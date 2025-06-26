Может ли директор выписать сам себе премию

Самопремирование — не всегда сомнительная идея
По общему правилу решение о поощрении руководителя, в том числе премией, принимают участники ООО или совет директоров. Если решение — коллегиальное (принято несколькими или многими лицами), то оно оформляется протоколом. Если решение о премировании генерального директора принимает единственный участник, ему следует издать решение о премировании.
По общему правилу гендир сам себя премировать не вправе, за исключением весьма редких случаев:
такое полномочие дано ему уставом общества или прямо прописано в контракте;
гендир является одновременно и единственным участником ООО.
Кто подписывает документы на премирование
После того как составлен протокол коллегиального органа управления или оформлено решение единственного учредителя, издается приказ на премирование. Возникает вопрос о том, кто его подписывает.
Если в обществе коллегиальное управление, нужно изучить положения устава. В нем должно быть установлено, чья подпись должна стоять под приказом на премирование гендира. Скорее всего, это будет председатель совета директоров — основания для такого довода дает анализ положений законов об АО (ст. 11, 47, 69), об ООО (ст. 32, 39, 40).
Формулировки приказа могут быть стандартными, например: «Премировать генерального директора ООО «Чистая прибыль» В.А. Дементьева, табельный номер 1, в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей» или «20% от ежемесячного (годового) оклада».
Если генеральный директор — одновременно единственный учредитель (акционер или участник компании), либо такое право закреплено в уставе или иных локальных нормативных актах (в соответствии со ст. 12, 39, 40 закона об ООО и ст. 11, 47, 69 закона об АО), он имеет возможность оформить решение о премировании единственного собственника (участника, акционера). В этом документе может быть предусмотрена выплата ему премии с указанием оснований для ее начисления — в том числе ссылкой на положения устава или иного внутреннего регламентирующего документа. Также следует определить, за какие результаты деятельности, за какой период и в каком размере предусматривается данная выплата.
Что будет, если генеральный директор премирует себя без оснований
Если генеральный директор не является единственным участником и вознаградит себя за ударный труд без оснований, с нарушением вышеописанного порядка, возможен конфликт с заинтересованными лицами, то есть учредителями (участниками, акционерами).
Они могут потребовать в судебном порядке взыскать с него убытки, причиненных обществу, то есть суммы премий (ст. 277 ТК, ст. 15 ГК, ст. 44 закона об ООО, ст. 71 закона об АО, п. 6 постановления Пленума ВС от 02.06.15 № 21).
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Что скажет суд
Такие дела нередко доходят до Верховного суда. Он в подавляющем большинстве случаев не одобряет самопремирование и подтверждает законность решений о взыскании убытков с директоров за необоснованные премии себе любимым. Примеры: определения ВС от 27.03.19 № 307-ЭС19-3066, от 29.11.18 № 305-ЭС18-19786 и проч.
Так, например, гендиректор ООО, не являясь единственным участником, поощрял себя премиями на сумму почти 15 млн руб. В уставе не было ни слова о том, что он может поощрять себя лично и самопремировать без согласия участников. ООО в суде требовало вернуть суммы премий. Три инстанции не усмотрели никаких нарушений. Хотя вот примечательный факт: оклад гендира составлял 133 тыс. руб., а в качестве премии он получал в среднем по 620 тыс. (исходя из того, что к возврату ООО требовало 14 843 056 руб. незаконно выплаченных в качестве премии за последние два года). Тут имел место еще и корпоративный конфликт.
В общем, дело дошло до ВС (три инстанции не усмотрели никаких нарушений), и он ожидаемо предписал нижестоящим инстанциям присмотреться повнимательнее — нарушения налицо.
Руководитель организации выступает в роли работодателя по отношению к сотрудникам и одновременно является наемным специалистом в глазах учредителей. В трудовом договоре с генеральным директором было прописано, что право на получение премии реализуется «по итогам решения общего собрания участников общества». Верховный суд подчеркнул, что у директора есть полномочия издавать распоряжения о премировании подчиненных работников, но он не вправе применять это право в отношении себя лично. Это может вызвать конфликт интересов. Если гендир допускает подобное противоречие и действует в ущерб компании, руководствуясь личной выгодой, то он обязан возместить причиненные убытки (определение ВС от 16.12.22 № 305-ЭС22-11727).
Возможные проблемы с налогами
Выплаты крупных премий управленцам, как правило, весьма интересуют налоговиков. В особенности, если премия выплачивается:
участнику компании;
несмотря на убыточность компании;
хотя соотношение управленческих доходов и расходов таково, что выплата премии причиняет ущерб фирмы;
в ЛНА нет конкретных критериев премирования, системы оценки выполнения показателей, за достижение которых можно так щедро премировать.
Нередко ИФНС исключают из прибыли суммы выплаченных премий. Отстоять эти расходы можно лишь при наличии доказательств того, что крупные премии выплачены за действительно выдающиеся результаты работы.
Что изменится в регулировании премий с 1 сентября 2025 года
Статья 135 Трудового кодекса будет дополнена частью третьей. Она посвящена премиям. В частности, в ней прописано право работодателя указывать в профильном ЛНА основания для снижения премий в связи с наличием дисциплинарных взысканий. При этом уменьшать премии допустимо только за тот месяц, в котором наложено взыскание, и в результате депремирования зарплата не может быть снижена более чем на 20%.
Итак, допустимость самопремирования гендиректора — вопрос дискуссионный, решение которого лежит и в правовой, и в этической плоскости. С одной стороны, успешный руководитель заслуживает поощрения, с другой, самостоятельное поощрение без оглядки на коллегиальный орган управления приведет к конфликту интересов.
Изучайте новшества в законах, регулярно освежайте в памяти положения устава, трудового договора, оформляйте все решения в строгом соответствии с законодательством. Помните о том что любое решение управленца должно быть документально обоснованным и отвечать интересам компании, а вести к личной выгоде.
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