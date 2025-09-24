От налоговой проверки к уголовному делу: кому это грозит и как заранее предотвратить такой исход

Кого могут привлечь к уголовной ответственности из-за налогов

Должностных лиц компании и ИП могут привлечь за неуплату налогов. Причем не только генерального директора или самого предпринимателя, но и других должностных лиц — финансового директора, руководителя юридического отдела, главбуха — тех, кто связан с отражением данных в декларациях, расчетом и уплатой налогов.

Судебная практика

Компания применяла схему искусственного дробления бизнеса с единственной целью — сохранить право на применение УСН. Для этого руководитель основной организации создал несколько подконтрольных компаний на УСН, в которых главбух контролировал размер выручки и распределял денежные потоки. Налоговые инспекторы выявили данные факты и доначислили 82 млн ₽. Более того, руководителя и главбуха привлекли к уголовной ответственности. В итоге они получили 4 и 3 года условно (приговор Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 28.02.2022 года по делу № 1-10/2022).

Эксперт ЦФУ: «В судебной практике встречаются дела, когда к уголовной ответственности привлекали финансового директора. Например, в одном из дел главный бухгалтер составлял налоговые декларации и перед отправкой утверждал их с финансовым директором. Если сумма налога финдира не устраивала, он давал указания корректировать декларации с помощью сделок с аффилированными лицами, приобретать бумажный НДС и возмещать налог из бюджета, либо выводить доходы в 0, чтобы не платить налог на прибыль. К уголовной ответственности привлекли и генерального директора, и финансового директора и главбуха — все получили реальные сроки.

Еще один интересный случай из судебной практики, когда к уголовной ответственности в качестве пособника привлекли руководителя юридического отдела. Именно он заключил договор с «техничкой», составлял и подписывал с ней акты об оказании услуг. Расходы по этим сделкам отражали в декларации с единственной целью — занизить налог на прибыль».