Новые причины блокировки счета по 115-ФЗ в 2025 году: превентивные меры защиты для компаний и ИП

Что произошло
Центробанк расширил перечень подозрительных операций, а также факторов, которые влияют на степень риска совершения таких операций компаниями и ИП. Эту информацию Центробанк разместил в новом Положении от 18.06.2025 № 860-П. Прежнее положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П утратило силу.
На обновленные факторы риска и перечень подозрительных операций банки уже ориентируются с 13 августа. На практике многие из этих операций кредитные организации и ранее считали подозрительными, однако их в прежнем Положении ЦБ не уточняли. Из новшеств рассмотрим те факторы и операции, которые чаще всего встречаются в бизнесе и меры превентивной защиты для них.
Регулярные списания на счета физических лиц
Если компания или предприниматель регулярно перечисляют деньги на счета физлиц, у банкиров возникают подозрения, что операции проводятся в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и ухода от налогов. В таком случае бизнес рискует тем, что ему заблокируют счет по 115-ФЗ, поскольку это может свидетельствовать о выплате серых зарплат или обналичиванию выручки (код вида операции 1431 Приложения к Положению № 860-П).
Значение имеет и регулярность таких переводов, и объем перечислений физлицам. При этом под исключение подпадают:
заработная плата и приравненные к ней платежи;
кредиты;
денежные средства, поступающие в результате осуществления частной практики (нотариусы, адвокаты).
Особенное внимание банкиры сейчас уделяют расчетам с самозанятыми.
Эксперт ЦФУ: «Под пристальное внимание банкиров попадет бизнес без сотрудников, чьи ежемесячные обороты превышают 500 тысяч рублей. Чаще всего заработать такую сумму в одиночку невозможно».
Превентивные меры защиты. Безопаснее при больших оборотах иметь штат официально трудоустроенных работников. В таком случае договоры, зарплатная отчетность и сведения об уплате налогов оперативно снимут вопросы банкиров.
Расчеты с контрагентами из подозрительного списка
Если вы перечисляете или получаете деньги от контрагентов, которым Центробанк присвоил высокую степень риска, рискуете остаться с заблокированным счетом по 115-ФЗ. Теперь такие операции официально включены в перечень подозрительных (код вида операции 2301–2303 Приложения к Положению № 860-П).
Превентивные меры защиты. Обязательно проверяйте своих потенциальных и действующих контрагентов на надежность. Узнать, не отнес ли их Центробанк к красной (высокой) группе риска, вы можете на сайте Банка России. Для этого перейдите по ссылке, укажите ИНН контрагента и выберите из выпадающего списка инициатора запроса. Сервис мгновенно выдаст вам информацию о вашем контрагенте.
Учтите, что на сайте Банка России представлена информация только о том, отнесли ли вашего контрагента к красной (высокой) группе риска. Проверить, не находится ли ваш партнер или потенциальный контрагент в желтой (средней) группе риска на этом сайте не получится. Но есть другие ресурсы, на которых это можно проверить. Подробнее об этом мы рассказали в пошаговом гайде по проверке контрагентов, который является частью пакета Превентивной защиты бизнеса.
Расчеты корпоративными картами
Еще одна операция, которая теперь точно попадет под подозрение — расчеты с использованием корпоративных карт для оплаты через POS-терминал или на сайте (код вида операции 1434 Приложения к Положению № 860-П). В случае, если у банкиров возникнут подозрения, что операция проводится в целях «безналичной компенсации полученной от таких организаций неучтенной наличной торговой выручки», блокировки по 115-ФЗ не избежать. В частности, вызвать вопросы могут покупки:
продовольственных и непродовольственных товаров;
легких транспортных средств;
табачных изделий;
строительных материалов.
Также под подозрение могут попасть операции по оплате туристических и медицинских услуг — именно в этих сферах чаще всего встречаются операции с продажей наличной выручки за безнал.
Превентивные меры защиты. Старайтесь минимизировать операции с корпоративными картами. Безопаснее рассчитываться за бизнес-покупки со счета компании. Но если это сделать не получается, будьте готовы подтвердить, что покупки вы используете в бизнесе.
Ведение бизнеса без лицензии
Теперь на оценку степени риска совершения подозрительных операций влияет факт, что компания или ИП ведут бизнес без обязательной для этого вида деятельности лицензии. Раньше этот фактор влиял только в случае, если такое решение приняла кредитная организация. Сейчас таких исключений нет.
Эксперт ЦФУ: «Банковские алгоритмы собирают информацию о компаниях и предпринимателях из открытых баз и сопоставляют ее с деятельностью. При выявлении противоречий банк может поставить бизнес «на карандаш», и в случае следующей ошибки возможна блокировка».
Превентивные меры защиты. Своевременно получайте и пролонгируйте лицензию на ваш вид деятельности, если этого требует закон. Перечень лицензируемых видов деятельности указан в статье 12 закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ.
Учтите, что отсутствие лицензии может привести не только к блокировке, но и налоговым доначислениям. Так, отсутствие у контрагентов необходимой лицензии может поставить под вопрос реальность сделки. Налоговые инспекторы используют этот факт в качестве победного аргумента в пользу фиктивности и доначисляют налоги (постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.05.2024 по делу № А40-131283/2023).
Продукт «Превентивная защита бизнеса»
Проведите самостоятельную проверку и защитите свой бизнес от неожиданных блокировок по 115-ФЗ. Сохраните репутацию надежного партнера банка
