа): перепланировать, сдать площадь под услугу с более высоким чеком или закрыть.
Что сильнее всего влияет на прибыль кресла
Для кресла из примера (200 000 руб., 160 часов в месяц) проверим два рычага.
Изменение
Штат
BEAUTY SPLIT 63,5%
BEAUTY SPLIT 50%
+10 процентных пунктов загрузки (еще 30 часов, +37 500 руб. выручки)
+11 858
+18 648
+13 875
+10% к цене услуг (+20 000 руб. выручки)
+6 324
+9 946
+7 400
В любой модели загрузка дает больше, чем повышение цены на 10%. Причина простая: фиксированные расходы кресла не меняются, поэтому каждый новый час работы приносит маржу почти целиком.
Сильнее всего на итог влияют четыре решения:
Загрузка. Окна в записи, комплексные услуги, напоминания клиентам.
Цена часа. Пересмотр прайса по результатам загрузки: часы с высокой загрузкой можно продавать дороже.
Структура расходов. Материалы, администратор и аренда распределяются по правилам, которые вы можете менять (например, площадь под менее прибыльные услуги).
Доля доходов салона и модель распределения платежей. Это единственный рычаг, который меняет налоговую базу салона.
Сколько кресел помещается в лимит по налогам
В расчете кресла есть еще одна величина: доход салона с одного кресла, который расходует лимиты. Лимит ПСН — 15 млн руб. в 2027 году и 10 млн руб. с 2028 года, порог освобождения от НДС на УСН — 20 млн руб. При доходе салона 127 083 руб. с кресла (1,525 млн руб. в год) в лимиты помещается:
Лимит
Классическая модель работы салона (2,4 млн руб. с кресла)
BEAUTY SPLIT 63,5% (1,525 млн руб.)
BEAUTY SPLIT 50% (1,2 млн руб.)
ПСН 2028, 10 млн руб.
около 4 кресел
около 6,5
около 8
Порог НДС, 20 млн руб.
около 8 кресел
около 13
около 16,7
Здесь расчет кресла упирается в стратегию: чем больше кресел, тем быстрее расходуется лимит. Подробнее с примерами двух салонов мы писали в статье о стратегии 2027–2028 годов.
Что проверить, чтобы расчет выдержал проверку
Модель работает, только если она реально соответствует практике. Три вещи, на которые обращают внимание:
Деловая цель и реальность услуг. Мастер действительно оказывает собственную услугу, а салон — свою (сервисное обеспечение). Если разделение существует только на бумаге, налоговая вправе применить ст. 54.1 НК.
Признаки трудовых отношений. Закрепленное кресло, график смен и штрафы за опоздание, регулярные одинаковые выплаты — признаки, о которых мы писали в чек-листе самопроверки. Кресло может быть закреплено за мастером, но смены и подчинение — уже нет.
Квалификация материалов. Если салон финансирует материалы и вычитает их из суммы мастера, это нужно оформить отдельным соглашением и согласовать с бухгалтером.
Что это означает для бухгалтера
Юнит-экономика кресла — управленческий расчет, налоговый учет ведется по салону в целом. Но данные для расчета берутся из учета, поэтому разнесение расходов по креслам стоит закрепить внутренним регламентом.
Заведите центры затрат по рабочим местам: аренда по площади, амортизация по оборудованию, администратор по выручке.
При УСН «Доходы» налог считается с дохода салона. Страховые взносы за работников уменьшают налог в пределах, установленных НК, поэтому расчет нужно скорректировать под ваш режим и регион.
Розница косметики считается отдельным направлением: для нее нужна своя касса, а маржа розницы оценивается отдельно.
Сверяйте управленческий отчет по креслам с реестрами платежей и чеками по поставщикам: расхождения часто показывают неверно выбранного мастера в оплате.
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Как BEAUTY SPLIT помогает считать кресло
Расчет энономики «кресла» требует точных данных о доходе каждого работающего «с ним» мастера, и вручную их собирать не просто. BEAUTY SPLIT берет на себя нагрузку, которая связана с приемом и распределением платежей:
клиент платит одним платежом сразу за две услуги: услугу мастера и сервисное обеспечение салона. В чеке две позиции с ИНН каждого поставщика, поэтому в доход салона попадает только его часть;
проценты по мастерам и услугам задаются заранее и применяются автоматически, так что доля салона по каждому креслу известна без ручных расчетов;
реестры и аналитика показывают платежи по мастерам, услугам и периодам. Из них собирается выручка и часы занятости по креслу;
при приеме оплаты можно учитывать расход и себестоимость материалов по услуге. Тогда в расчете кресла материалы считаются по факту, а не «на глаз».
Сервис не заменяет полномасштабный управленческий учет: аренду, зарплату администратора и другие общие расходы салон должен учитывать в своей фин модели самостоятельно. Но данные по платежам и поставщикам для нее становятся доступны в режиме «реального времени».
Оцените свои кресла. Специалисты BEAUTY SPLIT бесплатно рассчитают прибыль по рабочим местам при разных моделях работы с мастерами (штат, аренда, сотрудничество и модель, где мастер и салон оказывают отдельные услуги).
Вывод
Салон зарабатывает на креслах, а не «вообще». Прибыль кресла считается просто: выручка минус расходы на мастера, налоги, материалы, прием платежей и доля общих расходов.
После этого появляются ответы на практические вопросы: какое кресло развивать, где поднимать загрузку, где пересмотреть долю или перепланировать зал. А выбор модели расчетов с мастером решает, сколько из выручки каждого кресла остается салону. Чтобы увидеть это на своих цифрах, закажите бесплатный расчет на BeautySplit.ru.
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