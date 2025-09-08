Работа с самозанятыми: как инспекторы вычисляют трудовые отношения и какие санкции грозят компаниям и ИП

Заранее исключите налоговые риски, которые возникают у компаний и ИП при работе с самозанятыми. В статье мы их подробно разобрали, а также рассказали:
как инспекторы выявляют трудовые отношения с самозанятыми;
чем грозит переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые;
какие сферы деятельности сейчас под особым контролем налоговых инспекторов.
Какие признаки укажут на трудовые отношения с самозанятыми: кейсы от экспертов ЦФУ
Сейчас налоговые инспекторы довольно быстро вычисляют, что сотрудничество с самозанятыми прикрывает трудовые отношения. Связано это с тем, что инспекторы «видят» все — и структуру бизнеса, и взаимоотношения с контрагентами. В частности, им легко отследить факт того, что бывшие штатные сотрудники перешли в разряд самозанятых.
Эксперт ЦФУ: «Однажды мы столкнулись с ситуацией, когда компания, после проведения реорганизации, стала оказывать те же услуги, что и раньше, причем силами тех же сотрудников. Правда бывшие штатные сотрудники стали уже самозанятыми. Но, конечно, фактически отношения с самозанятыми имели все признаки трудовых. Эти риски мы им подстветили и их удалось оперативно устранить».
Высокий риск попасть под подозрение инспекторов у тех компаний и ИП, у которых есть следующие признаки трудовых отношений:
организационная зависимость. Особенно, если уже в вакансии на должность указано — только самозанятость или ИП.
Эксперт ЦФУ: «Налоговые инспекторы могут отследить, когда физическое лицо зарегистрировалось в качестве самозанятого. Если это произошло непосредственно перед заключением договора ГПХ с компанией или ИП — высокий риск попасть под пристальное внимание налоговых инспекторов и доначисления».
длительный характер оказания услуг/выполнения работ. Характерная черта гражданско-правовых отношений — это разовый характер работ. Напротив, трудовые отношения подразумевают длительные отношения.
Эксперт ЦФУ: «Например, если компании надо привести разово брус по определенному адресу и она нанимает для этого самозанятого, то это подпадает под гражданско-правовые отношения. Другое дело, если этот самозанятый развозит брус по разным адресам компании на протяжении года 5 дней в неделю. Тут уже высокий риск того, что отношения с ним признают трудовыми».
самозанятый «вплетен» в производственный процесс. Например, становится частью бригады, выполняет определенные виды работ и на регулярной основе подчиняется определенному человеку.
Эксперт ЦФУ: «Мы сталкивались с ситуацией, когда организация нанимала самозанятых для выполнения определенного вида работ. По документам и фактически они подчинялись бригадиру. И это был не единственный признак трудовых отношений, который мы подсветили и помогли устранить клиенту. Но он мог стоить ему дорого, если бы это обнаружили налоговые или трудовые инспекторы до проведения Налогового аудита».
инфраструктурная зависимость. Под этим понимается то, что самозанятый использует в работе материалы и инструменты заказчика. Например, самозанятый трудится вахтовым методом и до места работы его доставляет заказчик вместе со штатными сотрудниками — это может рассматриваться как факт наличия трудовых отношений.
Эксперт ЦФУ: «Не всегда то, что самозанятый использует в работе материалы и инструменты заказчика, сразу говорит о том, что отношения — трудовые. Такие действия — обычное дело в рамках договора подряда. Но здесь влияют и другие признаки трудовых отношений».
порядок расчетов. Если самозанятые получают вознаграждение в даты выплаты заработной платы штатным сотрудникам, то высок риск, что отношения с ними признают трудовыми. Для ГПХ важен конкретный срок выплаты вознаграждения, даж при поэтапной оплате за определенный объем работы. И этот срок, как и объем работы, должен быть четко прописан в договоре.
Эксперт ЦФУ: «В нашей практике встречались и другие интересные признаки, которые точно нужно заранее устранить. Например, бухгалтеры включали в реестр на выплату зарплаты помимо штатных сотрудников еще и самозанятых. Поверьте, налоговые органы внимательно отслеживают такие моменты. Так делать опасно, даже если это происходит по причине того, что это удобно, меньше рисков допустить ошибку и так далее.
Или например, в отделе кадров требуют от самозанятых поставить подпись, что они ознакомлены с внутренним трудовым распорядком, техникой безопасности и т.п.
