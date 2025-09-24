ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
Судебная практика по налоговым спорам
От налоговой проверки к уголовному делу: кому это грозит и как заранее предотвратить такой исход

От налоговой проверки к уголовному делу: кому это грозит и как заранее предотвратить такой исход

Заранее изучите, чем рискует ИП, собственник бизнеса, руководитель компании и другие должностные лица, если налоговые инспекторы выявят применение незаконных способов налоговой оптимизации. Не всегда бизнес использует их целенаправленно для получения необоснованной налоговой выгоды. Однако, даже в случае применения схемы, например, из-за заблуждений, это может привести к тому, что должностных лиц привлекут к уголовной ответственности. В статье подробно разбираем, кто, как и чем рискует, а также рассказываем, как заранее предотвратить такие риски.

Должностных лиц компании и ИП могут привлечь за неуплату налогов. Причем не только генерального директора или самого предпринимателя, но и других должностных лиц — финансового директора, руководителя юридического отдела, главбуха — тех, кто связан с отражением данных в декларациях, расчетом и уплатой налогов. 

Судебная практика

Компания применяла схему искусственного дробления бизнеса с единственной целью — сохранить право на применение УСН. Для этого руководитель основной организации создал несколько подконтрольных компаний на УСН, в которых главбух контролировал размер выручки и распределял денежные потоки. Налоговые инспекторы выявили данные факты и доначислили 82 млн ₽. Более того, руководителя и главбуха привлекли к уголовной ответственности. В итоге они получили 4 и 3 года условно (приговор Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 28.02.2022 года по делу № 1-10/2022).

Эксперт ЦФУ: «В судебной практике встречаются дела, когда к уголовной ответственности привлекали финансового директора. Например, в одном из дел главный бухгалтер составлял налоговые декларации и перед отправкой утверждал их с финансовым директором. Если сумма налога финдира не устраивала, он давал указания корректировать декларации с помощью сделок с аффилированными лицами, приобретать бумажный НДС и возмещать налог из бюджета, либо выводить доходы в 0, чтобы не платить налог на прибыль. К уголовной ответственности привлекли и генерального директора, и финансового директора и главбуха — все получили реальные сроки. 

Еще один интересный случай из судебной практики, когда к уголовной ответственности в качестве пособника привлекли руководителя юридического отдела. Именно он заключил договор с «техничкой», составлял и подписывал с ней акты об оказании услуг. Расходы по этим сделкам отражали в декларации с единственной целью — занизить налог на прибыль».

По каким статьям привлекают к уголовной ответственности из-за неуплаты налогов

Непосредственно с неуплатой налогов связано три статьи Уголовного кодекса198 УК, 199 УК и 199.1 УК. Причем основным критерием привлечения к уголовной ответственности  является сумма недоимки. Для физлиц, в том числе ИП, и организаций лимиты различаются (см. таблицу 1 ниже). 

Таблица 1. Крупный и особо крупный размер недоимки по статьям 198 УК, 199 УК и 199.1 УК 

Статья УК

Крупный размер недоимки в пределах 3 финансовых лет подряд

Особо крупный размер  недоимки в пределах 3 финансовых лет подряд

Максимальный срок лишения свободы

Ст. 198 УК «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов»

2 700 000 ₽

13 500 000 ₽

До 2 лет за неуплату в крупном размере и до 3 лет — в особо крупном размере

Ст. 199 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов»

18 750 000 ₽

56 250 000 ₽

До 2 лет за неуплату в крупном размере, до 5 лет — в особо крупном размере

199.1 УК «Неисполнение обязанностей налогового агента»

18 750 000 ₽

56 250 000 ₽

До 2 лет за неуплаты в крупном размере и до 5 лет — в особо крупном размере.

При этом у должностных лиц есть возможность получить освобождение от уголовной ответственности по статьям 198 УК, 199 УК и 199.1 УК, если преступление они совершили впервые и полностью погасили сумму недоимки, пеней и штрафов. 

Учтите, что в Уголовном кодексе есть также отдельные статьи, которые связаны с последствием действий неуплаты налогов и по ним такой преференции нет. Например, статья 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». По этой статье крупным размером считается сумма совершенных финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, превышающая 1 млн ₽, особо крупным размером — свыше 6 млн ₽. При этом максимальный срок лишения свободы по данной статье достигает 7 лет.

Эксперт ЦФУ: «Наглядный пример привлечения к уголовной ответственности и реальный срок по статье 174.1 УК — Елена Блиновская. Но под эту статью могут попасть и обычные ИП, например, селлеры. Допустим, что налоговые инспекторы выявили у селлера схему дробления и отследили, что на сэкономленные от применения этой схемы 8 млн ₽, он купил квартиру, то есть легализовал денежные средства. Его могут привлечь к уголовной ответственности по 174.1 УК и получить освобождение по ней, погасив задолженность перед бюджетом, не выйдет».

Ситуация осложняется еще и тем, что «средний чек» проверки ежегодно растет. Так, за первое полугодие 2025 года «средний чек» результативной выездной налоговой проверки по РФ составил 79 млн ₽, а по Москве — 107 млн ₽. Это не значит, что в каждом из таких случаев должностных лиц привлекут уголовной ответственности (об этом читайте в следующем разделе). Это подтверждает и статистика Судебного департамента при Верховном суде. Так, по итогам 2024 года за уклонение от уплаты налогов по статьям 198 УК 199.2 УК были осуждены 294 человека (по данным Судебного департамента при Верховном суде). При этом реальный срок дали только четверым, а оштрафовали — 164 человека.  Что касается статьи 174.1 УК, то по ней было осуждено 29 человек, лишили свободы 13 человек. 

Как привлекают к уголовной ответственности: от налоговой проверки до возбуждения уголовного дела

Привлечь к уголовной ответственности налоговые органы не могут. Кто именно и когда привлекает к уголовной ответственности показали наглядно на схеме 1 ниже. 

Схема 1. Кто и когда привлекает должностных лиц к уголовной ответственности

Как заранее предотвратить риск привлечения к уголовной ответственности

В первую очередь компаниям и ИП необходимо заранее определить сумму налоговых рисков. Обусловлено это тем, что именно стоимостной критерий играет важную роль для привлечения к уголовной ответственности. Причем, как видно из статей УК, сумма таких рисков для малого и среднего бизнеса не является очень крупной. В связи с этим важно регулярно отслеживать и по максимуму устранять налоговые риски.

Информации об авторе

