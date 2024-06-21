Продолжаем серию статей про ценообразование бухгалтерских услуг. В прошлой части мы поговорили о понятии пропускной способности бухгалтера, а также о том, как она влияет на стоимость бухгалтерских услуг.

Теперь подробно рассмотрим все существующие подходы к ценообразованию бухгалтерских услуг, поговорим об их преимуществах и недостатках.

В практике бухгалтерских компаний используются несколько подходов к ценообразованию бухгалтерских услуг. В зависимости от выбранной единицы измерения объемов работ можно 3 основных вида:

Тарификация исходя из объема выручки клиента.

Тарификация исходя из фактических затрат времени сотрудников на оказание услуг по конкретному клиенту.

Тарификация исходя из объема документооборота (операций) и количества сотрудников.

Независимо от того, какой способ ценообразования выбран в Вашей бухгалтерской компании, Вы сможете автоматизировать процессы расчета стоимости на основе Вашей тарифной политики в сервисе «Бухгалтерское Дело», который доступен по адресу buhdelo.com.

Давайте разберем особенности ценообразования бухгалтерских услуг для каждого из подходов, а также рассмотрим положительные и отрицательные стороны применения таких методик на практике.

Тарификация исходя из суммы выручки клиента за период

Такой подход встречается в практике относительно нечасто. Стоимость обслуживания напрямую завязана на объем выручки клиента. При росте выручки увеличивается стоимость обслуживания и наоборот.

Преимущества подхода:

Методика ценообразования проста и понятна клиенту;

Простота расчета. Для расчета стоимости нужно знать лишь один показатель, что не требует существенных трудозатрат.

Недостатки подхода: сумма выручки имеет очень слабую корреляцию (взаимосвязь) с трудоемкостью ведения учета. Например, один клиент оказал услугу одному клиенту на 1 млн рублей за месяц, другой — закупил и продал на 1 млн рублей 10 000 единиц товара по сотне уникальных номенклатурных позиций со средней суммой одной реализации равной 1000 руб (т.е. выписал 1000 товарных накладных).

Трудоемкость ведения учета в этих случаях различается кардинально, но согласно прайс-листу, завязанному на выручку, стоимость услуг бухгалтерского сопровождения должна быть одинакова.

Резюме

Такой способ определения стоимости бухгалтерского обслуживания допустимо применять для оценки работ по клиентам с одинаковой или схожей спецификой учета. Например, если бухгалтерская компания оказывает услуги клиентам из одной ниши (маркетплейсы, медицинские клиники и т.д.), то в таком случае можно добиться достаточной точности в определении стоимости обслуживания. Если ниши клиентов и специфика их учета существенно различаются применение единого подхода ценообразования исходя из выручки клиентов не позволит обеспечить достаточную точность расчета стоимости.

Кстати, в сервисе «Бухгалтерское Дело» есть возможность по желанию аутсорсера загружать данные о выручке клиента и автоматизировать процессы расчета стоимости на основе этого показателя. Сервис доступен по адресу buhdelo.com.

Тарификация исходя из фактических затрат времени на бухгалтерское обслуживание клиента

В рамках этого подхода оценивается и фиксируется трудоемкость каждой рабочей операции каждым сотрудником на постоянной основе с разделением выполняемых операций по клиентам, видам работ, ответственному сотруднику и периоду.

Иными словами, бухгалтерские компании на постоянной основе ведут «фото рабочего дня». По итогам месяца рассчитываются общие затраты времени на обслуживание каждого клиента.

Стоимость определяется как произведение трудозатрат (во времени) и стоимости одного часа работы сотрудника бухгалтерской компании. Клиенту по итогам месяца предоставляется отчет с указанием перечня выполненных операций, затраченного на них времени, стоимости часа работ и итоговой стоимости бухгалтерского обслуживания.

Преимущества подхода:

На основании данного показателя действительно возможно построить точную систему ценообразования. Благодаря сплошной фиксации рабочих процессов по каждому клиенту этот подход позволяет учесть все, даже самые незначительные и непрогнозируемые затраты времени на обслуживание клиента.

Запуск такой модели ценообразования не требует существенных затрат времени и/или ресурсов (по сравнению с трудозатратами на проведение нормирования в бухгалтерских компаниях для расчета стоимости по количеству операций).

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Недостатки подхода:

Исполнители могут манипулировать показателями трудоемкости. Некоторые бухгалтера могут приписывать себе лишние минуты или часы на работу с задачами (например, если мотивация сотрудника напрямую завязана на фактическую трудоемкость работ или на итоговую стоимость обслуживания по клиенту);

Показатель трудоемкости может быть искажен из-за ошибки ввода данных вследствие человеческого фактора. Исполнители могут ошибаться при вводе данных о трудоемкости или забывать отражать часть операций в «фото рабочего дня».

Фиксирование трудоемкости всех рабочих операций требует дополнительных временных затрат, что приводит к увеличению нагрузки на бухгалтеров.

Показатели трудоемкости у опытных и начинающих специалистов могут существенно отличаться для одной и той же задачи. Этот фактор можно нивелировать разными ставками на работу специалистов разного уровня подготовки, но это потребует усложнения методики ценообразования.

