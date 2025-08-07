Признаки незаконных требований ФНС и как на них отвечать

В каких случаях инспекторы требуют информацию
Обычно налоговикам нужны документы и (или) пояснения, если происходит:
выездная проверка юридического лица или ИП (ст. 93 НК);
камеральная проверка (ст. 88 НК);
выездная или камеральная проверка контрагентов компании (п. 1 ст. 93.1 НК);
вне проверок, когда ФНС нужны сведения по какой-либо сделке (п. 2 ст. 93.1 НК).
При запросе данных от налогоплательщика инспекторы должны строго придерживаться правил из вышеуказанных статей. Но в реальности это бывает не всегда.
Незаконные требования: нужно ли отвечать
Когда налоговики требуют документы у компании, они обязаны соблюдать не только нормы ст. 93 и 93.1 НК, но и ориентироваться на общие принципы по истребованию информации из письма ФНС от 26.06.2023 № СД-4-2/8096:
законности;
определенности;
однократности;
риск-ориентированного подхода;
приоритета получения данных из государственных ресурсов;
цифровой среды;
срочности.
Но на практике налоговики часто нарушают порядок истребования — запрашивают «лишнюю» информацию или не в законные сроки. Поэтому, перед тем как отвечать ФНС, сначала нужно проверить само требование.
Важно! Требование документов от инспекторов, даже если оно незаконно, игнорировать нельзя. Иначе на компанию наложат штрафные санкции.
Несообщение сведений в первый раз обойдется налогоплательщику в 5 тыс. руб., совершенное повторно в течение года — в 20 тыс. руб. (п. 1 и 2 ст. 129.1 НК). Кроме того, за каждый непредоставленный документ ФНС наложит штраф в 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК).
Штраф по незаконному запросу инспекции можно оспорить в суде. Но лучше до этого не доводить. Как может поступить налогоплательщик:
Предоставить документы налоговой службе, особенно если запрашиваемый объем небольшой. При большом количестве данных компания вправе просить ФНС о продлении срока (п. 3 ст. 93 НК). Плюсы — не нужно идти на конфликт с инспектором, минусы — незаконные запросы могут повторяться.
Отправить ИФНС пояснение, обосновав незаконность их требования.
Обжаловать запрос налоговой в вышестоящей ФНС, а при отказе — в судебной инстанции.
Как отвечать на незаконные требования
Нарушения могут быть разного характера. Далее расскажем о наиболее «популярных» вариантах незаконных запросов и дадим советы, как на них отвечать.
Запрос от «чужой» ИФНС
Требовать документы от налогоплательщика вправе только то отделение ФНС, в котором он зарегистрирован. Если данные о компании нужны инспекторам из другого района, они направляют запрос в отделение по месту учета юрлица или ИП (письмо ФНС от 03.08.2022 № СД-4-22/10067).
При отсутствии в запросе других нарушений допускается отправить документы «чужой» инспекции напрямую. Но если налогоплательщик хочет строго придерживаться буквы закона, ответить на требование ФНС можно так:
Нарушение сроков
Истребовать необходимые документы в рамках налоговых проверок можно только в период их проведения:
При выездной проверке — в течение двух месяцев с момента постановления руководителя ИФНС о начале. В некоторых случаях срок увеличивают до четырех месяцев, в исключительных — до полугода (п. 6 ст. 89 НК). Исключение — время приостановления проверки. Поэтому нужно ответить на требование ИФНС, даже если оно получено в заключительный день проверки. При этом не имеет значения, что фактически инспекция получит ваше письмо уже после завершения проверки.
При камеральной проверке — по общему правилу в течение трех месяцев с момента предоставления декларации, а в отношении отчетности по НДС — в течение двух. Если в процессе проверки декларации по НДС налоговики выявят нарушения, руководитель ИФНС вправе продлить срок проведения мероприятия до трех месяцев (п. 2 ст. 88 НК).
При получении от налоговиков требования за пределами законного периода проверки вместо документов или пояснений можно отправить им письмо следующего характера:
Повторный запрос одной и той же информации
В общем случае ИФНС не может истребовать у юрлиц и ИП сведения или документы, полученные ранее. Но есть исключения (п. 5 ст. 93 НК):
инспекторы уже получали подлинники указанных бумаг и затем отдали их обратно;
сотрудники ИФНС утратили присланные документы при чрезвычайных обстоятельствах.
В ответе налоговой службе укажите названия, номера и даты документов, информация по которым передавалась ей ранее.
Запрос документов, не предусмотренных Налоговым кодексом
При проведении камеральной проверки инспекторы могут запросить у юрлиц и ИП в общем случае только пояснение к заполнению деклараций. Истребовать подтверждающие бумаги, например первичные документы или регистры учета, разрешается лишь в особых случаях, предусмотренных НК (п. 7 ст. 88 НК).
Ответ компании на запрос ИФНС, в котором присутствуют «лишние» документы, может быть таким:
Запрос данных вне проверок по сделке
Согласно п. 2 ст. 93.1 НК, нельзя истребовать от компании, например, всю документацию за период. Сведения и документы должны касаться только конкретной сделки.
Сроки ответа на требование инспекции
Требования инспекторов игнорировать не нужно, лучше ответить им в установленный срок, который зависит от вида проверки и некоторых других факторов.
Вид проверки
У кого запрашивают сведения
Срок, в течение которого следует ответить (раб. дней)
Статья НК
Камеральная
Налогоплательщик
5 дней, есть исключения
Выездная
Налогоплательщик
10 дней, есть исключения
Камеральная или выездная
Контрагенты налогоплательщика
5
Вне рамок проверки по конкретной сделке
Участники сделки
10
При невозможности соблюдения срока попросите ФНС продлить время, отправив соответствующее уведомление не позднее следующего дня после получения требования. В письме опишите причины задержки и предполагаемую дату исполнения запроса. Налоговики обычно идут на уступки, хотя и не обязаны это делать.
Решение продлить срок или отказать ФНС принимает в течение двух рабочих дней с момента получения вашего письма. Отказ налоговая служба аргументировать или объяснять не обязана.
Если срок не продлили, а документы не предоставлены вовремя, ФНС вправе наложить на компанию штраф.
