Налоговики усилят контроль за компаниями и ИП на УСН, чьи доходы превысят 20 млн ₽

Что грозит компаниям и ИП на УСН, у которых выявят «налоговые разрывы»

Налоговый разрыв — это расхождение между данными компании и ИП со сведениями из деклараций по НДС, которые представили их контрагенты. Такое происходит, если кто-то из контрагентов не сдал декларацию по НДС, не отразил в ней налог, отразил НДС, но не в той сумме или не перечислили НДС в бюджет.

Налоговые разрывы бывают простыми и сложными. Простыми считаются расхождения и нестыковки с прямыми контрагентами, то есть на первом звене цепочки сделки, а сложными — на последующих звеньях. То есть, если компания или ИП на УСН заявили НДС-вычет, а их контрагент не отразил начисление НДС по сделке — это прямой налоговый разрыв.

Если программа инспекторов выявила налоговый разрыв, компании и ИП на УСН получат требование представить пояснения и документы, в которых надо пояснить нестыковку. Например, счета-фактуры, договоры и акты по сделкам с определенными контрагентами. На ответ у компаний и ИП есть 5 рабочих дней со дня получения соответствующего требования (п. 6 ст. 6.1, п. 3 ст. 88 НК).

Если проигнорируете требование или ответите недостаточно полно, есть риск, что инспекторы начнут углубленную проверку в отношении вашей организации или ИП. Более того, такой бизнес рискует попасть на выездную налоговую проверку (ВНП). Учтите, что «средний чек» ВНП по РФ ежегодно растет и по итогам первого полугодия 2025 года уже достиг 79 млн ₽. Поэтому безопаснее пояснить инспекторам, с чем связано такое расхождение или, при необходимости, подать уточненную декларацию.

Учтите, что налоговый разрыв может стать поводом для подозрений в получении необоснованной налоговой выгоды (ст. 54.1 НК). Какие доначисления в таком случае грозят — далее.