Резюме

Такой подход способен дать максимальную точность при расчете стоимости бухгалтерского обслуживания независимо от специфики работы клиента и его масштабов. Он достаточно прост в запуске, однако в ходе его применения необходимо продумать как снизить влияние человеческого фактора и оптимизировать трудоемкость при фиксации итогов работ в процессе работы.

Кстати, в сервисе «Бухгалтерское Дело» есть возможность ведения «фото рабочего дня» и автоматизировать процессы расчета стоимости на основе фактической трудоемкости работ по бухгалтерскому обслуживанию. Сервис доступен по адресу buhdelo.com.

Тарификация исходя из объема документооборота (операций) и количества сотрудников по клиенту за период

По своей сути в рамках этой методики стоимость бухгалтерских услуг определяется на основании нормативной трудоемкости обслуживания клиента. Объем документооборота и штатная численность являются количественными характеристиками выполненных работ в рамках обслуживания клиента. Статистические показатели по объему документооборота могут рассчитываться либо по дате отражения документа в учете, либо по фактической дате обработки документа.

Для каждой операции проводится работа по нормированию и определяется ее средняя трудоемкость. На основании данных о трудоемкости операции и стоимости часа работы специалиста определяется итоговая стоимость работ для клиента.

В рамках этого подхода можно выделить несколько различных моделей ценообразования.

Тарификация по количеству операций, без учета разницы в трудоемкости по разным видам операций

В такой модели ценообразования суммируется количество по всем или по определенным видам документов без учета трудоемкости каждого вида документов.

Трудоемкость по всем видам документов усреднена, а стоимость одного документа определяется на основании средней трудоемкости по всем видам документов и стоимости часа работы бухгалтера.

Преимущества подхода:

Методика ценообразования понятна и прозрачна для клиента, клиент всегда может перепроверить показатели, на основании которых выполнен расчет стоимости.

Можно автоматизировать процесс расчета стоимости;

Недостатки подхода:

Применение единой стоимости (и трудоемкости) для всех видов операций и для всех клиентов без учета специфики их деятельности может привести к существенной потере точности в оценке работ по бухгалтерскому обслуживанию.

Дело в том, что разные виды документов имеют разную трудоемкость обработки, причем значения трудоемкости по некоторым видам документов могут отличаться в разы. Например, поступление услуг с одной позицией и поступление товаров с 200 номенклатурными позициями, или один документ банковской выписки и ГТД по импорту с большим количеством номенклатурных позиций.

Проблема также заключается в том, что по разным клиентам или периодам набор видов документов и их количества может существенно отличаться. Например, у одного клиента может быть 30 списаний с расчетного счета за период, а у другого — 30 ГТД на импорт товаров.

При таком подходе стоимость услуг для таких клиентов должна быть одинаковой. Но это будет абсолютно несправедливо ни по отношению к клиентам, ни по отношению к сотрудникам при определении зарплаты за ведение таких клиентов.

Если для расчета стоимости считается количество операций не по всем, а только по определенным видам операций, то существенная часть трудоемкости может быть вовсе «потеряна», т.е. не учтена в стоимости услуг, особенно в ситуациях, когда у клиента производственная, внешнеторговая деятельности или иная специфика учета, повышающая трудоемкость работы.

Резюме

Применение такого подхода без существенной потери точности возможно для расчета стоимости обслуживания типовых компаний, схожих между собой видом деятельности и/или методикой ведения учета. В рамках одного вида деятельности соотношение количества различных видов документов будет приблизительно одинаковым, что позволит с достаточной точностью определить среднюю трудоемкость операции и выработать относительно взвешенную политику ценообразования.

Количество операций по клиенту с учетом разницы в трудоемкости по разным видам операций

По своей сути эта методика определения стоимости обслуживания строится на основе нормативных (средних) затрат времени по каждому виду документа (операции) в отдельности.

В таком подходе оценка трудоемкости происходит путем умножения норматива времени выполнения каждого вида операции на количественную характеристику, выполненной работы (количество заведенных документов, строк в документе, и т.д).

На основе трудоемкости и стоимости часа работы специалиста определяется итоговая стоимость обслуживания.

Преимущества:

Достаточно высокая точность расчетов;

Возможность автоматизации процесса расчета стоимости и существенного снижения трудоемкости процесса расчета стоимости.

Недостатки:

В отдельных случаях точность расчетов может снижаться т.к. существуют особенности работы по некоторым клиентам, которые невозможно отразить в нормативной трудоемкости операций или выставить счет на дополнительные услуги (например бухгалтер дольше обычного объясняла что-то клиенту или возникли технические сложности в работе на сервере клиента и т.д.);

Необходимость проведения нормирования работы бухгалтеров, что потребует больших затрат времени.

Кстати, в сервисе «Бухгалтерское Дело» есть возможность загружать данные о количестве документооборота и сотрудников клиента, указать по каждому виду операции нормативную трудоемкость и автоматизировать процессы расчета стоимости на основе этих показателей. Статистика документооборота загружается с учетом того, кто завел документ и сколько строк в табличной части документа. Эти факторы также можно учесть в тарификации бухгалтерских услуг. Сервис доступен по адресу buhdelo.com.

В следующей части данной статьи поговорим о том, как можно учесть различия в трудоемкости видов операций при ценообразовании бухгалтерских услуг на основе объема документооборота.

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