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Какие финансовые задачи отдать на аутсорсинг. Кто заменит сотрудников (бухгалтер, главбух, финдир)

Какие финансовые задачи отдать на аутсорсинг. Кто заменит сотрудников (бухгалтер, главбух, финдир)

Тренд на аутсорсинг непрофильных для бизнеса услуг все больше набирает обороты. В статье мы обсудим, задачи каких финансовых специалистов целесообразно отдать на аутсорсинг. Рассмотрим функционал наиболее популярных позиций: бухгалтер на первичке, бухгалтер по расчету зарплаты, главный бухгалтер, финансовый директор.

После 2020 года подход к работе серьезно поменялся, формат удаленной работы укоренился на всех уровнях, в том числе и для высококвалифицированных специалистов. Процессы дистанционного взаимодействия, безопасного удаленного доступа и обмена закрытой информацией отлажены, что позволяет бизнесу безболезненно передавать ответственные задачи на аутсорсинг. Да и благодаря развитию ЭДО местонахождение специалиста практически перестало играть роль.

Если важно физическое присутствие сотрудника

Если в вашей компании удаленный формат работы категорически не приветствуется, то вам стоит «на берегу» согласовать с аутсорсером необходимость присутствия. Многие провайдеры и реже внешние бухгалтеры-фрилансеры предлагают такую возможность. 

Бухгалтерские услуги

Если задумались о переводе бухгалтерии на аутсорсинг — доверьтесь профессионалам!

Аутсорсер — кто он

Сейчас на рынке представлено большое количество физлиц и компаний, предлагающих услуги аутсорсинга финансовых, бухгалтерских и HR функций — от фрилансеров-одиночек до серьезных фирм, включенных в профильные российские рейтинги (один из самый известный — RAEX). Степень доверия к ним, безусловно, варьируется. Разберем преимущества каждого варианта сотрудничества для наших позиций.

Бухгалтер на первичке

Рассмотрим основные моменты, которые важны бизнесу в функции бухгалтера, и распишем плюсы каждого из трех вариантов ведения бухучета: штатный сотрудник,  профессиональная компания-провайдер, внешний бухгалтер-фрилансер.

На что обратить внимание при выборе формата работы бухгалтера:

Качество работы

Аутсорсинговая компания гарантирует контроль работы своих специалистов в договоре и несет материальную ответственность. Штатный бухгалтер и тем более фрилансер таких гарантий предоставить не могут — управлять процессом придется руководителю компании.

Расходы на бухгалтерию

Здесь все зависит от грамотно выстроенного процесса. В среднем стоимость содержания штатного бухгалтера обходится значительно дороже услуг фрилансера — за счет необходимости нести дополнительные затраты на налоги, содержание рабочего места, повышение квалификации сотрудника.

Аутсорсинговая компания берет эти расходы на себя, да еще и сможет грамотно распределить работы между специалистами, и возьмет на себя обязанности по непрерывному процессу учета.

  • Стабильный процесс. Компания-провайдер работает без больничных, распределяет нагрузку своих специалистов в период отчетности, убережет сотрудников компании от нервных срывов и «вас много, а я одна». И фрилансер, и штатный бухгалтер — как и все люди, могут заболеть, уходят в отпуск или декрет. И на этот период вам придется искать им замену. Правда, фрилансер будет больше подстраиваться под заказчика и планировать отпуск в соответствии с графиком отчетности.

  • Защита информации, конфиденциальность. В распоряжение бухгалтера попадает информация, которая представляет коммерческую ценность (например, база клиентов, себестоимость продукции или услуг, зарплаты топ-менеджмента и т.п.) — она не должна стать известна конкурентам или потребителям. Аутсорсинговая компания дорожит репутацией и гарантирует защиту данных и полную конфиденциальность, это прописано в договоре. А вот фрилансер совсем не гарантирует вам отсутствие утечки, даже при письменных договоренностях. Собственные бухгалтеры тоже не всегда хранят при себе чувствительную информацию о бизнесе и чужих зарплатах.

Что важно для бизнеса

Штатный бухгалтер

Компания- провайдер

Бухгалтер- фрилансер

Качество работы

+/–

+

+/–

Стоимость услуг

+/–

+

Непрерывный рабочий процесс

+

Конфиденциальность информации

+/–

+

Итоги

  • К услугам фрилансера стоит прибегать в случае, если у вас небольшой бизнес без особых рисков и требуется недорогой бухгалтер в единственном лице.

  • Бизнесу среднего размера в зависимости от объема документов больше подойдет вариант со штатным специалистом или с аутсорсинговой компанией. В случае с провайдером вам не нужно ломать голову насчет покупки ПО и замены сотрудника на время отпуска/ больничного/ увольнения, но ограниченное физическое присутствие в офисе может быть непривычно.

  • Если в компании уже есть бухгалтеры, но они перегружены и не справляются со своими задачами — можно передать на аутсорсинг провайдеру только отдельные задачи, а остальную работу перераспределить между бухгалтерами более эффективно.

