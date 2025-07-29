Может ли юридическое лицо простить долг контрагенту

Когда прощение долга между коммерческими фирмами правомерно
Эта операция будет законной при условиях:
В ней отсутствуют признаки дарения (п. 1 ст. 572, подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК).
Она не нарушает прав других в отношении имущества кредитора (п. 1 ст. 415 ГК, п. 30 постановления Пленума ВС от 11.06.2020 № 6, далее — постановление № 6).
Должник не против, о чем сообщит после получения уведомления кредитора в разумный срок (п. 2 ст. 415 ГК).
Если не будет согласия, то не будет и прощения (п. 34 постановления № 6). Даже отказ от иска полностью или частично не означает прощения и не влечет прекращения обязательства (п. 35 постановления № 6).
Выявленные признаки дарения сделают прощение долга неправомерным (п. 1 ст. 572, подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК). Неоспоримый признак дарения — это намерение кредитора одарить должника прощением долга (п. 3 обзора, утв. информационным письмом Президиума ВАС от 21.12.2005 № 104, п. 31 постановления № 6). Чтобы исключить этот риск, достаточно прямо указать, в чем заключаются реальные выгоды кредитора — отсрочка платежа по иному обязательству, погашение спорного долга в досудебном порядке и т. д.
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Что разъясняет Верховный суд насчет прощения долга
В постановлении № 6 есть ряд важных моментов о прощении долга. Например:
Не важно, наступил срок возврата или нет. Даже если срок еще не подошел или были какие-то условия — это не мешает простить долг.
Пример: вы должны вернуть деньги через полгода, но кредитор уже сейчас говорит: «Не надо». Это считается прощением долга (п. 30 постановления № 6).
Снижение процентов — это не прощение долга. Если кредитор просто снизил ставку по займу, это не значит, что он простил часть долга. Пример: вместо 20% годовых теперь 10%. Это не прощение, а изменение условий договора (п. 31 постановления).
Должно быть понятно, какой именно долг прощен. Кредитор должен ясно указать, какое именно обязательство он закрывает. Если не указано иное, считается, что должник освобожден по всем обязательствам полностью.
Но если прощена только часть долга и непонятно, какого именно — основной долг, штрафы, проценты — то определяют это по закону, то есть ст. 319 ГК (п. 33 постановления).
Пример. Компания должна 100 000 руб., из которых 80 000 руб. — сам заем (основной долг), 20 000 руб. — проценты и штрафы. Кредитор говорит: «Прощаю 30 000 руб.», не уточняя, какие именно. Тогда по умолчанию считается, что компания освобождается от части процентов и штрафов, а лишь потом от основного долга.
Прощение долга: налоговые последствия у кредитора
Вы простили должнику долг — и теперь думаете, можно ли эту сумму исключить из налога на прибыль? По мнению Минфина и ФНС, прощенную сумму нельзя учитывать в расходах по налогу на прибыль. Они считают, что:
прощение долга — это как дарение (письмо Минфина от 16.09.2020 № 03-03-06/2/81343);
доходы и расходы по договорам дарения в налоговую базу не входят;
значит, и в расходах такую сумму не покажешь (письмо ФНС от 17.08.2022 № СД-4-3/10775).
Убыток от прощения долга нельзя списать как безнадежный долг (письма Минфина от 13.02.2025 № 03-03-06/1/13152 и от 14.03.2023 № 03-03-06/1/21456).
Некоторые суды признают, что если прощение долга было в интересах компании, то его можно учесть во внереализационных расходах. Например, действия могут быть признаны экономически обоснованными, если:
должник — ваш контрагент;
вы простили долг, чтобы сохранить деловые отношения;
получили другие выгоды (например, укрепили деловые связи, чтобы получать новые заказы).
Такую позицию поддерживал Президиум ВАС в постановлении от 15.07.2010 № 2833/10. Кроме того, в п. 31 постановления № 6 указано: прощение долга не всегда считается дарением — все зависит от обстоятельств.
В общем, если вы докажете коммерческую выгоду, то есть шанс признать этот убыток обоснованным расходом. Но будьте готовы к тому, что придется отстаивать свою позицию в суде.
