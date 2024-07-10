Учет курсовых разниц в 2024 году: налоговый и бухгалтерский учет

Курсовые разницы неизбежны для организаций, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и не только. Это не самый простой участок учета. Поможем разобраться, как правильно считать курсовые разницы и чем отличается их отражение в бухгалтерским и налоговым учете в 2024 году.

Бухгалтерский учет

Появление курсовых разниц неизбежно, если у компании есть валютные денежные средства или исчисляемая в валюте задолженность.

Курс валюты постоянно меняется, поэтому указанные показатели должны пересчитываться в рублях по текущему курсу. В зависимости от колебания курса активы или обязательства дорожают, либо дешевеют в рублевом эквиваленте. Это изменение их рублевой стоимости и является курсовой разницей.

Положительная разница образуется при повышении текущего курса валюты по сравнению с предыдущим. В результате пересчета по актуальному курсу:

снижается стоимость обязательства (кредиторской задолженности);

дорожает стоимость актива (валюты, дебиторской задолженности).

Такой вид разниц является доходом организации и относится к прочим доходам.

Отрицательная курсовая разница появляется, когда текущий курс падает по отношению к предыдущему. При пересчете по курсу:

дорожает обязательство (кредиторская задолженность);

дешевеет актив (валюта, дебиторка).

Отрицательные разницы относят к прочим расходам.

Проводки по начислению курсовых разниц:

Дт 52 (50, 60, 62, 66, 67) Кт 91.01 — положительная курсовая разница включена в прочие расходы;

Дт 91.02 Кт 52 (50, 60, 62, 66, 67) — отрицательная курсовая разница включена в прочие доходы.

Пересчет производится (п. 7 ПБУ 3/2006):

на дату совершения операций в валюте, включая дату полного или частичного исполнения обязательства;

на отчетную дату.

Отчетной в бухгалтерском учете является дата, на которую составляется бухгалтерская отчетность.

Для сближения с налоговым учетом общепринятой является практика пересчета валютных активов и обязательств ежемесячно на последнее число каждого месяца.

При этом, как правило, применяется курс ЦБ. Если стороны договора сошлись на том, что в расчетах они используют другой курс, то в учете операции отражаются в пересчете по этому установленному договором курсу.

Предоплаты, авансы выданные и полученные в бухучете не пересчитываются (п.10 ПБУ 3/2006).

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Налоговый учет

В налоговом учете курсовые разницы признаются аналогично бухгалтерскому и исчисляются по курсу ЦБ:

Курсовые разницы отражаются в составе внереализационных доходов или расходов и влияют на размер налоговой прибыли.

Авансы и предоплаты в налоговом учете не переоцениваются.

Для организаций, ведущих ВЭД, колебания курсов могут значительно повлиять на величину налога на прибыль. Для того чтобы уменьшить это влияние, порядок признания курсовых разниц в налоговом учете был временно изменен. Закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ внес поправки в статьи 271, 272 НК:

Положительные курсовые разницы включаются в доходы только на дату погашения обязательства. Это положение действует в течение 2022–2024 гг. Для этого по каждому обязательству курсовые разницы исчисляются отдельно и относятся к доходам по мере погашения обязательств.

Отрицательные курсовые разницы аналогично признаются только при погашении долга. Этот порядок действителен в течение 2023-2024 гг. В 2022 отрицательные курсовые разницы отражались по-старому.

Таким образом действие изменений курса на величину налоговой прибыли значительно смягчается. Данное правило относится только к требованиям и обязательствам. Валюта на расчетном счете и в кассе организации пересчитывается как обычно.

Указанный порядок действий не означает, что переоценка не нужна в течение всего периода, когда обязательство не погашено. Пересчет производится, как и раньше, но разница накапливается на отдельных счетах до момента погашения обязательства. Когда это происходит, накопленная разница относится на налоговые доходы и расходы.

Учет этих накопленных разниц ведется по регистрам налогового учета. Частичное списание с них происходит при погашении каждого конкретного обязательства. Поскольку в бухгалтерском учете отнесение на доходы и расходы происходит сразу же, бухгалтерские и налоговые итоги могут значительно различаться.

Продемонстрируем расчет курсовых разниц на примере.

Пример: иностранному покупателю продан товар на сумму 10 000 евро. Реализация прошла 20 февраля, а полная оплата от покупателя поступила 20 марта.

Условный курс ЦБ:

20 февраля — 99 руб./евро;

29 февраля — 101 руб./евро;

20 марта — 102 руб./евро.

Учитываем курсовые разницы:

1. 20 февраля прошла отгрузка:

10 000 х 99 = 990 000 руб.

Проводка по выручке: Дт 62 Кт 90.01 — 990 000 руб.

2. 29 февраля (на последний день месяца) дебиторская задолженность пересчитана по курсу и составила:

10 000 х 101 = 1 010 000 руб.

Дебиторская задолженность в рублях выросла и поэтому организация исчисляет положительную курсовую разницу в сумме:

1 010 000 – 990 000 = 20 000 руб.

В бухгалтерском учете эта разница признается в составе прочих доходов:

Дт 62 Кт 91.01 — 20 000 руб.

В налоговом учете она отражается в составе отложенных доходов по курсовым разницам, поскольку на 29 февраля обязательство еще не погашено.

3. 20 марта покупатель перечислил 10 000 евро, что в рублях составило:

10 000 х 102 = 1 020 000 руб.

Проводка по оплате: Дт 52 Кт 62 — 1 020 000 руб.

Стоимость дебиторской задолженности опять выросла, и снова будет признана положительная курсовая разница в сумме:

1 020 000 – 1 010 000 = 10 000 руб.

Сумма этой курсовой разницы рассчитывается из сравнения с рублевой величиной задолженности по состоянию на 29 февраля.

В бухучете признается курсовая разница:

Дт 62 Кт 91.01 – 10 000 руб.

В налоговом учете в связи с погашением обязательства признается налоговый доход по накопленной курсовой разнице:

20 000 + 10 000 = 30 000 руб.

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Курсовые разницы и НДС

Изменения курса валюты на НДС влияния не оказывают.

При реализации сумма в валюте пересчитывается в рубли один раз: по текущему курсу в момент отгрузки или полной предоплаты. Именно в этот момент происходит начисление НДС.

В дальнейшем сумма возникшей задолженности пересчитывается по меняющемуся курсу, но эти пересчеты не изменяют уже начисленный НДС.

Курсовые разницы при УСН

Плательщики УСН применяют кассовый метод и в силу этого обстоятельства большинство курсовых разниц обходит их стороной.

Валютная выручка признается на дату получения оплаты и пересчитывается в рубли по курсу на эту же дату. В дальнейшем курсовых разниц по этой выручке не возникает.

Столкнуться с пересчетом плательщики УСН могут при покупке или продаже валюты, так как банки покупают или продают валюту по более выгодному для них курсу, который отличается от курса Центробанка.

Поскольку именно по курсу ЦБ операции отражаются в учете, будет возникать разница при пересчете валютных средств. В письме Минфина от 22.06.2021 № 03-11-06/2/48987 разъясняется, как учитывать такие разницы, причем самым невыгодным для упрощенцев образом:

полученные положительные курсовые разницы признавать в доходах на основании п. 1 ст. 346.15 НК;

отрицательные курсовые разницы не отражать в составе налоговых расходов УСН, поскольку такие расходы отсутствуют в списке налоговых затрат УСН в ст. 346.16 НК.

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