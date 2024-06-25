Как ИП рассчитать и оплатить взносы свыше 300 тыс. руб. в год

Ведение собственного бизнеса — это не только возможность заработать, но и необходимость соблюдать определенные правила и законы. Один из таких обязательных моментов — уплата страховых взносов. Разберемся, как предпринимателю правильно рассчитать и оплатить взносы, если доход превысил 300 тысяч рублей в год.

Обязательные взносы для ИП

Каждый предприниматель должен платить страховые взносы вне зависимости от того, ведется деятельность или нет.

За счет этих взносов финансируется обязательное пенсионное и медицинское страхование предпринимателя. Общая сумма взносов состоит из двух частей: фиксированной и переменной.

Фиксированная часть — это обязательная сумма, которая подлежит уплате в любом случае и не зависит от суммы дохода. В 2024 году фиксированная часть взносов составляет 49 500 рублей.

Если доход ИП превышает 300 000 рублей в год, возникает необходимость уплаты дополнительного взноса. Переменная часть взносов составляет 1% от суммы дохода, превышающей указанный порог. При этом законом установлен максимальный размер дополнительных взносов. В 2024 году сумма дополнительного взноса не превышает 277 571 рублей.

Таким образом, 327 071 рубль — это максимальная сумма взносов, которую ИП заплатит в бюджет в 2024 году.

Как рассчитать взносы

Рассмотрим на примере, как ИП рассчитать свои страховые взносы. Допустим, ваш годовой доход составил 800 000 руб.

Фиксированная часть неизменна — 49 500 руб.

Рассчитаем переменную часть.

Сначала определим сумму, которая превышает 300 тыс. руб.: 800 000 – 300 000 = 500 000 руб.

Далее рассчитаем 1% от этой суммы: 500 000 * 0.01 = 5 000 руб.

Итак, ваш дополнительный страховой взнос составит 5 000 руб.

Общая сумма взносов, которую необходимо уплатить в этом случае: 49 500 + 5 000 = 54 500 руб.

Как определить доходы

Для правильного расчета взносов предпринимателю важно правильно определить доходы. Порядок их расчета зависит от применяемой системы налогообложения.

ОСНО: все полученные доходы от предпринимательской деятельности за вычетом документально подтвержденных расходов (профессионального налогового вычета). Сумма доходов указывается в разделе 2 налоговой декларации 3-НДФЛ по строке 060 «Налоговая база для исчисления налога».

УСН «Доходы минус расходы»: доходы, уменьшенные на расходы. Эту сумму можно увидеть в книге учета доходов и расходов или в разделе 2.2 налоговой декларации по УСН в строке 243 «Налоговая база».

УСН «Доходы»: сумма доходов, указанная в книге учета доходов и расходов или по строке 113 раздела 2.1.1 налоговой декларации по УСН.

Патентная система налогообложения: фиксированная сумма, определенная на основании потенциально возможного годового дохода. Эту сумму можно увидеть в приложении к патенту в строке 010 «Налоговая база» таблицы «Расчет налога». При наличии у предпринимателя нескольких патентов доход по ним суммируется.

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Сроки уплаты взносов

Согласно Налоговому кодексу, фиксированные взносы за текущий год необходимо уплатить не позднее 31 декабря. Дополнительный взнос, то есть те самые 1% с доходов свыше 300 тысяч рублей, нужно уплатить до 1 июля года, следующего за отчетным.

Взносы за 2024 год подлежат уплате в следующие сроки:

фиксированная часть — не позднее 9 января 2025 года, поскольку 31 декабря 2024 года — выходной;

переменная часть должна быть уплачена не позднее 1 июля 2025 года.

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Порядок уплаты взносов

Теперь разберемся, как оплатить эти взносы.

Уплата взносов производится по реквизитам единого налогового платежа на КБК 18201061201010000510. Уведомления о начисленных налогах на сумму взносов подавать не нужно, налоговая рассчитает ее самостоятельно.

Оплатить взносы предприниматель может через свой банк, заполнив платежку, а также через личный кабинет налогоплательщика в разделе «Налоги».

Уменьшение налога на сумму взносов

Предприниматель на УСН «Доходы» или ПСН имеет возможность уменьшить налог к уплате на сумму страховых взносов. При этом факт их оплаты на момент уменьшения не имеет значения.

Согласно разъяснениям налоговой службы, на суммы дополнительных страховых взносов, подлежащих уплате до 1 июля 2025 года, можно уменьшить налог за 2024 или 2025 год по выбору предпринимателя (письмо ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@).

Сумма уменьшения будет зависеть от наличия у ИП наемных работников.

Если у ИП нет работников, он может уменьшить налог на всю сумму страховых взносов.

Например, если ваш налог по УСН «Доходы» составил 60 000 рублей, а сумма взносов составила 56 500 рублей, то налог можно уменьшить на всю эту сумму:

60 000 – 56 500 = 3 500 рублей.

При наличии работников ИП может уменьшить налог не более чем на 50%. В этом случае учитываются взносы как за себя, так и за работников.

Например, если ваш налог составил 120 000 рублей, а взносы — 100 000 рублей, вы сможете уменьшить налог только наполовину: 120 000 / 2 = 60 000 рублей.

В случае применения УСН «Доходы минус расходы» или ОСНО предприниматель может включить сумму начисленных страховых взносов в расходы для расчета налоговой базы.

В заключение несколько полезных советов:

Регулярно проверяйте реквизиты и сроки уплаты взносов: важно своевременно рассчитывать и оплачивать взносы, чтобы избежать штрафов и санкций со стороны налоговых органов. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика.

Используйте онлайн-сервисы для расчетов: многие банки и бухгалтерские программы предоставляют удобные инструменты для расчета и оплаты взносов.

Обратитесь к специалистам: если вы не уверены в правильности расчетов, лучше обратиться к профессиональным бухгалтерам или налоговым консультантам.

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