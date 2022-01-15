Как перейти на налоговый мониторинг: опыт первопроходцев, внутренний контроль, риски

ФНС стремится перевести общение с бизнесом в новую, цифровую, плоскость — перейти на налоговый мониторинг. Для этого придётся оформить цифровую витрину данных, удаленный доступ к которой получит налоговая. Взамен на такой контроль ведомство значительно снизит число выездных проверок.

Кому доступен налоговой мониторинг, кто на него уже перешел, с какими трудностями столкнулся, расскажем сегодня в блоге.

Коротко о налоговом мониторинге

Налоговый мониторинг — особая форма контроля ФНС за деятельностью налогоплательщика, когда налоговая инспекция получает доступ к внутренним информационным, учетным системам компании и необходимым для проверки данным. Например, становятся доступными сведения о первичных документах, заключенных сделках, доходах и расходах, основных средствах, инвентаризации и т.д.

Чем это отличается от привычного контроля:

Можно согласовать с ФНС позицию по отдельным операциям и сделкам . Т.е. выяснить, как с точки зрения рисков ее оценивает налоговая. С одной стороны, вы будете заранее знать о позиции ФНС. С другой, если налоговая дала «добро» на сделку, а контрагент окажется в итоге недобросовестным, то вашей вины в этом не будет. Вас не закидывают требованиями и запросами «предоставить пояснения», хотя, конечно, налоговая все равно может попросить объяснить суть каких-то операций. Обычная выездная проверка может к вам приезжать, например, раз в 3 года, чаще или реже. Зависит от масштаба и характера деятельности, наличия критериев для ВНП. Налоговый мониторинг завершается через 9 месяцев (1 октября) после окончания проверяемого периода (год). Ни камеральные, ни выездные проверки в период мониторинга не проводят.

Исключения, когда ВНП будет проведена, даже во время мониторинга:

Вышестоящий налоговый орган (УФНС, например) проверяет работу подконтрольной налоговой;

Налоговый мониторинг прекращен досрочно;

Налогоплательщик отказался выполнять мотивированное мнение ФНС;

Налогоплательщик направил уточненную налоговую декларацию, в которой уменьшил налог к уплате или увеличил возмещение. Причем декларация отправлена за период, в котором проводился мониторинг, а вот дата отправки уже за пределами этого периода.

Кто может перейти на налоговый мониторинг

Перейти на налоговый мониторинг может компания, отвечающая следующим критериям (объявлены 1 июля 2021 года):

Сумма налогов к уплате за год, предшествующий году подачи заявления, должна быть более 100 млн рублей. В эту сумму нужно включить НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, страховые взносы.

Сумма доходов за тот же период должна быть не менее 1 млрд рублей;

Стоимость активов — не менее 1 млрд рублей.

Как подготовиться

Мы спросили у директора по налогам одной из телекоммуникационных компаний, как они готовились к налоговому мониторингу, с какими сложностями пришлось столкнуться на старте.

«Главное — понять какой пакет документов необходим для входа в налоговый мониторинг.

В каждой компании есть система внутреннего контроля, но она ориентирована скорее на бизнес-задачи менеджмента и акционеров. Это может быть контрольно-ревизионная служба, служба безопасности, внутренний аудит, назначенный акционерами. А ФНС акцентирует внимание на качественном налоговом учете, расчете налогов и их своевременной уплате. Налоговой нужно увидеть результат выполнения контрольных процедур. Пришлось погрузиться в это, разобраться, что именно подразумевается под контролем», — говорит эксперт.

Начальник Управления налогового мониторинга Марина Крашенинникова, подводя итоги кампании по подаче заявлений на участие в мониторинге на 2022 год, отметила, что в 2021 году рабочая группа, которая отвечает за интеграцию информационных систем налогоплательщиков с АИС «Налог-3», делала упор на создание и тестирование сервисов электронного обмена.

В 2022 году начнется работа над автоматизацией истребования документов и налогового контроля. Согласно плану, у 2024 году системы компаний, использующих мониторинг, полностью будут интегрированы с АИС «Налог-3».

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Перейти на налоговый мониторинг своими силами — реально?

Может ли рядовой бухгалтер или собственный отдел бухгалтерии организации разобраться со входом в налоговый мониторинг?

«Для этого может потребоваться около года. Необходимо разобраться с требованиями ФНС России, в том числе будущими, которые пока только в планах, текущим уровнем автоматизации учета и архивирования для обмена информацией и документами. Нужно составить дорожную карту», — делится мнением директор по налогам телекоммуникационной компании.

Объем работы слишком большой и справится собственными силами будет нелегко, особенно, если в первичке преобладают бумажные документы.

Большое значение уделяется контролю — как поступил документ, кто его принял, согласовал, подписал, отправил и т.д. Поэтому к проблеме объема добавляется еще одна — маршрутизация. Путь каждого документа надо отслеживать. По этой причине многие крупные компании уже активно используют в работе ЭДО, не только с контрагентами, но и внутри организации. Существующие бумажные архивы они переводят в цифру.

«В рамках налогового мониторинга с бумажным документооборотом делать нечего. Должен быть ЭДО, должен быть электронный архив. Все эти данные будут доступны для ФНС, это тоже надо учитывать. Налоговая будет направлять запрос в учетную систему налогоплательщика и система должна реагировать на запросы максимально быстро», — подчеркивает эксперт.

В электронной системе можно будет увидеть кто и когда посмотрел документ, а если какой-то контроль не сработал — с чем это связано: с человеческим фактором, технической или методологической ошибкой.

