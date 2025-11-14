Налоговики усилят контроль за компаниями и ИП на УСН, чьи доходы превысят 20 млн ₽

Им придется рассчитывать и платить налог, а налоговые инспекторы будут осуществлять контроль за ними в своей информационной системе АСК НДС-2, в которой есть множество данных о самих организациях и ИП, их контрагентах, а также сделках и расчетах. Что именно заинтересует налоговиков — в статье.
АСК НДС-2: какие данные есть у инспекторов и что с чем они сравнивают
Инспекторы контролируют правильность расчета налога и обоснованность НДС-вычетов с помощью своей программы СУР АСК НДС-2. Программа налоговиков автоматом сверяет данные из деклараций компаний и ИП со сведениями, которые указали их контрагенты в своих декларациях по НДС — сопоставляет данные счетов-фактур, книг покупок и продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур посредников (постановление Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 29.07.2025 по делу № А56-116449/2024).
Более того, программа налоговиков позволяет выстраивать «Дерево связей» и цепочки контрагентов, в которых видно все:
кто у кого купил/заказал;
кто, кому и сколько заплатил;
кто сдал декларацию/не сдал;
кто заплатил НДС в бюджет/кто не заплатил;
у кого какое есть имущество, персонал, иные материально-технические ресурсы;
кто и где руководитель, учредитель и многое другое.
В их программе отражается вся цепочка сделок не только с прямыми поставщиками, но и последующими звеньями. Более того, в ней отражается, к какой группе риска относится каждая компания и ИП — высокой, средней или низкой. Ее налоговые инспекторы учитывают и при планировании выездных налоговых проверок.
Все это позволяет налоговым инспекторам оперативно вычислять налоговые разрывы и схемы, которые используют организации и ИП для минимизации налоговой нагрузки — фиктивные сделки, покупку «бумажного» НДС, дробление бизнеса и многие другие. С 2026 года в программе АСК НДС-2 будут проверяться и сделки упрощенцев, чьи доходы превысят 20 млн ₽.
Что грозит компаниям и ИП на УСН, у которых выявят «налоговые разрывы»
Налоговый разрыв — это расхождение между данными компании и ИП со сведениями из деклараций по НДС, которые представили их контрагенты. Такое происходит, если кто-то из контрагентов не сдал декларацию по НДС, не отразил в ней налог, отразил НДС, но не в той сумме или не перечислили НДС в бюджет.
Налоговые разрывы бывают простыми и сложными. Простыми считаются расхождения и нестыковки с прямыми контрагентами, то есть на первом звене цепочки сделки, а сложными — на последующих звеньях. То есть, если компания или ИП на УСН заявили НДС-вычет, а их контрагент не отразил начисление НДС по сделке — это прямой налоговый разрыв.
Если программа инспекторов выявила налоговый разрыв, компании и ИП на УСН получат требование представить пояснения и документы, в которых надо пояснить нестыковку. Например, счета-фактуры, договоры и акты по сделкам с определенными контрагентами. На ответ у компаний и ИП есть 5 рабочих дней со дня получения соответствующего требования (п. 6 ст. 6.1, п. 3 ст. 88 НК).
Если проигнорируете требование или ответите недостаточно полно, есть риск, что инспекторы начнут углубленную проверку в отношении вашей организации или ИП. Более того, такой бизнес рискует попасть на выездную налоговую проверку (ВНП). Учтите, что «средний чек» ВНП по РФ ежегодно растет и по итогам первого полугодия 2025 года уже достиг 79 млн ₽. Поэтому безопаснее пояснить инспекторам, с чем связано такое расхождение или, при необходимости, подать уточненную декларацию.
Учтите, что налоговый разрыв может стать поводом для подозрений в получении необоснованной налоговой выгоды (ст. 54.1 НК). Какие доначисления в таком случае грозят — далее.
Во сколько обходились компаниям и ИП «налоговые разрывы» в 2025 году
Компании и ИП на УСН рискуют попасть на многомиллионные доначисления НДС, если налоговые инспекторы докажут, что бизнес получил необоснованную налоговую выгоду. Как правило, у инспекторов есть три главных аргумента, на которых строится их доказательная база: сделка нереальна, ее исполнил другой контрагент и у сделки нет экономического смысла или деловой цели. Это подтверждает и судебная практика.
Судебная практика 1
По итогам выездной налоговой проверки инспекторы доначислили компании НДС — более 26 млн ₽, пени и штраф. Причина — фиктивные сделки с контрагентами для получения НДС-вычетов.
Фактически товары закупались у подконтрольной организации и ИП на УСН, которые не являлись плательщиками НДС. При этом у фиктивных контрагентов:
не было трудовых и материально-технических ресурсов для ведения деятельности
движение денежных средств по их расчетным счетам носило транзитный характер
отсутствовали расходы на товары, которые в последующем продавали компании
выявлены налоговые разрывы.
Налоговые инспекторы доказали, что компания получила необоснованную налоговую выгоду и судьи их поддержали (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20.01.2025 по делу № А65-3166/2024).
Судебная практика 2
На выездной проверке налоговые инспекторы доначислили компании НДС — более 8 млн ₽, пени и штраф. На это у проверяющих было две причины.
Первая — компания специально раздробила бизнес, чтобы перенести часть доходов на подконтрольного ИП на УСН. Наличие схемы дробления удалось доказать с помощью совокупности различных факторов, в том числе наличием общих поставщиков. При этом, когда налоговики начали анализировать этих поставщиков, то обнаружили, что в последующих звеньях цепочки сделок происходит налоговый «разрыв». Причем поставщики последнего звена цепочки, заявленные в книгах покупок, не подтвердили взаимоотношения с предыдущими. То есть фактически, компания получала налоговую выгоду за счет НДС-вычетов с этими поставщиками. Это и явилось второй причиной доначисления НДС. Судьи в этом споре поддержали проверяющих (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 09.09.2025 по делу № А15-6815/2023).
Но у компаний и ИП есть возможность заранее обезопасить себя от налоговых доначислений. Об этом — далее.
Что сделать в 2025 году, чтобы обезопасить свой бизнес от налоговых доначислений в 2026 году
Мы рекомендуем заранее подготовиться компаниям и ИП на УСН к усиленному контролю за их сделками в 2026 году. Для этого необходимо уже сейчас предпринять ряд мер, которые помогут обезопасить бизнес от налоговых доначислений.
1. Скорректируйте действующие договоры с контрагентами. Определитесь, будет ли НДС включен в оговоренную цену или начисляться сверху. Это поможет вам исключить споры с контрагентами, налоговые разрывы и избежать излишнего внимания налоговых инспекторов.
2. Разработайте и внедрите регламент проверки контрагентов. Он послужит дополнительным доказательством проявления должной осмотрительности компании/ИП (решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.08.2023 по делу № А56-25186/2023). В нем укажите цель создания регламента. Как пример — снижение коммерческих и налоговых рисков. Отразите, что проверяете контрагентов с целью не допустить заключение договоров с сомнительными контрагентами.
3. Собирайте и храните досье на контрагентов. Так вы подтвердите, что на момент заключения договора и проведения сделки у контрагента были необходимые ресурсы, отсутствовали метки о недостоверности сведений в выписке, он был платежеспособен, финансово устойчив и т. д. Такое досье может стать одним из победных аргументов в пользу бизнеса (постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 25.03.2024 по делу № А55-13565/2023).
4. Внесите налоговую оговорку в договоры с контрагентами. Обязательно пропишите необходимость выставления счетов-фактур и указания применяемых налоговых ставок. За несоблюдение этих условий и причинение финансовых потерь в договоре можно предусмотреть санкции.
