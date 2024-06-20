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Центр Финансового Управления
Криптовалюта

У компании/ИП есть криптовалюта: что с бухучетом и налогами

Смотрите на примерах, как отразить операции с криптовалютой в бухгалтерском учете, и какие налоги перечислить в бюджет.
У компании/ИП есть криптовалюта: что с бухучетом и налогами
Иллюстрация: Центр Финансового Управления

Основная проблема в том, что в законодательстве до сих пор не прописано ни само понятие «криптовалюта», ни положения, которые бы четко регулировали бухгалтерский и налоговый учет с таким активом. Ситуация осложняется еще и тем, что операции с криптовалютой могут стать причиной претензий не только со стороны налоговиков, но и банков. Как безопасно работать с криптовалютой, читайте далее. 

Какие операции криптовалютой опасны для бизнеса

В российском законодательстве до сих пор пока не определено ни понятие криптовалюты, ни ее правовой статус (письма ФНС от 26.05.2023 № СД-4-3/6639@ и Минфина от 02.10.2017 № 03-11-11/63996 и от 05.12.2022 № 03-03-06/1/118755). Однако криптовалюта отвечает признакам цифровой валюты, указанным в части 3 статьи 1 закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ.

В судебных спорах арбитры также не раз уже ссылались на то,  что «под криптовалютой понимается разновидность цифровой валюты, основанной на применении криптографии для создания и контроля новых единиц валюты и осуществления транзакций». Как пример, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2023 по делу № А40-273884/2022

Закон разрешает  добывать, хранить, дарить, покупать и продавать криптовалюту за рубли и обмениваться ею. Кроме того, арбитры не против, если компании используют криптовалюту для определения размера денежных обязательств (решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.07.2018 г. по делу № А40-85418/18-580651). А в случае банкротства криптовалюту будут рассматривать как имущество, на которое можно обратить взыскание (ст. 2 закона от 26.10.2022 № 127-ФЗ). 

Однако криптовалютой запрещено рассчитываться за товары, работы и услуги и соответственно принимать ее в качестве оплаты (ч. 5, 7 ст. 14 закона № 259-ФЗ, письма Минфина от 22.09.2021 № 03-11-11/76655 и от 02.12.2020 № 05-06-11/105854). 

Кроме того, криптовалюту опасно передавать в долг или доверительное управление. Дело в том, что защитить права на криптовалюту в суде может лишь тот, кто сообщил налоговикам о том, что ей владеет (п. 6 ст. 14 закона 259-ФЗ).

Но проблема в том, что в НК не указано, как именно нужно уведомлять инспекторов о том, что у организации есть цифровая валюта, да и Минфин сообщал о том, что уведомлять налоговые органы пока не нужно, поскольку регулирование в данной части еще не введено (письмо от 22.12.2021 № 03-04-05/104885). Однако в случае спора арбитры обращают внимание на данный факт (решение Савеловского районного суда Москвы от 09.11.2021 г. по делу № 2-2888/2021).

Кроме того, компании/ИП, у которых есть операции с криптовалютой, рискуют еще и тем, что банки могут «заморозить» операции по их счетам

Центробанк относит криптовалюту к инструменту, через который можно финансировать терроризм и отмывать доходы. Поэтому любые сделки с криптовалютой в банках рассматриваются как подозрительные (информационное письмо Центробанка от 16.03.2022 № 019-12/1796).

Это подтверждает и наша личная практика.

Пример из личной практики налоговых консультантов ЦФУ

Клиент отправил 20 млн ₽ на приобретение криптовалюты. Конечно, банк посчитал транзакцию подозрительной. Наши налоговым консультантам удалось добиться освобождения этих средств из блокировки за 2 месяца. Причем мы не только помогли клиенту с разблокировкой счета, но и вывели его из всех «черных» списков банков, чтобы в дальнейшем у клиента не было никаких ограничений в работе.

Если вы столкнулись с блокировкой счета, обращайтесь к нашим налоговым консультантам. Они уже выработали систему действий на практике, которая поможет вам оперативно разблокировать счет. 

Как в бухучете отразить операции с криптовалютой 

Поскольку цифровая валюта это довольно новый вид активов, единые правила их учета еще не выработаны. Пока есть только разъяснения Комитета по интерпретациям МСФО, но следовать им компании не обязаны, это лишь рекомендации (IFRS Interpretations Committee). Поэтому рассмотрим несколько вариантов учета криптовалюты. 

1. Нематериальный актив. Криптовалюту, которую компания не собирается продавать в ближайшее время, Комитет по интерпретациям МСФО рекомендует учитывать именно в качестве НМА. Тем более, что с 1 января 2024 года криптовалюта отвечает признакам нематериального актива согласно ФСБУ 14/2022. Если вы решили следовать рекомендациям, используйте следующие проводки:

  • Дт 08–Кт 60 — приобрели криптовалюту.

  • Дт 04–Кт 08 — приняли криптовалюту в качестве НМА.

  • Дт 60–Кт 51 — оплатили стоимость криптовалюты.

