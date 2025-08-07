Признаки незаконных требований ФНС и как на них отвечать

Незаконные требования: нужно ли отвечать

Когда налоговики требуют документы у компании, они обязаны соблюдать не только нормы ст. 93 и 93.1 НК, но и ориентироваться на общие принципы по истребованию информации из письма ФНС от 26.06.2023 № СД-4-2/8096:

законности;

определенности;

однократности;

риск-ориентированного подхода;

приоритета получения данных из государственных ресурсов;

цифровой среды;

срочности.

Но на практике налоговики часто нарушают порядок истребования — запрашивают «лишнюю» информацию или не в законные сроки. Поэтому, перед тем как отвечать ФНС, сначала нужно проверить само требование.

Важно! Требование документов от инспекторов, даже если оно незаконно, игнорировать нельзя. Иначе на компанию наложат штрафные санкции.

Несообщение сведений в первый раз обойдется налогоплательщику в 5 тыс. руб., совершенное повторно в течение года — в 20 тыс. руб. (п. 1 и 2 ст. 129.1 НК). Кроме того, за каждый непредоставленный документ ФНС наложит штраф в 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК).

Штраф по незаконному запросу инспекции можно оспорить в суде. Но лучше до этого не доводить. Как может поступить налогоплательщик:

Предоставить документы налоговой службе, особенно если запрашиваемый объем небольшой. При большом количестве данных компания вправе просить ФНС о продлении срока (п. 3 ст. 93 НК). Плюсы — не нужно идти на конфликт с инспектором, минусы — незаконные запросы могут повторяться.

Отправить ИФНС пояснение, обосновав незаконность их требования.

Обжаловать запрос налоговой в вышестоящей ФНС, а при отказе — в судебной инстанции.