Какие бухгалтерские функции легче всего передать провайдеру

  • банк (подготовка платежей, банковские выписки, взаимодействие с валютным контролем);

  • авансовые отчеты и расчеты с подотчетными лицами;

  • реализация и расчеты с покупателями;

  • расходы;

  • расчет заработной платы.

Чем больше конфиденциальной информации, тем больше рисков работы с фрилансером, да и внутри компании тоже не всегда удается обеспечить сохранность чувствительной для бизнеса информации. В этом случае лучший вариант — аутсорсинговая компания — он гарантирует, что эта информация не утечет к конкурентам.

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Главный бухгалтер

Главный бухгалтер — это сотрудник компании и руководитель бухгалтерии. Его материальная ответственность может быть установлена трудовым договором. Если такого условия нет, привлечь главбуха получится только в пределах его среднемесячного заработка, а нести полную ответственность он будет только в исключительных случаях по приговору суда.

Важный момент: главный бухгалтер всегда является штатным сотрудником, хотя его задачи могут быть переданы на аутсорсинг. 

На что обратить внимание при выборе специалиста на задачи главного бухгалтера

  • Профессиональный опыт в требуемой отрасли. Каждый руководитель хочет доверять своему главбуху, чтобы не приходилось отвлекаться от задач бизнеса  и вникать в бухгалтерские вопросы, а тем более расхлебывать его ошибки. Аутсорсинговая компания за счет разнообразия своих клиентов из разных индустрий заведомо обладает бОльшим опытом, чем любой отдельно взятый специалист, и гарантирует высокое качество услуг, а также несет ответственность по договору за свои ошибки. Главный бухгалтер, несмотря на весь свой опыт таких объемных гарантий предоставить не имеет возможности.

  • Экспертиза, учет всех изменений в законодательстве. Если главный бухгалтер успевает отследить все изменения — вам повезло. Профессиональные аутсорсинговые компании не только постоянно мониторят законодательные изменения, но и предупреждают своих клиентов о том, что окажет влияние на их бизнес.

  • Взыскание материального ущерба. Ошибки в отчетности могут повлечь огромные налоговые доначисления вкупе с приостановкой бизнеса. С главного бухгалтера получится взыскать ущерб в пределах 20% от его зарплаты (в масштабах современных штрафов это капля в море). Провайдер бухгалтерских услуг, как правило, полностью возмещает убытки компании-клиента, возникшие по его вине.

  • Грамотное руководство процессами / подчиненными. Главный бухгалтер — это еще и руководитель. Он должен руководить командой бухгалтеров и контролировать их работу, а также обеспечивать четкое взаимодействие между бухгалтерией и сервисными подразделениями компании. Любой наемный специалист — обычный человек, который выстраивает взаимодействие исходя из личностных качеств. В случае с провайдером вы получаете уже не эмоционально-окрашенное личностное, а деловое беспристрастное взаимодействие с  командой профессионалов. Ведущие специалисты аутсорсера будут корректно общаться с вашими бухгалтерами, контролируя их работу и обеспечивая взаимодействие с другими подразделениями.

  • Умение «сэкономить» (имеется в виду в обход законодательства). Здесь провайдера нанимать нет смысла — он работает строго в рамках закона и не будет предлагать вам «серые» схемы.

  • Защита информации, конфиденциальность. Главный бухгалтер владеет всей важной финансовой информацией — поэтому обеспечение конфиденциальности крайне актуально. Аутсорсинговая компания здесь имеет преимущества, т.к. гарантирует полную защиту данных и конфиденциальность по договору и обладает инструментами для этого, в отличие от любого физического лица, даже оформленного в штат.  Решить этот вопрос со штатным главбухом помогает заключение соглашения о неразглашении информации — так вы переводите вопрос доверия в юридическую плоскость.

Что важно для бизнеса

Главный бухгалтер

Провайдер бухгалтерских услуг по договору

Профессиональный опыт, отраслевой опыт

+/–

+

Экспертиза, учет всех изменений в законодательстве

+/–

+

Взыскание материального ущерба

+/–

+

Умение «сэкономить»

+

Грамотное руководство процессами / подчиненными

+/–

+/–

Конфиденциальность информации

+

+

Итоги

  • Если вы больше всего цените удобство, гарантии, качество ведения учета, соблюдаете законодательство и готовы за это платить — вам однозначно стоит сотрудничать с компанией-провайдером.

  • Если ваш приоритет  — «серые» схемы (и вы готовы ставить его выше риска налоговых доначислений) и/или если ваш бизнес — с низким уровнем риска — тогда удобнее иметь главбуха в штате.

  • Если вы придерживаетесь консервативных взглядов и вам важно, чтобы главбух был всегда «под рукой» — тогда вам также лучше держать штатного специалиста. 

  • Если у вас достаточно крупный бизнес, который находится под пристальным вниманием регуляторов и нуждается в безукоризненном учете, то вам лучше воспользоваться услугами хорошего аутсорсингового провайдера либо нанять в штат высококвалифицированного финансового руководителя с командой бухгалтеров. Второе может быть дороже.

