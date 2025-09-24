От налоговой проверки к уголовному делу: кому это грозит и как заранее предотвратить такой исход

Кого могут привлечь к уголовной ответственности из-за налогов
Должностных лиц компании и ИП могут привлечь за неуплату налогов. Причем не только генерального директора или самого предпринимателя, но и других должностных лиц — финансового директора, руководителя юридического отдела, главбуха — тех, кто связан с отражением данных в декларациях, расчетом и уплатой налогов.
Судебная практика
Компания применяла схему искусственного дробления бизнеса с единственной целью — сохранить право на применение УСН. Для этого руководитель основной организации создал несколько подконтрольных компаний на УСН, в которых главбух контролировал размер выручки и распределял денежные потоки. Налоговые инспекторы выявили данные факты и доначислили 82 млн ₽. Более того, руководителя и главбуха привлекли к уголовной ответственности. В итоге они получили 4 и 3 года условно (приговор Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 28.02.2022 года по делу № 1-10/2022).
Эксперт ЦФУ: «В судебной практике встречаются дела, когда к уголовной ответственности привлекали финансового директора. Например, в одном из дел главный бухгалтер составлял налоговые декларации и перед отправкой утверждал их с финансовым директором. Если сумма налога финдира не устраивала, он давал указания корректировать декларации с помощью сделок с аффилированными лицами, приобретать бумажный НДС и возмещать налог из бюджета, либо выводить доходы в 0, чтобы не платить налог на прибыль. К уголовной ответственности привлекли и генерального директора, и финансового директора и главбуха — все получили реальные сроки.
Еще один интересный случай из судебной практики, когда к уголовной ответственности в качестве пособника привлекли руководителя юридического отдела. Именно он заключил договор с «техничкой», составлял и подписывал с ней акты об оказании услуг. Расходы по этим сделкам отражали в декларации с единственной целью — занизить налог на прибыль».
По каким статьям привлекают к уголовной ответственности из-за неуплаты налогов
Непосредственно с неуплатой налогов связано три статьи Уголовного кодекса — 198 УК, 199 УК и 199.1 УК. Причем основным критерием привлечения к уголовной ответственности является сумма недоимки. Для физлиц, в том числе ИП, и организаций лимиты различаются (см. таблицу 1 ниже).
Таблица 1. Крупный и особо крупный размер недоимки по статьям 198 УК, 199 УК и 199.1 УК
Статья УК
Крупный размер недоимки в пределах 3 финансовых лет подряд
Особо крупный размер недоимки в пределах 3 финансовых лет подряд
Максимальный срок лишения свободы
Ст. 198 УК «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов»
2 700 000 ₽
13 500 000 ₽
До 2 лет за неуплату в крупном размере и до 3 лет — в особо крупном размере
Ст. 199 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов»
18 750 000 ₽
56 250 000 ₽
До 2 лет за неуплату в крупном размере, до 5 лет — в особо крупном размере
18 750 000 ₽
56 250 000 ₽
До 2 лет за неуплаты в крупном размере и до 5 лет — в особо крупном размере.
При этом у должностных лиц есть возможность получить освобождение от уголовной ответственности по статьям 198 УК, 199 УК и 199.1 УК, если преступление они совершили впервые и полностью погасили сумму недоимки, пеней и штрафов.
Учтите, что в Уголовном кодексе есть также отдельные статьи, которые связаны с последствием действий неуплаты налогов и по ним такой преференции нет. Например, статья 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». По этой статье крупным размером считается сумма совершенных финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, превышающая 1 млн ₽, особо крупным размером — свыше 6 млн ₽. При этом максимальный срок лишения свободы по данной статье достигает 7 лет.
Эксперт ЦФУ: «Наглядный пример привлечения к уголовной ответственности и реальный срок по статье 174.1 УК — Елена Блиновская. Но под эту статью могут попасть и обычные ИП, например, селлеры. Допустим, что налоговые инспекторы выявили у селлера схему дробления и отследили, что на сэкономленные от применения этой схемы 8 млн ₽, он купил квартиру, то есть легализовал денежные средства. Его могут привлечь к уголовной ответственности по 174.1 УК и получить освобождение по ней, погасив задолженность перед бюджетом, не выйдет».
Ситуация осложняется еще и тем, что «средний чек» проверки ежегодно растет. Так, за первое полугодие 2025 года «средний чек» результативной выездной налоговой проверки по РФ составил 79 млн ₽, а по Москве — 107 млн ₽. Это не значит, что в каждом из таких случаев должностных лиц привлекут уголовной ответственности (об этом читайте в следующем разделе). Это подтверждает и статистика Судебного департамента при Верховном суде. Так, по итогам 2024 года за уклонение от уплаты налогов по статьям 198 УК — 199.2 УК были осуждены 294 человека (по данным Судебного департамента при Верховном суде). При этом реальный срок дали только четверым, а оштрафовали — 164 человека. Что касается статьи 174.1 УК, то по ней было осуждено 29 человек, лишили свободы 13 человек.
Как привлекают к уголовной ответственности: от налоговой проверки до возбуждения уголовного дела
Привлечь к уголовной ответственности налоговые органы не могут. Кто именно и когда привлекает к уголовной ответственности показали наглядно на схеме 1 ниже.
Как заранее предотвратить риск привлечения к уголовной ответственности
В первую очередь компаниям и ИП необходимо заранее определить сумму налоговых рисков. Обусловлено это тем, что именно стоимостной критерий играет важную роль для привлечения к уголовной ответственности. Причем, как видно из статей УК, сумма таких рисков для малого и среднего бизнеса не является очень крупной. В связи с этим важно регулярно отслеживать и по максимуму устранять налоговые риски. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться к экспертам ЦФУ. Налоговые консультанты проведут Налоговый аудит, выявят и оценят риски в стоимостном выражении, а также помогут их устранить. Успейте это сделать до того, как инспекторы доначислят налоги, пени и штрафы, а следственные органы привлекут к уголовной ответственности.
