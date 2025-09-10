Новые причины блокировки счета по 115-ФЗ в 2025 году: превентивные меры защиты для компаний и ИП

Что произошло

Центробанк расширил перечень подозрительных операций, а также факторов, которые влияют на степень риска совершения таких операций компаниями и ИП. Эту информацию Центробанк разместил в новом Положении от 18.06.2025 № 860-П. Прежнее положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П утратило силу.

На обновленные факторы риска и перечень подозрительных операций банки уже ориентируются с 13 августа. На практике многие из этих операций кредитные организации и ранее считали подозрительными, однако их в прежнем Положении ЦБ не уточняли. Из новшеств рассмотрим те факторы и операции, которые чаще всего встречаются в бизнесе и меры превентивной защиты для них.