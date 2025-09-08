Работа с самозанятыми: как инспекторы вычисляют трудовые отношения и какие санкции грозят компаниям и ИП

Какие признаки укажут на трудовые отношения с самозанятыми: кейсы от экспертов ЦФУ

Сейчас налоговые инспекторы довольно быстро вычисляют, что сотрудничество с самозанятыми прикрывает трудовые отношения. Связано это с тем, что инспекторы «видят» все — и структуру бизнеса, и взаимоотношения с контрагентами. В частности, им легко отследить факт того, что бывшие штатные сотрудники перешли в разряд самозанятых.

Эксперт ЦФУ: «Однажды мы столкнулись с ситуацией, когда компания, после проведения реорганизации, стала оказывать те же услуги, что и раньше, причем силами тех же сотрудников. Правда бывшие штатные сотрудники стали уже самозанятыми. Но, конечно, фактически отношения с самозанятыми имели все признаки трудовых. Эти риски мы им подстветили и их удалось оперативно устранить».

Высокий риск попасть под подозрение инспекторов у тех компаний и ИП, у которых есть следующие признаки трудовых отношений:

организационная зависимость. Особенно, если уже в вакансии на должность указано — только самозанятость или ИП.

Эксперт ЦФУ: «Налоговые инспекторы могут отследить, когда физическое лицо зарегистрировалось в качестве самозанятого. Если это произошло непосредственно перед заключением договора ГПХ с компанией или ИП — высокий риск попасть под пристальное внимание налоговых инспекторов и доначисления».

длительный характер оказания услуг/выполнения работ. Характерная черта гражданско-правовых отношений — это разовый характер работ. Напротив, трудовые отношения подразумевают длительные отношения.

Эксперт ЦФУ: «Например, если компании надо привести разово брус по определенному адресу и она нанимает для этого самозанятого, то это подпадает под гражданско-правовые отношения. Другое дело, если этот самозанятый развозит брус по разным адресам компании на протяжении года 5 дней в неделю. Тут уже высокий риск того, что отношения с ним признают трудовыми».

самозанятый «вплетен» в производственный процесс. Например, становится частью бригады, выполняет определенные виды работ и на регулярной основе подчиняется определенному человеку.

Эксперт ЦФУ: «Мы сталкивались с ситуацией, когда организация нанимала самозанятых для выполнения определенного вида работ. По документам и фактически они подчинялись бригадиру. И это был не единственный признак трудовых отношений, который мы подсветили и помогли устранить клиенту. Но он мог стоить ему дорого, если бы это обнаружили налоговые или трудовые инспекторы до проведения Налогового аудита».

Поможем выявить и устранить налоговые риски в вашем бизнесе в рамках услуги Налоговый аудит. Учтите, что налоговые инспекторы могут проверить последние три года, а доначисления — достигнуть сотни миллионов, что подтверждает арбитражная практика. Устраните налоговые риски заранее, чтобы избежать финансовых потерь.

инфраструктурная зависимость. Под этим понимается то, что самозанятый использует в работе материалы и инструменты заказчика. Например, самозанятый трудится вахтовым методом и до места работы его доставляет заказчик вместе со штатными сотрудниками — это может рассматриваться как факт наличия трудовых отношений.

Эксперт ЦФУ: «Не всегда то, что самозанятый использует в работе материалы и инструменты заказчика, сразу говорит о том, что отношения — трудовые. Такие действия — обычное дело в рамках договора подряда. Но здесь влияют и другие признаки трудовых отношений».

порядок расчетов. Если самозанятые получают вознаграждение в даты выплаты заработной платы штатным сотрудникам, то высок риск, что отношения с ними признают трудовыми. Для ГПХ важен конкретный срок выплаты вознаграждения, даж при поэтапной оплате за определенный объем работы. И этот срок, как и объем работы, должен быть четко прописан в договоре.

Эксперт ЦФУ: «В нашей практике встречались и другие интересные признаки, которые точно нужно заранее устранить. Например, бухгалтеры включали в реестр на выплату зарплаты помимо штатных сотрудников еще и самозанятых. Поверьте, налоговые органы внимательно отслеживают такие моменты. Так делать опасно, даже если это происходит по причине того, что это удобно, меньше рисков допустить ошибку и так далее.

Или например, в отделе кадров требуют от самозанятых поставить подпись, что они ознакомлены с внутренним трудовым распорядком, техникой безопасности и т.п.

Также довольно часто встречается, что в договоре ГПХ с самозанятым в качестве сторон прописаны работник и работодатель, а не заказчик и исполнитель.

Как показывает судебная практика, налоговые инспекторы используют все эти факты, чтобы доказать трудовые отношения».