Компания арендует недвижимость у физлица: бухучет и налоги

НДФЛ при аренде помещения у физлица

Когда компания арендует помещение у физического лица, она выплачивает ему доход, с которого уплачивается НДФЛ. А так как речь идет о физлице, то за него должна платить компания, которая выплачивает доход. Само физлицо этого делать не может, даже если хочет и готово включить такое условие в договор аренды.

Здесь организация или ИП выступает налоговым агентом по НДФЛ. В этом качестве у нее возникают обязанности начислить налог, удержать его и перечислить бюджет, а также подать отчетность по этим суммам.

Нужно учитывать, что в сумму, облагаемую НДФЛ, включается не только арендная плата, но и компенсация коммунальных услуг, размер которых не зависит от фактического использования (письмо Минфина от 23.03.2018 № 03-04-05/18556). Те коммунальные услуги, которые уплачиваются по счетчикам, не облагаются НДФЛ, так как в этом случае у арендодателя экономической выгоды не возникает.