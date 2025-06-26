Может ли директор выписать сам себе премию

Что скажет суд

Такие дела нередко доходят до Верховного суда. Он в подавляющем большинстве случаев не одобряет самопремирование и подтверждает законность решений о взыскании убытков с директоров за необоснованные премии себе любимым. Примеры: определения ВС от 27.03.19 № 307-ЭС19-3066, от 29.11.18 № 305-ЭС18-19786 и проч.

Так, например, гендиректор ООО, не являясь единственным участником, поощрял себя премиями на сумму почти 15 млн руб. В уставе не было ни слова о том, что он может поощрять себя лично и самопремировать без согласия участников. ООО в суде требовало вернуть суммы премий. Три инстанции не усмотрели никаких нарушений. Хотя вот примечательный факт: оклад гендира составлял 133 тыс. руб., а в качестве премии он получал в среднем по 620 тыс. (исходя из того, что к возврату ООО требовало 14 843 056 руб. незаконно выплаченных в качестве премии за последние два года). Тут имел место еще и корпоративный конфликт.

В общем, дело дошло до ВС (три инстанции не усмотрели никаких нарушений), и он ожидаемо предписал нижестоящим инстанциям присмотреться повнимательнее — нарушения налицо.

Руководитель организации выступает в роли работодателя по отношению к сотрудникам и одновременно является наемным специалистом в глазах учредителей. В трудовом договоре с генеральным директором было прописано, что право на получение премии реализуется «по итогам решения общего собрания участников общества». Верховный суд подчеркнул, что у директора есть полномочия издавать распоряжения о премировании подчиненных работников, но он не вправе применять это право в отношении себя лично. Это может вызвать конфликт интересов. Если гендир допускает подобное противоречие и действует в ущерб компании, руководствуясь личной выгодой, то он обязан возместить причиненные убытки (определение ВС от 16.12.22 № 305-ЭС22-11727).