НДС-последствий не наступит, если кредитор прощает долг по оплате поставки, по займу. Если вы в качестве покупателя авансировали поставку, приняв к вычету НДС, а далее простили продавцу долг, то следует НДС восстановить.
Если кредитор прощает долг по оплате товаров (работ, услуг, имущественных прав), то НДС не начисляется, так как налог уже начислили при отгрузке (подп. 1 п. 1 ст. 167 НК). Прощение долга НДС не облагается (п. 1 ст. 146 НК). НДС, начисленный раньше, корректировать не нужно.
Теперь относительно прощения долга по займу. Эта операция не является объектом обложения НДС (п. 1 ст. 146 НК). Если заем выдавали товарами, то НДС уже перечислен при передаче заемщику (ст. 39, 146 НК, п. 1 ст. 807 ГК), второй раз НДС начислять не нужно. Денежный заем НДС не облагается (ст. 39, 146 НК).
Если долг прощает покупатель, следует обратить внимание на объяснения Минфина. Ведомство считает, что восстанавливать «входной» НДС с аванса нужно тогда, когда покупатель списывает дебиторку по неполученным товарам (работам, услугам, правам) (письма от 02.12.2020 № 03-07-11/105235, от 28.01.2020 № 03-07-11/5018).
Если кредитор применяет УСН, то сумма прощенного долга в расходах не учитывается при объекте «доходы» в любом случае (п. 1 ст. 346.18 НК). При объекте «доходы минус расходы» подобный расход не указан в списке п. 1 ст. 346.16 НК.
Если кредитор применяет ЕСХН, то прощенный долг в расходах он не учитывает, так как этот расход не значится в списке п. 2 ст. 346.5 НК. Если простили долг по оплате товаров (работ, услуг, прав), то на дату прощения нужно признать доход от их реализации.
Прощение долга: последствия у должника
Прощенный долг следует включить во внереализационные доходы (п. 1, 2 ст. 248, п. 8, 18 ст. 250 НК). При методе начисления стоимость приобретенных товаров (работ, услуг, прав), долг по оплате которых прощен, учитывается в расходах. То, что они не оплачены, значения не имеет (п. 1 ст. 272 НК). При кассовом методе товары считаются оплаченными на дату прощения долга (п. 3 ст. 273 НК, ст. 415 ГК).
НДС-последствия зависят от того, какой именно долг вам простили:
Долг прощен как покупателю, оплате подлежали поставленные товары (работы, услуги, имущественные права).
На сумму прощенного долга начислять НДС не нужно, объекта налогообложения нет (п. 1 ст. 146 НК). «Входной» НДС можно принимать к вычету в обычном порядке (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК). Если на дату прощения долга уже принят к вычету «входной» НДС, восстанавливать не требуется.
Долг прощен по договору займа.
На сумму прощенного долга начислять НДС не нужно (п. 1 ст. 146 НК). Если заем был денежный, то кредитор не обязан был предъявлять должнику НДС. То есть «входного» НДС у должника не образуется, выдача денежного займа НДС не облагается (ст. 39, 146 НК). Если заем был товарами, то кредитор уже предъявил вам НДС, который должник может принять к вычету (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).
Долг прощен как продавцу по поставке товаров (работ, услуг, прав).
Эта операция не является объектом обложения НДС (п. 1 ст. 146 НК). Если должник получал аванс, начислил с него НДС, а товары (работы, услуги, имущественные права) так и не были отгружены, то при прощении долга принять этот налог к вычету нельзя.
Должник на УСН сумму прощенного долга учитывает в доходах (п. 1, 2 ст. 248, п. 8, 18 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК).
Должник на ЕСХН сумму прощенного долга учитывает в доходах (письмо Минфина от 27.08.2009 № 03-11-06/1/41). Это общее правило, из которого могут быть исключения, например, если доход не учитывается при расчете налога по ст. 251 НК (п. 1 ст. 346.5 НК).
Если кредитор простил вам долг по оплате товаров, работ, услуг, то его можно включить в расходы, так как на дату прощения долга они считаются оплаченными (подп. 2 п. 5 ст. 346.5 НК, ст. 415 ГК). Но при условии, что затраты на них можно было учесть в расходах на ЕСХН.
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