Также довольно часто встречается, что в договоре ГПХ с самозанятым в качестве сторон прописаны работник и работодатель, а не заказчик и исполнитель.
Как показывает судебная практика, налоговые инспекторы используют все эти факты, чтобы доказать трудовые отношения».
Как налоговые инспекторы выявляют трудовые отношения в 2025 году
У налоговых инспекторов есть два действительно работающих способа выявить трудовые отношения. Во-первых, автоматизированные системы — скоринговая система, которая анализирует взаимоотношения с самозанятыми на признаки трудовых отношений. В ней «зашито» около 20 различных признаков, часть из которых мы уже упомянули выше.
Во-вторых, доказательства, что компания или ИП прикрывают трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми, налоговым инспекторам передают межведомственные комиссии. У них есть доступ к более обширной информации, полученной в том числе и от других ведомств — прокуратуры, МВД и т. д. Поэтому, если вы получили приглашение на комиссию, безопаснее его не игнорировать.
Эксперт ЦФУ: «Мы рекомендуем посетить межведомственную комиссию, если компанию или ИП на нее пригласили. Цель межведомственной комиссии — разъяснить основные претензии к вашему бизнесу и рассказать, какие действия от вас ждут дальше. Если компания или ИП проигнорируют комиссию или пообещают на ней внести изменения во взаимоотношения с самозанятыми и не внесут их, налоговые инспекторы вышлют требование с доначислениями. Оспаривать их уже придется в суде».
Какие сферы деятельности сейчас под особенным контролем налоговых инспекторов
В 2025 году инспекторы обращали пристальное внимание на компании и ИП из строительной сферы, сферы услуг, блогеров и другие. Но сейчас под усиленное внимание попадут селлеры, такси, туристический бизнес и другие — все, кто так или иначе работает через различные электронные платформы. Это подтверждает и принятие закона от 31.07.2025 г. № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Теперь у налоговых инспекторов есть инструмент, который позволяет определить взаимоотношения физических лиц с платформой, через которую они оказывают услуги. Несмотря на то, что закон вступает в силу с 1 октября 2026 года, отслеживать взаимодействие налоговые инспекторы начали уже сейчас, что подтверждает и личная практика экспертов ЦФУ.
Эксперт ЦФУ: «Недавно к нам обратилась компания за выстраиванием стратегии защиты в споре с налоговыми инспекторами. Они сотрудничали с самозанятыми через оператора электронной площадки, аккредитованного ФНС. Всё официально — самозанятые формируют чеки и передают налоговой. Но налоговые инспекторы выявили у них признаки трудовых отношений — проблемы с договорами и другой документацией, плюс регулярность платежей. На данный момент процесс еще не закончился, поэтому рассказать о результате еще не можем. Но обратись они к нам пораньше — до того, как им доначислили налоги и страховые взносы, можно было бы избежать этого спора, а также потраченного времени и нервов собственников бизнеса».
Какие санкции грозят бизнесу
Если налоговые инспекторы выявят трудовые отношения доначислят:
НДФЛ — 13%;
страховые взносы — 30%;
пени и штраф.
Оспаривать налоговые доначисления придется в суде. Учтите, что если дело дошло до суда, то у инспекторов на руках большое количество доказательств наличия трудовых отношений, собранных из различных источников. Оспаривать их — довольно трудозатратный, долговременный и очень нервный процесс.Поэтому мы рекомендуем устранять такие налоговые риски заранее при помощи экспертов.
Налоговые доначисления — не единственная проблема. Трудовые инспекторы также могут оштрафовать компанию. Более того, Роструд включает такие компании и ИП в Реестр недобросовестных работодателей. А это очень влияет на репутацию, особенно, если вы рассчитываете на сотрудничество с высококвалифицированными сотрудниками и крупными заказчиками.
Эксперт ЦФУ: «К нам обращалась компания за услугой Налоговое планирование, которая планировала расширять свой бизнес. Но не успев еще даже заключить договор, они рассказали, что буквально вчера их неожиданно включили в Реестр недобросовестных работодателей. В связи с этим многие высококвалифицированные сотрудники решили повременить с трудоустройством».
Проблема в том, что выйти из этого «черного» списка Роструда можно только через суд. А это опять же довольно длительный процесс. Поэтому устранять такие риски нужно заранее.