Если же вы работаете с бумажными документами, то потратите огромное количество времени на подтверждение бизнес-процессов. Кроме того, подтверждать историю движения документов и контроля тоже придется в «бумаге».

С ЭДО можно унифицировать формы документов. Например, УПД, поступающие от контрагентов, с точки зрения формата будут одинаковыми. В бумаге же вам могут присылать разные документы — акты, накладные собственной формы, ТОРГ-12 и т.д.

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Взаимоотношения с контрагентами — как переход на налоговый мониторинг отразится на них

«До того, как мы перешли на мониторинг, большая часть документов к нам поступала в бумажном виде, а мы уже сами размещали его в нашей системе в pdf-версии, с привязкой у нужным счетам, договорам и т.д.

Мы начали постепенный переход на ЭДО с контрагентами в 2019 году, а в 2020-м уже всем направляли сообщение, что готовы перейти на ЭДО, создали для этого комфортные условия», — делится эксперт.

«Это пока касается не всех документов, например, подписание договоров имеет большое количество нюансов, поэтому бумажная первичка частично сохраняется.

Но ведь ее тоже нужно как-то показать в системе? Есть какой-то срок для ввода данных из бумажных документов?

«Такие документы мы сканируем и привязываем к операциям в учете, Что касается сроков, все зависит от документа. В компании разработан регламент по документообороту, соответствующий требованиям Налогового кодекса РФ и специализированным нормам законодательства. Все документы должны быть проведены в учете своевременно и отражать реальное финансовое состояние компании. При этом существуют внутренние сроки закрытия отчетных периодов. Любое несоответствие этим правилам может привести к спорам с налоговыми органами».

Эксперт считает, что масштаб мониторинга, вполне вероятно, будет расширяться и охватит больше компаний. Тогда будет вестись уже перекрестная проверка — эта организация показала расход, а вот ее контрагент показал ли доход? Пока подобная автоматизированная система несколько лет работает в отношении НДС. Проверяют счет-фактуры, книги покупок и продаж. Если кто-то показывает расход с НДС, система ФНС тут же проверяет, есть ли у контрагента доход на ту же сумму, заплатил ли он налог.

Что касается НДС, то участники мониторинга могут получить возмещение налога, а также акцизов, в особом, упрощенном порядке (Приказ ФНС России от 11 мая 2021 № ЕД-7-23/478@).

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Чаще всего это базовые документы — акты, накладные, счета-фактуры. Далее — договоры, расшифровки к актам — отчеты консультационные, маркетинговые, статистические. Основные средства — формы ОС-1, ОС-2 и т.д. Строительные формы КС-2, КС-3, документы на перемещение между складами и офисами, например, форма М-15.

С налоговым мониторингом проверка не становится проще — она также требует полного документального обоснования операций.

Зато появляется возможность советоваться с ФНС.

Оценка рисков и мотивированное мнение налоговой

Ключевое значение в налоговом мониторинге имеет внутренний контроль. Если компания выявила какие-то риски, она сообщает об этом ФНС (см. Приложения № 1 и № 3 к приказу ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@). Причем речь не только об отдельных операциях, но и об отраслевых особенностях.

Например, компания Газпром поставляет газ за рубеж, для нефтегазовой отрасли риски во многом связаны с валютным регулированием, политической обстановкой, санкциями и т.п., они влияют как на стоимость услуг, так и на исполнение обязательств, в т.ч. перед бюджетом. Это и есть — отраслевые риски.

Налоговая проводит оценку, составляет карту рисков и на их основе появляется план налогового мониторинга и перечень контрольных мероприятий.

У ФНС есть право запросить у компании документы или пояснения по ее деятельности. Здесь все так же, как и при обычном взаимодействии с налогоплательщиками.

Кроме того, Налоговый кодекс позволяет участвовать в мероприятиях контроля приглашенным экспертам (статьи 95 и 96 НК РФ), а также дает право осматривать помещения и имущество, принадлежащее организации или арендованное ею.

Если ФНС находит нарушения, то составляет мотивированное мнение.

Мотивированное мнение налогового органа

Бывает двух типов, в зависимости от того, кто выступает инициатором:

Дается в ответ на запрос от организации. Если компания сомневается в применении каких-то норм законодательства о налогах, в возможности включить расходы в налогооблагаемую базу или других вопросах —- она спрашивает ФНС.

В запросе нужно указать информацию о сделке, которой касается запрос (цель, условия, сроки и др.), сведения о контрагентах и собственное мнение компании, как следует поступить.

Налоговики дают ответ в течение 1 месяца.

Направляется по инициативе налоговой. Это в случае, если ФНС обнаружила нарушения или факты, которые могут о них свидетельствовать.

Направляется в течение 5 дней со дня составления.

Если компания с мнением налоговой полностью согласна, то нужно их об этом уведомить — направить согласие в течение месяца со дня получения и документально подтвердить, что все было сделано так, как считает ФНС.

Если организация с ФНС не согласна, то в течение месяца необходимо провести взаимосогласительную процедуру. В результате налоговики либо меняют мнение, либо нет.

Далее все зависит от компании. Если она решила прислушаться к ФНС и согласилась с ее мнением, то снова нужно отправить согласие и подтверждение. Если же налогоплательщик решил мотивированное мнение проигнорировать, то в этом случае ему грозит выездная проверка.

Если вы подходите под действующие критерии — кто знает, может в следующем году пороги для вхождения еще снизятся? — начните подготовку к налоговому мониторингу уже сейчас, переводите документы в цифровой вид.

О том, как подготовиться, мы расскажем в следующей части — подпишитесь на блог, чтобы не пропустить выход статьи.