Управление командой офлайн или удаленно: действия владельца бизнеса, которые превращают команду в рычаг для роста или якорь, блокирующий движение

Эта статья будет полезна не только владельцам компаний с сформированной штатной командой, но и аутсорсерам, которые подбирают специалистов под конкретные клиентские проекты, а также управляют командой удаленно.

Многие предприниматели попадают в ловушку: штат увеличивается, но ощущение свободы не появляется – каждый рабочий день проживается в роли «самого загруженного специалиста» в собственном бизнесе.

Постепенно наступает момент, когда владелец бизнеса понимает, что уперся в потолок и необходимо срочно менять ситуацию, чтобы драгоценное время, которое расходуется на рутинные операционные процессы, высвободить для:

стратегического планирования и анализа данных

коррекции подходов на основе управленческого учета для более эффективного управления

налаживания личных контактов с наиболее крупными и значимыми клиентами

участия в мероприятиях, которые усиливают узнаваемость личного бренда и бренда компании

Однако возникает вопрос: как и что конкретно менять?



Начнем с того, что причина может быть не в плохих специалистах или слабой команде, а в самом владельце бизнеса, который не обладает навыками построения системы управления командой.

Когда все процессы замыкаются на одном человеке, это означает наличие ключевых пробелов в управлении:

неумение делегировать: происходит контроль процессов, а не результата и работа сотрудников постоянно переделывается не самими исполнителями, а руководителем

отсутствие действующей мотивации на результат: постоянный контроль и не проработанная система мотивации приводят к тому, что члены команды не проявляют инициативу и не беспокоятся за результат, работают «от звонка до звонка».

Следствием пробелов и ошибок в управлении командой становятся:

Потеря квалифицированных и сильных членов команды: сильные специалисты, которые привыкли принимать решения и брать ответственность за результат, уходят, потому что чувствуют избыточный контроль, недоверие, отсутствие свободы в принятии решений. Замедление или остановка роста компании: компания наполняется роботами-исполнителями, которые не привносят новые идеи, не заинтересованы в повышении эффективности своей работы, а это может повлечь снижение качества. Личный тупик: владелец бизнеса становится «узким горлышком» бизнеса, выдыхается, становится зашоренным в части подходов к управлению и не видит новых возможностей для развития. Потеря репутации и выручки: в аутсорсинговом бизнесе подобные управленческие ошибки особо чувствительны и могут стоить дорого, потому что цикл сделки длинный, договорные суммы значительны, качество и скорость выполнения условий договора влияют не только на текущие отношения с клиентами, но и на привлечение новых.



Как возможно изменить ситуацию, выйти из операционки и начать управлять результатом в своем бизнесе? Владельцу бизнеса или руководителю необходимо понять и принять тот факт, что эффективное управление командой - это не постоянный и бесполезный контроль, а построение работающей системы. Для того, чтобы команда, особенно удаленная, работала без сбоев, нужно определить и внедрить жесткие стандарты.

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Рекомендуем скорректировать рабочие процессы с учетом следующего:



1. Контроль результата вместо контроля времени и места

Существуют компании, которые устанавливают трекеры на компьютеры сотрудников, однако это бесполезно и никак не влияет на результативность отдельно взятых членов команды, потому что они могут быть активны онлайн, но не выполнять KPI, не приносить прибыль компании. И с другой стороны, они могут не работать в компьютере несколько часов, но при этом обеспечивать результат.

Чем глубже владелец или руководитель компании погружается в подсчёт часов, тем сильнее попадает в воронку собственных переживаний и перестаёт видеть реальные результаты работы. Критерий должен быть один: сотрудник либо делает результат, либо нет. Если результат устраивает - неважно, работает он из дома, коворкинга или кафе.



2. Система коммуникаций – как фундамент управления на расстоянии

Заменить хаотичные звонки на регулярные видеосозвоны. Основное правило – четко зафиксировать с первого дня регламент проведения и график созвонов:

фиксированный день и время - без переносов и исключений

видеокамера включена всегда - никаких ”я сегодня не в форме”

непременное соблюдение установленных правил владельцем или руководителем

определить удобное для всех время с учетом разных часовых поясов

Цель - сделать созвоны привычкой, без которой немыслим рабочий день специалиста. Количество созвонов может быть несколько в неделю, но все они должны быть вшиты в календари руководителя и членов команды.

Регулярность создаёт предсказуемость. Предсказуемость - доверие с обеих сторон.

3. Страхи, которые следует отпустить владельцу, чтобы перестать быть сдерживающим фактором для собственного бизнеса



Это нормально в современном мире, когда удаленный или даже офисный сотрудник:

может общаться с клиентом онлайн либо по телефону из любой точки, - из дома, офиса, кафе, очереди в магазине.

может не отвечать в рабочем чате ежесекундно, но в допустимые и разумные сроки для реакции на вопрос

Главное - результат его работы и соблюдение утвержденных стандартов работы.

Для того, чтобы нивелировать страхи и риски - оценивайте хард-, и софт-скилы специалиста при найме, обсуждайте стандарты и оценивайте по результатам, а не обстоятельствам их достижения.

4. Удалённый тимбилдинг - это возможно и приносит результат

Поддержание командного духа удаленной команды – вполне решаемая задача и вот какими способами:

командные игры и тренинги по видеосвязи - когда профессиональный ведущий создаёт вовлечённость, близкую к офлайну

совместные разборы клиентских кейсов – способствует развитию компетенций и укреплению команды

участие членов команды в онлайн-конференциях - помогает в разработке единой стратегии с учетом мнений каждого члена команды

Возможен и стратегический ход – когда ставится амбициозная бизнес-цель на год, а в качестве награды за достижение все участвуют в общем выездном офлайн-мероприятии на 1–2 дня. Возможность увидеться вживую и приятно провести время с людьми, с которыми общаешься через экран, становится мощной мотивацией и качественно другим уровнем доверия к компании и друг другу.

В заключение обращаем внимание, что все проблемы, которые приписывают управлению удаленной командой, - контроль, мотивация, риск потери сотрудника - также присущи процессу управления командой в офлайне. Разница в том, что взаимодействие на расстоянии требует более осознанного и системного подхода - грамотный найм, чёткие задачи, схема взаимодействия и оценка по результату.

После изменения и внедрения новых подходов к управлению члены команды привыкают работать системно и без ощущения слежки, в атмосфере доверия, что снимает потребность в тотальном контроле со стороны руководителя, стимулирует инициативность и результативность команды.

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Вступайте в каналы нашего Центра «Бета» в ТГ и ВК , в которых каждую неделю еще больше полезных материалов для предпринимателей и специалистов в сфере B2B.

Каждому подписчику - открывается доступ к Хранителю пользы - это собранная нами база практических материалов для внедрения в работу по управлению B2B-бизнесом.

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