Работодатель ошибочно уплатил НДФЛ по ставке 13%, вместо 15%: последствия и как исправить

Самое главное:
С 2025 года для доходов физических лиц применяется прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%, в зависимости от годового дохода.
Работодатель отвечает за правильный расчет, удержание и перечисление НДФЛ, в том числе за корректный выбор ставки.
Если НДФЛ ошибочно удержан по ставке 13% вместо 15%, недостающую сумму нужно удержать у сотрудника с учетом ограничений по ст. 138 ТК.
Ошибку можно исправить через уведомление об исчисленном НДФЛ или корректный расчет 6-НДФЛ — порядок зависит от момента ее выявления.
Самостоятельное исправление ошибки до налоговой проверки позволяет избежать штрафа или снизить его размер.
Шкала НДФЛ с 2025 года
Система налогообложения доходов физлиц–резидентов базируется на применении прогрессивной шкалы НДФЛ. Она состоит из пяти уровней, каждому из которых соответствует определенная процентная ставка: 13, 15, 18, 20 и 22%.
Выбор конкретной ставки зависит от размера годового дохода гражданина (п. 1 ст. 224 НК):
При доходе до 2,4 млн руб. включительно применяется ставка в размере 13%.
Если годовой доход находится в промежутке от 2,4 млн до 5 млн руб. (включительно), то ставка возрастает до 15%.
Для доходов в диапазоне от 5 до 20 млн руб. (включительно) установлена ставка 18%.
Когда годовой доход превышает 20 млн, но не достигает 50 млн руб. (включительно), применяется ставка 20%.
При годовом доходе более 50 млн руб. налоговая ставка составляет 22%.
Повышенная налоговая ставка применяется исключительно к той части дохода, которая выходит за рамки установленного лимита. Прежде чем рассчитать налог, следует уменьшить налогооблагаемую базу на сумму положенных налоговых вычетов, включая вычеты на детей.
Пример № 1. При годовом доходе физлица в размере 8 млн руб. НДФЛ исчисляется так:
312 000 руб. (13% от 2,4 млн руб.) + 390 000 руб. (15% от 2,6 млн руб.) + 540 000 руб. (18% от 3 млн руб.) = 1 242 000 руб.
Для ряда доходов законодатели оставили, как и раньше, две ставки — 13 и 15%:
средства, полученные от реализации имущества (за исключением ценных бумаг и цифровой валюты), а также от продажи долей в нем;
доходы, возникшие в результате получения имущества в дар (за исключением ценных бумаг и цифровой валюты);
выплаты, предусмотренные страховыми договорами, а также средства, получаемые в рамках пенсионного обеспечения;
доходы, связанные с долевым участием в компаниях, в том числе дивиденды;
прибыль, полученная в результате операций с цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами;
доходы от сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;
выгода, полученная при покупке или продаже долей в уставном капитале российских компаний и др.
При доходе, не превышающем 2,4 млн руб. (включая эту сумму), ставка составляет 13%, а если доход превышает 2,4 млн руб. — ставка увеличивается до 15%.
Некоторые виды доходов резидентов продолжают облагаться по налоговым ставкам, которые действовали до 1 января 2025 года (п. 1.2 ст. 224 НК). Так, если годовой доход не превышает пяти миллионов рублей, применяется ставка в размере 13%. В случае, когда годовой доход превышает пять миллионов рублей, налоговая ставка составляет 15%.
Данные условия распространяются на доходы, которые получены:
в связи с участием в специальной военной операции или выполнением задач на новых территориях;
Работниками Крайнего Севера и приравненных к нему территориям, а также трудящимся в местностях с неблагоприятными условиями — в отношении РКО и надбавок.
Доходы физлиц-нерезидентов облагаются по ставкам НДФЛ 30 и 35%. Но есть исключения — п. 3 ст. 224 НК.
29 готовых чек-листов и методичек по учету и налогообложению для ежедневной работы
Скачайте бесплатно➡️ в нашем авторском Telegram-канале
Ошибки в расчете и как исправить
Пример № 2. Доход сотрудника с начала 2025 года по сентябрь составил 2 000 000 руб. 25 сентября работнику выплачено 500 000 руб., и совокупная сумма дохода с начала года составит уже 2 500 000 руб.
НДФЛ с сентябрьской зарплаты нужно рассчитать следующим образом: 400 000 руб. х 13% (до 2,4 млн руб.) + 100 000 руб. х 15% (свыше 2,4 млн руб.) = 52 000 руб. + 15 000 руб.= 67 000 руб.
В уведомлении об исчисленном НДФЛ за сентябрь нужно отразить суммы так: 52 000 руб. — по КБК 182 1 01 02010 01 1000 110; 15 000 руб. — по КБК 182 1 01 02080 01 1000 110.