2. Запасы. Криптовалюту, которую вы собираетесь продавать в ближайшие 12 месяцев, безопаснее учитывать как запасы. Таково мнение Комитета по МСФО. Учет ведите в соответствии с ФСБУ 5/2019. Если будете придерживаться этих рекомендаций, делайте проводки:

  • Дт 41/43–Кт 60 — купили криптовалюту для продажи.

  • Дт 60–Кт 51 — оплатили стоимость криптовалюты.

3. Денежные средства/финансовые вложения. Это самый опасный способ учета криптовалюты. Так, криптовалюту нельзя отнести к денежным средствам, поскольку у нее нет надежного легитимного эмитента, который бы обеспечивал выпуск этого вида валют (письмо Минфина от 02.10.2017 № 03-11-11/63996). А в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (утв. приказом Минфина от 10.12.2002 № 126н) прямо указано, что актив считается финансовым вложением, если в наличии есть надлежаще оформленные документы, подтверждающих права собственности и получения дохода. Но для криптовалюты пока такого документа нет. 

Если вы реализуете криптовалюту, то в этом случае используйте типовые проводки:

  • Дт 62–Кт 90.1 (91.1) — отразили выручку  от реализации приктовалюты.

  • Дт 90.2–Кт 04, 41 — списали себестоимость.

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Какие налоги платить при операциях с криптовалютой

Специальных правил налогообложения для операций с криптовалютой в НК еще пока не предусмотрели. Поэтому безопаснее следовать рекомендациям Минфина и ФНС. 

Налоговую базу определяйте в общем порядке как разницу между доходами и расходами. Расходы будьте готовы подтвердить документально. Определенного перечня бумаг для операций с криптовалютой нет, поэтому подготовьте пакет исходя из тех, которые возможно заполучить. 

Доход от продажи криптовалюты не указан в перечне доходов, не учитываемых при определении налоговой базы (ст. 251 НК). Поэтому его тоже определяйте в общем порядке. Если компания использует метод начисления, то доход учитывайте в том периоде, когда он имел место быть, независимо от того, когда по факту компания получила деньги (письмо Минфина от 24.08.2020 № 03-03-06/1/73953). Когда применяете кассовый метод, то и здесь все стандартно — доход признавайте на дату, когда произвели расчеты, то есть получили деньги.

  • Налог на имущество.  Криптовалюта не подпадает под налог на имущество (письмо Минфина от 06.05.2021 № 03-04-05/34900). Минфин ссылается на то, что она не является недвижимым имуществом, в связи с чем рассчитывать налог на имущество с криптовалюты не нужно. 

  • НДС. С этим налогом ситуация неоднозначная. Так, Минфин настаивает, что компаниям и ИП необходимо исчислить НДС при совершении операций с криптовалютой (письма Минфина от 02.09.2022 № 03-04-05/85586 и от 05.12.2022 № 03-03-06/1/118755). Финансисты ссылаются на то, что операции с криптовалютой не указаны ни в перечне операций, освобожденных от НДС, ни в перечне операций, которые не признаются объектом обложения (п. 2 ст. 146 и ст. 149 НК).  Однако позиция арбитров косвенно подтверждает, что операции с криптовалютой не попадают под НДС

Судебная практика

Компания приобрела устройство для майнинга (производства криптовалюты) и получила от поставщика счет-фактуру. В связи с чем НДС со стоимости приобретенного оборудования она заявила к вычету, что и вызвало претензии инспекторов.

Они указали, что одним из условий для принятия НДС к вычету является использование оборудования в облагаемой НДС деятельности. Но подтвердить это документально компания не смогла.

Так, судьи указали на то, что криптовалюта в настоящее время не относятся к числу объектов гражданских прав. А значит и операции по добыче (майнингу) криптовалют, не подлежат налогообложению НДС. Из чего следует, что операции майнинга не являются деятельностью, облагаемой НДС (постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.10.2023 по делу № А40-273884/2022).

Более того, в законопроекте № 1065710-7 прописано предложение внести осуществление операций, связанных с обращением цифровой валюты, в пункт 2 статьи 146 НК. То есть учитывать их в качестве операций, не признаваемых объектом налогообложения.  Однако пока законопроект находится на рассмотрении, причем с 2021 года, и когда его примут и примут ли в принципе, пока не ясно.

  • Единый налог на УСН. Доходы от продажи криптовалюты учитывайте в общем порядке (письмо Минфина от 17.11.2020 № 03-11-11/99914). Если применяете объект «Доходы минус расходы» за налоговую базу берите денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов (письмо ФНС от 26.05.2023 № СД-4-3/6639@). Но учтите, что перечень расходов ограничен и их вам необходимо подтвердить документально, а с этим могут быть сложности. 

  • НДФЛ. Налог нужно заплатить с превышения общей суммы доходов от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение (письмо ФНС от 26.05.2023 № СД-4-3/6639@). При этом учтите, что для доходов от продажи криптовалюты не действует освобождение от налога, если имущество было в собственности владельца три года и более, а также к ним нельзя применить имущественный вычет (п. 17.1 ст. 217 НК, подп. 2 п. 2 ст. 220 НК).

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У компании/ИП есть криптовалюта: что с бухучетом и налогами

Смотрите на примерах, как отразить операции с криптовалютой в бухгалтерском учете, и какие налоги перечислить в бюджет.

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