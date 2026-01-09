Работодатель ошибочно уплатил НДФЛ по ставке 13%, вместо 15%: последствия и как исправить

Шкала НДФЛ с 2025 года

Система налогообложения доходов физлиц–резидентов базируется на применении прогрессивной шкалы НДФЛ. Она состоит из пяти уровней, каждому из которых соответствует определенная процентная ставка: 13, 15, 18, 20 и 22%.

Выбор конкретной ставки зависит от размера годового дохода гражданина (п. 1 ст. 224 НК):

При доходе до 2,4 млн руб. включительно применяется ставка в размере 13%.

Если годовой доход находится в промежутке от 2,4 млн до 5 млн руб. (включительно), то ставка возрастает до 15%.

Для доходов в диапазоне от 5 до 20 млн руб. (включительно) установлена ставка 18%.

Когда годовой доход превышает 20 млн, но не достигает 50 млн руб. (включительно), применяется ставка 20%.

При годовом доходе более 50 млн руб. налоговая ставка составляет 22%.

Повышенная налоговая ставка применяется исключительно к той части дохода, которая выходит за рамки установленного лимита. Прежде чем рассчитать налог, следует уменьшить налогооблагаемую базу на сумму положенных налоговых вычетов, включая вычеты на детей.

Пример № 1. При годовом доходе физлица в размере 8 млн руб. НДФЛ исчисляется так:

312 000 руб. (13% от 2,4 млн руб.) + 390 000 руб. (15% от 2,6 млн руб.) + 540 000 руб. (18% от 3 млн руб.) = 1 242 000 руб.

Для ряда доходов законодатели оставили, как и раньше, две ставки — 13 и 15%:

средства, полученные от реализации имущества (за исключением ценных бумаг и цифровой валюты), а также от продажи долей в нем;

доходы, возникшие в результате получения имущества в дар (за исключением ценных бумаг и цифровой валюты);

выплаты, предусмотренные страховыми договорами, а также средства, получаемые в рамках пенсионного обеспечения;

доходы, связанные с долевым участием в компаниях, в том числе дивиденды;

прибыль, полученная в результате операций с цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами;

доходы от сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;

выгода, полученная при покупке или продаже долей в уставном капитале российских компаний и др.

При доходе, не превышающем 2,4 млн руб. (включая эту сумму), ставка составляет 13%, а если доход превышает 2,4 млн руб. — ставка увеличивается до 15%.

Некоторые виды доходов резидентов продолжают облагаться по налоговым ставкам, которые действовали до 1 января 2025 года (п. 1.2 ст. 224 НК). Так, если годовой доход не превышает пяти миллионов рублей, применяется ставка в размере 13%. В случае, когда годовой доход превышает пять миллионов рублей, налоговая ставка составляет 15%.

Данные условия распространяются на доходы, которые получены:

в связи с участием в специальной военной операции или выполнением задач на новых территориях;

Работниками Крайнего Севера и приравненных к нему территориям, а также трудящимся в местностях с неблагоприятными условиями — в отношении РКО и надбавок.

Доходы физлиц-нерезидентов облагаются по ставкам НДФЛ 30 и 35%. Но есть исключения — п. 3 ст. 224 НК.