Компания «Бетерра» предоставляет аудиторские, бухгалтерские, налоговые услуги более 30 лет на российском рынке и имеет обширный опыт в различных отраслях экономики: от торговли до строительства, IT и фармацевтики.

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Финансовый директор (CFO)

Это профессиональный финансист с большим опытом, который напрямую отвечает за финансовую устойчивость компании. Постоянный сотрудник такого уровня требуется не всегда, но его компетенции и экспертиза периодически необходимы любому бизнесу. 

Вариант 1. Если у вас нет своего финансового директора: брать или нет

Хороший финансовый руководитель будет стоить дорого — далеко не каждый бизнес может себе позволить взять его в штат. 

Вариант аутсорсинга удобен тем, что специалистов можно привлекать на разовые сложные задачи или просто консультацию, и не платить постоянную зарплату:

  • На рынке огромное количество предложений физлиц по услугам финансового управления. Многие из них работают по совместительству, имеют хороший опыт и рекомендации. Схема однозначно рабочая, особенно если специалист имеет релевантный опыт в вашей индустрии.

  • Провайдер не заменит CFO для компании, но предложит широкий спектр финансовых услуг, а внешний консультант обеспечит компетенции в рамках своего опыта. 

Вариант 2. Если у вас уже есть финансовый директор: нужно ли что-то отдавать на аутсорсинг

Даже если финдир есть у вас в штате и он профи в финансовой сфере, далеко не факт, что он обладает разносторонними компетенциями для решения современных задач, которые периодически встают перед финотделом в любом бизнесе: аудит и оптимизация существующих финансовых процессов, роботизация рутинных функций, донастройка учетных систем, внедрение CRM с финансовым блоком, постановка управленки в компании, разработка долгосрочной стратегии развития на основе многофакторного анализа и т.п. 

Задачи CFO, которые могут быть решены с помощью частных консультантов или профессиональных компаний

1. Цифровизация финансовой функции.

От автоматизации учета и финансовых моделей в целом зависит достоверность и актуальность финансовой информации для бизнеса. Необходимо грамотно ставить задачи техническим специалистам и контролировать реализацию цифровых проектов.Однако любой финансист в одном лице, не важно, в штате он или на фрилансе, не сможет обеспечить внедрение и/или интеграцию ПО, нового автоматизированного процесса или настроить финансовые отчеты под нужды компании без квалифицированной поддержки как минимум программиста, как максимум — технического писателя.

При найме внешнего консультанта для этих целей вам в любом случае потребуется обеспечить поиск технической команды (в вашем штате или на фрилансе).

Компания-провайдер предложит вам услуги не одного человека, а команды специалистов для решения вашей задачи. Это могут быть финансовые менеджеры, аналитики, разработчики, налоговые консультанты и т.п. При большом штате разноплановых специалистов услугу вам окажут качественнее (больше людей — больше компетенций).

2. Разовые задачи CFO, в которых внешние эксперты и разработчики будут однозначно полезны для бизнеса:

  • Аудит финансовых бизнес-процессов и рекомендации по повышению их эффективности.

  • Аудит управленческого учета и оперативной отчетности.

  • Создание финансовой модели.

  • Настройка/постановка управленческого учета — формирование отчетов о финансовых результатах, движении денежных средств.

  • Бюджетирование и планирование, прогнозный управленческий баланс — внедрение, интеграция с учетными системами, настройки справочников, автоматизация расчетов финансовой модели, вознаграждения сотрудников.

3. Регулярные задачи, которые можно передать на аутсорсинг:

  • Ведение управленческого учета для получения оперативной информации собственниками бизнеса.

Итоги

  • Если у вас уже есть финдир в штате, то с позиции профильной специализации (финансы) его никто не заменит. Но новые потребности, особенно связанные с цифровизацией, требуют отдельного внимания и создают дополнительную нагрузку на финансового руководителя. Поэтому такие задачи имеет смысл отдать внешнему подрядчику, который специализируется на этом.

  • Если ваш бизнес растет, увеличивается количество клиентов и поставщиков, а вы уже не справляетесь с операционными отчетами, анализом и обработкой всех финансовых потоков — это сигнал, что вашей компании нужен финансовый директор. Лучше всего нанять в штат CFO, который будет видеть всю ситуацию изнутри и оперативно принимать решения.

  • Если финансового директора нет и у вас разовая задача или проект — проще и дешевле нанять внешнего специалиста. Чем сложнее проект, тем больше стоит склоняться в сторону компании, а не фрилансера в одном лице, т.к. у первой заведомо больше разноплановых компетенций за счет большого количества экспертов.

  • Если ваша задача связана с цифровизацией финансовой функции и нет соответствующих ресурсов в штате, выгоднее всего нанять компанию-провайдера — так ваш проект будет реализован быстро и не рискует растянуться на годы. Плюс вы сразу получите опытную команду, если не хотите самостоятельно искать разных специалистов на рынке.

Реклама: АО «Бетерра», ИНН 7704154440, erid: 2W5zFJaALAt

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