Предположим, что в процессе расчета налогов бухгалтер допустил ошибку: со всего дохода в сентябре был удержан НДФЛ по ставке 13%, что составило 65 000 руб., тогда как правильно в этом периоде было использовать ставки 13% и 15%. Как действовать в подобной ситуации?
В первую очередь сотрудника нужно уведомить о допущенной ошибке. Недостающую сумму НДФЛ следует удержать из его ближайшего дохода.
При удержании важно соблюдать ограничения, установленные трудовым законодательством. Общий размер удержаний из заработной платы при каждой выплате не может превышать 20% (ст. 138 ТК).
Если ошибка выявлена до подачи расчета 6-НДФЛ за девять месяцев 2025 года, нужно направить в налоговый орган Уведомление об исчисленном НДФЛ. В документе указывают:
корректный отчетный период — 33/03;
правильные суммы налога;
соответствующие коды бюджетной классификации (КБК).
После поступления уведомления в инспекцию корректировки будут отражены автоматически. При этом важно проверить состояние единого налогового счета. На ЕНС должна быть достаточная сумма средств для зачета налога.
Если средств на счете недостаточно, его нужно пополнить. В данном случае — минимум на 2 000 руб., что соответствует разнице между правильно рассчитанной суммой налога 67 000 руб. и ранее уплаченной 65 000 руб.
Например, если речь идет о НДФЛ, удержанном за период с 23 по 30 сентября, соответствующее уведомление следует подать до 3 октября. После того как ошибка будет устранена и будет подано корректирующее уведомление, в расчете 6-НДФЛ должны отобразиться верные данные. Срок подачи Расчета 6-НДФЛ за девять месяцев 2025 года — 27 октября (дата была перенесена с субботы).
Есть альтернативный вариант: можно сразу представить в налоговые органы корректный отчет 6-НДФЛ. Если документ будет заполнен без ошибок и сдан в положенный срок за девять месяцев 2025 года, корректировка ранее отправленных уведомлений по НДФЛ за период с 23 по 30 сентября не потребуется. Налоговая инспекция будет использовать данные из расчета 6-НДФЛ.
В отдельных случаях налоговая инспекция может запросить пояснения по выявленным расхождениям. Например, если сумма удержанного налога по данным расчета 6-НДФЛ окажется меньше сумм, указанных в ранее направленных уведомлениях.
В такой ситуации нужно представить пояснения в свободной форме. В них следует указать, что в уведомлении была допущена ошибка, и подтвердить корректность расчета 6-НДФЛ. Если инспекция запросит корректирующее уведомление, его нужно направить дополнительно.
Если ошибка в исчислении НДФЛ выявлена уже после подачи расчета 6-НДФЛ, нужно представить уточненный расчет 6-НДФЛ за девять месяцев 2025 года. При этом важно проверить состояние единого налогового счета и убедиться, что на ЕНС достаточно средств.
Санкции со стороны налоговой инспекции
Что касается возможных санкций за неправильное исчисление НДФЛ, самостоятельное исправление ошибки до ее выявления в ходе налоговой проверки считается смягчающим обстоятельством. В этом случае работодатель может избежать штрафа или существенно снизить его размер.
По общему правилу штраф за неудержание или неперечисление НДФЛ составляет 20% от суммы налога, подлежащей удержанию и перечислению. Такая ответственность установлена п. 1 ст. 123 НК.
Вместе с тем ч. 2 ст. 123 НК предусматривает освобождение работодателя от ответственности при соблюдении определенных условий:
Расчет 6-НДФЛ был подан в налоговый орган в установленный срок.
В налоговом расчете отсутствуют недочеты, которые приводят к занижению суммы налога.
Работодатель перечислил сумму налога до того, как налоговый орган выявил факт несвоевременного перечисления НДФЛ. Также перечисление налога должно быть произведено до того, как работодателю стало известно о назначении выездной налоговой проверки по этому налогу.
29 готовых чек-листов и методичек по учету и налогообложению для ежедневной работы
Скачайте бесплатно ➡️ в нашем авторском Telegram-канале
Что в итоге
Ошибка в применении ставки НДФЛ — распространенная, но исправимая ситуация. Главное — своевременно выявить расхождения, корректно оформить уведомления или расчет 6-НДФЛ и обеспечить достаточный остаток средств на едином налоговом счете. Если действовать быстро и соблюдать установленные правила, Если действовать быстро и соблюдать установленные правила, налоговых санкций можно избежать.
Читайте также:
Материальная ответственность с 1 сентября 2025 года: правила и примеры.
Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFK2zvs2
Начать дискуссию