Какие финансовые задачи отдать на аутсорсинг. Кто заменит сотрудников (бухгалтер, главбух, финдир)

Бухгалтер на первичке

Качество работы

Аутсорсинговая компания гарантирует контроль работы своих специалистов в договоре и несет материальную ответственность. Штатный бухгалтер и тем более фрилансер таких гарантий предоставить не могут — управлять процессом придется руководителю компании.

Расходы на бухгалтерию

Здесь все зависит от грамотно выстроенного процесса. В среднем стоимость содержания штатного бухгалтера обходится значительно дороже услуг фрилансера — за счет необходимости нести дополнительные затраты на налоги, содержание рабочего места, повышение квалификации сотрудника.

Аутсорсинговая компания берет эти расходы на себя, да еще и сможет грамотно распределить работы между специалистами, и возьмет на себя обязанности по непрерывному процессу учета.

Стабильный процесс . Компания-провайдер работает без больничных, распределяет нагрузку своих специалистов в период отчетности, убережет сотрудников компании от нервных срывов и «вас много, а я одна». И фрилансер, и штатный бухгалтер — как и все люди, могут заболеть, уходят в отпуск или декрет. И на этот период вам придется искать им замену. Правда, фрилансер будет больше подстраиваться под заказчика и планировать отпуск в соответствии с графиком отчетности.

Защита информации, конфиденциальность. В распоряжение бухгалтера попадает информация, которая представляет коммерческую ценность (например, база клиентов, себестоимость продукции или услуг, зарплаты топ-менеджмента и т.п.) — она не должна стать известна конкурентам или потребителям. Аутсорсинговая компания дорожит репутацией и гарантирует защиту данных и полную конфиденциальность, это прописано в договоре. А вот фрилансер совсем не гарантирует вам отсутствие утечки, даже при письменных договоренностях. Собственные бухгалтеры тоже не всегда хранят при себе чувствительную информацию о бизнесе и чужих зарплатах.