Может ли юридическое лицо простить долг контрагенту

Прощение долга: налоговые последствия у кредитора

Вы простили должнику долг — и теперь думаете, можно ли эту сумму исключить из налога на прибыль? По мнению Минфина и ФНС, прощенную сумму нельзя учитывать в расходах по налогу на прибыль. Они считают, что:

прощение долга — это как дарение (письмо Минфина от 16.09.2020 № 03-03-06/2/81343);

доходы и расходы по договорам дарения в налоговую базу не входят;

значит, и в расходах такую сумму не покажешь (письмо ФНС от 17.08.2022 № СД-4-3/10775).

Убыток от прощения долга нельзя списать как безнадежный долг (письма Минфина от 13.02.2025 № 03-03-06/1/13152 и от 14.03.2023 № 03-03-06/1/21456).

Некоторые суды признают, что если прощение долга было в интересах компании, то его можно учесть во внереализационных расходах. Например, действия могут быть признаны экономически обоснованными, если:

должник — ваш контрагент;

вы простили долг, чтобы сохранить деловые отношения;

получили другие выгоды (например, укрепили деловые связи, чтобы получать новые заказы).

Такую позицию поддерживал Президиум ВАС в постановлении от 15.07.2010 № 2833/10. Кроме того, в п. 31 постановления № 6 указано: прощение долга не всегда считается дарением — все зависит от обстоятельств.

В общем, если вы докажете коммерческую выгоду, то есть шанс признать этот убыток обоснованным расходом. Но будьте готовы к тому, что придется отстаивать свою позицию в суде.

НДС-последствий не наступит, если кредитор прощает долг по оплате поставки, по займу. Если вы в качестве покупателя авансировали поставку, приняв к вычету НДС, а далее простили продавцу долг, то следует НДС восстановить.

Если кредитор прощает долг по оплате товаров (работ, услуг, имущественных прав), то НДС не начисляется, так как налог уже начислили при отгрузке (подп. 1 п. 1 ст. 167 НК). Прощение долга НДС не облагается (п. 1 ст. 146 НК). НДС, начисленный раньше, корректировать не нужно.

Теперь относительно прощения долга по займу. Эта операция не является объектом обложения НДС (п. 1 ст. 146 НК). Если заем выдавали товарами, то НДС уже перечислен при передаче заемщику (ст. 39, 146 НК, п. 1 ст. 807 ГК), второй раз НДС начислять не нужно. Денежный заем НДС не облагается (ст. 39, 146 НК).

Если долг прощает покупатель, следует обратить внимание на объяснения Минфина. Ведомство считает, что восстанавливать «входной» НДС с аванса нужно тогда, когда покупатель списывает дебиторку по неполученным товарам (работам, услугам, правам) (письма от 02.12.2020 № 03-07-11/105235, от 28.01.2020 № 03-07-11/5018).

Если кредитор применяет УСН, то сумма прощенного долга в расходах не учитывается при объекте «доходы» в любом случае (п. 1 ст. 346.18 НК). При объекте «доходы минус расходы» подобный расход не указан в списке п. 1 ст. 346.16 НК.

Если кредитор применяет ЕСХН, то прощенный долг в расходах он не учитывает, так как этот расход не значится в списке п. 2 ст. 346.5 НК. Если простили долг по оплате товаров (работ, услуг, прав), то на дату прощения нужно признать доход от их реализации.