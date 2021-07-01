Второй квартал наступает: шпаргалка для малого бизнеса и ИП по отчетности

Закон предусматривает штрафы за нарушение сроков сдачи отчетности для юридических лиц и ИП. Кроме того, если просрочка более 10 дней, ФНС может заблокировать счет.

Эксперты БухСофт напомнили, какие формы нужно подать в налоговую и фонды по итогам 2 квартала.

Кто сдает отчетность за второй квартал 2021

юридические лица и ИП на ОСНО;

субъекты бизнеса на спецрежимах (ЕСХН, УСН) в случаях, предусмотренных законом;

работодатели и наниматели физлиц по гражданско-правовым договорам.

Отчитаться перед ФНС

1. Декларация по НДС.

Подается за второй квартал 2021 г. субъектами, перечень которых приведен в пп. 1 п. 5 ст. 173 и п. 5 ст. 174 НК РФ.

К ним относятся:

организации и предприниматели на ОСНО,

лица на ЕСХН, если они не пользуются освобождением по ст. 145 НК РФ,

«спецрежимники», которые выдают счета-фактуры с НДС,

налоговые агенты по НДС,

участники простого товарищества,

иностранные юрлица,

импортеры,

правопреемники реорганизованных компаний, у которых появилась обязанность восстановить НДС.

Декларация в 2021 году подается исключительно в электронном виде. Обратите внимание, что действует новая форма, утвержденная приказом ФНС РФ от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@.

Последний день для сдачи — 26 июля 2021 г.

2. Декларация по налогу на прибыль.

Ее подают российские организации на ОСНО, налоговые агенты по налогу на прибыль, ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков. Отчитаться должны и иностранные юрлица, но форма бланка для них другая — утвержденная приказом МНС от 05.01.2004 № БГ-3-23/1. Применение УСН освобождает от уплаты налога на прибыль (за исключением дохода по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств).

Налогоплательщики, которые вносят ежемесячные или ежеквартальные платежи по прибыли — сдают декларацию за полугодие в срок до 28 июля 2021 года.

Компании, которые уплачивают авансовые платежи по фактической прибыли и отчитываются ежемесячно в налоговую — направляют декларацию за июнь 2021 года в тот же срок, до 28.07.2021г.

Форма подается в электронном виде. На бумажном носителе имеют право сдать те компании, у кого среднесписочная численность работников за 2020 год не превысила 100 человек.

3. Отчет 6-НДФЛ.

Данную форму сдают ИП и организации, которые выступают в роли налогового агента по НДФЛ. Фактически это все работодатели, а также заказчики по гражданско-правовым договорам, которые выплачивают физлицам зарплату (вознаграждение) и удерживают с этих сумм НДФЛ. Бланк для отчета тоже был утвержден недавно, его можно найти в приказе ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.

Отчет подается в ИФНС в электронном виде. На бумажном носителе допустимо представить, если в число работников, с которых был удержан НДФЛ в отчетном периоде, составило не более 10 человек.

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4. Расчет по страховым взносам.

До 2017 года отчетность по взносам подавалась в территориальное отделение ПФР, сейчас его необходимо направлять в ИФНС по месту учета. Делать это должны все субъекты, которые производят выплаты физическим лицам: компании и их обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели. В расчет включаются все застрахованные сотрудники,

оформленные по трудовым договорам;

нанятые по гражданско-правовым договорам (подряда, оказания услуг, авторского заказа и т. д.);

сам директор компании, даже если он является единственным учредителем.

Бланк для отчета утвержден приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@. Последний день для сдачи отчетности по страховым взносам — 30 июля 2021 г. На бумаге допустимо направить документ только, если количество человек, за которых во втором квартале платили взносы, не превышает 10 человек. Все остальные субъекты пользуются электронным форматом.

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Отчитаться перед ФСС

5. Расчет 4-ФСС.

Подают 4-ФСС все организации и ИП, которые имеют нанятых сотрудников по трудовым договорам или ГПХ (если в гражданско-правовом договоре есть прямое условие об уплате взносов за травматизм, что на практике встречается крайне редко).

Если среднесписочная численность штата не превышает 25 человек, отчетность допустимо сдать на бумажном носителе. В этом случае крайний срок для отчета — 20 июля 2021г.

Для тех, кто сдает 4-ФСС электронным способом, последний день — 26 июля 2021г.

Отчитаться перед ПФР

6. СЗВ-М.

В ПФР субъекты бизнеса отчитываются ежемесячно по форме СЗВ-М. Поэтому до 15 июля 2021г. организациям и ИП следует сдать очередной отчет за июнь текущего года. Новый бланк утвержден недавно — постановление Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п.

7. СЗВ-ТД.

Форма СЗВ-ТД подается в пенсионный фонд ситуативно, то есть если в отчетном периоде в компании произошли кадровые события (были увольнения или прием на работу новых сотрудников).

Обратите внимание, что с 1 июля 2021 г. используется бланк, утвержденный постановлением Правления ПФР 25.12.2019 г. № 730п.

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В обоих случаях: сведения подаются в электронном формате, а бумажный допустим, если количество застрахованных лиц в штате не превышает 25 человек.

Сроки подачи и формы отчетности

Вид Ссылка на форму отчета Срок сдачи Декларация по НДС Форма, утв. приказом ФНС РФ от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@ до 26 июля 2021 г. Декларация по налогу на прибыль организации Форма, утв. приказом ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ Декларация по упрощенной форме за полугодие — до 28 июля 2021 г. Отчет 6-НДФЛ Форма отчета, утв.приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ до 31 июля 2021 г. за полугодие Расчет по страховым взносам в ФНС Форма, утв. приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ до 30 июля 2021 г. за полугодие СЗВ-М в ПФР Форма, утв. Постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 № 103П ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным СЗВ-ТД Форма отчета, утв. постановлением Правления ПФР от 25.12. 2019 г. № 730п Не позднее 15 числа месяца, следующего за тем, в котором произошли другие кадровые события 4-ФСС ФСС (кроме ИП без работников) Форма отчета, утв. приказом ФСС РФ от 07.06.2017 № 275 Не позднее 20 июля 2021 г. в бумажной форме и не позднее 25 июля в электронной за 1 полугодие